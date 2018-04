Descubre la oscura relación del pechelingue y la remolacha

Voz 1 00:00 viva alpino

Voz 2 00:07 he venido a hacer amigos a la política de la traía al fresco Un que mi el compromiso de Sara claro así que el yo os propongo que de aquí digamos falto claro es tan bueno parece un razonamiento que le permita

Voz 3 00:25 sí sí

Voz 5 00:42 una cosa se critica porque hago sino Lago critica porque no la hago si hago la intermedia Se va a criticar porque esto es porque soy negra verdad

Voz 0691 00:56 a ver compañeros y compañeras de todo por la radio buenas tardes bienvenidos Piedrahita

Voz 8 01:01 el jugador ha yo especialista

Voz 0691 01:04 las Nerea

Voz 1025 01:05 pero hoy que es día especial de dar las gracias a los oyentes cada vez que podamos hoy casualmente necesitamos si quieren eh Si quieren dos oyentes para participar en todo dos sí dos uno el habitual del gusto o muerte de Javier Coronas señal habitual otro si es no

Voz 0691 01:22 la práctica habitual para desempatar ya pueden llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta para desempatar en gusto muerte con Javier Coronas pero que Luis Piedrahita viene hoy con una propuesta intuyes

Voz 1353 01:34 una nueva sección In necesitaremos un oyente que quiera participar Eden mostrar

Voz 9 01:40 sus conocimientos lúdicos

Voz 1353 01:43 Mann ticos Isaac Tomasson sin tácticos pero también su intuición así que el que quiera participar puede ganar un premio un libro del castellano no un libro de cambiando muy poco alguien al paso de estar bien escrito a estar mal escrito eso es lo que ganaran

Voz 0691 02:00 venga y otro nueve cero dos catorce sesenta sesenta hoy más que nunca necesitamos oyentes en todo por lo raro siempre lo he dicho lo cual

Voz 0230 02:09 hoy habéis oído el boleto toda España

Voz 0691 02:11 pero también totales sí sí total

Voz 0230 02:14 súper súper fuerte Carolina Bescansa ha ofrecido un acuerdo Íñigo Errejón para desbancar a Pablo Iglesias y se ha conocido a través de un documento que es interno que se ha publicado por error y que han borrado luego está el PSOE que ha ofrecido la Carmena ser su candidata a la Alcaldía de Madrid oye y luego el jefe de la CIA que se ha reunido con el presidente de Corea del Norte Kim Jong-Un bueno esto no significa que Corea del Norte se rinda el presidente coreano ha dicho que Estados Unidos no se la va a dar con queso

Voz 1353 02:48 hace apenas dos meses Donald Trump

Voz 0230 02:51 amenazó a Kim Jon Un con una guerra nuclear ahora Donald Trump ha confirmado la reunión lo ha confirmado hoy ya ha dicho que fue muy fluida hay que se ha forjado una gran relación sea que hemos pasado de guerra nuclear a reunión secreta de reunión secreta Reunión fluida de reunión fluida gran relación que eso era lo siguiente

Voz 11 03:11 esto lo hemos puesto ya tres días seguidos es nuestro límite si los pusiéramos mañana ya sería rebelión la noticia de Donald Trump con Corea del Sur noticia releva

Voz 0230 03:22 ante es noticia relevante porque Kim Jon Un es el Puigdemont de Donald Trump hablando de todo un poco una noticia curiosísima el juez Pablo Llarena el juez del Tribunal Supremo que que ha procesado a Puigdemont de todos los demás por rebelión y malversación se ha dirigido al ministro de Hacienda de España Cristóbal Montoro para que aclare sus palabras al diario El Mundo por qué esto porque Montoro dijo no sea utilizado ni un euro de dinero público para el referéndum ilegal

Voz 13 03:52 Cataluña

Voz 0230 03:54 si el juez está comunicando al procesamiento por malversación a varios políticos a los que mantienen en la cárcel por este delito entre otros el ministro de Hacienda declara un periódico que él sabe que él lo tiene controlado que no se gastó ni un euro de dinero público en actividades ilegales no es la primera vez que sucede esto también lo había dicho Mariano Rajoy hace unas semanas en respuesta parlamentaria Albert Rivera

Voz 1857 04:15 Rajoy dijo lo siguiente

Voz 14 04:18 solo euro del Fraga al referéndum ilegal

Voz 1353 04:20 que supuestamente se iba a celebrar en Cataluña

Voz 0230 04:23 el FLA el FLA es el Fondo de Liquidez Autonómico aquí ya lo comentamos porque comentamos cómo pronuncia el presidente lo de el FLA como si fuera el inicio de la canción perfidia cuando canta el mar

