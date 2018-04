Bermúdez de Castro: “Puigdemont quiere forzar unas nuevas elecciones”

Voz 1727 00:00 hoy tenemos invitado esta mañana Roberto Bermúdez de Castro muy buenos días

Voz 1 00:03 hola buenos días secretario de Estado para las admirados

Voz 1727 00:06 nociones territoriales el responsable directo de la aplicación de ciento cincuenta y cinco Cataluña el enviado del Gobierno de España para hacerlo efectivo en la Generalitat su vida transcurre ahora entre las dos capitales no pues bueno tres

Voz 1 00:18 es más yo en realidad no así entre Madrid Barcelona Zaragoza no tengo la familia tengo la suerte dieron el AVE pues pudo parar bastantes tratarlos como ha sido la práctica

Voz 1727 00:27 es la aplicación de ciento cincuenta y cinco cómo fueron los primeros días luego llegaremos hasta ahora

Voz 1 00:31 sí sí bueno se puede diferenciar mucho como fue principio y cómo es ahora no la verdad los primeros días yo no voy a negar te había unos no no inquietud no pero preocupación por cómo iba a reaccionar los funcionarios cómodas en los primeros días del paso más claro había si uno la hemeroteca yo recuerdo declaraciones de este señor Romeva que decía que era una poco menos que un plante de todos los funcionarios au o Turull O'Rourke decían que nadie va a hacer caso a lo que íbamos a decir nosotros la verdad que ahí no hubo ningún problema de ese primer momento esos cierto muchísima gente se puso a nuestra disposición en otro deja lo dejamos muy claro primer día había un montón de dinero pero habían dimitido solamente tres directores generales antes de llegar nosotros nosotros dijimos que entenderíamos la posición de cada uno de cada uno tenía una posición personal diferente ITE si alguno quería dimitir quería quería pero otros no teníamos ningún problema en cesarlo darle una salida no dimitió nadie

Voz 1727 01:21 la idea que a fecha de hoy Catalunya está gobernada Aus simplemente en fin el gasto corriente Se Se va ejecutando y se acabó

Voz 1 01:29 seamos claros e iniciativas de calado de nuevas inversiones de dijo de gobierno e o iniciativas

Voz 2 01:34 eso o elementos nuevos de gestión pues lógicamente no lo hay no nosotros somos un gobierno que lleva el día a día

Voz 1 01:42 Sitti intenta por todos los medios que de los cuatro patas fundamentales del Estado de bienestar es que gestionan las comunidad autónomas funciona es decir la Educación la Sanidad los Servicios Sociales los servicios técnicos de Justicia esas ese fue nuestro primer objetivo principal decir que ni en este no fuera al pagano el niño que va al colegio que no fuera el pagano eh desde el señor o la señora que va a urgencias nuestro nuestro principal objetivo historiador sinceramente que nadie puede decir eso funciona peor

Voz 1727 02:08 el cuánto tiempo puede resistir una comunidad del peso del volumen de la actividad que tiene Cataluña sí

Voz 1 02:14 es sorprendentemente una administración aguanta aguanta mucho sobre todo aguanta mucho porque hay mucho funcionario que te hace muy bien su papel y que ejerce pues como un buen servidor público su papel no lógicamente es es interesante os hayan interesante que de una vez por todas hubiera un gobierno un Gobierno que gobernase con la Constitución con el Estatuto actual IT y te llevas a cabo sus proyectos Zizou su línea política

Voz 1727 02:40 no lo ve en el horizonte cree que antes del veintidós de mayo va a haber un gobierno en Qatar

Voz 1 02:43 ya usted tiene información de primera mano o por lo menos impresión de primera mano te lo decía antes no esto cambia de un día para otro todo esto depende de que el interés personal de de una persona valga la redundancia como es el señor pude acabe de una vez no allí e I a a los muchos medios allí es el hecho de que cualquier persona que se manifiesta en contra el proceso en contra de lo que está sucediendo pues es practicamente de Estado o no eso es cierto Özil el famoso libro de Santi Vila no es decir cualquier persona que diga el proceso ha terminado pues está aunque te lo dicen todos en privado practicamente pues está muerto no yo creo que la noticia es que me llevan es que el señor Puigdemont quiere forzar mucho para que haber nuevas elecciones que yo entiendo que sería malo para Cataluña

Voz 1727 03:31 oiga en las instalaciones de los edificios en las oficinas de la Generalitat del Gobierno de Cataluña hay signos síntomas del momento político que estamos viviendo me refiero por ejemplo lazos amarillos banderas esteladas

