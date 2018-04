"Toda la almendra central de Madrid cabe en su aeropuerto"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1374 00:08 tú lo tienes todo el pasaporte el cargador del móvil la maleta botella de agua agua no no hombre de aeropuerto el agua es ya ha dejado la navaja en casa también

Voz 2 00:21 gracias gracias un detalle la puerta que es seis la puerta seis de que no hay puertas en Barajas

Voz 3 00:31 cómo ha cambiado las cosas pero efectivamente bueno tanto vientos veinticuatro puertas seis no

Voz 2 00:38 llega nuestra invitada vamos a vamos a ver qué llamada por megafonía

Voz 4 00:45 última llamada para la pasajera Elena Mayoral Elena Mayoral pasajera con destino aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas por favor acuda al estudio de Hoy por hoy

Voz 3 00:57 que no ha quedado mal verdad Elena Elena Mayoral ex directora del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas muy buenos días

Voz 5 01:06 hola buenos días les presento aquí al auxiliar de

Voz 3 01:09 vuelo Tom calen encanta nuestro objetivo es hacer que este viaje de los próximos minutos sea lo más agradable que podamos gracias por haber elegido nuestra compañía para esta entrevista Lina es la directora de un aeropuerto por el que pasan el año más de cincuenta y tres millones de personas sólo en el Barça mes de marzo se registraron cuatro millones quinientos sesenta y un mil novecientos noventa pasajeros el setenta y cinco por ciento del tráfico aéreo de largo radio que genera en España se cuestiona que en España se gestiona en Barajas el aeropuerto supone el diez por ciento del producto interior bruto de la Comunidad de Madrid el producto interior bruto de la Comunidad de Madrid es el veinticinco por ciento de toda España así que pensamos Lena que su estela persona con mayor responsabilidad hemos tenido nunca nada de nosotros en el en el programa es tu manejan mucho con con mucha gente de forma muy diversa triste conciencia de sí misma buena primero

Voz 5 02:03 asegura que ha venido aquí gente con mucha más responsabilidad buena evidentemente uno tiene que saber la responsabilidad que asume pero no por eso paralizarse por miedo no hay un equipo muy bueno de trabajo no solamente de AENA sino de todas las empresas Policía Guardia Civil compañías aéreas y entre todos sacamos todo adelante porque

Voz 3 02:22 Barajas es una ciudad donde hay muchas ciudades bueno en este país es evidente es que no tienen ese tránsito que no manejen ese volumen de negocio que no hacen lo que usted usted sería algo así como la alcaldesa de de de Barajas más o menos

Voz 5 02:37 bueno en Barajas diariamente tenemos alrededor de ciento treinta y cinco mil pasajeros más en los días punta sobre todas las vacaciones de verano trabajamos cuarenta mil personas que no estamos simultáneamente porque se trabaja turnos pero sí para hacernos una idea de las dimensiones del aeropuerto que son cuarenta kilómetros cuadrados prácticamente casi todo Madrid dentro de la M30 cabría

Voz 3 02:55 el recinto aeroportuario pase como una zona muy liberado

Voz 5 02:58 uno no se da cuenta de las dimensión todo Madrid

Voz 3 03:00 sí

Voz 5 03:01 dentro de cinco distritos cabrían en el aeropuerto una de las pistas que tenemos que es la más larga la pista marca comercial más larga de Europa pues es practicamente como toda la Castellana

Voz 3 03:14 son datos que hemos ido y seguramente muchas los da una idea real de cómo se cosas como toda la Castellana una de ellas se que mi además de cuatro kilómetros nos acordamos esté el otro día vi por eso hemos decidido llamarla porque este este sonido habitualmente en en Barajas

Voz 6 03:30 sí

Voz 3 03:34 de sacar una botella de agua que a partir de ahora nuestra cuando usted seguirá a partir de ahora el agua va a costar un euro en el aeropuerto pensado más arriba os vamos a hablar con la directora de de Barajas porque hay mucha gente cuando va al aeropuerto tiene esta idea cuatro de ahora

Voz 7 03:50 cinco Un euro setenta y cinco algo así

Voz 8 03:53 me parece excesivo la verdad bastante caro huyendo mucho en cualquier otro sitio te vale un euro bebedor Oporto son altos

Voz 3 04:01 o una ensalada siete cincuenta euros es verdad que el aeropuerto es una cosa distinta a la gente que lleva tiempo viajando años ya sabe que el aeropuerto horas ya un gran centro comercial con muchas ofertas de restauración de compra pero es caro es un sitio llamativamente caro porque es tan caro al aeropuerto

