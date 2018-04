El juez Penalva: “Los testigos protegidos están desamparados”

Voz 1727 00:00 Manuel Pedralba juez a mí me puso los pelos de punta en leer ese relato en el que usted animaba y consolaba una testigo protegida en esa conversación llama hijos de puta los investigados esa frase es la que le ha apartado del caso

Voz 0903 00:18 sí fundamentalmente ha sido esa aunque era una frase dirigida a unos investigados mano no investigados a unos los autores de una paliza que a fecha de hoy aún son desconocidos pero bueno al fin y al cabo eso eso es lo de menos

Voz 1727 00:35 ya pero vamos al fondo del asunto usted tenía que animar a la testigo protegida porque por lo que estamos por lo que se le en ese relato que hace usted los testigos protegidos han estado muy desprotegidos

Voz 0903 00:47 yo yo sí me me perdonas un inciso antes de empezar a hablar lo que sí quería aclarar es que yo jamás he tenido ningún afán de protagonismo es sopesado bastante la asistencia a tu programa y creo que que al final bueno me he decidido hacerlo porque es la única forma de tratar de aportar mi grano de arena para intentar mover la conciencia de personas e instituciones para que situaciones como la que describo en ese incidente recusación del que tú hablabas pues no se vuelvan a producir en especial en lo que respecta

Voz 1727 01:22 a los testigos que le pasaba a los testigos vamos a contar qué le pasaba los testigos protegidos

Voz 0903 01:27 bueno pues tanto testigos como investigadores hemos sometido a escarnio público insultados vilipendiados amenazados seguidos o sea han sufrido todo tipo de tropelías en concreto un testigo que creo que ya ha salido en algún medio de comunicación que este hombre está absolutamente desesperado Se le han propinado tres palizas se descalifica públicamente en medios de comunicación en el Facebook se incita a las personas y contra él este este este señor bueno me dice mira yo es que no ha buena ha declarado veinticinco veintiséis veces en el juzgado sólo tres de esas declaraciones tenían relación con la causa el resto eran los continuos episodios de hostigamiento que ha sufrido este señor

Voz 1727 02:19 este señor es un héroe Si llega juicios un héroe

Voz 0903 02:22 si no lo matan como al de Canarias pues si si si ella esto es lo que francamente a mí me preocupa que que a mi modo de ver nuestros tema no protege suficientemente a los testigos por decirlo de forma humorística yo creo que en realidad no los protege en absoluto están solos desamparados y cuando usted trasladaba esta realidad

Voz 1727 02:46 hace a sus superiores que le decían bueno yo

Voz 0903 02:48 es que tampoco la ha trasladado a los superiores yo trate de que ser es proporcionar proporcionara protección policial incluso renunciando a la nuestra pero bueno esto tampoco no no quiero que se interprete como una crítica a la a la policía yo es que creo que no es en y hay una serie de deficiencias estructurales y económicas un un quizá un insuficiente interés por parte de de las de lo en fin de los que hace las leyes de los que tienen que destinar cantidades presupuestarias a una u otra partida para de verdad dispensar a una protección real eficaz y efectiva a los testigos que participan que cooperan con la administración de Justicia en causas

Voz 1727 03:35 de tanta gravedad como

Voz 0903 03:37 no es de gravedad y peligrosidad es peligroso

Voz 1727 03:39 propia vida ha dicho usted pedíamos que los protegieran incluso cediendo nuestra propia protección se refiere a usted y al fiscal que van armados verdad llevan pistola

Voz 0903 03:51 sí sí a ambos estuvimos

Voz 1 03:54 que que en fin que además de adoptaba otra serie de de de medidas de seguridad

Voz 0903 03:59 activa y pasiva pues si puedes comprar no según un arma para para protegernos porque porque aparte de lo que obra en la causa pues constantemente por parte la policía pues recibimos avisos de que llevemos cuidado con este con aquel que anda por ahí un señor con un cuchillo diciendo que no atar luego puede puede que sea o simplemente un bocazas o no o que sea una persona dispuesta a Comey ha cometido un hecho delictivo contra nosotros o contra nuestros familiares que a mí lo que me inquieta al final acabo yo por mi seguridad no no temo demasiado en la medida que me considero capaz de protegerme pero el problema está en sobre esto los testigos que que que ellos no en la la protección de las instituciones ni ni tampoco tiene la posibilidad por ejemplo de un arma como no

Voz 1727 04:57 a ustedes a usted y al fiscal la examinada las amenazas han llegado a la puerta de su casa en su domicilio en concreto sí bueno como

