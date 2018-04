Marcelo: "Si pensáramos solo en la Champions no jugaríamos LaLiga"

Voz 1 00:00 qué tal Marcelo buenas noches buenas noches bueno un empate lo consideráis justo creéis que merecía más eh cómo ha sido esa este partido en el que el Madrid no sé si notáis que le falta eso de jugarse el título aunque intentar ganar los encuentros que le falte eso ese acicate más yo creo que

Voz 1421 00:17 si es justo o no no no te puedo decir si hemos merecido más pues al final quizás sí pero ellos han metido el primer gol muy muy rápido en un fallo nuestro hoy la verdad que luego hemos sacado hemos subido la línea de la defensa hemos acercado más un poco a al campo de ellos hemos jugado en campo rival hay al final hemos intentado hacer como sea el uno gol pero sí es justo pues no lo sé hemos intentado

Voz 2 00:47 otra situación diferente a la gente le hemos carbón empate frente al Athletic

Voz 1421 00:51 en el Bernabéu no sé si a los jugadores os pasa un poco lo mismo que a la gente que al tampoco de tensión competitiva que se piensa sólo en la Champions ya no no si pensáramos solo en la Champions no jugaríamos una Liga pues está claro que no venimos aquí a hacer un buen partido a darlo todo para para jugar todos los partidos que quedan hasta el final de la temporada está complicado sí pero tenemos que jugar vamos ahí entrenamos como profesionales para jugar los partidos sí venimos aquí no es que no haya eh

Voz 1704 01:22 en

Voz 1421 01:22 juegos de por el título pero aquí estamos dando la cara

Voz 1704 01:27 habéis dejaba allí en el Bernabéu diecisiete puntos que que ha pasado son muchos puntos que ha pasado en casa

Voz 1421 01:32 sí hay muchos puntos no sé la verdad no sé exactamente decir lo que hay es intentamos hacer todo lo posible para para ganarnos puntos aquí la verdad es que esta temporada fue bastante es difícil no en casa haciendo que con nuestra afición apoyándonos pues difícil pero es el fútbol el gordo si intentamos hacer todo lo posible para para ganar los puntos y al final no no sé pues sí

Voz 1704 01:58 después del derbi el empate con el Atlético de Madrid llegó el partido contra la Juventus el equipo no estuvo bien empatar esto puede no sé si generar dudas dentro de del vestuario para el partido contra el Bayern no ninguno

Voz 1421 02:12 sabemos uno lo que tenemos que hacer no es no son dos tres partidos que te va dejar eh mal no dinámicamente sabemos lo que tenemos que hacer trabajar no son los de hace que que te dejan por un empate te te te confianza yo creo que el fútbol es así en diez días desde otro canas

Voz 1 02:35 ellas íbamos a residentes partidos el Bayern de Munich es la Copa de Europa y ese partido se va a jugar allí en en Munich es os sentir más cómodos sentí como todos pero un poquito más fuera de casa por vuestro juego

Voz 1421 02:48 no no es da igual el campo que jugamos intentamos hacer todo lo posible para ganar la verdad es que no no no influencia para nada sabemos que ahí te tiene más apoyo de de de la afición de ellos sí aquí tenemos más fuerte la la muestra pero yo creo que el campo uno muy influencia y nada no soy yo que tengo que decir que la gente tiene que apoyar pitar yo a apoyar a mis compañeros yo he sido pitado aquí varios jugadores hace pitadas aquí lo que hay que hacer es trabajar jugar bien para que no sean tratados eso es está claro

Voz 1704 03:38 deberán elegir entre ganar la Champions y la Liga o la Copa practiquen más importante que preside