Voz 5 04:21 primero respecto al tema del agua confirmar que ya en algunos puntos de de venta del aeropuerto ya existe un euro a medida que se vayan renovando los contratos se pedirá esto a los concesionarios pero además quiero decir que en Barajas hay más de ochenta Fuentes a disposición de los pasajeros tanto en el lado tierra como en el lado aire en cuanto a los precios pues yo debo decir que lo que tratamos de cubrir un rango tenemos desde hamburgueserías de cadenas conocidas como Burger King McDonald's hasta un restaurante con estrella Michelin que es quiere Ibai Kabuki con lo cual tratamos a cada una de las personas que quiera es un restaurante como si tenemos uno en la T uno y otro en la T4 y es de Kabuki en la marca quiere bueno funciona muy bien el a las que la gente los pasajeros lo valoran

Voz 3 05:08 que los aeropuertos se han convertido yo antes uno igual al duty free decidía comprar algo no muchas forma parte del viaje es verdad somos gente comprarlo parada obligatoria en el duty free pero ahora es es el es un poco lo de la lo de Mahoma no ya da igual donde quieras ir a largo plazo que yo llevaba es vas a pasar por el duty free sido sí no se está comercializando demasiado en ese lugar como intercambio básicamente de dinero del aeropuerto

Voz 5 05:34 bueno lo que buscamos es que el pasajero que quiera hay a pasar por el aeropuerto y no tomarse nada o no comprar nada lo puede hacer pero aquel que quiera hacerlo porque bien tenga tiempo de conexión largo o bien pues porque él apetezca hay gente yo suelo leer entrevistas a en algún medio cultivos y muchas veces dicen que aprovecha el momento del aeropuerto para hacer determinadas compras porque luego no tienen tiempo y es una cosa que chocó pero que lo leído recurrentemente con lo cual hay que intentar que todo el mundo esté contento no nosotros tratamos de que los pasajeros igual que esas comentábamos en familias personas como él era reducida al pasajero que vuelan turista el que enviadas por la misma tratamos de acercar la oferta comercial que el que la quiera la tenga y además en un espectro muy amplio como he comentado antes y el que no quiera comprar nada llegar a Sabin embarcar porque también lo puede hacer frente a siete

Voz 3 06:22 diferencia de alguien que no tiene sea como uno tiene tiempo complemento Puerto es decir de todo se sale gente que pueda ayudar a esa gente se si tu vida es esa tienes que aprovechar el comprar algo estás haciendo mal bueno yo he leído esas entrevistas

Voz 5 06:36 por la parte que me toca evidentemente pues

Voz 3 06:38 está completando puerto algo estás haciendo mal contó bueno lo cierto es que el aeropuerto que que dirige Elena el aeropuerto de Madrid es el único aeropuerto europeo que cuenta con el sello de Excelencia quinientos más quinientos blues también la marca de calidad accidente de Madrid extiende fue elegido en dos mil diecisiete el mejor aeropuerto de Europa Cole que tenemos un porque hayan motivo de Europa sea no hay competencia hay algunos malos algunos estamos muy acostumbrados a jabalí pero voy a decir ahora si en tanto el aeropuerto como muchas otras cosas vimos en un entorno de comodidad que nos acostumbramos no valoramos y hay que valorarlo hacer tenemos unas infraestructuras en ocasiones maravillosas hay otras que hay que mejorar seguro pero la del aeropuerto pues es un gran aeropuerto ya es un buen aeropuerto motivo de orgullo porque genera sólo en Madrid el diez por ciento del producto interior bruto esos en esa castellana a todo lo largo si Madrid de la que cabría hay genera el diez por ciento pero están diciendo pretendemos que un anuncio

Voz 4 07:37 atención señores oyentes este es un aviso para los pasajeros del vuelo hoy por hoy destino Elena Mayoral nos aproximamos a un bloque de publicidad portavoz abstengan sería pagar su dispositivo regresen a sus asientos mantengan el cinturón abrochado hasta que suena en las señales auditivas

Voz 3 07:57 escuchamos a un bloque publicitario y seguimos enseguida hablando con Elena Mayoral directora del mejor aeropuerto de Europa en dos mil diecisiete El Adolfo Suárez Madrid Barajas

Voz 9 08:09 hoy por hoy con Toni Garrido cadenas

Voz 1374 08:15 seguimos hablando con Elena Mayoral directora del mejor aeropuerto de Europa

Voz 3 08:19 los ACI Europe Awards Adolfo Suárez Madrid Barajas queremos Elena que escuche este sonido entonces esta mañana escuchábamos en encogió un poco el corazón demostraba una templanza como pocas veces hemos podido escuchar es la conversación de piloto de avión que está llamando a la torre de control pidiendo de una forma llamativa unos nervios de acero increíbles pidiendo ayuda

