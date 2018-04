Valentín García, un ejemplo de superación y de vida

Voz 0313 00:00 voy a leerles algo que perfectamente podría haber sido extraído de una novela pero que forma parte de un diario un diario de vida inicia así o más o menos así Mi cáncer viene peleón de lo contrario no habría aparecido súbitamente en otro sitio que nada tiene que ver con el escenario donde debutó dice mi oncólogo que se llama metástasis única y hoy había dibujado Mi cáncer ir resulta que el dibujo no vale para nada llegados a este punto me gustaría tener una ocurrencia simpática incluso graciosa que significara que estoy tranquilo que no pasa nada pues no tengo miedo pero estoy seguro de que no hace falta que lo explique ese miedo si lo podemos dibujar cualquiera de nosotros este es un fragmento Un pasaje en la vida de un enfermo de cáncer se llama Valentín Valentín García y cómo tuvo la ocurrencia de hacerse periodista y le gusta contar historias pues ha decidido contar la suya en un bloc hoy día europeo de los derechos de los pacientes le hemos invitado a asomarse a la ventana

Voz 1 01:10 ahora que empiezo de cero el tiempo es sumo el tiempo es incierto que ya no creo que la vida se debe a que sólo en los lo único que éste habrá que esperar a que la hora que giro es un soplo de vida para la muerte hora hora que ya que la vida seis por qué a los con que AENA

Voz 3 02:32 tu tu

Voz 1512 02:33 tu ahora

Voz 1 02:36 que ya Eroski no es conocido que habrá citas fue ahora me fuerte de por qué ella peros ni entre los Nîmes abrazos Lope con usted está fuera ahora es todo aquello que es ahora

Voz 4 03:12 sí estamos seguido con la ventana abierta convocada cada tarde en la Cadena Ser con Roberto con Isaías buenas tardes compañeros es la que ahora sí hizo y tomamos café con Marta Fernández compañera del país y escritora Marta buenas tardes buenas tardes Torá que me imagino que el próximo lunes por Barcelona estarás la residencia San Jordi Barcelona

Voz 1512 03:28 estoy contento si estaría por allí haciendo cosas eh presentando un libro que se llama si lo digo así con tantas no sólo a Torres fundamental

Voz 4 03:39 pero la hoy igual

Voz 1512 03:42 no esto ha dicho lleva tres tiros pero he dicho son tres tintes porque necesita mucha tildes de este montaje que cuenta ese libro buena este libro es un libro de Dan de la revista que daban en la que mucha mucha gente escribe relatos eróticos así que toca

Voz 0313 03:59 algún el letrado Cate bueno por cierto por cierto hablando de historias que contamos cada tarde aquí en La Ventana las escuchan ochocientas cuarenta y dos mil personas según los datos del último Estudio General de Medios de GM unos datos que Ci ya lo saben refuerzan el liderazgo no solo este sino de todos los programas de la cadena SER y como eso hace ya veinticinco años que dura Ostrava pues nos hemos convertido en en una en una deliciosa anomalía Bono deliciosa para nosotros e si no queda otra que darle las gracias a ustedes de corazón porque sin sin los oyentes de la radio no nada sería un brindis al sol divertido y tal pero un brindis al sol sin embargo con personas con muchísimas personas como es el caso al otro lado pues cientos de las redes una maravilla da igual donde Icomos escuche porque es la vida la vida compartida que se desparrama con todas sus alegrías sus miserias sus tristezas sus retos sus sentimientos y sobre todo con sus historias porque los periodistas al final somos eso contadores de historias y hoy tenemos una quedé tan grande y tan emotiva yo sinceramente no sé por dónde agarrarla Brenda García buenas tardes muy buenas tardes muestras amigo

Voz 4 05:02 nos bienvenido a la radio a a la que fue tu radio de eso los Ibero estoy encantado

