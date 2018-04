¿Cómo me preparo para el sexo anal?

Voz 1 00:00 recuerdan que

Voz 0401 00:03 otra noche estuvimos hablando de posturas sexuales recuerda que también no nos comentaron que había posturas que implicaban cierto dolor que teníamos que buscar todas aquellas pues eso que no llevasen a ese placer postural que conocimos aquella noche en el tema de las posturas sexuales dio mucho juego hemos recibido muchas indicaciones de de nuestros oyentes sobre las mejores posturas sexuales para ellos pero yo quería ahondar un poquito más en un tipo de sexual edad en la que muchas veces siempre nos enfrentamos a ella con un poquito de miedo cuando hablamos de sexo anal por ejemplo así que hemos vuelto a llamar a Marta Torrejón para reservar todas las posibles aplicaciones del sexo anal de sus posturas buenas noches Marta

Voz 2 00:54 hola buenas noches

Voz 0401 00:57 la de cosas que aprendimos contigo sobre posturas sexuales eso de ser fisios sexo

Voz 3 01:01 venga tú da da juega o no

Voz 0401 01:05 en todo el mundo preguntando de todo el mundo preguntando

Voz 3 01:07 me puedo imaginar

Voz 0401 01:09 bueno pues mira es que resulta que estoy más que dispuesto a que la próxima vez que coincida con mi amante tengamos sexo nada pero necesito que me a Nimes de qué forma podemos mejorar la experiencia del sexo anal

Voz 2 01:21 pues la verdad es que es un tema muy interesante porque el sexo anal Jo pues lo que decías de entrada da miedo por qué pues porque la primera creencia es que el sexo anal tiene que ver con la penetración y que por lo tanto va a haber dolor para practicar sexo anal la penetraciones una de las cosas que podemos hacer pero si nunca has practicado antes Exxon al pues recomienda empezar por otras cosas como por ejemplo las caricias con los estiramientos ahora voy a explicar esto antes que de entrar en esto me gustaría decir que lo practicar a solas solos sino incluso practicado antes sí

Voz 0401 01:59 o sea que yo antes de antes de meterme en en berenjenales lo primero que tengo que hacer es practicar yo sola porque cuanto tiene que ver la musculatura de la zona a la hora de sexo anal sea placentero

Voz 2 02:13 pues mucho porque realmente el sprinter anal es un esfínteres súper fuerte sino tienes mucha conciencia de cómo relajar esta musculatura o de si la tienes tensa o no pues claro va a costar va a costar la penetración pero como te decía antes de la penetración hay otros pasos super interesante son pasos que van a facilitar el orgasmo que este es otro punto interesante del mundo Aral

Voz 0401 02:39 a ver por dónde empiezo vamos a empezar de verdad necesito que el sexo anal entre mi vida por dónde empiezo

Voz 2 02:45 vale entonces yo recomendó recomiendo que empieces sola o sólo he donde estés es más cómodo pues en la ducha a veces la gente suele decirme si en la ducha estoy más cómoda porque bueno pues está todo el tema de que si esto tiene que ver con algo un poco más sucio que si la caca que que lo haces en la ducha en donde recomiendo que hagas caricias por fuera Delano pero sin estar en situación sexual simplemente pues jugando como una niña que esto es otro tema importante el sexo tiene que ser un juego en el momento en el que empezamos a a vivirlo como algo Sergio pierde la magia entonces sin tener que estar súper excitada ni de ninguna manera en especial empieza a acariciar tu mano desde fuera y observa sin juzgar sin cambiar nada que sientes sientes algo o no sientes nada lo que sientes te gusta te duele donde te gusta más te gusta más flojo te gusta acariciar más fuerte dará algún pellizco después recomiendo dejar apoyada por ejemplo si estás acariciando con el dedo índice dejar apoya la yema del dedo índice en el en el a hacer una pequeña atracción como si quisiera es abrirlo pero suave como de una por segundo es para ir entrenando te porque digo uno por segundo porque en situación sexual cuando practiqué es esto ya estando más excitada hagas estos pequeños estiramientos pequeñas atracciones Delano de uno por segundo vas a facilitar el orgasmo lo orgasmo al final son contracciones musculares son más o menos así de una por segundo

Voz 0401 04:16 entonces yo lo que hago es directamente ir como forzando para que mía no se vaya abriendo poco a poco delicadamente con con la yema de los dedos no

Voz 2 04:25 eso es vale el principio entrenamientos informales sin forzar si aparte de ser el principio del entrenamiento sí tuvo intención hito ilusión el poder tener penetración anal es que esto en sí ya es una práctica podrá acariciar y poder hacer esto es estiramientos llevan a dar mucho placer un pasito más después tenemos que hablar del mundo juguetes para el para el mal

Voz 0401 04:50 porque no nos ayudan los juguetes en el mundanal bienvenidos al maravilloso mundo de los juguetes anales

Voz 2 04:58 eso es entonces hay un montón de juguetes ya sabemos que los productos cada día están cambiando apareciendo cosas nuevas pero bueno si me tengo que quedar con un par que me gustan para esto pues son los blogs Anna Allen que ya sabemos que todos los juguetes eh Anales han de tener un tope de tener una base una anilla no no podemos introducir cualquier cosa