Voz 10 08:44 sea o hijas nos falta parte del avión así que vamos a tener que desacelerar un poco

Voz 11 08:49 aquí somos vuestra ochenta la velocidad en su criterio Man

Voz 3 08:52 venga la altitud que quiera por encima de tres mil piezas

Voz 10 08:56 podía por favor hacer que nos espere un equipo médico en la pista también tenemos pasajeros heridos

Voz 3 09:02 además la intervención la enorme sangre fría de la foto de su ex piloto militar que evitó ayer una tragedia o mayor que la que sufrió desajustes que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en en Filadelfia después de que se desprendiera un motor de falta un aumento de la relación de dice falta una parte de la de la bien el aeropuerto afortunadamente no no lo habrá vivido muchas veces pero durante alguna vez habrá debido una situación parecida

Voz 5 09:29 bueno parecida yo creo que en Hoy por eso a todos ayer cuando escuchamos la noticia Se nos ponían los pelos de punta no porque afortunadamente la aviación es un mundo muy seguro muy conservador esos parámetros por eso esto es muy muy ocasional sí que hemos tenido situaciones de lo que nosotros alarmas locales alarmas generales la diferencia se activan medios fuera evidentemente no de este cariz cosas que luego afortunadamente se han resuelto muy bien pero es verdad que las tripulaciones está muy bien preparadas muy templadas y luego todos los cuerpos de emergencia en estas situaciones también tiene unas templanza muy una templanza muy grande nosotros hacemos simulacros periódicamente porque así está establecido en la que trabajamos todos los interlocutores junto con el Ayuntamiento la comunidad esos cuerpos de emergencias sanitarias y la verdad es que es gente muy templada en general cosa que yo creo que una situación así la gente que tiene que asumir el mando lo va a hacer muy correctamente

Voz 3 10:24 el mundo de la aviación en mundo de hombres tradicionalmente o a perdón vez corregirme yo era un mundo de hombres afortunadamente ya las cosas están cambiando y usted la ha director aeropuertos lo que acabamos de escuchar demuestra en fin yo quiero viajar y tengo que deja voy a intentar hacerlo con con esa mujer también en Barcelona hay una directora en el aeropuerto la máxima responsabilidad está manos de mujeres afortunadamente en este país

Voz 2 10:49 sí la verdad es que

Voz 5 10:52 los aeropuertos veinticinco por ciento somos mujeres en efecto la directora de Barcelona también a una mujer pero también a decir una cosa que tenemos muchos jefes hombres que son los que han ayudado a subir osea que yo creo que hay una conciencia de igualdad de oportunidades para todos bueno pues poco a poco lo vamos consiguiendo pero sigue siendo bastante masculino ya está cambiando algo

Voz 3 11:10 estoy viene de dirigir al Puerto de Ibiza yo sé de Mallorca es un viaje que han hecho algunos pero con lo bien que se vive en Ibiza Elena con lo a gusto que es está en esa isla es maravillosamente venirse al aeropuerto de Madrid Barajas también

Voz 5 11:25 bueno la verdad es que en la época que estuve en Ibiza y anteriormente en Valladolid también fueron experiencias maravillosas tanto por los aeropuertos y los equipos como por los sitios en los que tuve la oportunidad de vivir pero es que lo de Barajas era un reto profesional que no podía rechazar

Voz 2 11:39 por eso aquí

Voz 3 11:41 bueno mil cien vuelos diarios salen cada día de Baraja como nos toque el que Sala el que sale con retraso porque no suele haber retraso no es lo habitual

Voz 5 11:49 pues la verdad es que tenemos unos datos de puntualidad muy buenos de hecho la compañía reconocía internacionalmente como la más con lo cual entiendo que todos trabajaremos para que para que

Voz 3 12:00 sean también también es que las compañías llena el Madrid Palma yo hice el otro día y hora y media diciendo no puedo dura cincuenta minutos entonces las compañías también muy hábilmente van ampliando las horas te dice hemos llegado antes de la hora prevista no preveo siete horas para llegar puesto durante llegue llegue antes decir también hay

Voz 5 12:21 bueno yo creo que cuando se piden los slots no para operar en los aeropuertos luego hay unos organismos que está están supervisando todo todo ese tipo de cosas que afortunadamente yo creo que también hay una concienciación tanto a las compañías aéreas como los aeropuertos de que tiene que ser todo muy ágil pensando en el pasajero final de hecho nosotros hace unos años el año dos mil trece empezamos con sistema colaborativo que no existe todavía en todos los aeropuertos europeos y que precisamente es aunque una compañía tengan su franja horaria para poder salir del aeropuerto si está lista antes puede pedir puesta en marcha antes de tal forma que se otro avión va más retrasado pero en esa misma franja horaria pueda pasar delante con lo cual cada minuto que tenemos el aeropuerto disponibles está aprovechando puestas las cosas van sumando poco a poco

