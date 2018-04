Carlos Boyero sobre ‘Isla de perros’: “Me aburrí de forma colosal”

Voz 0324 00:00 a cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor muy bonita y que no no voy a contar qué qué fin al teme que dice lo que piensa para bien me pareció uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado alguien que se define con sola la obra es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine pero las obras no la verdad Carlos Boyero

Voz 1 00:48 Carlos Boyero buenas tardes qué tal está

Voz 0171 00:52 con la experiencia de lunes en el teatro a ver a ver cuenta los de Podium podcast ya no cuelgan por cierto mañana a partir de mañana se estrena Boyer On Fire estará colgado mañana si eso Boyero que vamos a ver como una comunicación absoluta como si lo hubiéramos hecho siempre verdad Roberto es bueno todo es un animal esférico se nota ahí que estás muy a gusto

Voz 2 01:13 que la gente muy bien eh tal que era muy siempre cuando empiezas algo está

Voz 0324 01:23 o por lo menos nervioso no dice cuando ver cómo cómo sale esto irreverente a todo l llegaron a preguntar si corría mucha coca en el cine español ejemplo izquierdas poderes

Voz 0324 01:33 bueno pues que corría mucho por el mundo en Gerena al por todo no por el fin es español pero por el fin América no puede él por el Fine incluso hay épocas en el cine americano de los ochenta que lo notas y los en los guiones la aceleración de diálogos y que sólo en eso sí para alguien que bueno que que conozca el tema yo solo lo conozco eh claro que notas las subidas las bajadas la la expansión las paranoias de los malos rollos la las explosiones de alegría es es es un mundo mundo complicado le preguntaron sólo de cine o no no no no era les era de licenciados de Sofía se trata se trata de ir al el penalti que es lo es lo que hacía lo que hice diecisiete años en un chat el ahí es y si estoy en el mundo antes no que pues será de todo la gente me me preguntaba de todo y pues a veces era era muy divertido

Voz 0171 02:50 de ahí el concepto Todo Boyero ahora modernizada con el polcas a partir de mañana vijará de verdad más más puesta

Voz 0324 02:58 con Roberto fantástico es el muy grato tenerlo al lado pregunta dándote cosas es placer

Voz 0171 03:05 pero es que a partir de mañana porque mañana cada quince días

Voz 5 03:08 has en Podium podcast Boyero On Fire claro cada quince días también iremos anunciando cuando se puede ir al teatro Image esto lo hacemos aquí en el centro de Madrid

Voz 0171 03:16 para preguntarle directamente además de cara a cara cara a cara que preguntaba

Voz 0324 03:20 la gente verdad allí como bien y creemos y si el problema problemas que yo no puedo no voy a oírlo porque como no lo que darme día ya te lo va a ser en cinta de caset ya no es casi mejor nunca me leo nunca me escucho

Voz 0171 03:35 pero puede dar mucha vergüenza pero por curiosidad está bien hoy en dos cosas pendientes una de la que estaba preguntando ahora a la cabeza la periodista del reino de los cielos

Voz 0324 03:42 es que a mí me gustó mucho en su momento el Reino de los cielos está muy bien está muy bien de las pura de las películas más dignas de de Ridley Scott y sobre todo eh era una lección de de tolerancia Irán creo recordar que los Saladino si Saladino era un personaje con con con una sabiduría ahí en medio pues de la la Barbara oye que fueron las las cruzadas no como nos ha contado Nieves Concostrina el juego de intereses no esto como Don unas maniobras de despiste por como todas las guerras yo creo que todas son económicas no quiso claro eh pero vamos allí tenían un pretexto fantástico era era vio si era pobre

Voz 0171 04:27 siempre que la religión has visto lo que está pasando con Willy Toledo no solamente tableros lo han terminado la Historia del pero ha dicho que lo iba a declararme duro comulga con Willy no no no yo no que yo con algunas cosas de ellos no como Lugo pero no pasa nada por estar de acuerdo disentir con cosas que hace lo que dice el lo que sea me parece que es un actor muy bueno ha hecho cosa las muy interesantes tanto de o de teatro y en cualquier caso en esto de querer llame un juez para decirle que en fin que le puede procesar por haberse Kagan Dios oye pues me parece que hay que estar a su lado lo digo pero no hay que estar a su lado fuera ya con esta tontería hombre yo tampoco

Voz 0324 05:05 como luego que curioso que una nos Tiko emplea el término comulgar había eh eh pues con muchas de las cosas que dice y lo hace con sus e idolatría siempre siempre lo de la defensa a ultranza hay permanente al Cuba no quería hoy tan especial para Cuba hoy que Raúl

