Josep Vives: "Lo que es Barça quiere es que se respete la mayoría democrática de la gente"

Voz 1375 00:00 a esta hora una menos cuarto estado en directo el portavoz de la junta directiva del Barça está por ahí Josep Vives Solà Josep buenas noches bona nit

Voz 1 00:07 a poner la mano bueno pues

Voz 1375 00:10 es otra vez estamos con lo mismo no llega a una final de la Copa

Voz 2 00:13 el Rey Un partió tan bonito para hablar de fútbol

Voz 1375 00:15 pero no sé si está bien dicho que el Barça se ha visto obligado a hacer este comunicado por todo lo que está viviendo en Cataluña

Voz 0865 00:25 la verdad es que más que obligado entendíamos que teníamos también la la responsabilidad de hacerlo ante un partido tan importante como es la final de la Copa del Rey con todo lo que supone con el altavoz mediático que también implica teniendo en cuenta que vivimos una situación en Cataluña absolutamente excepcional desde el punto de vista social político entendíamos que debíamos hacerlo porque el Barça es más que un club y cuando decimos que es más que un club ahora no es sólo un Klein no un eslogan es una realidad lo comentábamos justamente al hilo de la presentación del libro que comentaba así que donde se recogen los ciento veintiocho artículos que escribió lo Vázquez Montalbán acerca del Barça ir ese sentido tenemos esa responsabilidad porque la nuestra es una masa social muy plural muy amplia que tiene sobre todo un ADN central que es que el Barça es una es una sin ya la identidad de Cataluña hay como seña identidad que somos de Cataluña entendíamos que debíamos posicionarnos dejar clara cuál era nuestra postura antes de jugar esa final

Voz 1375 01:21 eh saludo por ahí a Jordi Martí en nuestro mañana en Barcelona habla Jordi qué tal

Voz 3 01:26 y ahora Jordi ahora

Voz 1375 01:28 bueno sí sí bueno eso también para a Ramon Besa compañero del Bicing comentarista también de la Ser hola Ramón qué tal hola muy bien bueno seguramente querrán hacerlo una pregunta también a Josep Vives no no hablo de personas hablo del club en el que el Barcelona es se siente se considera independentista

Voz 0865 01:48 el Barcelona ha creo que ha defendido siempre algo que que a manifestar de manera reiterada perforó parte ya de algo histórico el Barcelona se ha defendido siempre el derecho a la libertad en sentido amplio el sentido más amplio de la libertad de expresión y el derecho a decidir y a partir de ahí lo que siempre ha hecho el club es respetar a partir de ahí el libre ejercicio de ese derecho que hagan todas las personas en este caso señalamos de sus socios y socias pues lógicamente esa masa social y que puede expresarse en un sentido u otro es decir defendemos el derecho a decidir la libertad de expresión y a partir de ahí nosotros no estamos diciéndole a la gente se tiene que manifestarse en un sentido o en otro me entendemos que hay lógicamente si nosotros orientamos ese sentido estaríamos perdiendo el sentido que tenemos de respetar al máximo la libertad de las

Voz 4 02:40 entiende Josep que esta respuesta que acabas de dar para que que a mí me parece muy respetable

Voz 1375 02:47 ya está coherente no que es no dejamos de ser un club de fútbol que tenemos una sensibilidad con todo lo que está pasando en Cataluña pero eso es consciente sois conscientes de que esa es la respuesta que hace que precisamente el navegar entre dos aguas es lo que hace que de los dos lados los que os dicen es que no soy ni una cosa ni la otra

Voz 0865 03:02 bueno pues es por eso que eso que eso pueda ocurrir aves es alguien puede pensar que somos muy tirios alguien puede pensar al contrario porque cuando hablamos de derecho a decidir