Voz 5 05:07 el fíjate qué cosas que que el cáncer metralla en una ocasión tan feliz como es venir a a Radio Madrid a la Cadena Ser a Gran Vía treinta y dos octava planta para mí una dirección mítica yo soy de Madrid lleva ya media vida en en Sevilla ya soy sevillano ya soy andaluz pero para mí la radio era esto no

Voz 6 05:26 sí y estoy encantado de estar en ese texto

Voz 5 05:28 he hecho fotos como un turista más en la Terra Alta en la redacción y todo me parece grandísimo estoy encantado

Voz 0313 05:36 en podríamos decir muchas cosas de nuestro invitado de esta tarde por ejemplo que tenemos en común que que la radio corre por sus venas en cuanto tienen oportunidad el lo repite siempre estuvo efectivamente un tiempo en esta casa en la Cadena SER concretamente en Radio Sevilla ahora hace años que se bate el cobre en Canal Sur Radio pero ella lo ha dicho el no no sevillano eh es es un andaluz nacido en Madrid que es una categoría especial

Voz 4 05:57 yo sería un trianera nacida en Madrid porque cree tan americanas como los plazos patria con fines

Voz 0313 06:06 los hijos es del Betis del Betis algún otro equipo Soro del Betis Betis Betis Betis Betis B de IES básicamente es un cachondo eso no es una casa a muchas personas que quieren y quizá por eso ha intentado y vamos a intentar no ha conseguido ponerle unas gotas de ironía algo que tiene poca gracia no que te digan que tienes

Voz 5 06:23 cáncer quién sino metástasis

Voz 0313 06:26 tú lo de su entrada en el blog por cierto metástasis a día de hoy tiene más de un millón de visitas ya beso me imagino que que te ha desbordado que no te lo esperabas completamente está aportando esto Valentín Bueno pues escuchábamos a Pau Donés es decir a nada le tengo fe a quiere tienes fetua

Voz 7 06:41 ahora tengo fea a a las personas le tengo fea

Voz 5 06:45 a la gente en general a las personas que conozco en particular a lo que hacemos y sobre todo lo que a lo que creo que somos capaces de hacer y que no hacemos Le tengo fe sobre todo a la gente a gente como como vosotros son gente que me cruzan la calle incluso a a las putas que he visto en desengaño

Voz 0313 07:03 sí que siguen ahí siguen ahí con los años por desgracia no

Voz 6 07:05 desgraciadamente es

Voz 5 07:08 suele tengo fe y miedo hablaba

Voz 6 07:11 pues que también de del miedo un tipo magnífico pro por otra parte IU

Voz 0313 07:16 cómo se gestiona el sin miedo Valentín cómo se gestiona ese miedo pues ese miedo a morirse que es el que teníamos cuando nos atraca una cosa de éstas

Voz 5 07:23 los primero integrando o sea es decir yo tengo un cáncer me lo dice ni ya al principio pues pasas por la fase de bueno esto que va a ser de Medio Oriente y hay un día cada uno tiene su propio calendario que dices bueno fíjate es que si por mucho que me están diciendo los médicos que si me voy a jurar me han operado Bogotá trata hay un día que dices pero es que yo tengo un cada cero es que yo me puedo morir es que yo antes era inmortal antes era como los chavales a la el pavo era era inmortal trabas que es un tipo bastante inmaduro pues paró pues inmortal del Rey del mambo Hinault ahora ya sé que no ahora sé que tengo que tengo

Voz 7 08:01 compra un buen puñado de papeletas

Voz 6 08:04 Ike me la juego cada día hay que

Voz 5 08:07 bueno pues ahora mismo tengo Mi cáncer de pulmón que me lo han curado o sea que me han sacado hizo metástasis en la hipótesis pero eso no quita que me la revisión

Voz 7 08:17 el próximo día que me hagan contar con un peto buenos días

Voz 5 08:21 Medicina que aprendiendo y me digan oyes que tienes no sé que él no sé dónde entonces tengo miedo a morirme tengo miedo morirme para miseria has dicho de usted a principio de una gran putada sea yo no quiero morirme que tengo muchas cosas que hacer como

