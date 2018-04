¿Cómo es practicar sexo con un muñeco?

Voz 0401 00:00 cada vez tengo más claro que si la reencarnación existe yo en mi próxima vida quiero ser Venus O'Hara imagino que la mayoría de ustedes saben quiénes por si acaso les diré que es sexto en Antena tres media TV prueba dura de juguetes sexuales cuanto antes la de juguetes y fetichismo esta pelirroja de piel cero Julia que se gana la vida privando juguetes sexuales hablando de sexo incumpliendo sus fantasías sexuales entienden ahora porque quiere reencarnarse en Venus O'Hara buenas noches vernos desde los estudios de Radio Barcelona

Voz 0401 00:40 como tú eres a la persona a la que hay que recurrir hablamos de juguetes sexuales yo quería preguntarte lo primero que hasta qué punto el sexo puede ser bueno a través de esos juguetes sexuales menos

Voz 1 00:53 pues fantástico además de marzo ahora estoy pasando por un despertar espiritual estoy aprendiendo Chuck laicas para convertir mi energía sexual para usarlo para conseguir cosas que quiero ver la vida cosas no sexuales estoy haciendo meditación con masturbación este marzo que veo un mes más con más éxito financiero el éxito de mi carrera tuve sesenta orgasmos que te parece

Voz 0401 01:22 me parecería me parece maravilloso que cima de una buena inyección monetaria con falta que no hace pelirroja que encima te corriese no me extrañaría nada que si yo tuviese un golpe de suerte de esos también consigues

Voz 1 01:37 eso para un parte espasmos es un poco un desperdicio yo creo y quiero aprovechar esa energía para para mucho más cosas sabes

Voz 0401 01:44 es que es muy interesante es es que empiezas a hablar cada vez vamos a hablar ya esto va a ser un sinvivir esto todo esto también me lo vas a tener que explicar muy bien pero yo me quería centrar un poco juguetes sexuales porque últimamente estoy viviendo cosas muy curiosa Si me gustaría pero contarte los juguetes sexuales que tienen que no tengamos las personas para que a veces nos gusten tanto la cama

Voz 1 02:09 bueno que te sexual o un categórico es es para tiene sus funciones y provocar orgasmos y en poco tiempo aquel succionador

Voz 0401 02:18 de clítoris del que me habla este te acuerdas por ejemplo

Voz 1 02:21 que traca atracador de orgasmo

Voz 0401 02:24 encanta este si no

Voz 1 02:26 desde luego no es para estar dos horas jugando sabes como una presa con una persona puedes hacer muchas cosas hay más variedad con enfoque es simplemente orgasmo chao

Voz 0401 02:38 claro sin embargo hay muchas personas que son reticentes a incluir los juguetes sexuales porque se sienten desplazados y normalmente suele ser hombres heterosexuales es decir te pica señora o típicos señor que quiere incluir en su polvos o a cualquier juguete sexual y su pareja si es su nombre muchas veces se siente reticente máxime cuando es una mujer la que lo dice

Voz 2 03:03 el que el que tiene que permitir que entre ese vibrador es su nombre

Voz 1 03:08 yo no he visto el problema es cuando el juguete es falso Adecco es más fácil

Voz 0401 03:15 ya puedes imaginar nada porque hay le odian las comparaciones que va

Voz 2 03:18 esta es la tercera eh

Voz 1 03:21 nada que ver pero y yo jamás me introduzco juguetes sabes algo siempre es externo incluso con un juguete fábrica o lo uso para estimular escritores entonces quién ve pero no se inscriben a mitad muchas veces

Voz 0401 03:40 hay personas también que una de las cosas por las que son reticentes a usar juguetes sexuales es porque como normalmente no vienen con con el manual de instrucciones yo siempre les recomiendo por ejemplo que tiren de videoteca y que te empiecen a buscar no vaya a ser que tú ya has hablado de ellos porque sueles explicar bastante bien cómo cómo se utilizan mira quién podemos recurrir para que no cuente cómo podemos usar de verdad muy bien ese juguete sexual