Voz 0171 05:25 Castro cede el testigo digo ya veremos qué pasa

Voz 0324 05:28 me parece me parece un buen actor yo creo que es muy muy buenas rato me gustaría creer es que hace mucho tiempo que que no le veo en películas sospecho que Suu sobre su postura tiene

Voz 0171 05:42 no tengas ninguna duda tiene mucho que ver con eso

Voz 0324 05:44 la productores que lo consideren tóxico no olvidándose de del actor que es un profesional muy buena no repita sin que me vaya nada su rollo me parece una barbaridad lo que quiere nacer con él por blasfema pero qué pasa si es que hay hay tanta gente y tantas razones para que los influye Nasir tipo de por vida seguí quieren aún tíos a ese es es tremendo no sólo lo ve el rapero aquel también que la caída cuatro

Voz 0171 06:17 a los dos nos llevamos muchos años de dardos los raperos ya creo que le está dando seis metido cuatro años de cárcel

Voz 0324 06:23 si no joder joder a ser Bertone que miedo no qué miedo te quiero decir que que no ha bien que te puede parecer eh fatal lo yo no no estar de acuerdo con las canciones que hace ese señor permite pero cómo vas a meter en la cárcel por por contar lo yo es que conozco otros absolutamente impunes que pueden hacer eh qué puede y sol

Voz 4 06:48 dar auténticas bestialidad

Voz 0324 06:51 es eh racistas xenófobas Italia no les pasa nada ese protegen también en la libertad de expresión y en que en las democracias el otro día

Voz 0171 07:00 vamos con Isaías de la Fundación Francisco Franco cuya apura anguila siempre existencia y los valores que promueve y defiende que es en fin el franquismo como la mejor solución para España en su momento pues ya sería también susceptible de como mínimo de echarle un ojo

Voz 1 07:15 en Alemania no es si no sabes el control absoluto sobre el sobre este delito no

Voz 0324 07:21 pero no se puede hacer directamente sí pero

Voz 0171 07:24 Spain is different hoy habrá que hablar de cine un poco no que hay que esto parece venga venga vamos con un estreno de este viernes va

Voz 6 07:35 revés

Voz 0171 07:39 este viernes estrena de perros que es una película de animación de Wes Anderson que es el director del Gran Hotel Budapest

Voz 7 07:47 aquí en el móvil descargas dice

Voz 8 07:53 Longo existió en la versión original

Voz 7 07:56 mi estómago no está validado las palabras

Voz 8 08:02 la historia escolar una gripe canina no lo todos los perros de una ciudad japonesa son trasladados a una isla llena de basura

Voz 1 08:10 bueno y un niño de doce años tratará de rescatar a su mascota y qué tal está esto

Voz 2 08:15 pues fíjate que la había hace como un mes no INE me cuesta muchísimo

Voz 0324 08:22 trabajo recordar algo te enseñan

Voz 2 08:25 sí queréis si me aburría me ha aburrido de

Voz 0324 08:30 de una forma colosal yo es un director que que es que la que la crítica lo ha encumbrado muchísimo con un entre naíf y súper sofisticado al parecer muy originales como en Lido dos de los hipster Seaman hipster nuestra es entre no pero a mí nunca nunca me ha hecho gracia la única que me que que las que soporta un poco Gran Hotel Budapest pero Life acuático los den va uno viaja dar Gene no es no yo no no la encuentro la gracia por ningún lado aunque dicen que tiene muchísima no ir y no recuerdo ni siquiera si los dibujos serán como muy pulcro lo único que me llamó la atención es que se puede permitir el lujo Wes Anderson eh que a los personajes y a los perros sus voces las sean voces tan fantásticas y tan míticas del cine americano como Edward Norton Bryan Cranston Bill Murray Jack gol Bloom y entonces son pedazo voces no pero vuelta a mí tampoco tampoco me tampoco me compensa ayer repito me me aburría muchísimo así pero vamos a mi lado decían que era conmovedora

Voz 1 09:48 de hecho ganó el Oso de Plata en el Barça pero sí sí

Voz 0324 09:54 sí es pues bueno ahora

Voz 4 09:56 a este que siempre va de original

Voz 0324 09:59 hasta luego igual es original pero es que a mí su mundo no me interesa pues ahora lo que le faltaba una una de dibujos pues que vayan a Rey vean si es conmovedoras y es me me parece

Voz 0171 10:10 la la de perros en una de las películas otra que acaba llegará a los cines es una belga alma máter se titula ganadora del premio del público en los festivales de Berlín y de de Sevilla muestra cómo es la vida en la Siria actual en pleno conflicto

