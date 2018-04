¿Cómo es el sexo de la generación Z?

Voz 1 00:00 Camps

Voz 0401 00:09 tengo la mala suerte de no relacionarme mucho casi nunca prácticamente con gente más joven que yo ya lo hemos hablado alguna vez nuestra productora Elia es la única con la que trata que pertenezco a la generación de los millennials a los que le recuerdo yo los llame para que sepa para que no puedan sitúa lo de este entrada que estoy yo en esta generación por eso cuando la otra noche en uno de esos lugares en los que me escondo conocí a nuestros siguientes invitados les dije que tenían que venir a Contigo Dentro a hablar conmigo así que aquí están son mucho más jóvenes que yo vamos a hablar de sexo buenas noches Carmen Vela buenas noches Celia buenas noches Marcus Bartolomé buenas noches que parece le cuántos años tenéis vamos a empezar por ahí veintidós veintidós y tu Marcos veleña llegó o sea sí podría ser perfectamente vuestra madre porque tengo cuarenta y cinco a punto de cumplir cuarenta y seis así que sí que podría ser vuestra madre de aquí o de otras estudia lo de fuera de Madrid Carmen era además de tal de Andalucía Marcos yo soy de Oviedo asturiano de que os conocéis pues estudiamos juntos en la Rey Juan Carlos estuvimos periodismo de Relaciones Internacionales estamos ya al la acabarla de ya acabando la carrera hecho último siento el interrogatorio pero necesitó situarme con vosotros sabéis que habéis venido a hablar de sexo estáis acostumbrados a hablar de sexo

Voz 2 01:35 carné depende depende del contexto de de las personas con las que te relaciona pues a veces sí a veces no

Voz 0401 01:44 el con tus amigos hablas por supuesto cuántos amigos sin Marcos tú

Voz 3 01:48 yo hablo de sexo mucho más o menos todo el rato

Voz 0401 01:52 esto que bien porque me parece muy importante normal

Voz 3 01:54 Elizardo y no no convertirlo en algo sagrado ni en algo Thabo entonces sí que intento hablar de sexo de la manera más natural posible incluso si no conozco demasiado bien a la persona

Voz 0401 02:04 con vuestros padres Marcos es

Voz 3 02:06 no es el talón de Aquiles quizás pero pero sí que lo intento sobre todo sobre todo con mi padre ya desde pequeño tuve la charla no la charla con mayúscula con la L y con la bien mayúsculas porque me acuerdo que encontré unos preservativos y me puse muy nervioso de pequeño llena muy puritano muy muy puritano fui blandiendo aquellos preservativos hasta el salón dije esto qué es lo que es como se atrevéis cómo se os ocurre teniendo imaginabas que tú

Voz 0401 02:34 tres tenían sexo porque yo tenía una condena

Voz 3 02:36 ción reproductiva del sexo y no comprendía que alguien pudiera tener sexo por placer con ocho años y entonces me pille la rabieta de mi vida que siga siendo épica en mi familia en todas las Navidades me acuerdo de que me sentaron en un sillón y me dijeron Marcos necesitas saber un par de cosas respecto a esto esto está bien esto se hace por placer y es muy importante que que esto lo tenga siempre ha grabado a fuego en la cabeza visible entonces yo ya desde los ocho años tengo una mente en la que el sexo lo he de sacralizada de esta agudizado si me puedo inventar esta palabra

Voz 0401 03:10 Carmen Atienza ha hablado del placer que reporta el sexo

Voz 4 03:14 no bueno en en el instituto intentaban formar un poco en en eso pero por ejemplo yo al contrario que marca nunca tuve esa charla con mis padres bueno de hecho yo en muchas ocasiones intentado tenerla así Mis padres rehúyen saco

Voz 0542 03:35 os gustaría

Voz 0401 03:37 bueno Marcos todo me imagino que tú sí hablas de sexo cuántos padres o no

Voz 4 03:40 no

Voz 3 03:41 yo lo intento le intentas hasta Ammán

Voz 4 03:43 pero os gustaría que que la información

Voz 0401 03:46 con sexual pudiese fluir con vuestros padres Carmen que te gustaría contarles a tus padres sobre tu vida sexual

Voz 4 03:52 cuando tengo algún tipo de preocupación no dolencias sobre todo que pudiese intercambia pues mira experiencias con naturalidad que no me diese vergüenza o que no le diese a ellos porque a mí realmente no no me produce vergüenza pero a ella sí sería muchísimo más cómodo poder trata esto estamos con ellos

Voz 0401 04:12 este es un poco desamparada no no

Voz 4 04:15 no vale

Voz 0401 04:16 vale porque también es es importante y tú te sentido una vez perdido desamparado en tu información sexual como se aprende de sexo cuando no tienes muchos referentes

