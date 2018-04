Josefa: "Tengo 95 años y vivo sola"

Voz 0010

00:00

mira me llamo José Caballero Cebreros como él me tengo noventa y cinco años voy a cumplir el día once de junio de dos sola tengo a dos voluntarios ahora llene los martes viene a lo mejor el viernes sólo jueves Iván a buscarnos a mí ya una compañera mía se llama Isabel venimos aquí es algo un poquito de café tomamos café ya se pone a su punto guardas está siendo una bufanda de de los trocitos que tengo yo de ahí pues está hacer una bufanda ya sea compañía porque tienen un rato pues me las apaño regular por un lado me las apañado bien porque tengo muchas amistades muchas amigas también tengo poca pensión guiando al dando mucha soledad entonces yo tengo aquí mi casa que llevo muchos años ya aquí se me criaron mis hijas hacía muerto mi marido ya aquí pues será mi final sino me tengo que ir a una residencia o lo que sea pero aquí me voy haciendo la forma como me voy apañan pues aquí aquí aguantando pero la soledad es muy mala