Voz 0313 08:35 te encuentras

Voz 5 08:36 hoy estoy saliendo de días muy malos porque me dieron la quimioterapia la segunda hace ocho días

Voz 0313 08:43 deja sabor de metal a todo incluida la Cruzcampo

Voz 5 08:46 los Legio eso sacrilegio es terrible a saquen nada te sepa nada porque porque y cuanto menos aborden las cosas el agua se convierte en una cosa asquerosa cuando tienes el cargo platino en el cuerpo no es veneno es veneno que que Matas esas células y otras muchas iras y me encuentro saliendo de los peores días de la quimio las he pasado muy mal muy mal nadie lo diría escuchándote

Voz 0313 09:10 seguro que hay muchos oye de juego e energía tiene el vino pero bueno no no por qué lo da la Cruzcampo lo dijo en el bloque

Voz 4 09:16 que nadie piense que ayudara nació pero sé que lo escribió él es la Campos un tema que nos afecta ya sabéis que las las las

Voz 5 09:26 las cervezas son banderas Illa mi campo pues me encuentro saliendo de los días peores estado días muy débil que que no podía pues prácticamente levantarme de la cama pero bueno la la Met la la quimio forma parte de la curación y a mí me van a dar su sesión bueno con la que midieron al principio antes de la materia de la metástasis

Voz 6 09:45 siete yo me quejo pero es que esta mañana uno de los mensajes de de una amiga a través de Twitter que le van a dar Manuela

Voz 5 09:57 hoy es mi quimio cuarenta y dos me dice pero no pasa nada una menos todo muy bien yo me curo

Voz 0313 10:05 traje a medida no y luego hay sobre las sienes de recuerdo de harén de década carro de gas

Voz 5 10:09 de cada claro claro comparado con eso yo de que me quejo si es que yo no me puedo quejar yo tengo mucha suerte Carlos pero mucha mucha mucha suerte haber a mí me hostigan un cáncer para empezar me diagnostican a tiempo un día me pongo malo me voy a urgencias del Hospital Virgen del Rocío Sevilla me hacen una radiografía deben una mancha negra en el pulmón inmediatamente dicen que yo esto hay que hacérselo mirar ya ya tienes citado osea algo de urgencias con la cita

Voz 6 10:37 efectivamente la cita va los días me ven que eso es

Voz 0313 10:42 un pío pío Elbicho porque nada que no es un cáncer nadie hasta el pozo de verdad quiere decir

Voz 5 10:48 cáncer bueno pues perdón Can diga ser claro dígase con sus letras Cannes Fer ni larga enfermedad ni penosa enfermedad ni gaitas se llama cáncer cáncer cáncer cáncer cáncer cáncer cáncer pues eso pues vamos a llamarlo cáncer porque no es una enfermedad vergonzante para nada subraya que uno contrae ya está vamos yo comprendo que ese alguien tiene la gonorrea se calle

Voz 0313 11:11 además para poder insultar a alguien es claro en conocer el nombre

Voz 5 11:14 por eso claro entonces yo tuve mucha suerte porque me diagnostican el el cáncer e inmediatamente entró en un proceso para que esto sea lo mejor posible que funciona muy bien inmediatamente entre una atención médica de primer orden tengo la suerte de tener un soporte familiar bueno eso para preguntarte ahí pierdo las redes de apoyo a sido presentarte redes de apoyo yo el otro día lo comparaba con con tiras una piedra al agua no todas las las ondas que se conocen gente sí entonces si yo soy esa piedrecitas sino Reed pues hay un primer círculo que es mi familia mi madre que estoy en su casa después de de veinticinco años fuera ha vuelto a casa

