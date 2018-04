Jesús Gallego: "Que el Madrid sea eliminado ante el Bayern en Champions plantando cara no sería un fracaso"

Voz 1565 00:00 jugadores ya se incorporan por ahí además de Romero también a Jesús Gallego está por ahí hola Gaye muy buenas noches y también Julio Pulido la Julio qué tal

Voz 1 00:07 qué tal buenas noches y os parece que estés

Voz 1565 00:10 el equipo de Munich o está claro que no que Isco va a ser titular que Casemiro va a ser titular que los dos han partido hoy desde el banquillo cómo lo veis yo creo que el de Munich Casemiro y Lucas y Asensio al banco

Voz 0334 00:23 ese ascenso a a a salir cuando sea necesario como los dos primeros revulsivos como ya hicieron ante el París Saint Germaine creo que esa idea es la que tiene decidan en la cabeza y yo creo que es la que tiene todo el Real Madrid

Voz 0097 02:24 porque pones allá Asensio a Isco a al que sea

Voz 1565 02:27 no es el mismo jugador incluso Bale cuando juega

Voz 0097 02:30 Cristiano no se siente cómodo el siendo el nueve el llegando a zonas de nueve donde otros y ocupa ese espacio está claro que Benzema tiene que dar mucho más eh año yo y a nivel futbolístico creo que no está atravesando uno de sus buenos momentos sin duda pero a nivel posicional el el que compañero que mejor le viene ataques vencer

Voz 1565 02:47 claro es que aunque esté mal que lo está yo creo que decidan mira coincide un poco con eso no a quién pongo que en ese lugar de que que que sepa amoldarse a ser eh eh el escudero de Cristiano Ronaldo en ataque que aunque no marque ya sabe que el portugués pero a quién pongo sino esta Benzema en ese país en ese puesto tan específico no porque Bale no es otra cosa Lucas y Asensio son otra cosa yo creo que es la suerte que tiene Benzema o es o la mala configuración de la plantilla que no hay otro en lugar de competencia exactamente que no lo hay en esta plantilla no lo hay pero contestando perdonar

Voz 1 03:17 bueno yo creo que Cristiano ha jugado nueve muchos partidos esta temporada lo ha hecho muy bien yo creo que es

Voz 1565 03:24 a lo mejor era cristiano ya veis no cristiano de nueve tiros de es una posición en la que Cristiano también

Voz 1 03:28 se desenvuelve bien teniendo

Voz 1565 03:33 eh entrenador que se tiene que hasta luego Álvaro venga un abrazo hasta luego hasta luego venido eh pues yo creo que está claro los cuatro avisó incidido yo creo que lo tenemos claro todos es un partido que pruebas pero no sé qué pruebas porque lo tiene todo tan claro como incidimos todo lo mismo no sé si es posible que haya una sorpresa pero yo creo que coincidió todo en él lo mismo e lleva nueve goles en toda la temporada Benzema ha hecho sólo cuatro en lo que llevamos de dos mil dieciocho pero pero yo creo que va a ser el titular junto con Cristiano o lo que sí hay lo que sí que

Voz 0239 04:01 claro después del partido de hoy es que hay casos Bale Bale hizo uno de sus mejores partidos con el Real Madrid precisamente en ese estadio jugando en el cuatro cuatro dos ayudando un montón en el lateral derecho y pegando suena avanzada correr Bale descansó el otro día no sé para qué sin viajará a La Rosaleda soy un aseo titular

Voz 1565 04:19 la yo lo que si todos tenemos claro es que Bale

Voz 0239 04:21 el próximo miércoles en una Hinojosa que eso sería una buena opción

Voz 1565 04:24 la le quitara a Benzema y poner a Cristiano Bale con Bale en plenitud de condicionar hace tiempo que dejó de ocurrir en el Madrid y además el primero que lo sabe es es Gareth Bale decía yo empezando El Larguero que que el Madrid ha jugado todo a una carta que ese esa delgada línea que lo puede marcar el tortazo morrocotudo de una temporada desastroso y calamitosa de un temporada en otra vez ganando la Champions que con eso todo lo demás etapa pero el Madrid hace tiempo que he decidido jugárselo todo a la Champions porque en la Liga es ir dejando pasar la jornada pues empatamos empatamos vamos a ver si ganamos pero si no ganamos pues bueno no pasa nada da igual segundos que tercero esto es todo a la casilla de la Champions bueno yo creo el Madrid perdió la Liga

Voz 2 05:05 no lo pero sí en noviembre diciembre

Voz 0334 05:08 que gestionó mal el los esfuerzos de unos y de otros Zidane no sacó rendimiento de los que tenía en el banquillo banquillos empellón Benzema bueno lo que fuera luego vino el accidente del delega en la Copa ya es que no quedaba más yo creo que pase lo que pase salvo un cuatro cero en Múnich ir cero tres en el Bernabéu hombre caer eliminado en semifinales ya un fracaso fracaso global cuando vienes de ganar la Champions y te has quedado a un partido de completar otra Champions edifica no va ser Illa además porque has eliminado a dos grandes equipos París Anne Germaine aunque algunos no lo crean conveniente es un es un equipo bueno tiene muchos buenos jugadores as eliminado a la Juve con un susto grande hombre si caes en semifinales ICAA es plantando cara hay vendiendo la la la piel carísima en la vuelta el Bernabéu la gente va a decir nos hemos quedado un partido de