Voz 1 04:04 bueno más que más que es saber usar un juguete es la conexión mente cuerpo que supere importante porque hay personas que piensan que compra te lo pones cerca de hasta y no no es así hay que realmente pensar en cosas perversas cosas prohibidas cosas que te excitan y eso eso es lo que te da el orgasmo o no el juguete

Voz 0401 04:26 claro tú que no paras da una vuelta de tuerca al tema de tus juguetes sexuales las últimas veces que hablamos decías aquello de que no tenía de que estabas buscando

Voz 3 04:36 no pero claro

Voz 0401 04:38 no no yo sin embargo creo que has tenido una más

Voz 1 04:41 no sé si si él au una época muy interesantes de Navidad tenido un risa a quién me hizo Riise en Navidad esta esta experiencia me ha abierto a otras experiencias estoy muy bien muy feliz

Voz 0401 04:59 ha sido un hombre una mujer ante uno

Voz 1 05:02 hombre mis fantasías son bastantes me explica curioso incluso cuando estás con nombres no estoy presente Juanjo estoy con quién estoy estoy bastante ah vale vale pero no no tanto

Voz 0401 05:19 a tiendas muy bien eh

Voz 1 05:24 en la cama heterosexual

Voz 0401 05:27 una mezcla estupenda a todo lo que sea mezclar intentar cumplir cada una sus propias expectativas son muy defensora os da que hollín ya que olía a tu amante y cómo era ese tipo de sensaciones que te dan los amantes nuevos olía diferente al resto que ha

Voz 1 05:46 hola soy una amante silencioso

Voz 0401 05:49 no hablando de una manta habló de un amante que me he enterado guapa a he enterado que estoy tiene has tenido un amante que diga que era enorme pero no dice nada claro es que no puede usar la lengua cariño no puede usar la lenguaje tu aman qué es exactamente es un jugador de rugby de eso es que me gustan a mí es una amante perverso que es exactamente ese amante es un mundo

Voz 1 06:20 sexo a que mire un metro sesenta si yo me yo miro unos sesenta y nueve este Míriam norma sí pero pene enorme

Voz 0401 06:31 pues ya estaba desproporcionado es decir era era como las muñecas las hacen hiperrealista con esos hechos que no les cabe en esas cien turistas tan estrechas los yo les ponen una Berga

Voz 1 06:42 de eso podía estar de pie porque pesaba tanto penes tenía es que te que te tenerlo tumbado todo el rato por todo lo alto porque también pesaba cincuenta kilos

Voz 2 06:54 sí sí sí de modo que se sí

Voz 0401 06:57 qué digo tan grande te has buscado esta vez

Voz 1 07:00 pues sí ha sido toda una experiencia que lo hice para documentado a BBC en principio estaba pensando están desesperadas Toy para salir en la tele

Voz 0401 07:12 bueno no sé si venga mutuamente salimos en la tele no te preocupes a este muñeco no de la lengua así que no besa Mariño no te lo puede comer

Voz 1 07:25 no pero esto es muy bien eso muñecas sexuales para para hombre se aumente porque los muñecos dos muñecas que se habla mucho hoy en día es una tendencia que está provocando mucho debate ético sí pues están hechos para hombres suelen ser mujeres hiper sexy enormes como hemos dicho ahora y en cambio no hay mucho muñecos para mujeres entonces la BBC querían mi opinión como experta en juguetes eróticos para saber si este tipo de cosas podría llegar a ser tan popular como conejo que sedujo son más vendido Mondo pero te acuerdas lo que fue aquello en cuando salió aquel Conner

Voz 0401 08:11 tengo que con sus orejas nuestra acariciaba el clítoris a tantas velocidad

Voz 1 08:15 además pues si sigue siendo así que te considero más vendido del mundo

Voz 2 08:21 claro pero en ese en ese documental de la BBC yo lo he visto bueno pues

Voz 0401 08:27 se cuenta la intención de un joven al que le falta una pierna y un brazo de tener sexo con una mujer que fabrica a su antojo pero él se siente diferente también sexualmente arrinconado se emociona realmente al acercarse a la posibilidad de tener sexo con una robot en este juego entra mucho la psicología no

Voz 1 08:50 sí es es hay muchos muchos debates este tema porque porque hay muchos casos no de si es si puede provocar abusos personas o sí sí sí puede ser algo bueno para personas que no pueden tener sexo con con personas sabes la entonces ese ese muy interesante

