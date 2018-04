Voz 0099

00:00

vivimos en una época de grandes incertidumbres la ira del planeta que se venga con intensidad creciente del maltrato al que les sometemos no es sólo la peor catástrofe que nos amenaza también es la más auténtica todo lo demás es teatro grandes palabras gestos rimbombantes espectaculares ataques selectivos en favor de los derechos del pueblo sirio aunque en dos mil once nadie quiso ayudar a los rebeldes que pretendían derrocar a El Asad aunque miles de refugiados tras huir de la guerra que la pasividad de Occidente hizo estallar malviven en condiciones infrahumanas en campamentos que ya no son noticia que no importan a nadie vivimos en una época de grandes imposturas títulos falsos méritos falsos falsas reputación y prestigio es que se derrumban con un soplo de viento qué nos queda a mí me quedan los libros en sus páginas se ha aprendido casi todo lo que selle vivido mucho más que mi propia vida cuando estaba triste me han hecho reír cuando estaba eufórico me han bajado el volumen cuando buscaba respuestas me han obligado a hacerme preguntas cuando me sentía sola hay rara hay estúpida me han enseñado que otras personas en otros tiempos otros lugares se sintieron una vez exactamente igual que yo los libros La última trinchera del conocimiento del pensamiento de la emoción y de la dignidad me han convertido en la mujer que soy lo recuerdo hoy porque desde ahora mismo hasta la noche del lunes España se llenará de libros y será una fiesta aprovechan la oportunidad tardará un año entero en envolver