Voz 1565 06:00 de de de ganar otra Champions crees que maquilla la temporada caer en la semi pero habiendo quedado descolgado en noviembre casi de la Liga ya habiendo caído por el Leganés en la Copa es una temporada de vacío en blanco

Voz 0334 06:11 si las temporadas blancas no son buenas pero no la consideraría un desastre con la consideraría una mala temporada pero claro el Madrid viene de ganar lo que ganó el año pasado si eso haría que no fuera un muy deficiente catástrofe total yo mientras habla

Voz 1 06:26 gallego está pensando qué adjetivo utilizar si sucede eso

Voz 3 06:31 sí no sé si sería demasiado grueso de cifra

Voz 1 06:34 caso pero estaría cerca no

Voz 1565 06:37 si no te cuento cómo encima en Liga y Copa el Barça sea

Voz 1 06:40 pienso yo peso eso que que al María había que exigirle mucho más no pero lo que sí es cierto es que partidos como el de hoy no sirven absolutamente para nada para determinar qué equipo vamos a ver en Múnich la vuelta en el Bernabéu porque el Madrid se transforma completamente cuando tiene que jugar un partido de Champions eso es una realidad si no fuera por esas transformaciones radicales que hemos visto diríamos que todos los síntomas de los últimos partidos no apuntan a ver un gran Real Madrid pero es que Marie insisto se transforma por completo cuando juega un partido

Voz 3 07:11 en echamos el gallego que debemos otros dos

Voz 0239 07:15 yo creo que se te mete un meneo el Bayern que yo creo que ahora mismo no lo contemplamos ninguno en las semifinales pues no estamos hablando de otra cosa pero utilizar una palabra tan tan gruesa dicho Pulido ya he dicho bien como fracaso llegando otra vez a las semifinales de la Liga de Campeones después de haber dejado en el camino al París Saint Germain yo yo yo como fracaso sería que a mí

Voz 1565 07:35 pero parece que la una mala temporada a mí me parece un fracaso preguntas que preguntarle al aficionado al Madrid cuando empiece la temporada que viene si firman caer en la en la Copa contra el Leganés en octavos bueno si firman caer con descolgarse de la Liga en noviembre Easy firman llegar a semifinales de ejemplo firmar

Voz 0239 07:53 y fracaso hay una línea media y no a lo mejor bueno

Voz 1565 07:56 pues eh pues a mi me parece que al madridista eso no se pondría os pregunto al amigo que está a punto salir Zidane tiro la de hoy seguimos con el Sanedrín aquí en El Larguero con Gallego Romero Pulido y el resto protagonistas

Voz 1565 10:42 el larguero

Voz 15 10:43 con Manu Carreño

Voz 1670 10:52 doce menos cinco nos pide paso Iván Martín ahí la zona mixta del Santiago Bernabéu hola Iván qué tal

Voz 0239 10:58 hola muy buenas escuchamos en el que el autor del gol protagonista en esta zona mixta del Santiago Bernabéu con el sí la verdad que no

Voz 7 11:03 Nos satisface más importante desde

Voz 0239 11:06 sé que viste delgados

Voz 7 11:08 obviamente no es un partido más y al final he metido goles que también han significó grandes cosas hoy ha sido un partido en el que me he sentido cómodo y la verdad es que he intentado aprovechar los minutos y espero que las cosas sigan así sí obviamente estaba poco porque se nos ha escapado en los últimos cinco minutos pero bueno creo que nos tenemos que insatisfechos porque puntuar aquí es muy complicado muchos años que no que no puntuó vamos y la verdad que nos vamos muy satisfechos

Voz 0239 11:31 cuéntanos cómo así

Voz 7 11:32 hola soy una jugada muy rápida el equipo sabe que cuando yo jugó arriba pues me gusta recibir el balón al espacio Córdoba esa gira o bien me la filtra oí he podido definir muy bien ante ante Keylor

Voz 1421 11:43 marcando casa estás más cómodo en nueve fuera de casa o

Voz 7 11:47 hora nueve cuando el míster confía en mí pues intento hacer goles intento ayudar al equipo pero sí que es verdad pues que jugando fuera de casa el equipo rival pues intenta apretar y dejar muchos espacios

Voz 16 11:57 intento aprovechar esos espacios pero bueno yo tengo que

Voz 7 11:59 si el delantero intentar ser el delantero eh fuera de casa y en casa no

Voz 15 12:04 todos vaivenes de miento o débil

Voz 17 12:07 la Real sin embargo llega la primera parte contra el Depor hoy demostréis casta calidad y categoría aquí porque cambia tanto

Voz 7 12:14 bueno es difícil de explicar al final esto es fútbol el rival también juega el Depor sabíamos que iba a salir con todo pues quizá nos faltó esa esa pequeña esa pequeña motivación pero creo que que que que los partidos que que venimos haciendo son son bastantes buenos creo que que estamos dando la cara somos el auténtico que la gente quiere ver en una vez más próximos intenta plasmar nuestra nuestra virtud que es presionar que la gente se sienta orgullosa de nosotros y creo que casi así