Voz 1375 03:11 si estamos hablando de hecho aún a un recelo

Voz 0865 03:14 en Duma nosotros nos adherirse al pacto en Cataluña que lo hemos defendido y lo seguimos defendiendo porque entendemos que sólo votando a sabremos exactamente cuál es la decisión del Poble de Cataluña y en ese sentido después un claro compromiso entonces habrá gente que cuando nos escucha decir eso dirá pues esta gente independentista no esta gente lo que quiere es que se respete la voluntad de la mayoría de la gente de manera democrática nada más y nada más es lo que nosotros a partir de ahí bueno es lógico habrá gente que piense que somos demasiado tibios gente que piense que nos hemos radicalizado pero creemos que estamos alineados con algo que históricamente siempre ha defendido el club porque no lo defiende ahora yo creo que el club históricamente ha sido muy plural pero digamos que esos principios han sido pero el sitios muy transversales en toda nuestra masa social

Voz 1375 04:01 qué le parece que la afición o los aficionados del Barça piten el himno de España

Voz 0865 04:05 mire pues nosotros dijimos una cosa muy claramente la requiera Doll el presidente del club a nosotros no nos gusta que a nadie a nadie nos gusta no pero también decía el presidente hoy entendemos que los pitos que se han escuchado en las últimas finales de manera reiterada desde hace algunos años corresponden tanto ningún menoscabo ni es una falta de respeto hacia un símbolo determinado ni ni a todo lo que hay detrás de ese símbolo sino a protesta a muy importante de una parte mayoritaria de nuestra afición pues considera que ha habido actitudes durante los últimos años contrarias al pueblo de Cataluña y por lo tanto ha sido más un acto de protesta entendemos desde el club que un menoscabo hacia nadie ha en ese sentido lo que sí dejamos muy claro es que por encima de cualquier otra consideración respecto a esa cuestión u otra defendemos la libertad de expresión de la gente expresión es pacífica tenemos que la debo respetar a veces gustará más a veces gustara menos pero nos mantenemos el respeto máximo al libre ejercicio de ese derecho

Voz 1375 05:04 o en Bartomeu ha confirmado al palco que estará supuesto al lado de su Majestad el Rey de eso no había ninguna duda pero ya ha encargado de confirmarlo llevará lazo amarillo él o algún directivo del Barça

Voz 0865 05:16 los tiempos el Barça tienen la libertad para expresar como como considere oportuno

Voz 1375 05:21 ahí tenéis decididos a llevar algún no se lo llevarán no

Voz 0865 05:23 pues la verdad es que ignoro qué van a hacer cada uno de los miembros de la junta directiva pero entendiendo que el lazo amarillo una reivindicación pidiendo la libertad de los políticos algunos de ellos elegidos democráticamente el Parlamento de Cataluña que están en prisión preventiva hoy quiero que también ha habido una manifestación clara por parte del presidente el presidente decía hoy creo que sí que también lo comentaba la introducción de esa entrevista que el club considera que la prisión preventiva que se está aplicando en este caso primero a unos políticos presos por otra parte también a Sandro Rosell ha pues es absolutamente una medida desproporcionada y absolutamente injusta de modo que con lazos sin lazo la la posición del club en este sentido es muy clara

Voz 1375 06:07 y no quiero que escuchen lo que ha dicho hoy Javier Tebas presidente de la Liga de Fútbol Profesional sobre la decisión la postura del Barça en este asunto

Voz 5 06:15 esto la opinión del Barça no la comparto pero la respeto nada yo creo que exista muy mal que insulta a Cataluña de forma grave los estadios está muy mal también cese de faltar al respeto es insulte a España en quitando al no insultando treinta jefes tal pues entonces habrá que imputa Cataluña

Voz 1375 06:30 has dicho que le parece

Voz 0865 06:33 mire yo creo lo hemos dicho muchas veces que el señor Tebas os parece un bueno gestor de la Liga es un profesional que trabajadores que sentido creo que el Barça se pero lo ha manifestado pero que creo que haría Arsène hacer ese tipo de manifestaciones porque son opiniones personales él representa a un colectivo creo que ya hemos dicho creo que muchísimas veces y creo que hace pocos días nos referimos a ello que creemos que el señor Tebas debería abstenerse de este tipo de manifestación después no hacen caso