Voz 15 04:33 el el flan tan ancha ancha

Voz 0230 04:38 el Gobierno de España tenía intervenidas las finanzas de la Generalitat cuando hizo el referendo el Gobierno de España tiene que justificarse es decir no se gastó dinero porque lo controlaba Yoigo controlada bien pero si no se gastó dinero público donde está el delito de malversación a esto lo que dice el juez claro esto esto sería como esas pelis de juicio chulas no en la que está el estado de España contra Puche Mon y todo entonces habla la defensa dice la defensa tiene un testigo sorpresa

Voz 16 05:06 no admite que dijo que Cristóbal Montoro

Voz 0691 05:10 hoy

Voz 16 05:12 a ver de dos hijos y esto

Voz 0230 05:15 el juez pide explicaciones al Gobierno español con lo que ya tenemos al juez contra los procesados los procesados contra el juez el Parlamento catalán control juez el Tribunal Supremo contra los jueces alemanes los jueces belgas británicos y alemanes pidiendo información al Tribunal Supremo español el Gobierno de España contra el Parlamento catalán si Cataluña sin gobierno

Voz 17 05:33 pero

Voz 0230 05:34 que me voy a sacarla esto en cuanto a Cristina Cifuentes el portavoz del Partido Popular Rafa Hernando dice que está claro que obtuvo su máster en condiciones especiales

Voz 18 05:42 es evidente que la Universidad es pues la concedió ese máster en unas situación que no es la que aplica o en unas condiciones que no son las que aplica normalmente a resto de las personas que participan en ese tipo de títulos

Voz 0230 06:00 parecería que no es esto lo que dijo fue

Voz 1353 06:02 el tratamiento que se me dio a mí

Voz 19 06:05 es algo que se hace de manera con cierta frecuencia para aquellos alumnos de posgrado que están trabajando y que por sus especiales circunstancias

Voz 5 06:17 el problema es bien con el horario bien por las responsabilidades o por la razón que sea

Voz 0230 06:21 sí pero la razón que sea yo no lo veo igual pero puede que sea yo luego dice Rafael Hernando que está claro que certificado que dio la universidad es falso

Voz 18 06:29 es verdad que ese certificado es evidente que es falso

Voz 0230 06:33 es evidente claro como ese certificado es el que usó Cifuentes como prueba en su favor para justificar la querella contra el diario punto es

Voz 5 06:41 aquí tengo también un acta del trabajo de fin de máster

Voz 0230 06:46 poco igual a estas alturas pero yo diría que son cosas distintas por cierto en el mundo pasan cosas eh el Fondo Monetario Internacional avisa la política fiscal de Donald Trump podría desencadenar una tormenta financiera internacional si alguien tiene un máster en Economía que nos llame nos cuente

Voz 20 07:07 claro

Voz 21 07:10 una

Voz 0691 07:12 pero de momento

Voz 22 07:13 tú eh

Voz 1610 07:16 vamos mal repasó diario a Twitter y bueno gracias a Cifuentes sigue imparable El goteo de renuncias en Twitter y atención porque actúan nos trae la más dramática

Voz 23 07:25 Joaquín renuncia a jugar el Roland Garros

Voz 1610 07:28 interesante esto debe gustar mucho Piedrahita es una interesante cuestión en la que nos plantea rabia

Voz 1857 07:34 suena como se disimula si te pillan silbando

Voz 6 07:40 vamos a Vanunu

Voz 17 07:40 puedo hacer una buena opción vamos

Voz 1610 07:43 ahora con Chievo ya que amplía un conocido proverbio

Voz 1857 07:46 dale un pez a un hombre comerá un día dale dos peces comerá dos días dale tres peces y te dirá joder otra vez Pescao

Voz 1610 07:55 intra Pierre nosotros ITA una breve muy breve historieta policial

Voz 1857 07:59 que no se detuvo al escuchar la sirena porque son seres mitológicos sopla guiando

Voz 1610 08:05 ya acabamos las tuberías con bichito que plantea una situación desde diferentes puntos

Voz 1857 08:09 esta el pesimista ve un túnel oscuro el optimista ve luz al final del túnel el realista del tren que se acerca el maquinista b3 gilipollas caminando sobre las

Voz 24 08:20 no

Voz 25 08:24 sí

Voz 26 08:25 no

Voz 1353 08:39 qué tal pues vamos al lío sin nos importa vamos a bajar un poquito las luces del estudio porque llega Iker Jiménez por favor

Voz 27 08:51 buenas tardes bienvenidos a la nave del misterio cómo estáis con miedo

Voz 28 08:56 pues pues hay que tenerlo porque íbamos a centrarnos de nuevo los misterios musicales cada vez son más más insondable si cabe

Voz 1353 09:02 vamos a hacer memoria recuerdan quién fue

Voz 27 09:04 según el novio famoso de Blanca Suárez yo tampoco pero recuerdan hace