Voz 3 04:26 yo tengo que decir que soy en un sentido muy afortunado y en otro muy desafortunado afortunado porque cuando era pequeñito lleva un colegio de jesuitas religioso como te podrás imaginar bastante conservador a la gente que acudía este colegio pero eh los jesuitas si el colegio en general tuvo muy en cuenta la educación sexual ir desde Avilés que es una ciudad que está cercado Oviedo vinieron bienvenido un señor dos vino cuando estamos en tercero de la ESO que si lo pensamos es un poco tarde quizás para tal y como se maneja la es decir es buena estoy de acuerdo algo es algo y también vino cuando estábamos en primero de Bachiller entonces tuvimos una educación sexual la verdad que bastante completa no hablamos sólo de sexo sino también de drogas podíamos hacerle preguntas libres anónimas a través de papelitos en los que entregamos al no entonces la gente la verdad que imagínate si le das la palabra un micro abierto a jóvenes de tercero de la ESO pues

Voz 0401 05:19 una si hago una curiosidad os hablaron del clítoris que yo recuerdo sí sí qué suerte porque no hay ni un solo libro de texto en este país que sitúe el clítoris Si te explican cómo es la vagina pero solamente porque es un canal de parto no no te dicen lo que es el clítoris que es un órgano sexual tan potente Carmen cómo descubriste tu clítoris en el espejo que bien claro

Voz 4 05:47 tenía que explora yo mismo a mi mi propio Custo hinchada Majó que mirar al espejo y decir bueno que Atenas

Voz 0401 05:56 más quién te dijo que tenías que esperar tus propios gustos quién te permitió o quién te dio la pista para oye haz algo con tu vida

Voz 0542 06:04 os recuerdo que hubiese recuerdo que simplemente surgió Curia

Voz 0401 06:10 ciudad molestia ya está yo pertenezco a una generación en la que la sexualidad femenina ha estado ocultado silenciada desde tiempos inmemoriales nosotras hemos pasado siempre a un segundo plano creéis que han cambiado las cosas en estos años Marcos espero espero que sí pero por lo que tú ves a tu alrededor tus compañeros tus amigos tu sexualidad que de que ves a tu alrededor yo tengo

Voz 3 06:34 es decir que me muevo en círculos social bastante diferentes entonces si yo estoy en Oviedo y yo me doy cuenta de que en el Círculo en el que me muevo la sociedad no tiene aún naturalizado el placer femenino ni tiene naturalizado la promiscuidad en las mujeres como algo que no es negativo en cambio en Madrid sí que creo que la mayor parte de mis amigas están muy liberadas a este respecto no sé si es en la ciudad o el ámbito concreto en el que me muevo aquí en Madrid pero sí que la verdad es que estoy muy orgulloso de ellas y de cómo cómo viven esos errores

Voz 0401 07:04 pero claro vosotros sois de fuera es si tú eres andaluz Feito eres tú eres asturiano a Quique estéis compartiendo piso Colegio Mayor como donde se ubica es

Voz 4 07:13 yo comparto piso con tres chicas maravillosa una otra andaluza como yo hice otra otra catalana y otra turolense muy bien

Voz 0401 07:26 fluye el sexo esta casa

Voz 4 07:29 tras nosotros no

Voz 0401 07:30 entre vosotras no entran pero tenis amantes y los podéis llevar a casa puesto

Voz 4 07:35 ha puesto nunca he riña nunca siempre todo muy comprensivo

Voz 0542 07:40 sería lo mismo viviese es con tus padres por supuesto de sería imposible sería imposible tendrías que recurrirá lo que recurría yo qué decir

Voz 3 07:51 el alcohol fuerte baña de la

Voz 4 07:53 escote en tu caso

Voz 3 07:56 Marcos pues yo estuve el mis primeros cuatro años en Madrid viviendo por mi cuenta el primer año Fuenlabrada y los segundos los siguientes tres años en el Retiro en este año estoy viviendo en El Escorial con mi padre a efectivamente como dice Maricarmen pues el sexos acabó en casa

Voz 0401 08:14 hemos vuelto otra vez

Voz 3 08:15 pero no es solo no sólo porque este mi padre sino es porque vivo donde Cristo perdió la sandalia también te parece alguien con quién ligues no no es complicado pero sí que sí que lo haría si estuviera a gusto con una persona que podría llevar a tu casa a

Voz 0401 08:29 los amantes si siempre tú si yo creo que sí Carmen dice que no tú no

Voz 4 08:33 cómo daría como cómo podría yo explica

Voz 0401 08:36 eso sería pues mira a mi se me ocurre solamente una cosa yo que como he dicho detenido una a mí me ha pasado lo de a muchísima gente yo vivía con mis padres hasta que me fui a vivir sola y en la época universitaria que es la vuestra yo vivía con mi familia pasas por desagradables situaciones también si yo hubiese tenido la posibilidad de tener sexo en mi casa pues a mí no me hubiese podido partir la cara en una por ejemplo o sea que para proteger Teatinos ya lo primero nada mejor que pudiese estar en casa

Voz 0542 09:09 por ahí no podrías comenzar los no lo sé puede ser que sea fuese una solución

Voz 0401 09:14 se ha colado en este estudio así como además haciéndome gestos desde la pecera Elia como diciéndome no te enteras de nada no te enteras de nada no me entero de nada verdad es que ellos sabes que vean lata la precisión tuvo gracias a dos siempre lo digo todas las noches te doy las gracias acuérdate porque gracias a que tú estás de Mi vida profesional