Voz 9 10:32 ahora reaccionaban ya aquí mucho Muti

Voz 1 10:40 los protagonistas son una mujer que vive en su piso junto a tres hijos y el novio de la hija el suegro la asistenta y un matrimonio de vecinos con su bebé

Voz 0324 10:52 ah sí

Voz 9 10:55 por qué dice que va a morir tranquila aunque morena hito cariño a nadie morir la guerra se acabará pronto y todos estaremos de acuerdo

Voz 0324 11:13 no sé que llegará pronto la guerra pero hacer montón que dura quedaros aquí si une y la película te muestra la peli es una película la cámara no sale de esa casa esa durante hora y media con vives con el con el terror la la angustia el el afán de supervivencia ea pues imagínate sea todo el día además si sales a la calle los francotiradores te te puede matar no en medio de bombas Sosa privados de agua de de comida y sobre todo con la sensación de que de que eso no no va no va a acabarse nunca pues tiene una actriz formidable que es Ian Mc haya Abbás sin una una actriz palestina que lo he visto en que es la madre aquí que es la protectora no de pues eso de hijos vecinos no viviendo es una película que que respiras la claustrofobia no y la la violencia y el el miedo no es una obra maestra pero sí sí yo durante hora y media estoy

Voz 2 12:21 muy pendiente de de

Voz 0324 12:25 pues eso del de el pavor de de esta gente no tiene muy buena pinta se dice sí como como debe ser esas que te metes en el tiene muy bueno que en la piel de Cecilia y eso que además no sacaba nunca no esa guerra del Líbano no hay eh está bien me parece una buena película sí

Voz 0171 12:45 alma mater y la tercera

Voz 1 13:06 con estas francesa un profesor de literatura cambia su puesto en un instituto así como muy prestigioso de París cambiar

Voz 0171 13:15 a otros y Tutto en los suburbios Iker alumno

Voz 1 13:18 los digamos un tanto conflictivos a películas de Tito

Voz 13 13:21 Lula el buen maestro surco la versión original pues me llamo François el profesor fue

Voz 1 13:39 otra película sobre la relación el mundo entre profesores alumnos no

Voz 0324 13:44 qué tal les pediría otra más Jackson's que él él joya el cine francés yo creo que todos los años hace como cinco sobre profesor en barrio problemático no hay algunas con este tema muy buenas una eh Tavernier que Sam avalan la vida nada más que la vida empieza ahora que estaba una película la clase la la viste de Loret cante yo creo que es un bien yo yo creo que sí pero estoy así pero hay que tenían dureza si de verdad pero hay otras que te la sabes ya plano a plano diálogo diálogo y sabes que ese proceso oro saca al principio desconcertado con los niños de los suburbios negros sin que le quieren Putin reírse de él y que él no lo entiende pues que al final todo acaba fantástico y que al la educación eh por muchos obstáculos que tenga pues para él todo el rollo humanista ahí el todo esto con un un tono de comedia es es una película que me me la sé desde desde te empieza esta hasta que acabas bueno pero bueno puede tener puede tener su públicos pero ya te digo que el tema me me cansa cansa

Voz 0171 15:05 el aprovechando las señales horarias de las seis y media las cinco y media en Canarias tú has está en Málaga esta fin de semana no si es espérate según mala seguida regresamos a llevar

Voz 0171 15:49 aquí seguimos en La Ventana La Ventana del cine con Carlos Boyero como todos los miércoles y escuchando una de las canciones que forma parte

Voz 1 15:55 desde la banda sonora de la forma del agua porque resulta que que Don Carlos llevaba en la que se espera la canción de es este fin de semana el Festival de Málaga donde ha rendido homenaje Guillermo del Toro estuviste

Voz 0324 16:07 es sí estuve con él en el hotel que son me parece un tipo encantador aparte director general señor que yo estuve también en en un teatro como hablando con la gente con con dos actrices formidables los mujeres WAP y sin más los seres humanos encantadores así se Verónica Sánchez está que que pasaba un fin de

Voz 1 16:37 de semana no en la gloria del teatro Málaga con él nunca hablaba ya no sé si con la gente pero pero que son son fantásticas Verón

Voz 0324 16:51 sí hay IVA aparte no me parecen bellísimas no pensar que que muy bien muy bien el el fin de semana

Voz 0171 16:59 Sara al Festival de Málaga a ver qué novedades que noticias tenemos hoy María Guerra buenas tardes hola qué tal hola qué tal cómo va