Voz 1353 09:09 dos meses a Marta Sánchez cantando el himno español a ti

Voz 28 09:12 sí

Voz 29 09:37 a vivir

Voz 15 09:43 pues

Voz 30 09:47 ven aquí son productos dietéticos un nuevo dialecto fuel avezados expertos en ortografía musical ya han escrito publicaciones al respecto si se confirmara esta letra como oficial podríamos estar hablando de un nuevo país una distopía habría que acostumbrarse decir que esto no es una balsa de aceite de afecto a la información se venderían millones de copias del videojuego FIFA a España para los niños jugarían al feo feo y quizá estaría prohibido acudirá velar a alguien al tanatorio pero seguiremos investigando

Voz 31 10:25 en este proceloso

Voz 30 10:26 camino por las autovías de misterio charlando casualmente hace unos días con Iñaki Urrutia el equipo de Carrusel deportivo me lanzaba de algo inquietante sobre Pablo López quizá de los mejores cantantes y compositores actuales se produce cuando canta en directo su tema El patio atentos

Voz 6 11:07 Thais

Voz 17 11:08 algo raro

Voz 33 11:17 los crecí Fantasy

Voz 31 11:22 quiere sugiere Pablo López en sus actuaciones

Voz 1857 11:24 cuece no se percibe de forma enigmática como sino para de sorber significando

Voz 34 11:31 posesión Iago Aspas elecciones lo más escalofriante

Voz 1353 11:35 lo que he vivido

Voz 34 11:37 desde que descubre la sección de embutidos y el chorizo al aquí no vamos a escuchar de nuevo resumía dos el mismo ya menciona esa presencia ese fantasma que dice ver más allá que tanto le perturba quién quiere enviar fuera quiénes esa misteriosa mujer y sobre todo lo más importante porque le ha quitado el plato de caracoles hemos abierto un nuevo melón del misterio un nuevo aldabonazo de realidad intentaremos dar respuesta a estas y otras preguntas por ejemplo es cierta la leyenda urbana que dice que cuando se cae un vaso de cristal al suelo si recoges todos los pedazos y lo recompone sale más de un vaso porque todos los carritos de súper tiene

Voz 1353 12:22 a ruedas normales y una paranormal cuidado con esto hemos investigado con está durante

Voz 0691 12:34 esta secundarios bueno vamos a oye el lunes en Barcelona en Sant Jordi ahí estaremos calle ahí en la plaza Cataluña en Barcelona con la calle carbonato carrera

Voz 1 12:48 en el

Voz 1610 12:51 la plaza Cataluña ahí estaremos bueno vamos a ver la persiana de ahí estaremos claro

Voz 1353 12:56 sí bueno la ventana al carrer Hoyo yo

Voz 1610 12:59 bueno bueno venga más con piedras y bueno vamos abriendo el espacio comercial el tenderete porque hace tiempo que no vendemos nada ahí a Iker Jiménez que pagarle así que vamos a recibir en los estudios centrales a Don Javi Birthday Javi Verde ex director comercial de la empresa alegría coño empresas dedicadas a la comercialización de artículos destinados a hacer feliz a la

Voz 23 13:20 de verdad ha tardado muy buenas tardes para vosotros también más de siete décadas no hubo más de setenta años dedicado a crear productos que pueden hacer felices dejaron de seis años se pase al acabar la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta porque la gente está un poquito Achraf

Voz 1610 13:39 es una buena manera de definir el sentimiento reinante en el mundo después de una segunda Guerra

Voz 23 13:44 sí sí sí la gente por lo que sea no tema cuenta con yo no lo critico había caído negativo malas caras no se mal mal

Voz 1610 13:51 la hambre pobreza muerte no de amigos familiares y eso pudo influir un poquito no pasa nada dijo no

Voz 23 13:56 sí pero lo importante es que ahí ahí nace nuestra empresa alegría coches

Voz 1610 14:00 quería coño con la única motivación pues vale

Voz 23 14:03 a lo ánimo de la Peña y así habían estado

Voz 1857 14:05 setenta años después seguís con el mismo empeño Barreto así de Isabel

Voz 1610 14:10 vamos sencillo desde el origen de la empresa está hoy vendemos lo mismo nosotros lo llamamos el pack vente arriba carita mojada y que consiste muy sencilla una bolsita en la que viene un paquete de kleenex pasó en arte los mocos jugarte la cara y un disco de Carlinhos Brown vale ya está ya está pendiente suficiente con eso con esos dos ítems que Licks y Carlinhos Brown correcto puedes transformar la situación más triste y deprimente subidón de alegría de felicidad demostración de mala situación uno sin el Paco arriba carita mojada vale este

Voz 23 14:40 Manfredi hola Alfredo hola bueno lo siento más preo pero eso está muerto el gato tu madre y tu madre que hayamos ido y ahora NASA que hay ahora la misma situación pero con nuestro Pac moda Manfredi hola lo siento Manfredi pero eso está muerto tu gato tu madre tu padre te sale a pagar Hacienda tomo