Voz 0313 11:56 en Madrid estará saber Bercy sí porque me vine

Voz 5 11:59 aquí a Madrid con muy a mi pesar yo quería haberme quedado en Sevilla pero en Sevilla yo vivo solo cuidarme hubiera sido follón como si ver mi familia allí mis amigos también en que hacer turnos jaleó pues más fácil BNS para acá India encima pues tengo una hermana que es un auténtico ángel mermará blanca que trabajan en un hospital y entonces pues me ha facilitado algunas cosas y entonces me puedo venir aquí eso ya es una maravilla una maravilla con ese primer círculo que es mi familia muy pegadito muy pegadito en ese en ese círculo de Familia en el que incluye por supuesto al Cristina a mi novia incluyó a mi exmujer aquí un español que se lleva bien con su exmujer que pasada

Voz 4 12:42 eso tiene otra entrevista otro día otro y eso por eso eso si queréis otro día hablamos de eso

Voz 6 12:47 IU también las incluyo

Voz 5 12:50 luego mis amigos muy pegadito tengo unos amigos tanto en Sevilla como en Madrid fin pues ese círculo de amigos

Voz 0313 12:57 tiene algo que ver pero me han contado me ha contado pajarito concretamente rarito

Voz 8 13:03 que estos días

Voz 5 13:06 la gravosa engañar ha habido alguien Ginés qué te siete unos farolillos y una cosa para que también me ha llegado me miro Antonio corredor también otros compañeros de de la radio Bernardo y José María Humanes me han mandado farolillos sabe las servilletas de la mesa las de papel asquerosa bueno pues eso cuando cuando estás en pisos Madrid servilletas y estás viendo está diciendo el manto divino sexo es una maravilla mandado Manzanilla me ha mandado el cubo de de manzanilla

Voz 0313 13:39 soleá entre es tengo casa ya música hasta además estar concretamente te gusta está

Voz 9 13:46 ja

Voz 4 13:49 no hay nada al azar que maravilla aquí no hay nada me ha mandado de Tomic y antes en semanas

Voz 5 13:55 bueno tengo estampitas de vírgenes y cristos Si misterios que procesionan en Semana Santa en fin de nazarenos que se lo daban a mis compañeros oye esto para Valencia y me los han mandado después hoy mismo me ha llegado bueno pues un pañuelo de una Virgen que me abandoné amigo Fali con muchísimo cariño que estoy recibiendo una marea de cariño tú crees que hay algo después de aquí

Voz 0313 14:19 o como dijo bueno fuente Un día en internet ya se sabría si hubiera dado no lo sé

Voz 5 14:24 Rosa me gustaría me gustaría vestuario no piensas en ello no me imagino no pienso en ello y si me llega un momento en el que veo la parca

Voz 6 14:34 pues seguramente diré escúchame

Voz 5 14:38 voy a echarme un rezo por miedo por miedo pero pero mi feo ahora mismo está uno en el doctor Dómine que es mi oncólogo evidentemente

Voz 4 14:51 dentro de mi mío mío es mi medios y lo comparto con otra gente la Fundación Jiménez Díaz pero pero pero

Voz 5 14:56 pero es mío y en las personas en lo que podemos hacer es lo que tenemos que hacer que es que hacemos hacemos mucho el tonto

Voz 0313 15:06 cuántos días hace que no hablabas ante un micrófono fue

Voz 5 15:08 es el último día fue el día viernes veintidós de diciembre del año pasado el día de la lotería que no me tocó nada en principio pero sí me tocó la lotería porque ese día medio y Cardiff es una inflamación de la membrana que cubre el el corazón y al encontrar el mal me fui al hospital hizo cuando me vieron la mancha en el pulmón señoras casi cuatro meses llevaban es llevadas hasta llegar al mismo estudiará

Voz 4 15:31 salvo que el acuerdo al micro cuerdo el porqué era Radio Valentín porque el periodismo bueno pues la radio porque

Voz 6 15:37 de mi padre y que no era

Voz 5 15:40 la lista era un

Voz 6 15:42 un loco de la radio y en mi casa pues

Voz 5 15:45 todos desde pequeñitos los seis hermanos dormíamos con la radio bajo la almohada yo soy de la época de la saga de los poetas escuchado que ver cómo nace el matinal escuchado a los clásicos de la radio y me encantaba de siempre me gustó y me gustó el periodismo oí confluyen