Voz 1375 07:02 Tomás los oye vas lo va a hacer está encantado bueno

Voz 0865 07:06 responsabilidad y no sé si tenéis alguna pro

Voz 1375 07:09 da Jordi Ramón antes de despedir a al señor

Voz 3 07:11 el vives

Voz 0985 07:12 hombre yo sí quisiera preguntarle mire al hilo de este artículo del que hablaba así que de Vázquez Montalbán en la revista Triunfo el artículo Barça Barça Barça que de hecho da pie a botijo que hará al Fútbol Club Barcelona En el artículo se alude a cómo a finales de los sesenta los coches es de los seguidores cuando se desplazaban al partido lucían lógicamente la bandera del Barça Isla de Catalunya bueno ahora con el paso del tiempo pues verdad el catalanismo pues ha pasado un poco del autonomismo al soberanismo y ahora está bandera que es la señera en muchos casos se sustituye por la estelada yo sinceramente por más que he preguntado no tengo la certeza de que se pueda entrar la estelada sin problemas no no no no consigo una respuesta clara por parte de la Delegación del Gobierno ni de la señora Dancausa el Barça que noticias tiene sobre la estelada se puede entrar la estelada en el Wanda Metropolitano con toda normalidad como se hace por ejemplo en el Camp Nou y de hecho el ministro Zoido tiene las mismas competencias en el Camp Nou

Voz 0865 08:15 entendemos que absolutamente sí porque además este debate creo que ya lo tuvimos hace dos años y mandó recuerdo se sustanció finalmente un juzgado y hubo una sentencia y por lo tanto a la sentencia debe ser de obligado cumplimiento por parte de todo el mundo y esa sentencia establece claramente que la estelada en este caso pues no es un símbolo que tenía la violencia ni la agresividad ni al enfrentamiento que es un símbolo que de la de una manera absolutamente libre y pacífica a puede llevar la gente si lo consideraba oportuno de modo que creemos que ésta es una cuestión que en este momento está fuera de cualquier cosa

Voz 6 08:52 Ramón alguna pregunta para Josep Vives me gustaría saber simplemente si el Barça teme que como ocurre últimamente las finales de la Copa del Rey que se juegan en un escenario neutral la afición del rival siempre es más numerosa que la del Barça

Voz 0865 09:07 pues han si nos atenemos a la que nosotros hemos vendido a para esta final digamos que no tenemos que tener esta digamos vinieron o digamos que digamos podemos tener a eso no se puede gira se puede expresar en esos términos a la verdad es que teníamos unas veintitrés mil ochocientas entradas hay disponibles y que hemos agotado todo el papel de modo que ha si tenemos que atender a lo que hemos agotado pues tenemos que considerar que seremos una afición tan numerosa como la de Sevilla pero eso lo veremos el sábado el guante metropolitanos desde luego veintitrés mil aficionados del Barça estarán al lado del equipo para ayudarle a conquistar es esta copa que tanto desean

Voz 1375 09:49 pues nada Josep Vives gracias por estar en el largo

Voz 4 09:51 pero hay suerte para esa final de Copa

Voz 1375 09:53 lo deportivo casi suerte también lo estará deportivo que por cierto puede ser el penúltimo título para Andrés Iniesta no cuando va a anunciar que se va

Voz 0865 10:02 pues la verdad es que me han hecho si se va pero en cualquier caso digamos a lo ha dicho todavía no lo saben venga o no a nosotros no pero en cualquier caso vamos a respetar su decisión Andrés es un símbolo del Barça el siete de octubre pasado cuando firmó su renovación digamos a perpetuidad con el club ya lo dijo el presidente que llevamos a respetar su decisión que él es un símbolo del club es un patrimonio del club es una persona extraordinaria dentro y fuera del rectángulo de juego de modo que el culpe estar a su lado decida lo que decida les