Voz 36 14:59 Asafa me da igual al Viva la vida a las dudas la saben hacerlo

Voz 23 15:10 ya ya los la cosa cambia bastante debo debo decir debo decir que funciona mejor con personas idiotas como Manfredi vale vale pero si eres idiota como Alfredo sirve para cualquier situación mira por ejemplo Manfredi te han echado el trabajo

Voz 36 15:25 me da igual al Viva la vida

Voz 1 15:28 Alfredo te ha dejado tu pareja

Voz 36 15:31 Rafa me da igual al Viva la vida

Voz 17 15:35 sí así hasta el infinito amigos fue yo no dejaré aquí es ya lo de aquí

Voz 1610 15:39 pues ya saben oyentes si quiere hacerse con este maravilloso vente arriba carita mojada lo único que dedicatoria llamar a este número de teléfono

Voz 23 15:45 entre ellos los de princesa Charlene

Voz 17 15:48 sabes

Voz 1610 15:50 algún regalo se mira de regalo once de de música espeta

Voz 23 15:53 ya para cuando está limpiando los cristales de la casa sabes lo músicos bueno básicamente a un disco de Manolo García pero que creo que va muy bien pero cuando estás limpiados sales Ángeles cabida

Voz 17 16:04 a Javi verde muchas gracias

Voz 0691 16:15 tanto más Raúl va más allá tenemos conexión en directo perdona disponga con Amaya y Alfred de hotel

Voz 34 16:23 bueno el gol que interrumpa informativos de la SER es importante que hasta ahora actualizamos la información del tráfico del tráfico de influencias

Voz 10 16:40 contrarrestaron Juan Cruz centro de pantallas

Voz 37 16:43 son acceso fluido sin complicaciones para conocido de amigo de familiares de altos cargos y políticos a la hora de conseguir entradas para la final de Copa del Rey del próximo sábado tráfico lento para el resto de aficionados eso sí en los acceso a los portales de com a pesar de que no es sólo la punta

Voz 10 17:00 gracias Juan esperemos que Su Majestad Felipe VI puede haber bien el partido siempre tirando adelante Gloria Serra desde la consulta de Traumatología ahora mismo hay retenciones no remesas colas retrasos considerables si bien algún paciente ha optado por coger otra vía rápida la de su amistad con el doctor Varela para avanzar y colarse logrando un trato preferencial sus son los reyes del ambulatorio creación el último Antonio García Ferreras a pie de calle

Voz 38 17:32 atención hay obras en Calzada Calzada de Val de Sotillo que dificulta la transparencia en el equipo de gobierno obras que incluso se han adjudicado sin acudir a concurso hay bloqueo de contratos retirar multas y lo que peor lo peor de todo tráfico intenso de contraseña de Netflix entre los concejal del mismo partido esto no sea es obligatorio el uso de cadenas de oro relojes y coches de lujo así que recomendamos a los vecinos

Voz 1353 17:55 que transiten con precaución para no verse involucrados

Voz 10 17:58 gracias Antonio y ahora vamos con unos renunció querrán decir anuncios no no renunció después de que cree tener cuentes renuncia a su máster o no master ella documentando estos días también hacemos ruido

Voz 0691 18:12 de de renunció dos Manolete Michael Robinson el practicó que acaba de renunciar a tu título de meter España

Voz 10 18:24 inquiere Veloso pero Kiko Rivera renunció al lunes martes miércoles jueves

Voz 0691 18:31 a Andrés Gómez renuncia con resignación al Balón de Oro

Voz 10 18:35 igual que Florentino Pérez que pública renuncia a los billete de menos de cien euros

Voz 0691 18:42 ya en la pilla capaz de renunciar a aparecer en televisión de una a una y cuarto para poder ejercer de gente de cantar

Voz 34 18:49 la teme cientos de personas renuncien a estas horas a Javier Cárdenas

Voz 10 18:55 gracias gracias gracias gracias Manolete hasta aquí los renuncio

Voz 1 19:04 la Ventana Francina

Voz 3 19:11 ahora

Voz 0691 19:14 ha habido salida falsa e quién ha sido el de la salida falsa

Voz 0684 19:20 no miraremos la foto la buena

Voz 0691 19:23 bueno bueno estamos empezando en la segunda parte de todo por la radio segunda parte desafíos de concursos Iturriaga ha creado escuela no sólo el gusto muertes de Javier Coronas sino algo nuevo Luis Piedrahita

Voz 1857 19:34 sí sí pero antes de todo ello José Antonio para

Voz 0691 19:36 bueno bueno

Voz 1025 19:37 por sus apuestas traigo apuesta saber venga que os estáis a que el otro día viajé de Lugo a Málaga sin parar a repostar