Voz 0313 16:02 bueno tú decías vivir Sevilla y además a asistir este en primera persona a esa transición cabalgada de la CEM la onda media la onda médicamente M

Voz 5 16:13 magazines tal cual los conocemos hoy efectivamente yo fui la primera voz de Sevilla en la FM en el ciento tres puntos en Sevilla en Radio Sevilla de los que se que se decía eso fue un dieciocho de enero del noventa y tres un lunes de Valentín a los hospitales solemos ir de visita sintamos el menor tiempo

Voz 10 16:30 sí vale pero cuando se conoce desde dentro como periodista qué titular le pondrías a lo que estás conociendo ahora desde dentro porque si hay una de las cosas de las que tenemos que estar orgullosos en este país yo creo que es de la sanidad de la sanidad pública que tenemos no

Voz 5 16:44 hablaba esta mañana con mi madre desayunando volvía había vuelto ya del hospital que he tenido hoy ni mi radio cirugía con un aparato super moderno una cosa espectacular lo una analítica

Voz 6 16:56 decía madre porque ya

Voz 5 16:57 está hablando de de la compañía privada de seguros en la costa no sé cuánto y tal identidad madre tú te imaginas que yo tuviera que pagar

Voz 11 17:06 lo que me están haciendo eso sería pues Milosevic no

Voz 5 17:12 muchos miles de euros entonces es lo que cuesta las dificultades que hay entiendo que hay dificultades yo voy a las urgencias como todo el mundo y se lo que es una cola en urgencias y se lo que es de esperar y cuando masificación pero la solución está garantizada es que tenemos una atención médica de verdad de verdad de verdad es es es maravilloso y entre otras cosas porque se ponen esos medios en manos de unos profesionales que desde aquí a todos a todos desde el gerente del hospital más importante al último celador a da señales que está llevando un carrito de la otro enfermeros médicos es una pasada de verdad de verdad que no tengan que comprobarlo pero es una pasada

Voz 1512 17:52 viento estás contando todo esto en tu blog tu Twitter donde cuentas respondes a todo el mundo además que te da ánimos a todo el que y que te cuenta sus experiencias como Manuela no pero en uno de tus blogs dices lo que te cuesta leer y la rabia y la pena que te da que te cuesta leer

Voz 5 18:09 Pérez chiquillos que no te cuesta por colegas ella las teclas me gusta me gusta escribir soy fijo discontinuo en esto de escribir pero pero sí me gustaría que ha sido pues mira Porrúa yo creo que ha sido un proceso natural yo me encuentro con el cáncer y me encuentro con que me

Voz 11 18:24 la actitud al principio era bueno pues muy muy

Voz 5 18:29 a Morata que me está pasando tengo una primera entrada en el blog sobre el cáncer que se llama quiero ir que lo que digo es que quiero pasar desapercibidos todo lo contrario es todo lo contrario esto no que no quiero que me veáis no quiero que me habléis quiero quiero quiero seguir mi vida definitiva no y luego giro giro porque me doy cuenta que no que estoy en un en un rollo positivo que a la gente le llama la atención me lo comenta me lo dice y entonces pues bueno escribe lo siguiente lo comparto en Twitter no en Facebook y a partir de ahí pues empieza pues la locura en las redes sociales no pasa Facebook también y el y el lío y me encuentro con esa respuesta de mucho cariño ir respuesta en positivo yo que es decir vale yo tengo cáncer me puedo morir Dios no lo quiera todavía que que es que que creara a mis dos hijos y muchas cosas que hace

Voz 6 19:18 he hablado

Voz 5 19:20 puedo pasar canutas vale pero mientras tanto mientras todavía pueda seguir haciendo radio y pueda seguir con mis hijos y con mi novia y con mis amigos mientras tanto si puedo sonrío y si puedo voy a ser feliz vamos a intentar ver la parte positiva que tiene el cáncer porque el cáncer evidentemente se llevan muchas vidas cada año pero hay otras que no muchísimas que no hay que decirlo yo me estoy encontrando gente que dice oye que llevó de estoy pero yo lo he puesto primero segundo de Kimi de gente que está en octavo de quimio quien ya Gyatso ya quince máster