Voz 1 03:46 nosotros sí que es verdad que hemos retirado no te diría cantidad pero cientos de miles de lazos amarillos hemos retirado pancartas pero llega un momento determinado te lo importante es la gestión del día a día el ITE el ciudadano no perciba que hay que te hago funciona mal no es es verdad que hemos quitado muchos pancartas pero al día siguiente la joven abonar es decir esto es una pelea entre el mosso d'Esquadra vida eslogan la pancarta el funcionario activista que al día siguiente la pone no yo ERE eso no es lo más importante del día a día

Voz 1727 04:18 y cómo ha sido su relación con el nuevo jefe de los Mossos

Voz 1 04:22 yo pienso que te Ferrán López es una persona retomó las riendas de los Mossos en un momento complicado que lo ha hecho bien y tiene la lealtad inquebrantable con la Constitución y el Estatuto

Voz 1727 04:34 cuando dice Montoro que no se ha gastado dinero público en el proceso independentista lo hace a partir de información que ustedes suministra comparte ese análisis

Voz 1 04:42 eh había nosotros en los que la coordinación hace mucho el ciento cincuenta y cinco excluimos dos árida eso son muy claras una de los Mossos d'Esquadra repite por supla seguridad digamos no los hay Protección Civil también está muy desarrollada por parte de la Generalitat es decir los los rescates de montaña por ejemplo los hacia la Guardia Civil los hacen los propios mossos de este servicio ayer a ETA no es decir allí nuestra coordinación es toda excepto dos saques lógicamente estamos coordinados pero que llevan mucho más los ministerios escolta eso de lo que es interior y lo que es Hacienda no es decir la malversación de fondos públicos puede ser también dejar un edificio de un local devastar luz es decir son muchas más cosas de todo esto no luego lógicamente uno puede entregar una factura que ponga en ciertos servicios postales y luego derivar la manipularla y hacer otro tipo de servicios

Voz 1727 05:28 en qué cree que se va hasta entonces Montoro para hacer una afirmación tan rotunda el juez Llarena de hecho le ha pedido explicaciones

Voz 1 05:33 bueno yo creo que cada semana la interventora de la inédita reporta los datos y certifica el interventor la Generalitat es una persona que es una de una funcionaria Eaton su leal saber y entender certifica que no ávidos sean otro tipo de gasto

Voz 1727 05:46 usted cree que Montoro se basa en eso para hacer una filmación ha sido rotundo

Voz 1 05:50 la creo es decir no cree que esa excedido ni no yo el ministro de Hacienda sabe que desde que hay un control financiero con todos los fondos del FLA los fondos del FLA existe ese control financiero un control estricto recibe un reporte de la Generalitat Vicente semanalmente con ese tipo de certificados

Voz 1727 06:05 a pesar de eso cree que sin embargo puede haber malversación

Voz 1 06:09 hombre de lo que pueda averiar falsificación de facturas como también lo dijo el propia al ministro Montoro puede haber también es otro tipo de malversación como puede serlo decía también lo dijo el con el ministro el tomo puede ser de otro tipo de pues de cesiones de locales excepciones uso de pude lamentos pulpos dominaron malversación

Voz 1727 06:26 es serio sentarse a hablar de financiación de las comunidades autónomas con Cataluña intervenida

Voz 1 06:32 bueno pues unha eh comparecía ayer en el antes de ayer en el Congreso y el portavoz del PDeCAT Ferran Bel estoy antiguo alcalde Tortosa clair Un tipo un han una persona que es muy dialogante y él dijo que el PDeCAT está dispuesto a sentarse en una mesa hablar de financiación es un paso muy importante a partir de ahora no Juan lógicamente sino algo muy llorando de la financiación no se va a debatir en una semana es decir es el debate de la financiación es un debate muy amplio cada comunidad autónoma tiene sus un su historia no yo vengo de una comunidad autónoma como es Aragón muy después Lada con una población muy envejecida es completamente diferente a lo que pedir a Madrid no entonces el debate de la financiación autonómica no va a ser un debate hundida no va a ser un debate que va a durar bastantes meses no yo creo que durante ese debate habrá gobierno hubiera lógicamente pues nosotros defenderemos los intereses de Cataluña como como comunidades

Voz 1727 07:22 el Gobierno central defendería los intereses de Cataluña en esa y en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera que efectivamente abruma que cuando va para largo ha venido quiénes son ellos