Voz 0239 12:38 cómo estás dejando en el banquillo Aritz Aduriz

Voz 7 12:42 bueno yo millones tío dejando en el banquillo a nadie al final el que decide es el míster intenta aprovechar los minutos e intento aportar y ayudar al equipo de todos sabemos lo grandísimo jugador que que es Aris e intento aprender todos los días de es una gozada jugar y entrenar junto a él pues ahí está

Voz 0239 12:58 bueno Iñaki Williams todavía vestido de futbolista eh con el pantalón de deporte con el dorsal número once autor de el gol que ha servido para que el Athletic se ha llevado un punto y que tienen sabor de de poco aquí en el Santiago Bernabéu en seguida el otro protagonista Kepa Arrizabalaga hombre posa enseguida escuchemos al portero que ha hecho un partido

Voz 1565 13:16 hoy en el en el Bernabéu Iñaki Williams

Voz 1670 13:19 protagonista del único gol para el equipo vasco que ponía el cero uno en el marcador además de gallego Ramón Pulido está por ahí también Eduardo Rodrigálvarez en Bilbao la Eduardo

Voz 1565 13:27 hola qué tal buenas noches buena nota para Kepa en su debut en el Bernabéu en su primer partido hoy

Voz 16 13:32 yo creo que se puede decir que sea lucido no es desde luego lo que no será notarles ni nervios

Voz 3 13:37 susto Ny

Voz 16 13:40 BOR no yo creo que ha hecho el partido que le viene haciendo desde que ha vuelto y acabó todo aquel culebrón que consiste sobre todo en dar muchísima seguridad muchísima tranquilidad y luego reflejos y más que notables yo creo que ha tenido paradas de muchísimo mérito Iker han exigido a pesar de la menor intensidad desde el del Madrid yo creo que el Madrid ha exigido con jugadores de calidad Il el ha respondido hay un cabezazo

Voz 1565 14:07 a un par de paradones que podría haberle pedido la presión no después de todo lo que pasó a la venga al Bernabéu Mi primera visita lo que pasó en enero que si reconocimiento médico todo lo que se dijo pero no ha dicho si alguien no me quiso aquí peor para él yo soy el importe exacto no

Voz 16 14:23 sí aparte que va en el Bernabéu siempre pasó para para un doctorado no pero si así más de estaba en durante tantos meses en boca de de tantos de tantos dirigentes del Madrid decisiva asesino vas a cualquier portero equilibra con bastante más irían yo creo que este chico ha demostrado lo guías de sabía que que es capaz de está negociando nueve meses y por lo tanto si eres capaz de de es capaz de presentar en el Bernabéu

Voz 1565 14:50 de hacer el partido ya hecho como si hubiera de taxi ahora ahora te pregunto por el barrio de el equipo estaba hablando Marcelo Javier

Voz 7 14:55 hola sí aquí estábamos en directo qué tal Marcelo buenas noches buenas noches bueno un empate lo consideráis justo creéis que merecías más eh cómo ha sido esta este partido en el que el Madrid no sé si notáis que le falta eso de jugarse el título aunque intentar ganar los encuentros que le falte eso ese acicate más yo creo que

Voz 1421 15:14 si es justo o no no no te puedo decir si hemos merecido más pues al final quizás sí pero ellos han metido el primer gol muy muy rápido en un fallo nuestro hoy la verdad que luego hemos sacado hemos subido la línea de la defensa hemos acercado más un poco a al campo de ellos hemos jugado en campo rival y al final hemos intentado hacer como sea el uno gol pero sí es justo pues no lo sé hemos intentado

Voz 1414 15:45 otra situación diferente a la gente le hemos Carrión empate frente al Athletic en casa en el Bernabéu

Voz 1421 15:50 no sé si a los jugadores os pasa un poco lo mismo que a la gente que al tampoco de tensión competitiva que se piensa sólo en la Champions ya no no si pensáramos solo en la Champions no jugaríamos una Liga pues está claro que no venimos aquí a hacer un buen partido a darlo todo para para jugar todos los partidos que quedan hasta el final de la temporada está complicado sí pero tenemos que jugar vamos ahí entrenamos como profesionales para jugar los partidos así y venimos aquí

Voz 19 16:17 no es que no haya eh

Voz 1421 16:20 juegos de por el título pero aquí estamos dando la cara

Voz 20 16:25 salir dejaba allí en el Bernabéu diecisiete puntos que que ha pasado son muchos puntos que ha pasado en casas

Voz 1421 16:29 sí hay muchos puntos no sé la verdad no sé exactamente decir lo que hay es intentamos hacer todo lo posible para para ganar juntos aquí la verdad es que esta temporada fue bastante es difícil no en casa haciendo que con nuestra afición apoyándonos pues difícil pero es el fútbol el si intentamos hacer todo lo posible para para ganar los puntos y al final no no pues posible

Voz 20 16:55 después del derbi el empate con el Atlético de Madrid llegó el partido contra la Juventus el equipo no estuvo bien a empatar esto puede no sé si generar dudas dentro de del vestuario para el partido contra el Bayern no ninguno