Voz 4 19:53 de los de verdad eh de los de verdad no de los hoy a Madrid

Voz 5 19:56 claro y entonces decide pero bueno es que exigen siguen la feria y que es que yo estoy en un cuarto de tal y que me voy para la feria hoy que me tuvo una copita tu salud olé olé olé

Voz 0313 20:07 yo decirte una cosa Valentín a mí y además hoy que se celebra el Día Europeo de los derechos de los pacientes a mí cada vez me da más rabia ese discurso que parece querer forzar a una persona que está enferma a que mantenga una determinada actitud eso sí discursos de la batalla en la lucha por qué dejándome toca usted a la visita que K a unos reaccione y gestione sus miedos inseguridades y sus temores como le dé la gana pero que no tengamos esa especie de verdad de decreto de no es que cuando no está enfermo la actitud es bueno déjame a mí que hay que dejar tiempo observen plazos y con el cada uno se tome con puede lo gestione como pueda yo soy una persona

Voz 5 20:43 la expresiva expansiva soy muy intenso bueno pues

Voz 0313 20:46 muy intenso pues entonces

Voz 5 20:49 tras normales natural quiero que sea así no como

Voz 0313 20:52 cómo lo viva pero hay otros que no GT que es que es más recogida bueno pues pues ya está discreta algo lo que sea

Voz 5 20:58 sí luchador bueno pues habrá quién menos que otros ha salido todo

Voz 0313 21:03 el Bloc yo creo que está ayudando a gente lo notas Lopetegui si si Yola

Voz 5 21:07 Mina respuesta La Gata indica así me indica que sí

Voz 0313 21:09 sí sí sí pues ya sólo por eso merece la pena totalmente totalmente esta intensa perdona donde las haya y ya veremos al Betis en Europa

Voz 5 21:19 ojo eh yo creo que si a ver empezó por ahí el realista pero espero estar vivo para contarlo sí sí sí sin duda sin duda es una de las iluso

Voz 0313 21:32 es que tienes el duro seguro hombre sí sí claro

Voz 5 21:35 ahora mismo en mis prioridades pues realmente el el el fútbol como que me da más igual no pero sí todo lo que haga feliz a la gente pues me encanta la yo quiero que la gente sea feliz pero ojo que hay que curarse que ser feliz no es gratis que hay que hacerlo hay que hacerlo desde que uno se levanta por la mañana quitando la cara de haba y uno uno uno uno se levanta haciendo un favor a la humanidad tú no llegas al trabajo haciendo un favor a tus compañeros uno tu llegas al trabajo sí puede sonríe y al colega que está allí cinco mesas más para llenos Doblas nunca dile buenos días si vas a la máquina de café hay muchas maneras dieron la máquina de café sonríe pues preguntar a alguien por algo si hubiese alguien con unos zapatos creaban la atención dice lo con ojito eh esta meterte con ellos

Voz 0313 22:20 INTER Inter

Voz 5 22:21 cuenta intenta disfrutar de la vida y no pierdas el tiempo en cosas que no te añaden nada que no te aporta nada no procuro decir que ahora hay que vivir la vida a tope de repente hacerme eh dos mil viajes no no es eso es intentar evitar no meter en tu vida cosas que te resta no te aportan a las chicas siguió a ver si a Amir el gimnasio es una cosa que no me aporta nada y qué me fastidia pues gimnasio pues pasea sabes si tienes amigos o personas que están en tu vida que no te aporta nada o que te molestan pues deja de verlas si tienes inquietud por estar con personas que si te quieren que si las quieres procura que el Whatsapp está muy bien pero llama llama llama dar el botón de llamar al verde del que tiene una cosita