Voz 0542 09:34 todo va mucho mejor te digo porque hemos hablado de degeneración millennials estos chicos no pertenecen llegando por Milene al porque la generación Elián en teoría acaba en el noventa y tres es la mía es del ochenta y uno al noventa y tres esa es la pequeña de los milenios yo si no la más la súper mayor

Voz 0401 09:51 en mayo se va para todo millennials

Voz 0542 09:54 Lenny sí porque las que abrieron porque mi generación con vivo yo con gente que ha nacido diez años más tarde claro pero ellos pertenecen a la Z que es la que va del noventa y cuatro hasta el dos mil diez

Voz 3 10:05 el día tengo que decir que me acabas de genera una crisis de identidad porque llevo años y años creyéndome milenio

Voz 0542 10:11 pues nada ideal porque encontrar un gráfico maravilloso en La Vanguardia que se llama taxonomía de generaciones oye a Messi quieres este digo la tuya eh pero no estáis encuadrados en la Z que es verdad que demográficamente y sociológicamente es distinta

Voz 5 10:27 los de Javier Carmen cuéntame tú te sientes veía Alenia o te sientes Z Figo para nada con la generación Z yo me siento millennials poco viejo vengan si joven es tú me interesen poco quiero joven tú tienes muchas aventuras sexuales cara

Voz 6 10:41 eh la dejara

Voz 0542 10:44 tengo que responder esa pregunta no si no quieres no sino quieres no pero te sientes libre para tener sexo qué quieres si vale eso ya con el estreno de la situación

Voz 4 10:55 la emocional muy bien depende

Voz 0542 10:59 muy bien en tu relaciones sexuales está implícita la implicación emocional follar follar entra dentro de los parámetros sí vale

Voz 4 11:08 pero cuando hay implicación emocional

Voz 0401 11:11 es diferente ella diferente enamorado no Marcos tú qué opinas hay sexo por el sexo en tu vida y hay implicación emocional eh

Voz 3 11:21 que lo haya veces últimamente llevo unas semanas reflexionando en que el camino el corazón puede ser a partir del sexo en nuestra generación y quizás eso puede ser una novedad

Voz 0542 11:30 los forma de conocerse es decir

Voz 0401 11:33 ya bien con alguien porque no puede desabrida a lo mejor la espita de que quizás sea la persona propia

Voz 3 11:38 exactamente es que creo que estaba escuchando un programa en el que lo decías algo de la oxitocina Libera me convenció además

Voz 0401 11:45 es que nos gusta mucho la parte científica de del sexo porque efectivamente cuando tienen relaciones sexuales tienes una descarga de oxitocina ese te hace sentir mucho mejor y claro cómo no vas a querer a esa persona que te está dando

Voz 0542 11:55 no es hecho trazo de energía claro que seis en falta en vuestra vida sexual Carmen

Voz 4 12:03 no se hace un poco más de libertad en el sentido en el que pueda sentirme muchísimo más cómoda no sé explicar

Voz 0401 12:13 te sientes incómodo

Voz 4 12:15 pues no sé en determinados contextos de dominar no

Voz 0401 12:20 bueno ya sabes que no tienes que tener esa sexualidad sino interés

Voz 0542 12:23 ya pero generar el contexto para que pueda sentirme cómodo en esas situaciones sería lo ideal te gustaría aprobar si me gustaría probar otras sexualidad es además

Voz 0401 12:35 de la que practiquéis sí la verdad

Voz 3 12:38 que siempre he tenido el gusanillo de acostarme con una mujer en nunca lo he hecho todavía

Voz 0401 12:43 te apetecería aprobar pero qué crees que impide evidentemente lo dices porque tu orientación sexual eres homosexual con nocturnidad y si has estado en nunca con una mujer

Voz 3 12:55 no llegado a mayores con un

Voz 0401 12:57 ver define me mayores es decir no habido coito no ha habido coito pero os habéis metido mano si no es que sea el país Marcos sí Carmen que ha sido una delicia hablar de de vosotros de sexo Illa la última pregunta hay algo que chirría especialmente del sexo que veis a gusto alrededor Carme

Voz 4 13:17 bueno es sí que hay una cosa que todavía siguen naturalizaba algunas conductas de agresión a ese tipo de conductas violentas que están normalizadas

Voz 0401 13:31 eso me sigue muy bien Carmen y Marcos

Voz 3 13:34 a mí me chirría muchísimo el machismo dentro de la comunidad LGBT es algo que se nos cuela sobre todo a los a los hombres gays porque somos los dentro la comunidad LGBT somos los más favorecidos hizo cosas como la homofobia son cosas que me chirría muchísimo uno abre una aplicación de estas de citas instantáneamente B

Voz 7 13:52 no pluma no

Voz 3 13:55 eh hombre fuera del circuito hombre fuera del del ambiente cosas así que realmente denotan un odio hacia lo que se EEES uno asumir que también claro esas gentes a la vez víctima irresponsable exactamente y verdugo aéreo