Voz 1421 17:10 sabemos lo que tenemos que hacer no es no son dos tres partidos que te va dejar eh mal no químicamente de sabemos lo que tenemos que hacer trabajar no son los parte de hace que que te dejan por un empate te te te deje faltar confianza yo creo que el fútbol es así en diez días antes otro ganas

Voz 7 17:33 y así vamos ex presidente partidos el Bayern de Munich es la Copa de Europa y ese partido se va a jugar allí en en Munich es os enzimas cómodos no sentí como os en todos lados pero un poquito más fuera de casa por nuestro juego

Voz 1421 17:45 no no es da igual el campo que jugamos intentamos hacer todo lo posible para ganar la verdad es que el cómputo no no no influencia para nada sabemos que hay

Voz 19 17:57 te tienen más apoyos de de

Voz 1421 17:59 de la afición de ellos si nada aquí tenemos más fuerte la la muestra pero yo creo que el campo no muy influencia y nada no no soy yo que tengo que decir que la gente tiene que apoyar o pitar yo a apoyar a mis compañeros yo he sido pitado aquí varios jugadores haciendo pintadas aquí lo que hay que hacer es trabajar jugar bien para que no sea empatados eso es está claro

Voz 20 18:36 deberán elegir entre ganar la Champions la Liga o la Copa practiquen más importante que precios

Voz 1421 18:42 yo prefiero jugar todos los los campeonatos que tenemos que jugar prefiero intentar ganarlos los tres no no hay cómo elegir dejar uno en ganar otro eso es imposible en el Madrid tienes que luchar por toda bueno este es Marcelo luego vendrá Dani Carvajal

Voz 1565 18:59 vale pues enseguida estamos ahí con Javier ratifico Carvajal e Rodrigo Álvaro Marcelo por cierto que cada día hablando

Voz 0334 19:04 por piensa más lo que dice sí totalmente

Voz 1565 19:07 exactamente porque esta última respuesta sido genial ha habido un segundo que dicho ahí se va a tirar ahí todas se va a poner las botas de agua iba a decir venga me pongo lo manguitos y metido en el charco pero es verdad es verdad que últimamente piensa un segundo antes de responder que también le ha venido bien en los últimos tiempos a Marcelo Rodrigálvarez El equipo qué te ha parecido lo de Iñaki Williams de nueve Aduriz en el banquillo en que te que te ha parecido el equipo

Voz 16 19:28 la fórmula ya ya fin definitivamente utilizadas tanto fuera incluso en casa también está ocurriendo Aduriz demuestra pasando un papel testimonial y aprovechar un poco la velocidad máxima que tiene Williams de la Liga no y yo creo que está cogiendo confianza al equipo me ha gustado de es verdad que es un partido con una intensidad flojito en general nos ha se movían poco este rincón es porque el gol obligaba al Madrid a empujara al Atleti a Suárez gustaba defenderá tras pero me parece un equipo que inspiraba osea que algunos jugadores que ya viene siendo interesantes como Córdoba creo que ha sido gran descubrimiento de este año de estos chavales jóvenes que han ido bastante bien en el campo aunque al final te en cajones y con cajones del Madrid sabemos que es más peligroso a partir de minuto ochenta no cuando te puedas Barei el gol que dejas a sombra de duda posible fuera de juego privó tampoco

Voz 1565 20:27 el número yo creo que no vamos no no de Cristiano no es seguro y yo creo que ni siquiera de Ramos eh

Voz 16 20:32 abrirse se hablaba pero nada tampoco tampoco intensidad hasta anula la la importancia de ese posible fuere junto con el Athletic ha hecho un tinte de partido si lo único que me temo que tendré felicitar a Levante que juega el lunes lecciones uno uno bueno le toca

Voz 1565 20:49 lo adelantábamos a la felicitación al Levante pues nada

Voz 2 20:52 partido de del Atleti buen gol de Iñaki Williams que la pilló ahí por encima de de que de Keylor gran partido

Voz 1565 20:58 va Arrizabalaga eh un abrazo Eduardo

Voz 16 21:01 un abrazo hasta luego chao chao

Voz 1565 21:03 empieza la rueda de prensa de Zidane Antón si pensar

Voz 7 21:06 todo Zinedine Zidane el Bernabéu escuchamos en encuestas

Voz 1994 21:09 nuestra semifinal pero llegamos bien creo que físicamente a nivel de juego también a nivel de resultado poco poco menos por ejemplo hoy pero bueno

Voz 11 21:23 no

Voz 1994 21:25 y mentalmente también no no no es dos partido que no dos partido poco regular que no que que va a cambiar nuestra que positivismo y civismo

Voz 0239 21:42 en esta respuesta más entrenador esto se ve claramente que están pensando en la Champions y que aunque quieran ganar partidos Liga dar buena imagen se fijan sólo en lo de Múnich

Voz 21 21:52 segunda pregunta para siete días que puede ser que puede mejorar que tiene que mejorar mental física técnicamente que se en siete días para preparar una una semifinal que es el paso a una final que se hacer