Voz 1 07:31 la Generalitat los es decir Pere Aragonés me refiero ellos a me refiero a ellos a la gente está trabajando en el área de Hacienda Economía y hay el secretario general de esa consejería espera aragonés una persona como fíjate que es un dirigente de Esquerra ha venido habitualmente a los consejos de Fiscal y Financiera IVE al siguiente

Voz 1727 07:50 es la confirmación de que si se convoca ese consejo vendría aunque no haya Gobierno

Voz 1 07:54 usted va recibe el devenir de la cumplido consolidación vendrá

Voz 1727 08:00 pero el conocimiento que tiene de Cataluña ahora mismo tiene un conocimiento como probablemente nadie en el Gobierno en el Gobierno de España que Deferr que debería defender para Cataluña en ese consejo sobre financiación

Voz 1 08:10 bueno pues lógicamente Cataluña también tiene como te decía su sus propias características pues eh tiene zonas interiores de Cataluña también despobladas tiene zonas de montaña donde presta los servicios sanitarios educativos es complicado lo tiene una región turística muy importante donde hay una población flotante muy importante esto significa que en invierno hay una población por decir algo de cinco mil en verano y una población de cincuenta mil y los servicios en verano pues hay que multiplicar los servicios sanitarios Ruth servicios otro sanitarios aún de alguna manera no o de protección civil o de seguridad yo también te digo una cosa la financiación autonómica este año en los presupuestos de este año es la vez que las comunidad autónomas reciben más fondos de la historia para sus servicios en la financiación de este año con lo cual partiendo de este sistema que en una época de crisis se demostró el ciclo lo mató yo fui consejero del Gobierno Aragón del once al quince yo llega al Gobierno aragonés el once con cinco mil quinientos millones de euros de presupuesto y me fui con con cuatro mil quinientos millones son mil millones menos con Sanidad con educación es es durísimo eso eh y entonces hay que buscar un sistema de financiación que se adapte al ciclo te bueno Kate es muy complicado por un motivo también poblando de todas las comunidades ayudas que reciben más por habitante es otra que recibe menos por habitante hay aún así hay más perjudicadas salen más beneficiadas porque como hiciéramos reparte reparto por habitante pudo no habría una digamos una equidad ni un reparto equitativo entre los es decir un andaluz un extremeño debe tener aún más financiación per capita por Maite también redistribuir la renta alguna manera no entonces bueno cumplieron que hay generosidad entre unos y otros era muy complicado llegó a un acuerdo

Voz 1727 09:50 este conocimiento que tiene de Cataluña hora esta convivencia día a día en el corazón de la Generalitat además le ha hecho cambiar no tiene un punto de vista distinto sobre el problema político que tenemos en Cataluña que tú

Voz 1 10:02 España bueno y en los que venimos de la expresión los de provincias tenemos la imagen diferente de la que se puede tener en muchas ocasiones aquí no

Voz 1727 10:13 aquí es Madrid si es decir nosotros sí

Voz 1 10:16 soy un convencido autonomista yo creo que si mi comunidad ha cambiado mucho en los últimos años es gracias las autonomías decir yo soy de Huesca Hay cualquier persona que ve a mi provincia homicida los últimos cuarenta años ha evolucionado mucho tiene mucho mejores servicios sanitarios tiene mucho mejores servicios educativos o sea que mejor que un aragonés para saber que tenemos cientos de colegios con tres niños atraviesa explicar a Madrid que hay en Castilla La Mancha Castilla León Aragón colegio de tres niños y la gente se queda boquiabierta escucharon que la solución policia no te voy a y me refiero a Cataluña hombre es decir yo pienso de Cataluña lo que ha sucedido en estos últimos años fue de un grupo de personas en unas circunstancias muy complicadas decidieron tomar una deriva pieza derivas les ha ido de las manos es decir el electrocución más paro más desafección en toda España ante Naciones exacto el podemos ya ciudadanos te nació en Cataluña e nació el el independentismo más radical todo esto regado convenientemente pues asociaciones entre comillas bolivarianas como pueden ser la ANC tal

Voz 1727 11:22 por elevación usted no lo ha dicho a Rajoy como presidente del Gobierno de España como no hiciste algo antes

Voz 1 11:28 ayer el presidente del Gobierno es consciente del primer momento repasaba en Cataluña y también te digo obrando aquí no el señor Mas en el año cero de vino no la entrevista famosa fue en el doce las circunstancias económicas del país no permiten hacer prácticamente nada