Voz 0871 19:45 a todos

Voz 0691 19:48 hay algo doscientos euros gran

Voz 1353 20:20 es algo menor

Voz 39 20:22 entre los más

Voz 22 20:28 bueno Rober

Voz 17 20:28 qué quiere decir tenemos ya claro era el cine

Voz 1857 20:33 Teatro Callao donde estás tú uno efectivamente pero es que hemos visto que hay más información y más teatros hay más teatro siguiesen

Voz 1353 20:40 yo estoy todos los sábados en los Cines Callao de Madrid con el espectáculo La Sami no

Voz 1857 20:45 lo que quiere decir que este viernes y el próximo viernes en el Reina Victoria ahí está Raúl Pérez risa tras dos últimas funciones es un monólogo con muchísimos personajes en escena casi noventa y tantos parecen casi sí sí se refuerza reforzar escenario para ellos dos últimas funciones ya eh este viernes siguiendo también no

Voz 0871 21:05 estamos Pietro el viernes que viene pero preferimos a la gente porque nos ponemos nerviosos entonces

Voz 17 21:10 no está lleno pero preferimos que viene porque nos impresiona muchísimo entonces claro si se queda a mitad hacemos pues iremos yo estaré mañana el Corte Inglés comprando

Voz 6 21:23 eh

Voz 1353 21:26 bueno yo esto hoy tenemos una nueva sección calas el concurso lúdico semántico is sado más Machine táctico nuevo de la cadena primero necesitamos un oyente que quiera participar

Voz 0691 21:41 tenemos lo tenemos ya muy bien le informamos que

Voz 1353 21:44 es un premio un estupendo ejemplar del libro cambiando muy poco Algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto Ike el libro bueno pues lo lo tendrá en el que están es palabras que hacemos aquí muy bien que por cierto si estáis en Madrid este viernes yo os lo firmo ya

Voz 0684 22:00 entonces es cuando se pero en Barcelona

Voz 1857 22:05 lunes todos que estaremos allí en La Ventana al carrera el juego sencillo lo explican pero sanos

Voz 0691 22:10 vamos al oyente bueno todo no vamos a recordar lo ahí

Voz 1353 22:14 pero bueno sobre

Voz 1857 22:16 el presente hola qué tal está ahí señor oyente

Voz 0691 22:19 es bueno Mario desde luego buenas tardes

Voz 1353 22:24 Mario te explico el juego es muy sencillo se parece al clásico juego del diccionario que seguro que has jugado alguna vez porcino has jugado te lo explico yo leeré una palabra real del Diccionario una palabra poco frecuente pero aceptada por la Academia después haré tres posibles definiciones una real dos falsas muy bien no jugará has to harán personajes que estén aquí en el estudio en Barcelona para que para evitar trampas empleos o atribuciones de mérito simplemente no hay nada más nada de eso Aino no hacéis nada de eso congratula muy bien el concursante no va a participar está dicho vale entonces

Voz 17 23:11 hay que sufre del sufridor

Voz 1353 23:15 cosa él va a hacer una cosa él va a apostar a uno de vosotros alegó asesino peritos no valoramos su inteligencia no valoramos su intuición

Voz 17 23:24 me consta o bien

Voz 1353 23:27 estos equipos que que señor oyente les digo los equipos son aquí en Madrid coronas Israel Paul es es un un equipo un ser mitológico el el Raúl lonas vale ya ya en Barcelona están

Voz 9 23:44 los seis PES entonces tienes que elegir si apuestas por los es

Voz 1353 23:47 es pues Raúl lonas o un tercer participante lo exterior eso sí sí sí que es Premium dos punto cero muy preparado y recomendable pero como en todo concurso es la caja enigmática es que de por si quieres el concursante sorpresa Raúl lonas o los espeso vale vale sí pues sí adelanté en un momento no no

Voz 17 24:12 no no no no no no no no no no no se lo digas

Voz 1353 24:15 ahora mismo de vamos a dejar que te quedes en intimidad con Nerea lo digas sólamente Aicha vale como magia perfecto pues para que nosotros participemos tranquilamente sin la presión

Voz 17 24:28 por estar jugando muy bien

Voz 1353 24:31 tenemos claro vamos allá empezamos con la primera de las palabras empiezan los es pues desde Barcelona estáis ahí sí estamos aquí estamos señor una fácil la primera palabra es eche el que es preciosa se Lynndie pero sé que es pese Llingua que os pregunto yo os doy tres opciones la primera es persona que junto con otras de igual condición se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar es decir un pira pongo un ejemplo aquel verano de mi juventud pase una noche con Jack Sparrow jamás olvidaré aquel Céline florecer pero me echa Lin que también puede ser otra cosa práctica sexual consistente en aplicar la boca al pezón o zonas limítrofes

Voz 17 25:26 por ejemplo un ejemplo aquel verano de mil

Voz 1353 25:28 juventud pase una noche con Jack Sparrow jamás olvidaré aquel pelín cuando eche Linde también puede significar el pesar causado por un desengaño es decir una decepción pongo un ejemplo aquel verano de Tijuana