Voz 1994 22:02 no mejoró yo creo que no ahora no lo que tenemos que hacer nosotros es de Cannes descansar porque la ahora tenemos que ir a casa poco a pensar otra cosa y luego vamos a tiene cuatro cinco días cinco días cinco entrenamiento para para antes del miércoles yo no vamos a cambiar nada nosotros vamos a entrenar vamos nos vamos a preparar bien y luego vamos a darlo todo y y tenemos una una semifinal y nosotros vamos a ir a muerte la aporta a por defender nuestro conozco no Scottie título nada más pero nada de no vamos a inventar nada vamos a seguir con nuestra lo que estamos haciendo

Voz 18 22:47 sí que

Voz 1565 22:53 sonido decidan que está en directo en esa sala de prensa enseguida les va a preguntar Antón Meana al técnico del Real Madrid que está respondiendo a las preguntas escuchamos en directo al técnico francés

Voz 1994 23:03 yo hoy no al nivel de resultado pero lo quisimos últimamente lo que tenemos que hacer es pensar positivo en en lo quisimos

Voz 22 23:12 pues la siguiente va a ser la de Antón Meana Mora el técnico ha jugado

Voz 23 23:16 hemos en directo para el transistor de Onda Cero eh entendiendo que su portero a Keylor Navas que le ha dado junto a otros dos Copas de Europa y su portero desde que llevo aquí hace dos años y pico no cree no llegó a pensar que pudo ser un error no fichar a un portero de la talla de Kepa con la edad con el futuro que tiene tan sólo veinte millones de euros en el mes de enero no lo ha llegado a pensar hubo presiones para

Voz 1994 23:39 nada no cree que es un cuenta si hecho sí sí tome la decisión de no de no hacer vinieron portero a medio en medio de la ATP de la temporada porque tú en tu pregunta había que decir eso para mí si no existe esto yo yo yo cuando empiezas una una temporada pienso contra el portero oí yo acabo contra exportero si no pasa nada ya está no te tengo que decir nada más y luego el gasto porque no no significa nada del portero de lo que pienso del portero rival portero rival es joven como tú y es muy bueno pero no es mi jugador en medio de la temporada no no

Voz 21 24:24 yo no necesito portero buenas noches

Voz 1565 24:28 pues ser más claro hablando sobre los porteros debe Keylor media vida deportiva Zinedine Zidane que insiste en que no ahí está el costarricense saliéndose firmados con las siguientes que es tanto no te viene al Real Madrid

Voz 1994 24:41 Interior también ha sido y el responso

Voz 21 24:43 hable que el Real Madrid con su gran actuación de Kepa

Voz 1994 24:46 no haya conseguido la victoria seguramente pero yo creo que también con del conjunto en en globalidad del del rival yo creo que defendieron muy bien y luego por el resto tul tú sabes esto por vosotros habláis siempre antes de que se acaba una temporada tú tú y tú sabes que no te voy a hablar de del del futuro de lo que quién va a venir que se va a ir de no estamos aquí tenemos que acabar una temporada pensando en nuestra semifinal y eso me interesa más que que que lo que va a pasar el próximo año es la decisión de todo pero yo suele entrenador pero de sillón es es es de todo

Voz 21 25:31 qué tal el fondo buenas noches Antón Meana en directo en El Larguero de la Cadena SER

Voz 1994 25:36 te veo quería preguntarle por por Bale

Voz 21 25:39 dijo en Málaga que no jugó por descanso hoy ha sido suplente se parece un poco desde fuera el caso de Bale al de James del año pasado que fue poco a poco perdiendo protagonismo un jugador tan importante que no entiende esas decisiones pues se ve pero nosotros debemos las imágenes nuestra contento hoy del campo el primero no ha quedado con sus compañeros a saludar a la gente ha dicho que no varias veces pero se está convirtiendo en un problema mano mil asumir esto no

Voz 1994 26:08 ningún problema yo tengo veinticinco jugadores es una plantilla debe de cinco jugadores y tengo que estar atento con todos y es uno de ellos sí está importante mismo si tú fueron piensa eso eh porque no ha jugado de titular eh hay otro que juegan y lo hacen bien también entonces eh esto no va a cambiar de todas formas tu pregunta ay yo lo que te voy a contestar contesta siempre lo mismo

Voz 1414 26:42 pues aquí la cosa como sabéis si te caes no

Voz 0239 26:46 que bueno llave en mano que tampoco quiere mojarse mucho con Bale sí que se parece un poquito el caso de al de James justo hace un año y medio

Voz 1565 26:52 aquel final de Bale va a ser muy parecido al de James también al final de temporada pero escuchemos una más de Zidane está a punto de Comercio también Carvajal en una semana que sí

Voz 1994 27:07 sí sí ser él lo puede hacer bien en como mediapunta pero no es el mediapunta

Voz 22 27:15 ahora Mister preguntas sobre veinte también voy a hacer bien que Francia en Valdebebas

Voz 24 27:22 dijo que Benzema tenía un bloqueo hoy cuando la sustituido parte del Bernabéu le ha pitado me gustaría saber si esta situación eh considera que la tiene que hablar con él de cara al partido

