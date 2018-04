Jesús: "He vuelto a consumir tras salir de prisión y he cometido un error que me puede volver a quitar la libertad"

Voz 1363 00:00 llena Almería Nos espera Jesús hola buenas noches gracias buenas noches Macarena gracias por llamar y adelante

Voz 1 00:07 mira te llamo porque la verdad que después de una vida azarosa como una avería cuando creía que todo estaba ya a punto de terminar ya ya empezaron a segunda etapa una oportunidad muy bonita Eresma presentaba a puede he cometido un error Macarena que me tiene sin dormir pues verdad yo salir de prisión hace un año y desde entonces pues pues nada cambiar de estilo de vida de droga bueno aquí la semana pasada justo el partido juntos dieron jugaba al Madrid en Turín ayude pues cometido tras haberla error de ir a consumir notable porque les hizo que esos lo hice pues Macarena siete seiscientos cero porque estuve viendo el partido con uno amigo bebiendo alcohol alcancía cosa que no debía lleva hace quince años cuando yo no me sentó muy bien muy buenos días me dio pie a que hiciera racinguista perdí el control así ocurrió aquella misma noche

Voz 2 01:29 a muy

Voz 1 01:32 está el consumo pues mantiene la televisión hizo lo mismo ocurre poner una denuncia falsa y de Macarena que le habían robado la tradición Montilla Montilla hoy son Zelaya en la Policía Judicial me llamó bueno mi acudir de momento yo intuía ya lo que había ocurrido y bueno reconocí lo ha hecho conté toda la verdad porque había sí por qué no ya Tir entonces bueno la verdad que tengo que decir que me trataron muy bien bastante bien porque claro mucho conmigo con toda la victoria Kimi temor a que con una tontería de porque ya no le hice Voronin yo no tengo seguro no buscaba ningún ánimo lucrativo simplemente ni intención era que no saldrá hasta ahora llevan ya mucho sufrido conmigo todo lo que había ganaron un año se iba a derrumbar cartilla ahí por poder hecho de que no se enterara por dices entonces mi Nick a ver que por tenerlo pues por récord por ese hecho pues vuelva a entrar a prisión entonces que esperando que me llamen para trabajan al Ayuntamiento

Voz 1363 02:55 aquí había posibilidades Jesús

Voz 1 02:58 si te vaya para primero de junio iba a entrar a trabajar estaba ya cerrado todo tuyo trabajando durante día años a mi odisea con la heroína me me iban a dar una segunda oportunidad ni mierdas que aunque sean día esto tampoco delito digamos entraban madrugada pero ya me me Trump que está la segunda oportunidad que yo creo que será de la última es la vida para poder rehacer mi entonces yo era por prestar algún oyente pues entendía algo de este tema y en cierta medida Conde podía un poco tranquilizar yo poco me tranquiliza pensando que yo unos intención no era no se añade a ningún seguro no no superar me como te he dicho antes y lo cual recaen miedo que me daba que mis padres se enteraran ya han hablado de confianza hacia mí porque a lo mejor yo no me merezco ni que me mire todo lo que me ha hecho sufrir pero pero me da mucha pena porque son ya mayores y no quiero que que vuelvan al que no algo

Voz 1363 04:20 no sé si me lo ha dicho Jesús pero se han enterado ellos de de todo esto no

Voz 1 04:24 porque claro si al final no ha servido para nada porque soy una persona que no pierden momento actuó de una manera pero luego recapaciten y toda la verdad

Voz 1363 04:39 como somos el han tomado

Voz 1 04:42 pues mira sólo han tomado de una manera que a mí pues la verdad que no me la esperaba simplemente me han dicho tú no pierda el rumbo si el cómo ha quedado muy bien pienso que ya se resolverán ya verás como no pasa nada mandaba ánimo mi hermano que es funcionaria quisieron eh entiendo un poco de todo transitoria pues me lo ha dicho igual pero claro hay que dar marcha o hacemos