Voz 0313 23:12 sí sí sí sí sí sí la monterías un teléfono cuanto no sé si se puede medir en porcentaje el número me da igual cuánto te ha ayudado qué peso tiene el humor en tu vida no sólo ahora sino siempre te permite mullida por si usted chistes con tu enfermedad sí sí sí

Voz 5 23:33 ahora Mis amigos me lo llevé a alguno de los dos

Voz 0313 23:35 el grupo de guasa con mis amigos y tal

Voz 5 23:38 las dices una tontería como silencio

Voz 0313 23:41 o te echan del grupo luego

Voz 5 23:44 m tenían me pasó una época se reían todo ello así se me quita el cáncer porque es que se notan juego sea xerecista a horas tonterías

Voz 0313 23:53 oye qué suerte tienes ahora cuántos seguidores en el grupo se que se llama la metástasis su puta madre honor a usted ese ese es otro enano El grupo de guasa ves desorganizado

Voz 5 24:04 o por David cuántos seguidores en Facebook con Twitter preclaro tan copero que es que que no tiene cáncer aquellos si sabes que qué sí no tuviera cáncer en detendría bidón mil quinientos seguidores que eso que tenía antes de esto y tal y hasta lo vas que ya que lo tengo ya que lo tengo porque yo no puedo hacer nada contra el cáncer si podía haber hecho que es no fumar que es no veo al informan ahora mismo me darían ganas de ponerme a la chapa decirle mira eh tengo unas grabaciones de cómo estoy cuando éste con la quimio te lo voy a poner de comparas Si el riesgo a ver a esto merece la pena con respeto a las afección que estas teniendo pero bueno podía habernos fumado eh eh arme perdido eh

Voz 0313 24:48 bueno nosotros tenemos que tienen muchos seguidores hice los

Voz 5 24:54 eso hay que ya que tengo cáncer ya que tengo cáncer que evidentemente no puede hacer nada por evitarlo pues si hay cosas que que me traen y que puedo disfrutar ver a mi familia o de otra manera verá Mis amigos de otra manera sentir amistad hijos como el viento en la cara de otra manera sentir a las personas Si quitarme capas que se quita unas cuantas con el cáncer llama de quitar de pasó o quitar de tonterías

Voz 0313 25:20 ir con más piel mucha más querida Valentine yo creo que la despedida de esta conversación no no no podría ser más que un deseo fin que todos los que estamos aquí los que estará escuchando compartimos que es que te Cures en fin que lo supere que lo dejas atrás dentro de un tiempo que sea Japón volver aquí a a vernos las caras ya ya comentar la jugará pero cree que es mejor que es mucho mejor que que esa carta

Voz 5 25:43 a los reyes en la escribas tú

Voz 0313 25:46 bueno es que a las escrito antes lo comentado de pasadas las escrito en en su blog en un apartado que se titula Quiero qué quiere Valentín García pues por pedir que no quede

Voz 12 25:56 todo

Voz 13 25:58 no dejar el centro iba a un lado con poca iluminación quiero que dejen de mirarme de auscultar no quiero no necesitar ayuda necesito quiero pedirle antes de que me lo ofrezcan quiero que el teléfono vuelve a sonar poco quiero que apenas digan mi nombre pero no quiero que me olviden entre mis miedos y mis dolores lo que quiero quiero comer como antes beber cerveza conducir cabrear me por una tontería

Voz 5 26:22 y me quiero ir como un loco

Voz 13 26:24 tristeza no me haga daño quiero no llorar por casi todo quiero no tener que dar las gracias a todo el rato pero no quiero que dejéis de ayudarme no sé lo que quiero quiero a mis hijos y yo con ellos sin pensar que es un privilegio quiero sentir que me queréis porque me queréis y no por lo que tengo

Voz 14 26:45 quiero no dar ni un poco de pena pero no quiero que dejes de pasar tu mano sobremesas quiero mi vida entera y a nuestros también tengo ahora

Voz 0313 27:01 Valentín García hasta siempre amigo

Voz 8 27:04 muchísimas gracias