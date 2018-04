Félix: "Conocí a mi pareja mientras ella estaba en situación de calle"

Voz 1 00:00 hola Phoenix buenas noches buena buenas noches Macarena desde Madrid gracias por llamarnos salido adelante la escuchamos

Voz 2 00:07 hombre yo para envidiar contigo y con Sara Escudero

Voz 1 00:11 con Sara Escudero y conmigo pues nada pues habrá que habla que planteárselo gracias feliz

Voz 2 00:21 se hallaba parangón tarta hace cosa de dos años yo vivo en Alcorcón base cofrades dos años con unos amigos hay casi llegando a casa me encontré a un buen una chica eh sentaban escalando portal llorando ay me paré a pregunta de si la paz la había pasado algo grande

Voz 1 00:43 si no pasa nada

Voz 2 00:46 me senté con ella escalón te estoy hablando en el mes de febrero ocasión frío estábamos a dos grados bajo cero mínimo de digo algo que está pasando están la calle llorando en los que me eche con ella hay un cigarro al final la chica terminó volando conmigo y me contó que se había venido de su pueblo con un chico a vivir a Madrid Acosol un año hay Iker chicos ya viajan la calle sin nada que llevaba tres días casi el miedo la calle lo había dejado coger ni su ropa ni teniéndolo encima la verdad es que la chica está está fastidiada ella yo le dije digo mira yo no puedo hacer yo vivo aquí al lado digo solo digo si los hubiera mitad de una tengo que habitaciones digo términos acaso duermes allí hace lo que las la chica bueno después de tiernos hay tres solicitas hablando la chica cedió subió a mi casa le pasa algo será mucho lo deja ropa mía para ese cambiase Si estamos frenando así estuvo solar lo fiesta los Ochoa bañada así yo lo dijo digo mira yo me había acostado

Voz 3 02:06 y esto lo decía lo siguiente

Voz 2 02:08 desde no la puerta te vas a dormir alpinas dos habitaciones a cuestas que yo no voy a decir nada yo me ha costado dormir Easy cuando me levante dar a casi mediodía lo primero que pensé digo está chicas ahí no no abrirá puertas estaba durmiendo allí no me puse a hacer la comida las chicas se levantó digo que come lo que dice no me quedo comer digo dame queda comemos seguimos hablando toda la tarde ir al final la chica se dio que va a salir unos días hasta ver como solución los esto es lo que importa lo importado llega al tu quedar tranquilos que no pasa nada

Voz 3 02:50 si hace dos años un poquito mi llevamos los añoro de pareja

Voz 2 02:59 llevamos dos años me parejas a través de una amiga mía la encontré trabajo escarbando cuando una zapatería llena con llevamos lo son de pareja no me arrepiento de nada encontrado en la calle llorando y no me arrepiento además sea gracias a lo mejor no ha podido pasar

Voz 1 03:19 es increíble la historia Félix fosos

Voz 2 03:26 no lo cambiaría por nada yo tengo una hija de una pareja desde tuve tengo una hija mi hija al principio me decía el Papa injertos carro una persona sin caso ahora está encantado con ella

Voz 1 03:42 hasta luego te dice su su pareja Félix se acuerda de ese momento en el

Voz 2 03:48 sí se acuerda muchísimo me dice como dice ella me dice fuiste observarse el que pasa esa noche no lo he dicho muchas veces la digo Estrada dejaron en la calle lo pudo sea al piso de su antigua pareja no pudieron recogerla de hecho la ropa que para empezar a salir otro pues no lo dejó coger ropa no tenía un duro con su madre no se habla de su padre viven pues no se habla como su hermana sean su madre suela que tampoco tiene trato con ella y las chicas cara e como digo desoladora vida o a vida hay lo dejaron tirado

Voz 4 04:34 ustedes momento entiendo Félix que claro ahora mirar para atrás no desde desde el que es el amor no sé si de su vida pero por lo menos de este momento de su vida en parece fácil no que confiara pero nunca le dio apuro meter a alguien en casa que no conocía

Voz 2 04:50 no a ver nunca me o a ver eh yo lo dije digo suele esa noche te lo digo de corazón se lo dije porque lo digo si se calle el frío digo yo vivo solo tengo los de te no digo mira elige la inmensa ahí te duchas como para te vistes golpean cambias de preparan algo osea te vas si quieres te quedas y la chica decidió quedarse

Voz 1 05:27 Felix da vida a ese Amaury muchísimas gracias por compartirlo esperando alguna muchísimo

Voz 2 05:33 la verdad es que no pase va mejor persona que he podido encontrar comida sea drama hay el trato bueno oí como de trata y ahora es la misma