Voz 1363 05:11 Jesús ha vuelto usted a consumir después de aquel encuentro

Voz 1 05:15 con consumos de una noche puntual no

Voz 1363 05:18 ha vuelto a consumir

Voz 1 05:20 no no he vuelto con España

Voz 1363 05:22 convencido de que no va a volver a consumir

Voz 1 05:24 no no no lo he dejado todo Macarena yo tomaba mucha sustancia ya no heroína ya tomamos fina tomaba un montón de Barajas y claro era de todo entonces lleva primero a primero de año de España dos mil dieciocho en casa y con mi pueblo dejado todo yo ya tengo una experiencia en la vida de centro de comodidades ir con la experiencia la puse en práctica sólo porque se puede Macarena cuando hacerlo pues se puede ver siempre que está dispuesto a por un mal trago porque era un mal trago pero se puede claro que se puede yo le claro de un día pues se equivoca igual que no te perdono no lo hace nada ella siguen siendo él toxicómana ocasión siempre no yo no lo soy yo no lo soy área de verdad mentalidad no es la misma que que ha entrado entonces yo puesto en esta noches acciones para para allí un poco poner mi en orden no sino no que importa son cortita de Paul una no

Voz 1363 06:53 bien adelante

Voz 1 06:55 se titula testimonio de una enfermedad Idris así que despierto de la enfermedad al cuarenta y siete años sereno cuerdo hoy en bastante buen estado de salud a ser por dormir algo resentido no recuerdo mi delirio con detalle sólo se cancelado que veía en la era de la aguja de la jeringuilla esta enfermedad la adicción a la droga que yo he sido adicto durante veinte años cuando digo adicto a la droga me refiero a lo que yo yo yo a sudar ligado Morcín hay sobre todo de reír la he fumado inyectada en vena de padres el modo no no era lo importante resultado a saber mi adicción no no me refiero a otra cerrada el opio produce dependencia física difícil de entender hizo lo otro era inhumano sabe cómo te cambia la vida y te atrapa dictando voten sumergiendo en un mundo marginal y degradados donde sólo las siguientes dos y he visto cómo actúa exactamente el virus de la droga los principios básicos del Monopoly traficantes siempre pero recupera todo el adicto en necesita más deuda para conservar su forma humana para espantar a Vermont a drogas cuantitativa inexorable con gran precisión espantá madre con suman menos pianos entonces de Maus Make ultras no hay culto de estos drogas profana ahí cuantitativa con el Guiness la mercancía definitiva no necesita publicidad es clientes arrastrar para suplicar que le vendan un poco más produce una unas forme una básica de virus maligno en la necesidad el rostro de la necesidad de trata un haber doctor doctor me pregunto qué porque la utilizaba me conteste de los toros las necesito para levantarme de afeitar me congregar contar para todo no conoce límites ni control alguno está dispuesto si lo acepta está realmente tira engañadas innovar para ser actriz francesa esa necesidad total si queremos aniquilada la pirámide de la droga tenemos que empezar por la base el adicto de la calle porque los de arriba están todos REM para reemplazar habla de inmediato el adicto de la calle el único componente insustituible en la adecuación de ladrón solo sin adicto dictan que comprendo droga no ahora terapia

Voz 1363 09:28 Jesús es muy profunda es dramática es verdad que toca el corazón Jesús mucho ánimo piense que si lo ha podido hacer tiene que seguir adelante no puede detenerse en el camino

Voz 1 09:42 no no me pienso de tener Macarena yo simplemente comentarlo en la antena de alguna persona que haya tenido algún alguna experiencia para escribir

Voz 1363 09:53 sí pedimos como siempre la colaboración de los oyentes

Voz 1 09:58 tranquiliza es decir pida pues chico puesto pero tampoco es para tanto yo me reitere en todos lo todo todo lo que todas las

Voz 1363 10:13 a sus vamos a esperar a ver si hay alguna llamada a ver si les reconforta algo que escuche y ojalá por lo menos sea ella desahogado y pueda dormir tranquilo lo tenemos que dejar aquí muchísimas gracias por llamar

Voz 1 10:26 nada así