Voz 1727 11:42 el política aunque no fue política

Voz 1 11:44 fíjate cuando yo llegué al Gobierno a mí me dio un documento famosos cuarenta y cinco puntos más un Orera las peticiones de Ci U Artur Mas cuando vino el presidente de gobierno llegue a a al Gobierno el dieciocho de noviembre de dieciséis vale ese documento hay si me permite la expresión no le ocurre a la gente que llegamos de nuevas una barbaridad bueno pues cuando me estaba preparando un poco esta entrevista ese documento lo tengo encima de la mesa y nadie de allí lo ha pedido y cuando la consejera de Presidencia te hunde a la tengo motu documento vamos a hablar de los puntos de su documento vamos a todo aquel acuerdos podemos llegar yo creo les daba igual tenía una hoja de ruta preestablecida había elegido la CUP al presidente más radical te podía elegir a Puigdemont les da igual todo lo demás lo digo sinceramente pienso que no

Voz 1727 12:28 desde que se recuperará la normalidad institucional si hay gobiernos y desde luego pero política de convivencia en Cataluña mientras haya políticos catalanes encarcelados y esto puede ir para largo porque estamos al comienzo de una investigación judicial

Voz 1 12:43 bueno yo creo que si hay gobierno

Voz 2 12:46 ante cumple a Constitución y cumple excedido el tiempo lo cura todo

Voz 1 12:52 seamos claros ahí es cuando haya un gobierno que este dentro de la legalidad lógicamente nosotros hablaremos con ellos como hablamos con cualquier otro gobernante lo evitó en España no si hay que solucionar problema Catalunya lo solucionaremos como intentamos sus pruebas en todo el conjunto de las comunes autónomas españolas las circunstancias son complicadas hay que hacer un esfuerzo de hablar pero lógicamente también las resoluciones judiciales sean las que sean tiene cometió un delito pues lógicamente lo tendrá que pagar

Voz 1727 13:18 la política penitenciaria depende del Gobierno

Voz 1 13:20 no pero lógicamente es decir esos que hoy por hoy tienen cometió un delito lo tiene que pagar

Voz 1727 13:26 en nuestro sin ninguna duda entre la política penitenciaria depende del Gobierno

Voz 1 13:29 bueno eso es no tener gobiernos de no yo lo estamos en otro y la y la Roma muy anterior podría llegar a planteó

Voz 1727 13:35 a a replantear esa política penitenciaria o no estamos

Voz 1 13:38 junto muy muy muy muy previo a todo eso

Voz 1727 13:43 qué salida leve no me diga que hay que ponerse de acuerdo y hay que armonizar los intereses de unos de otros esos son eso está claro pero qué salida tiene esta realidad territorial compleja de España

Voz 1 13:58 si te refieres Aris y yo soy partidario de reformar la Constitución no hacer una reforma una red pensada de todo el Estado como está

Voz 1727 14:06 en política yo

Voz 1 14:10 como te decía antes no yo pienso que en este país ha cambiado mucho los últimos cuarenta años gracias al modelo autonómico vale ir tirando en circunstancias de mucho ruido como hay ahora es muy complicado sentarse a pensar cómo podemos organizar España es decir o esto baja el nivel baja el soufflé au llamarlo o o uno de los de los personas que me ayuda allí dice esto es una olla a presión que hemos apagado del fuego y ha creado el caldo no pues mientras ese caldo o no se pose de verdad yo creo que realmente no podremos sentarnos a hablar pues normalita de financiación con normalidad de que igual la entre todos buscamos la fórmula de que haya una nueva reparto competencial o que haya que volver a recuperar competencias para el Estado pero yo no estoy de acuerdo o que haya que hacer otro reparto de otro tipo no sí que es cierto en alguna ocasión las comunidades autónomas por el simple hecho de ser más se parecen más autonomistas pues toman algunas decisiones de gastar el dinero en ámbitos donde no deberían de gastarlo muy que todo esto se puede buscar una fórmula de Mr mejor gestión pero es complicado a día de hoy hacer una repensado por lo que hay

Voz 1727 15:12 no si repetición electoral Dolors Montserrat debería ser la candidata del PP

Voz 1 15:16 yo cuando decidí dar un paso atrás en el partido en Aragón decidiste Mi vida orgánica por decirlo de alguna manera se acababa no ello para ha sufrido mucho por que por diferentes circunstancias lo esté Xavi García Albiol es un gran tipo fue un buen alcalde de su ciudad fue un buen candidato te Pomar circunstancias pues tuvo resultado detuvo pero el partido busca al mejor candidato iguales doloso que sean no lo sé

Voz 1727 15:46 y ustedes entre perder el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantener a Cifuentes que elegiría