Voz 25 27:35 la próxima semana creo más

Voz 1994 27:39 no no no nada no no voy a comentar nada eh el ellos está intentando oí iba siempre lo va siempre intentar hasta el final y ya está

Voz 25 27:53 tampoco tiene muchas la hacienda voy a Telemadrid el otro día ante las

Voz 26 28:00 eventos el Real Madrid disparó diecinueve veces

Voz 21 28:03 a puerta muchos más que la Juve

Voz 1565 28:05 cuando uno tres bueno volvemos enseguida a la sala de prensa para repasar alguna respuesta más el técnico francés y árabe estábamos por las estadísticas por los disparos a puerta nombres propios en esa rueda de prensa Romero Gallego hoy

Voz 2 28:18 sí Pulido el de Bale

Voz 1565 28:20 no es un problema el de los pitos a Benzema no pasa nada no tengo porqué hablar con él pero son dos nombres propios que preocupa no al a los madridistas y que de los que Zidane prefiere no hacer mucho ruido no pero todos sabemos que hay problemas con los dos uno juega otro no juega pero no está haciendo una gran temporada en ninguno yo resume

Voz 0239 28:37 pasaje de protección lógico del entrenador que tenía

Voz 1414 28:40 pocas ganas de hablar de los dos casos y los dos jugadores

Voz 0239 28:42 pero me parece que hay una diferencia clara entre ambos y da la sensación de que en Bale ha perdido cualquier tipo de esperanza de que se conviertan en en importante de aquí a final de temporada mientras que con Karim Benzema todavía no ha tirado la toalla aunque la pega un par de toques de atención también para protegerle porque soy evidente que no está en su mejor momento es un jugador con el que sigue contando y les sigue encantando creo que hay que diferenciar

Voz 3 29:05 el el estado en el que

Voz 0239 29:07 Bale va a abandonar el Real Madrid porque yo creo que no va abandonar seguro lo abandonar como suplente y me parece que sigue viendo en Benzema un complemento ideal en el once titular para Cristiano Ronaldo

Voz 1565 29:17 a lo mejor es que lo sigue poniendo porque no hay otro eh no sé si llegados a este punto Zidane hubiera hecho lo mismo con Benzema que ha hecho con Bale Si estuviera por ejemplo Morata esta temporada pero es que no no no hay otro nueve está Borja Mayoral contra el respeto lo digo para echaba el canterano pero no

Voz 2 29:32 no está al nivel de los titulares no pero no sé si Si me sí sí

Voz 1565 29:37 Irán ha llegado a ese punto com Benzema al que ha llegado con Bale que ha dicho se me acabó la paciencia la BBC era intocable pero no sólo intocable lo que pasa es que a Benzema le tengo que poner porque es que no hay otro que se entiendan con Cristiano porque no hay otro de sus características en la plantilla

Voz 0334 29:50 no como Benzema no hay ninguno es un jugador especial en esa posición de segundo punta y casi casi mediapunta que no hay otro no hay otro yo creo yo creo que Isco puede puede hacerlo en algunos días pero claro no es lo mismo oí en cuanto a Bale bueno es que ha dicho exactamente apunta de hecho podría hacerlo bien pero es que no susciten no es su sitio es Bale para mí tampoco es no ni delantero es un jugador de banda que que en los espacios reducidos no no tiene capacidad para asociarse bien que es que se le ve incómodo y creo que ella hace la pasado el fulgor ese que tuvo en algún momento que parecía llevamos mucho tiempo esperando ya está finiquitado

Voz 1 30:29 yo creo que este asunto de que Benzema es el complemento perfecto de Cristiano es un lujo demasiado grande que está pagando el Real Madrid sea a mi me da la sensación de que Benzema sinceramente creo que no es tal nivel para ser delantero del Madrid y creo que en partidos como el de hoy se nota especialmente porque la sensación que daba hoy el encuentro yo marcaba Cristiano el Madrid no marcaba nadie en Madrid no se puede permitir esos lujos no por muy buen acompañante que sea Benzema de Cristiano yo creo que el Madrid no puede fiar su efectividad goleadora solo a Cristiano Ronaldo tiene que tener un nueve claro que marque diferencias Benzema

Voz 1565 31:07 no lo es bueno pero el nueve abres Cristiano pues entonces pero siempre lo ha sido cristiana siempre lo ha sido pero siempre ha tenido otro que le ha acompañado yo ahí no hay otro yo yo dijo

Voz 1 31:17 te hablo de la efectividad goleadora sea el Madrid hay partidos como el de hoy que es un ejemplo claro en el que o marca Cristiano o parece que no hay nadie capaz de marcar

Voz 0334 31:26 es evidente que el segundo delantero tiene que hacer más goles

Voz 1565 31:29 pero por ejemplo

Voz 0334 31:31 Antoine Griezmann que es el se Antoine Griezmann estuviera en la plantilla de reanudar ahora mismo es que ni ni nítida era capaz de poner a Benzema porque es un jugador que iba a ir a ese puesto fenomenal le iba a dar goles le iba a dar asociación Leiva da más vértigo Leiva Tolo todo lo que le da Benzema