Voz 17 25:46 como el muy piratas

Voz 1353 25:49 jamás olvidaré aquel Pezzella Linke muy bien ahora pregunto qué es Celine Space están pirata puede ser un pirata puede ser una decepción descartó a mi me gusta o puede ser una parafina me gusta

Voz 13 26:06 a pirata decepción tú qué dices yo digo pirata

Voz 1857 26:12 muy bien Rudy Espe es decir pirata pirata apuntamos lo Vilalta para no

Voz 1353 26:17 se gusto es pues muy bien lo tenemos siguiente Palau vamos ahora podemos quitar a la música de misterio vamos a los siguientes participantes que son coronas la palabra es Carmena

Voz 0684 26:35 por aquí van desde la alcaldesa la aquí van y las definición Carmena

Voz 1353 26:49 dícese de aquel que traza los planos para la ejecución de una obra o proyecto es decir un planificador pongo un ejemplo el tráfico madrileño está enmarañado quien lo Carmena hará el Carmen Nador que lo Carmen e buen Carmen vale siguiente Carme Nador podría ser también además de un de un planificador podría ser el mecanismo que sirve para ordenar o normalizar el movimiento de los elementos de un conjunto regulado iba a gamas ejemplo el tráfico madrileño está enmarañado quién lo Carmen Ara El Carmen Nador que lo Carmen Cuenca armador será por último Carmen Nador puede ser la persona que Carmena o el instrumento para Carme Nahr desenredar desenmarañar limpiar el cabello es decir un peine el ejemplo sería Carmena Carmena con un Carmen Ador pero el tráfico de Madrid siguen maraña pregunto qué es un Carme Nador Raúl coronas

Voz 1857 28:00 lo cierto es que eso es más fácil puede ser

Voz 1353 28:02 peine regulador puede ser un regulador o un planificador

Voz 1857 28:07 yo creo que por la forma me gusta por la forma Peña sea antes vamos dice Payne el dice estas chupado escucháis tenemos una telepatía practicamente que ni siquiera hubiera hecho falta que lo hubiéramos hablado si los laudos entendemos que vamos a decirlo a la B3 B3 lo que os parece

Voz 13 28:29 tres La Fe es

Voz 0684 28:31 ha dicho lo que llevo dentro

Voz 1857 28:34 un peine os apunto Peines aquí a los la has perfecto íbamos ya con la última

Voz 1353 28:39 una de las palabras que nos va a decir el concursante sorpresa que hoy es Carles Francino estuvo el concurso

Voz 17 28:50 la sonda Cassini es

Voz 1353 28:54 Pepe Pepe que es una P Pepe la con las opciones que te doy es la parte

Voz 0691 29:01 más pruebas

Voz 1353 29:05 Pla puede ser la parte más blanda carnosa de las frutas curvita CEAS por ejemplo lo que más me gusta de este jugoso melón es supe Pla pero Pep Pla también pueden ser persona animal o cosa que tiene muchos defectos en lo físico y lo Morales me gusta lo que menos me gusta de este melón es supe plan sería el ejemplo o Pep Pla podría ser el estado de ánimo en el que uno no se siente que es el que uno no siente inclinación ni rechazo hace algo concreto es decir la indiferencia el ejemplo sería a mí este melón me la pela

Voz 17 29:47 ahora yo pregunto Carles

Voz 13 29:48 las que es privada

Voz 17 29:52 puede ser la indiferencia ser puede ser la indiferencia puede ser algo mola

Voz 1353 29:58 estoy con defectos puede serlo blandito

Voz 28 30:01 lo del melón quiso pero lo tienen alguna conexión

Voz 0691 30:07 lo blando sin embargo sin segunda definición de persona animal o cosa que plena hija no eres muy bien Pepa

Voz 0684 30:19 todo es muy tenemos tenemos en casa arriba veremos las tres del Plan efectivamente refiere

Voz 1353 30:32 era una persona animal o cosa que tiene muchos defectos Carme Nador que puede ser un peine y también tenemos PH Linke puede ser un pirata que me gusta tengo una buena noticia hizo una mala la buena noticia es la siguiente Señor oyente hola no le preguntamos a a Mario no le preguntamos a Nerea porque quien apostó por quien apostó Mario ha apostado por Raúl coronas por Raúl

Voz 17 30:59 no existe la buena noticia

Voz 1353 31:04 no es que

Voz 13 31:07 la buena noticia es que los tres han ganado

Voz 17 31:14 y por lo tanto es un pilar yo sí te lleva el libro de cambiar

Voz 0684 31:21 ahí estamos escroto Bellamy sí que es un pirata era buena pero no

Voz 17 31:28 haría lo dice que crea un claro tú dices tú que eres yo me impresiona Michelin informático no fecha Link Peaches es otra cosa