Voz 0401 09:13 qué es lo que pasa es que siempre que hemos hablado de del sexo de de bueno pues de esas personas con diversidad funcional

Voz 2 09:21 que reclaman y que quieren

Voz 0401 09:22 asistentes sexuales para que les ayude en pues eso a poder tener sexo cuando pensamos en en la posibilidad de que sea un muñeco no hay juguetes eróticos para personas con diversidad funcional dos millones de personas en este país tienen diversidad funcional INI siquiera muchos muchas pueden usar los vibradores y los dos que el resto utilizamos porque igual que este chico le faltaba una pierna y un brazo claro si tu has sufrido talidomida ahí tienes los brazos cortitos no vas a poder masturbarse tan fácilmente entonces ni siquiera el hecho de los juguetes sexuales los hombres del que sea un hombre no una mujer hiperrealista tú no crees que vaya a poder cumplir esas esa función porque me ha dicho que

Voz 1 10:10 bueno yo era muy difícil de mover sabes que yo estuve con el presentador del programa que me ayudó porque era imposible sacarlo de la caja etc entonces si no estuviera yo pido ayuda a mis vecinos ola buena la mitad

Voz 0401 10:25 desde hace año que toque tengo aquí porque ésta me lo quiero tirar más caliente que las falto de Jordi iban a quedar un poco no sé

Voz 1 10:32 cómo queda muy mal en

Voz 2 10:36 tú qué crees yo es verdad que

Voz 0401 10:39 de todas formas esta sexualidad la vea absolutamente falso céntrica es decir lo que tú has dicho estaba pensada para hombres no

Voz 1 10:46 sí además tenía tenía una cuajaron Olano e Isolux y poca estaba hecho también para penetrar penetraciones

Voz 0401 10:53 claro y entonces si tú querías usarlos solamente te quedaba así tú maldito ya que no lo hemos puesto poniendo no lo hemos podido poner de pie ponerte carcajadas encima os sentarte masturbarse con él

Voz 1 11:03 más o menos sí tener mucha imaginación porque verlo me me quito

Voz 0401 11:08 no claro no con la boca o diciendo o con los ojos como platos virando encima hay follar sinceramente lo veo muy complicado para ti no ha tenido mucho éxito no entonces el

Voz 1 11:23 pues entonces tuve un deudor mío que creo porque ese es un tema interesante también porque hay feministas que se quejan de la hiper sexualidad de las muñecas Las mujeres perfectas entre comillas pero también hay que pensar en la los penes que estamos usando no hay que que estamos sexual que vale dos mil libras que son más de dos mil euros

Voz 0401 11:49 madre mía sobre pasta claro

Voz 1 11:51 hasta un pastón así vas a querer un pene grande o más bien se quejan viable porque encara el momento tienes sus cosas no por ejemplo a veces si quieres estímulo haciendo punto GS crees curvo nada de eso te lo podía suplir el robot el hombre era hincha cambiar entonces tenía un agujero puedes poner que que quieras menos mal menos si menos mal pero la las implicaciones no para los hombres reales que es un gran complejo que tienen muchos hombre sí porque hay tíos que no se olvide

Voz 4 12:30 sí sí sí sí claro es es

Voz 1 12:33 puede comparar con la sexualidad de las muñecas femeninas no tan también que están creando cosas que no son naturales

Voz 0401 12:41 bueno tú verde en el documental bueno era dijiste a este señor era que estaba tumbada nada porque el convenio tampoco importaba poco importaba mucho en este caso ya lo siento siempre soy muy defensora de que escuchemos a nuestros amantes pero este poco te podría decir

Voz 1 13:00 no era tan freaky pero sabes que me me tanto de Wert mínima experiencia porque soy la única proveedora sexo eróticos en el mundo que ha que ha aprobado un todo por eso lo hice no porque ahí se que las tendencias van así tener la experiencia

Voz 0401 13:18 Venus O'Hara muchísimas gracias por seguir explorando todas las posibilidades sexuales que aparecen sobre todo muchas gracias por por contárnosla siempre en Contigo Dentro