'La comunicación es la llave que te abre todas las puertas de todo el mundo'

Voz 4

01:20

en realidad siempre ha sido bastante particular yo no he tenido he tenido solamente mamá no más ha sido pues muy liberal marca Amnistía además las vicisitudes que decían pues pues ya a todos sitios corría rallys iba claro escuchamos y que estupenda Hay siempre mi madre ha sido una persona allí la encantado disfrutar cuidar a las personas y no me he exigido nada nunca jamás en la vida en y que ya era mi que fuera el colegio ni que trabajara Ike nada mi madre me he hecho toda la diez entregarme darle su apoyo libertad era una realidad bastante surrealista y absurda pero pero es maravillosa para mí