Voz 1565 31:48 mucho más claro es que eso no lo hay en el club siempre ha habido también un poco la sensación de que para que traer a otro nueve goleador si en el fondo el que los tiene que meter en este es un ansia en el buen sentido de la palabra un agonías que lo enmarcará está hasta en los entrenamientos está su casa con jugando con sus eso quiere marcar goles para que a otro nueve que vaya quitar treinta goles cuando fondo Cristiano lo va a meter pero claro una cosa es no traerá un tío que el quite veinte treinta goles a Cristiano y otra cosa es traer a otro que como se acostumbra a vivir bajo el paraguas de Cristiano con la y con el beneplácito el portugués nos hemos confluido aunque con que aunque rinda un veinte un treinta por ciento no nos vale no cesa

Voz 0239 32:26 quería mano esa teoría que están cual que se desmonta esta temporada claro porque claro

Voz 1565 32:31 temporada esta temporada arranca el año no

Voz 0239 32:34 a conocer el de Liga con la sanción de Cristiano Ronaldo no puede jugar el portugués se engancha tiene todo el derecho del mundo a atravesar por una mala racha de las poquitas que ha tenido en el Real Madrid goleadora y cuando eso pasa no hay ni un solo futbolista en la plantilla del Real Madrid que tome el relevo que el año anterior Gareth Bale hasta la lesión había marcado goles Benzema el año anterior tenía Morata de competencia de los dos habían complementado un poco sabe esa teoría hasta este año está muy bien pero Cristiano Ronaldo ya no va a jugar el año que viene más partido donde va a jugar teóricamente menos partidos este necesitas un tío que como dice Pulido no juegue bajo el paraguaya cristiano sino que cuando no este Cristiano las enchufe

Voz 2 33:12 luego la suerte que tienen de que

Voz 1565 33:14 a Cristiano como una especie de súper hombre que no se lesiona nunca pero que baje de este año por lo que sea CEPYME dos meses eso tres oye que se obsesiona Cristiano el claro donde está el hombre que meter los goles en el Madrid eh pero es que en su ya le quitaron a Higuaín para que no tuviera competencia blanquita a Morata para que no tenga competencia y aunque sigue rindiendo veinte un treinta por ciento seguimos diciendo no es que es el compañero perfecto Cristiano Goyo que pasa de Cristiano sólo sabe jugar con Benzema es que sabe jugar con mucha más gente que además mete goles también eh sale Kepa Arrizabalaga el portero del Athletic Iván venga escuchamos a lo vamos a la cadena Athletic gran protagonista hoy

Voz 0239 33:46 en el Santiago Bernabéu un poquito sensacional

Voz 1414 33:49 si al final es verdad que que hemos estado cerca de móviles los recoge a modo de gente

Voz 0239 33:58 la misma tranquilidad que ofrece en el terreno de los medios

Voz 1414 34:01 agridulce no es verdad que hemos estado muy cerca de poder ganar pero bueno viendo el partido en poquito en perspectiva es verdad que ellos han tenido más ocasiones no la primera parte ellos han tenido buenas ocasiones pero nosotros teníamos la posibilidad de contraatacar de meterles un poquito el miedo en el cuerpo la segunda sido poquito pues con menos ocasiones no es verdad que hemos tenido la El Larguero claro pero pero hemos defendido en un bloque más bajo ellos más con con balón y bueno cuando te empatan a a tan poquitos minutos del final pues da un poquito de rabia no pero pero bueno hay que dar el punto pero bueno yo creo que la sensación buen han sido buena Si el trabajo el equipo

Voz 0239 34:36 el para tenías ganas especiales de hacer un partido y aquí en el Santiago Bernabéu

Voz 1414 34:40 no es un partido más no al final siempre que juego con el con el Athletic trato de hacer lo mejor posible ayudar al equipo es verdad que tenía ganas de jugar aquí porque porque nunca lo había hecho no era la primera que venía al Bernabéu o jugar viajó con había estado con la selección el partido contra Italia pero nunca haya tenía la posibilidad de jugar aquí no entonces pues por eso tenía la posible la ganas de

Voz 17 35:01 lugar hacia el que había muchos ojos puestos sobre en el en el partido de hoy sin embargo has transmitido la misma tranquilidad de siempre no ha dado la sensación

Voz 7 35:10 detrás sin tierras especialmente presionado

Voz 1414 35:12 no al final bueno e sentí la presión esa también el partido de ida también el partido de vuelta también pero bueno trató de aislar un poquito no de de llevar el la línea que que llevo yo llevando en partidos anteriores también muy bueno central le centrarme en poquito en lo mío no

Voz 20 35:29 me arrepiento de no haber traído un portero cuando le preguntaban porque en el mes de enero porque cree que a mitad de temporada no se debería de detraer el Nunca estuviste dispuesto a esperar al verano para que fichar por el Madrid por una posibilidad

Voz 1414 35:41 bueno al final no voy a entrar a valorar palabras que que no son de de mi entrenador de Cuco en este caso al final al final yo no voy con la Athletic muchos años estoy muy contento oí bueno satisfecho de poder ayudar al equipo salvo en Madrid firme siete años y medio con el Athletic Club estoy muy contento oí yo es el club en el que llevo desde los nueve años