Voz 0903 05:05 ha escrito lucía en mi caso incendiaron el coche bueno aunque se equivocaron de vehículo pero bueno han han dejado en fin pistolas dibujadas en la casa y el CAS el fiscal es el que más ha sufrido este acoso entre otras cosas porque el empezó antes que yo en esta investigación en fin ha sido constante los allanamientos en sus dos domicilios ha sido seguido ha sido perseguido no siempre a ver ABC de manera un poco pues sutil y si es suficiente pues a verse por ejemplo rodeado de un grupo de policías locales cuando están hablando utilizando la misma calle

Voz 1727 05:50 empujones a la salida de local público sí

Voz 0903 05:52 sí y a veces no no son hechos denunciable porque qué vas a decir que que están en el mismo sitio que yo bueno pues que pueden está pero son son miradas son actuaciones en fin son conductas que provocan una una una intimidación

Voz 1727 06:10 estamos hablando del fiscal que era responsable del caso hablamos con el juez que era el que instruía la causa se hemos contado la desprotección de los testigos protegidos también hay coacciones a una a una concejala la concejala de Seguridad en el Ayuntamiento de Palma en la que le dicen de todo Irán un mensaje personalísimo acaban diciéndole usted es persona con mala leche usted es una puta estaba ya sea en fin en un tono absolutamente intolerable y amenazante

Voz 0903 06:45 sí pero cuando tú tienes en el en el cuartel de la Policía Local de Palma un jefe de policía que a uno de los principales investigado lo considera un ejemplo y un valiente manifiesta públicamente que la instrucción juzgados en la trae floja bueno pues que cabe esperar del resto de policías investigados usted teme por su dia joder o ha tenido no sabría qué contesta yo no me considero una persona miedosa me sentía a veces inquieto preocupado sobre todo por mi familia porque bueno yo no sé muy bien de lo que son capaces esta gente entre otras cosas porque vamos a ver esta

Voz 1 07:26 este esta campaña de intimidación de amenaza

Voz 0903 07:31 has dirigidas contra principalmente de los testigos insisto que lo que más me preocupa ir bueno también contra investigadores pues no sabemos en qué puede acabar no necesariamente porque no vayan a mandar dos matones a pegarnos un tiro como ha ocurrido en Tenerife con un testigo sino pues que creo que ellos mismos se les puede escapar de la hermanos piense que este señor cursa que es el principal investigado tiene muchos negocios trabaja mucha gente que ve peligrar su puesto de trabajo porque de alguna manera no culpabilizar a nosotros de la situación de interinidad en que se puedan encontrar en el caso de que los negocios como como está cerrando la administración no el juzgado la administración bueno ante el temor de perder su trabajo pues no hay que olvidar que existe la poesía que cualquier descerebrado pues haga una una locura ahí seamos nosotros la el víctimas nosotros o los testigos las víctimas de de esa locura

Voz 1727 08:28 qué le parece la puesta en libertad bajo fianza esta noche de del empresario de Bartolomé cursar bueno yo a ver yo creo que que en España existe una una cierta

Voz 0903 08:39 tendencia que a mi modo de ver equívoca

Voz 1727 08:42 para hacer una lectura de las resoluciones judiciales

Voz 0903 08:44 es pues enclave dogmática o casi maniqueísmo dice mire y el mundo el derecho es sumamente interpretable casi todo es valorable la ley no es no es un corsé que se sigue a rajatabla se tiene que valorar se tiene que interpretar se tiene que sopesar entonces no necesariamente las resoluciones son buenas o malas acertadas o desacertadas puede haber resoluciones en dos sentidos distintos será más correctas y ajustadas a la legalidad para que tus oyentes no lo entiendan Ello le les trasladaría un ejemplo es decir todas las personas a a todos los ciudadanos son jueces alguna vez me a preguntar Inés cuando soy yo juez pues mire pues cuando aún aún un señor Le dos amigos por poner el ejemplo Le comentan un conflicto que tienen esta persona al final cabo acaba haciendo un análisis muy similar al que hace saca unas conclusiones si esta misma conflicto esas dos personas se lo cuenta no ha o de eso fue quizá llegue a una conclusión diferente no necesariamente uno u otro están equívoca

Voz 2 09:56 sí aquí

Voz 0903 09:58 riesgo de fuga pues es interpretable la Audiencia ha considerado que está suficientemente mente mitigado ya hay que respetarlo aquí el principal problema para mí

Voz 1 10:09 eh es es la presión que siguen ejerciendo sobre testigos la lectura que se pueda hacer de ello como consecuencia a la salida de prisión del principal investigado pero es igualmente cierto que la ley establece un plazo de cuando se trata de de garantizar la seguridad de los testigos para entendernos fuentes de prueba establece un plazo de seis meses entonces bueno pues también hay que sopesar si en estos últimos meses ha habido o no ha habido actos de intimidación

Voz 1727 10:45 lo iremos viendo juez tenemos que dejarlo aquí gracias por estar en la SER