Voz 17 17:08 pues bien aquí hay salió el sol que ha sido llegar a Málaga Easy ha sido maravilloso salir del invierno me sectario y la verdad es que como dice Carlos el festival empezó maravillosamente con la visita de Guillermo del Toro que se había comprometido con el festival avenir antes de saber que iba a recibir el Oscar y la verdad es que eh pues se ve un nombre de una generosidad impresionante diu bueno pues una clase magistral aún montón de de jóvenes que que hicieron colas interminables habló de cine de comida de él es un hombre cosmopolita ocultismo eh muy amante de todas las todas las culturas acabó la conferencia del crítico al grito de Viva Málaga cabrones sí claro es que claro es es le dice el buenos días y te dado titular osea la inteligencia proverbial sí la verdad es que haya sido un festival que reclama desde hace el año pasado han entrado las películas latinoamericanas la mitad de la sección oficial son películas latinoamericanas lo cual bueno pues también lógicamente el pues es una es una manera de que venga Guillermo del Toro también ha estado por aquí JA Bayona que dentro de un par de meses estrenar los dinosaurios también estaba cansado nervioso pero sí pero muy amable y decía que no esperaba no esperáramos la misma brillante brillantez elaboración de las de las de sus películas como del Toro que realmente es es un superdotado ir este bueno pues es un festival en el que hay muchas óperas primas también hay mucho cine comercial hoy hemos tenido precisamente una de esas películas muy será suponga hubo muy comercial que es la secuela de Los compadres no de toda aquella película

Voz 0171 18:55 lo nuestro era el mundo suyo no

Voz 17 18:57 si el mundo es suyo de Alfonso Sánchez y Alberto López tuvieron un éxito brutal con esa película que fue por crowdfunding que la hicieron sin un duro era un par de buscavidas y ahora pues ellos se suben de categoría social hice es un bueno pues se suman comedia ibérica algo gruesa que que se ríe de los capitanes estos pijos que sevillano se como nos decía

Voz 1104 19:20 doctor en nuestro entendamos contar una historia en la que los protagonistas fueran lo los desheredados la gente de extrarradio las esa era la idea de del mundo nuestro con el mundo suyo era

Voz 0324 19:31 la intentar ver la la pata más

Voz 1104 19:35 eh o el ángulo del triángulo más tradicional de una ciudad la más conservador ver cómo cómo lo que hay detrás de esa Sevilla de postal pero que luego en realidad es una parte simplemente de Sevilla una parte de cualquier ciudad del mundo que es la parte más tradicional pero claro era poner esa esa manera de entender la vida tan particular de los compadre con otras realidades como para ellos son marcianos no

Voz 17 19:59 bueno pues en realidad es una especie de Torrente que es lo que no lo que choca un poco es ver qué hacen una sección oficial compitiendo en el mismo día con con películas como la uruguaya ojos de madera que es una una una película de terror de sobre la mirada que tiene un niño en la manera de ver vivido el shock traumático entonces bueno es un poco a sonante en ese sentido el festival pero es interesante las directoras catalanas y han hecho una presencia un desembarco de al día

Voz 0171 20:29 sí

Voz 17 20:30 totalmente hoy Mar Coll presenta su serie de televisión matar al padre con Gonzalo de Castro es la primera y directora creadora para una serie de Movi Star que se estrenará en mayo ir pues bueno pues ha gustado mucho la película de Le Natra P en las distancias con Alexandra Jiménez y también Formentera lady que es una película de Pau Donés con de Pau Durá con Sacristán haciendo de viejo hippy varado en Formentera en los años setenta Nos otra vez ya sabes que Sacristán pues ahora se se lleva todos los premios se ha puesto ahí en primera línea

Voz 0171 21:05 es eterno Sacristán es es sin combustibles un fenómeno a la torera una cosa y que siga siendo así efectivamente María Guerra un abrazo acompañará a cuya te mucho

Voz 3 21:14 hasta luego adiós

Voz 1 21:30 vamos Ferrando ya la Ventana del cine con Carlos Boyero tu música de cierres que la elige él todas las semanas

Voz 0324 21:37 eso es de les es a través de esa música estoy estoy dando mi vida esto es la banda sonora de último tango contará con varios para mí eh en casa tengo no enmarcado un LP vinilo que es la banda sonora con un gato el dibujo de un gato y una dedicatoria prefiere examen lo he visto dato es el que suena que es el saxo que después de John Coltrane más me ha impresionado esta música romántica desesperada y castas traemos pues es la música que tenía que se merecía una película como último tango en París como se merecía los cuadros de Francis Bacon al principio ilustrando es hablando de un de un estado del alma muy peligroso pero el hecho con una belleza por Bertolucci está músicas