Voz 0401 05:21 como plus anales esto es que tiene una forma triangular suele ser como de icono para que puedan entrar fácilmente siempre muy importante que tengan anilla para poder sacarlo

Voz 2 05:35 entonces tenemos blogs anales porque van a seguir estimulando actuando con con un diámetro más chiquitito más grueso ITEL libran las manos hay algunos Plus anales que tienen una ventosa entonces además pues ahí creatividad al poder sea pudiese enganchar lo en una pared en una silla en una mesa

Voz 0401 05:54 oye segundo de los alicatado hasta el techo de las ducha

Voz 2 05:59 después hay otro juguete que también es muy interesante que no sé el nombre técnico pero son estas ristras de bolitas estas Boris Becker

Voz 0401 06:06 no sé como se anunció veloces son las bolas tailandesa vale que empiezan con una muy pequeñita iban aumentando mano montando montando que hay ristras de bolas tailandesas pero de hasta quince bolas tailandesas

Voz 2 06:22 sí sí sí pueden ser más claro no tiene nada que ver con la vagina no realmente Elano por eso decimos que tiene que haber un tope en estos juguetes porque sino no podemos perderlo entonces la ristra de bolitas y va a servir mucho para facilitar el orgasmo por ejemplo imagínate que estás en situación sexual está súper excitada has introducido esta ristra en algún momento sientes que ya tienes ganas de llegar al orgasmo pero a lo mejor pues te está costando un poco ya tienes ganas de llegar en ese momento puedes empezar a estirar tú o tu pareja de una en una sacando las bolitas también de una por segundo más o menos cada vez que salga una bolita de nuevo tú a no va a hacer una contracción refleja de abrirse y cerrarse de abrirse cerrase y eso es lo que va a facilitar el orgasmo

Voz 0401 07:09 claro me hablas de bueno con mi pareja yo hago lo juguete meto vertiendo las bolitas y lo que hago por ejemplo sería masturbarse el clítoris

Voz 2 07:20 sí eso sí siempre siempre siempre el clítoris siempre ha de estar bien atendido

Voz 0401 07:25 os clítoris ya no tienen que ir unidos

Voz 2 07:29 no la verdad es que de nuevo creo que no hay ninguna receta habrá días que simplemente estimulando Elano pues ya vas a tener todo el placer que que quieres no pero si te está costando llegar al orgasmo observa estás estimulando tu criterio entonces si te está costando no dejes de estimular

Voz 0401 07:46 vale vale decir que manita de Santo manita de Santo podemos tener más orgasmos una vez que dominamos el tema muscular de nuestro a no te lo digo por ejemplo porque una de las cosas que siempre hemos hablado es que precisamente el hacer los ejercicios de que llegue el O L usar las bolas chinas favorecen que las relaciones sexuales sean muy buenas porque tu suelo pélvico se fortalece con el ano pasa algo parecido o no

Voz 2 08:13 si pasa algo parecido pero no sé si se va a fortalecer de verdad les interanuales bastante fuerte a no ser que haya patologías ahora no estoy teniendo en cuenta las patologías porque también puede haber esfínteres anales que estén flojos y esto da pues incontingencias fecales y de gases que también es bastante tabú hoy en día se habla más de la incontinencia urinaria pero la fecal de gases también existe tema tema aparte ahora si puedes fortalecer tu suelo pélvico a través de de hecho es la misma musculatura todo es pequeñito y está muy cerca entonces sí

Voz 0401 08:44 otro de los grandes mitos miedos del sexo anal es es la higiene tiene una consecuencia la musculatura cuando usamos las la abatible son las peras de agua tibia porque siempre que hemos lado de sexo anal nos recomiendan una alababa pero vale eso va a afectar en agua mi musculatura

Voz 2 09:01 pues a nivel muscular yo creo que no no la verdad es que no haber también hay que ver lo estás haciendo cada día lo estás haciendo varias veces al día

Voz 0401 09:12 claro claro todo está relacionado sí hay

Voz 2 09:14 hay afectación sobre la flora sobre tu flora intestinal porque claro barrer todo lo que consideramos que es suciedad no no sólo es suciedad también hay un tipo de moco que no lo ubica por dentro tenemos toda nuestra flora que que necesitamos hacer lavados muy a menudo puede afectar a eso y eso va a traer la consecuencia de que quizá tu musculatura se puede irritar y entonces sí esté más contraída osea todo está relacionado una cosa influyen otra

Voz 4 09:44 Nos recomiendas entonces Marta que si no nos atrevemos si queremos si tenemos la más mínima curiosidad por el sexo anal empecemos como tú has dicho tocando nuestro han no vayamos poco a poco mejorando

Voz 2 09:58 eso empezamos tocando no solas después podemos compartirlo y podemos usar guantes podemos sino quieres hacer la baterías podemos usar guantes podemos usar preservativos podemos ser juguetes de uso personal que luego vamos a limpiar son ideas para poder hacer sexo anal sin tener que hacerte la abatidas que igual si la haces puntualmente no pasa absolutamente nada eh

Voz 0401 10:21 pues Marta Torrejón fisios sexóloga qué gustazo siempre hablar contigo y que nos diga más Truquía ejercicios posibilidades varias para mejorar nuestras relaciones sexuales ha sido un placer aparte tiene