Voz 0691 31:44 nadie lo de Michelin Wes sería otra pero bueno claro si alguna vez había escuchado eh

Voz 28 31:50 sinceramente no no no

Voz 1353 31:52 María desgrana un libro sido tampoco tampoco el foco tampoco lo has pasado bien lo has pasado mal escucha lo mucho

Voz 17 32:04 ver eso eso no eso es importante por la radio

Voz 34 32:11 hacemos para gente como vosotros que escucháis

Voz 0691 32:13 el ganador Romario muchísimas

Voz 6 32:18 verdad

Voz 0691 32:33 gusto o muerte de Javier Coronas alias Pesci el Inger hubo una desde Salamanca Lucía buenas tardes hola

Voz 20 32:42 hola qué tal está superada esta fase de taxis vergüenza segunda pantalla no es la primera vez que eh

Voz 17 32:56 es bueno

Voz 0691 33:00 el el día dieciocho de mayo vamos a hacer la Ventana Salamanca ver si el dieciocho de mayo La Ventana en Salamanca

Voz 17 33:08 tres jabón ya te sale Chacón porque el teléfono lejos del sofá o qué está pasando

Voz 20 33:15 no no estoy muy a gusto

Voz 0871 33:20 venga relájate que esto va a ser mucho más sencillo lo que pasa es que no hay libro de premio sea aquí en este caso tienes que donar tu libro la Cadena SER

Voz 0684 33:25 mira te regalamos sacaremos seguro que está escuchando además porque ya le he cogido mucho escuchar

Voz 0871 33:37 el día pues gusto justo muerte es la que decir les da igual lo que dicen esta gente por llamarle de alguna manera anormal pero al final eres tú decides así que cuando tú quieras empezamos bueno quieras

Voz 6 33:48 os gusta con Javier

Voz 0871 33:55 Salamanca y lució el primer y el primero

Voz 23 33:59 el hábito es una cosa que a lo mejor no hacemos todo el mundo yo reconozco que lo hago porque me mola ese rollo me hace sentirme poderoso y rico estamos hablando de sí me hace sentirme normal de me da igual la vida son cuatro días me la juego yo estoy hablando de irte a un centro comercial de comprarse una camisa es decir qué coño quite ver alarma que me la llevo puesta a tomar por culo sal

Voz 17 34:20 suele quitarte la que tienes que ir con mejor se que a lo mejor han probado dieciséis personas demonio porque claro

Voz 0871 34:31 en rebajas y me da igual llevo aquí impregnado la genética de las farmacias es el gol aspirina y lencería me lo me lo llevo puesto Barcelona gusto o muerte

Voz 17 34:43 no me gusta me gusta súper gusto gusto zapatos más Juan Carlos sin tienes estrenarlo ya directamente Madrid gusto o muerte porque tampoco no con una camisa no no yo tampoco lo haría pero pues es cuestión de esperar un tiempo más estrenar va a prestigiar las arrugas esas que tienen jugando la desdobles que te lleva esas marcas y yo quería has vendido también pero pero que quiere decir que cuando llegas a casa con una camisa nueva la las habas antes de que no sí si la toalla aunque te has puesto no

Voz 0684 35:34 no

Voz 17 35:38 o sea está por ocupar

Voz 0684 35:42 en la Cadena Ser que vamos a veces

Voz 17 35:47 te te cogen de su zona de confort o Parla Atutxa vamos a trabajo a la gente que estamos aquí del ostracismo el programa confundimos es suya sí puede serlo

Voz 0871 36:05 no

Voz 20 36:05 no no yo simplemente que alguna vez lo he hecho pero sin decirle a nadie que me quitara de alarma lo cuento porque claro

Voz 40 36:17 con gusto

Voz 6 36:26 muerto

Voz 0871 36:29 vamos a hablar de un hábito que últimamente esa pues no no se ha puesto de moda pero bueno hoy temas que fuentes quizá me ha hecho recordar yo reconozco que la infancia en la pubertad la adultez y en mi madurez lo he hecho siempre me parezco de ello y me parece que vamos a saco pecho yo yo he copiado en los exámenes muchísimo muchísimo he copiado por más de tres personas y estamos hablando de copiar en los exámenes gusto o muerte Barcelona

Voz 17 36:52 muy poquito pero muerte muerte porque sólo lo hizo una vez me salió mal a mí también yo lo hice muchos era muy malo gustazo yo era muy malo si Madrid muerte por yo yo no se cocía no pero nave Frantino nunca la muleta pero la Guardia Civil si ponía la mano así para que no copiar

Voz 0684 37:16 ahora ponía era el diario punto eso no tiene gracia no gusta que no tiene lo que no vamos pero lo digo gusto

Voz 41 37:24 además que creo que es necesario porque creo es poner a prueba el sistema educativo es si pueden conmigo pues lista sí sí esos títulos están sanos