Voz 1 15:52 pues hombre yo creo que lo haré de hacer la Comunidad de Madrid de yo en en en el año y medio que llevo de puedo decirle la Comunidad de Madrid es una de las comunidades conocemos de sectoriales la extrema nos ayuda a que haya consenso entre las comunidades tiene la consejera de Hacienda Engracia es fantástica que ayudó mucho

Voz 1727 16:08 a una buena presidenta

Voz 1 16:09 no puedes en los diputados además de un sitio a perderle pero solo

Voz 1727 16:15 sí sí están dispuestos a perder el Gobierno de Madrid con tal de mantener a Cifuentes pocos esa opinión

Voz 1 16:20 no lo sé yo porque ya tomó la decisión de no dimitir yo ya tengo una buena relación personal ahí no lo con ella desde este pasó esto yo el partido hay debe tomar a decir que oportuno

Voz 1727 16:30 usted cree que la mentira puede salir gratis en política

Voz 1 16:35 yo pienso que no pero yo no creo que haya haya mentido no lo no lo sé pero yo quisiera

Voz 1727 16:41 aplicación encuentra a esta situación en el que dos profesoras dicen esa no es mi firma está en los tribunales

Voz 1 16:47 bueno pues hay hay un instituto intervenido

Voz 1727 16:50 a un catedrático expedientado otra funcionaria expedientado

Voz 1 16:53 pues hombre hay que esperar au esperemos a ver qué sale de todo esto y cuando acabe la investigación no sé si está lleno si están a policías están Fiscalía no sé dónde está por haberme perdido de se sepa todo pues de TCB arremete tiene atiborrado tiene ha falseado tiene ha mentido y entonces tomar las consecuencias las decisiones

Voz 1727 17:11 lo quiere hablar del partido e bueno yo ya vivía

Voz 1 17:13 hace tiempo y si preguntas a tus compañeros de Zaragoza que yo ya he dado que yo estoy en el haciendo la labor de esa apasionante tiene un desgaste personal muy importante lo que estamos lo que nosotros lo estamos haciendo grupo de gente encabezado por la vicepresidenta y un desgaste personal bastante importante y no no estoy metido en el partido

Voz 1727 17:30 cuál es la decisión más difícil más complicada que ha tenido que tomar en Cataluña

Voz 1 17:36 pues puede que fuera cuando tuvimos que cerrar a treinta y cinco personas el día veintitrés de diciembre te dan veintitrés trabajadores de las de las de regeneración en el extranjero no los no los KFC pues una secretaria un secretario intentamos por todos los medios no cesar los les pedimos a ellos que busca ser una recolocación a una Ramón Llull lo en Asia posterior Tesla tema comercial no se pudo hacer los echamos a la calle el día veintidós de diciembre en de gusto de nadie pedía antes de Nochebuena despida a treinta y cinco familias a la calle no fue lo peor eso lo peor fue que encima algunos medios de comunicación de Madrid nos pusieron a caldo por intentar evitar el despido

Voz 1727 18:14 ha citado a la vicepresidenta como parte en fin como cabeza del equipo que está llevando a cabo esta esta intervención de la Generalitat de Cataluña la la vicepresidenta no fracasado en su gestión de la crisis catalana es la responsable del CNI hubo no iba a haber urnas no va haber referéndum hubo urnas hubo referéndum

Voz 1 18:32 la vicepresidenta por ejemplo en todo el tema del ciento cincuenta y cinco yo con ella practicamente hablo todos los días con el tema exterior de la gestión estamos haciendo en Cataluña una gestión muy compleja y cayera ensayando muchísimo tiempo creo que la estamos llevando de la de la mejor manera posible no perdió en ningún caso de podamos decir que que se haya fracasado no entonces que como te he dicho durante toda la entrevista ahí nos encontramos una situación muy complicada no se podía resolver en seis meses un problema los últimos treinta años

Voz 1727 18:59 yo agradezco a Roberto Bermúdez de Castro que haya venido a la seda contarnos la experiencia en fin inédita en la política española que él está viviendo en primera persona le iba a preguntar si se había hecho de oro el Barça pero imagino que ahora más que nunca es del Huesca

Voz 1 19:12 hombre vamos vestidos como el Barça que somos una figura nacen a ver si subimos a Primera División un esfuerzo mucho esto ahora sólo jugamos los lunes no sé por qué Xavi te que de Huesca caminos por todos los partidos los lunes nos matará Ajedrea estamos fuera hizo que a un esfuerzo por llevar a darlos hay una locura en Huesca con el fútbol gracias