Voz 0239 36:04 para que el empate la posición de Ramos como las visto

Voz 1414 36:09 bueno es verdad que ellos se han acumulado mucha gente ya bueno por el pueblo el minuto que era porque iban perdiendo en casa iguana así un tiro que que con el barullo que había dentro dentro del área pues a poco que la tocase un poquito alguien pues pues es muy difícil de parar la porque está muy cerca no ha habido no se ha visto repetida no sé no sé si fuera juego no pero parece que no no

Voz 0239 36:30 que va a los porteros a los volverá a los veladores le preguntamos por sus gol

Voz 1414 36:33 es a los porteros por sus paradas te quedas con alguna especial en el día de hoy

Voz 0239 36:36 casi unas cuantas bueno con todas en general porque

Voz 1414 36:39 han han ayudado para para puntuar aquí que no que no es que no es fácil no al final eh no me quedaría con una sino con todas iban a ayudar al equipo a poco el punto puede que es lo que he dicho antes un poquito sabor agridulce es verdad que ellos han tenido más ocasiones Si más claras pero cuando te te empatan a tan poquito al final pues da un poquito de rap

Voz 1565 36:56 es la son las declaraciones de Kepa Arrizabalaga allí en directo en la zona mixta

Voz 1670 36:59 el Bernabéu Romero Gallego Pulido terminamos con él

Voz 1565 37:02 el portero eh ha vuelto a estar ciudadano y chapó con este tema ya dije que no el entrenador soy yo aunque es una decisión de todos pero el entrenador yo lo ha recalcado yo te empieza con tres porteros intervino con tres porteros no me hacía falta Kepa y Keylor le debe mucho a este entrenador bueno de todas

Voz 0239 37:17 entrenador y al Vestuario también porque sólo ha ganado en el campo y Keylor le ha metido un ahí ha tenido un mano a mano en el que también ha hecho una parada espectacular en la primera parte todavía con cero cero en el marcador pero yo creo que Zidane tiene todo el derecho del mundo a negarse a que le entregaron portero a decidir que el tiene tres porteros y que no necesita más que a mí me para

Voz 27 37:35 dice que nosotros tenemos derecho Pollo en este caso a creer que ha sido un error porque aquí hay un mortero para los próximos diez años un portero además que no viene para quitar porque no vendría de inicio para Guitar directamente a Keylor Navas porque si tú te estás eh

Voz 0239 37:50 cien millones de euros en uno de los que todos tenemos en mente bueno bien sea en uno de los que tenemos en mente para que juegue de titular ipso facto pase lo que pase con Keylor Navas que todavía es un chaval joven que es muy bueno pero están proyección tiene que pelear con Keylor Navas podrían haber convivido los dos durante un tiempo en el Vestuario a mí me parece

Voz 0334 38:10 estratégicamente una decisión

Voz 0239 38:13 m de Zidane pero para mí equivocada bueno yo

Voz 0334 38:15 que hoy está veía el partido y cada parada de Kepa me imaginaba a Florentino removiendo sentencian palco es que este portero costaba veinte millones veinte millones en enero y tenías un portero para los próximos seis años en el Real Madrid

Voz 28 38:31 como según tiempo tiene base titular pero que en las tardes bastará

Voz 1565 38:34 hoy lo ha demostrado lo si venía Kepa no iba a venir De Gea bueno yo es que tengo dudas de que vaya a venir deje a todo lo que quiero decir es que es que en el plan del Real Madrid en la estrategia el Real Madrid estaba traerá Kepa y luego en verano traer ONG daba Courtois Si es así merece la pena tenerte aquí Pepa para ello me parece una barbaridad claro claro es que no está el plan del Real Madrid no era traer a Kepa que que pasea el titular

Voz 1 38:56 me pareció coherente lo que hizo Zidane

Voz 3 38:59 en invierno

Voz 1 39:01 pero a Keylor Navas el apuesto por él y es lógico que diga que a mitad de temporada no quiera otro portero en la plantilla lo que provocó la duda la duda es que va a hacer ahora Zidane cuando termine esta temporada si realmente va a fichar a un portero titular para que Keylor no sea el titular o va a seguir apostando como ha hecho hasta ahora porque los Navas esa es la gran decisión decidan qué va a hacer ahora en verano va a fichar un portero titular o va a seguir apostando por Keylor yo sinceramente tengo dudas bueno es eso lo veremos

Voz 0334 39:35 pero lo que es lo que es seguro es que ha perdido a un porte Erazo de los próximos seis años que costaba veinte millones de un relación calidad precio a lo mejor vamos luego pues decirnos que estaba Keylor que el vestuario me gusta que huela a gloria bendita y que no haya gritos y que no se me enfade nadie y que los suplentes Salomé

Voz 1565 39:51 sí vale pero pero

Voz 0334 39:53 un porte Erazo que hoy lo ha demostrado el Bernabéu que costaba veinte billones de euros según está el mercado es sólo han perdido el Real más bueno pues veremos qué pasa con él

Voz 1565 40:00 futuro de Kepa de momento el presidente el Athletic Club de Bilbao y un partidazo que se ha marcado en el Bernabéu