Voz 0871 37:32 oye aparte hay un afán de supervivencia osea todas aquellas cuando era un chiquillo y ingenia es el rollo de copiar yo reconozco que está mal pero si está bien hecho está bien porque al final cuando copias Albarizas

Voz 17 37:43 sí

Voz 41 37:43 no está claro que nos nos también que en un examen sólo se valore el estudio sino también otras destreza

Voz 0684 37:48 la habilidad salir de las zonas voy contigo por normales para ingenieros navales para trabajar en la CIA

Voz 17 37:56 exacto sí sí pero muerte bueno he Lucía basado claro qué pasa porque aspira a gusto has copia del examen era Lucía aquí no vaya en Salamanca Salamanca después te ponemos con Llarena extraído la pues gusto copias

Voz 6 38:20 eh

Voz 0871 38:25 pero a la opción de I más uno os tienen que gustar los dos conceptos no estoy a gusto si eso hay que mojarse yo había si uno falla es muerte enough permito que mintáis osea dando por salvar a uno

Voz 0691 38:38 vale vale un Augusto muerto vale

Voz 0871 38:40 estamos hablando del chopo Cachón con esencias unas croquetas de alta costura El Cacho podría tener un distrito postal propio

Voz 17 38:48 lo que no hay ningún problema ético mejor un poco exagerado buena persona humana normal porque ya está

Voz 0871 38:56 sin ningún problema y el otro es el mundo zombi osea la serie estamos muy bien muy a todos volar de zombis es un tema que parecía que estaba ya muerto pero por eso les está hecho revivir eso y entonces gusto o muerte de las dos cosas Barcelona

Voz 17 39:10 sí más o menos tenga chupo mientras estoy muy bien chopos Madrid chopos y Páramo muerte

Voz 8 39:22 en este busto abusos

Voz 0871 39:27 no Hadopi además ha hecho pues no sé porque no hay consenso Lucía te necesitamos gustó muerto gusto Booth

Voz 0691 39:37 voy a gusto

Voz 6 39:46 no

Voz 17 39:49 bueno llegamos al momento creo que lo los dura la cosa va a cambiar no viene ahora de la verdura de Podemos estamos hablando de la remolacha Un

Voz 0871 40:03 este facto que no tiene nada que ver con lo con lo que tiene porque el color tierra

Voz 17 40:06 trae ojo sí parece luego las siete hostia incluso texturas buena preveía comer pero voy de eres muy insulsa conversación si le atribuyen virtudes que nadie las querría para sí como sabía Esquerra pues que el sobresalto que sabe amar pues no no me da garantías Barcelona al remolacha gusto a muerte mira o muerto Bazo sabia tierra eso no hombre en Madrid gusto o muerte la remolacha Pizzi muy te digo una cosa humus de remolacha hay que probarlo madre vamos con gusto a gusto agusto cualquier compañeros me lo bueno todo la remolacha también sí

Voz 20 40:50 de Lucía yo tengo sentimientos encontrados porque la remolacha el sabor lo odio profundamente pero tengo gato blanco al cual me gusta teñir demorado entonces no sé

Voz 17 41:02 eh

Voz 36 41:06 claro entonces no salva al la Pedro

Voz 17 41:11 los encontrados tienes muchos sentimientos encontrados Lucía tienes están ahora él se ha entrevistado Lucia Mendes entrevistado

Voz 20 41:21 me habéis una afección osea

Voz 17 41:24 el gato blanco morados de remolacha pero no te gusta

Voz 0684 41:27 la remolacha

Voz 17 41:29 tiene gusto o muerte del día la gente abstenga centro

Voz 0871 41:37 eh pido perdón por lo que voy a hacer ahora llegamos a los dos temas musicales hoy pido perdón eh perdida de verdad lo digo muy en serio ahora sí que pierdo la broma tontería porque hoy hacer demostrar dos dos temas que se han versionado embates hasta la bachata es eso pues bueno pues nadie sabe cuándo la tiene y hay veces que te te el médico tiene bachata metió dentro no sabes cómo has ido incluso que tiene bachata entonces hay gente que cuando tiene bachata pues les da por versionar temas Ito tan pues innombrable si tocan admito Si tocan por ejemplo a Perales

Voz 0684 42:31 bueno primero Mercedes también está con el fondo de bachata ahí está la de Perales

Voz 0691 42:54 se lo directamente a Lucía acabaremos antes yo creo que prefiere esperar

Voz 0871 43:01 en bachata

Voz 20 43:04 te voy a decir hay Peral

Voz 17 43:10 mira usted pita después informativa

Voz 20 43:21 digamos que avale que digamos que ocasionalmente soy fan de ciertas sustancias que no se sepa

Voz 6 43:30 bueno eso puede pero que no se pueda así no

Voz 0691 43:32 por qué no