Voz 3 13:04 y usted tiene mano con lo del los el espacio el espacio que hay ahí es estar mal meten ya en aviones que usted no es su responsabilidad pero Antón por ejemplo el al nombre muy alto llega allí vas ahí encajado si es físicamente imposible meter una de estas

Voz 12 13:23 pero una cosa es que también es el milagro que todos esos pasajeros que llegan puntualmente a su destino ir acompañado con sus maletas porque hoy en día practicamente no se pierden maletas antes fue parte como casi un habitual que alguien pierde una maleta hoy ni mucho menos y eso

Voz 5 13:42 pues bueno porque también se trabaja mucho en ese aspecto en el puerto tenemos una cifra de las las maletas perdidas lejos de Europa normalmente la verdad es que cuando una maleta no no aparece en la cinta recoge equipajes muchas veces asociado por ejemplo una conexión muy corta en la que el pasajero puede ir más rápido que su maleta es que se haya perdido la maleta ha dado tiempo a que esa maleta pasadas las medidas de seguridad pertinentes para poderla embarcarán siente avión suele ser una de las principales causas

Voz 3 14:07 sí bueno las cifras del aeropuerto son examinadas cuarenta mil empleos directos ciento fin con mil ciento cinco mil puestos de trabajo en la Comunidad de Madrid trescientos mil en toda España puestos indirectos cincuenta y tres millones de pasajeros el éxito de de un aeropuerto mediría también el éxito de un país por cómo funciona también es el primer sitio cuando viene alguien de fuera para el primero que que vea es Barajas no con lo cual también es es importante la impresión que se deben en ese sentido pero para un país como el nuestro con el turismo incidiendo de una forma tan notable en nuestra economía que el aeropuerto vaya bien quince que los demás bien

Voz 5 14:48 bueno la verdad es que normalmente cuando empieza una crisis en los aeropuertos lo notamos más tarde cuando se empieza a salir de esa crisis lo notamos antes el tráfico de pasajeros nosotros tratamos de trabajar es primero como un aeropuerto primero las operaciones tienen que ser seguras luego tienen que ser puntuales y luego ya trabajamos en la calidad el servicio entonces afortunadamente ha venido trabajando muchos años en las dos primeras y es algo es algo que debemos de tener siempre a no podemos bajar el nivel pero ya empezamos a trabajar mucho en la en la calidad del servicio también en esa calidad servicio pues conseguimos ir atrayendo cada vez a más gente y que la impresión del aeropuerto sea buena porque tenemos los pasajeros de destino final evidentemente no vienen a ver el aeropuerto pero luego no todos tenemos un treinta por ciento de pasajeros que vienen en conexión a nivel global del aeropuerto sea hablamos de las compañías como Iberia Air Europa esto se incrementa bueno pues en muchos casos puede ser que no estén eligiendo a nosotros para el salto al otro lado del mundo en lugar de ir por otro aeropuerto bueno pues eso eso es lo que precisamente nosotros estamos trabajando a que cada vez más pasajeros para esos tránsitos hacerlos por aquí sobre todo porque nosotros somos la puerta de entrada a Latinoamérica con un veinticinco por ciento de la cuota somos los que más rutas ofrecemos Jackie y además desde puntos de Latinoamérica la ruta más corta en término de duración del vuelo con lo cual bueno es una nuestras líneas estratégicas tratar de que cada vez más asiáticos vengan no solamente aquí como elijan como punto de conexión hacia la

Voz 3 16:08 en casa es la principal frontera de España está en el aeropuerto de Barajas es la frontera por la que transita más gente

Voz 2 16:16 en modo a desde luego que sí

Voz 3 16:18 tiene usted mucha responsabilidad legal no sé si te entrevista al estar tanto tiempo debería estar en ese despacho cuidando de esos miles y miles de trabajadores esos cientos de miles que hoy hoy iban a pasar por ahí y se acerca el verano del verano en Inter yo lo deseo sea yo estoy deseando el verano Tom quiere Olza dicen usted el verano lo temen sea usted es la peor época del año

Voz 5 16:40 no pero en este Merlo es prepararnos muy bien para que todo funcione bien y estar muy pendientes como un aeropuerto que está abierto las veinticuatro horas del día bueno pues ahí gente permanentemente y que todo funcione muy bien porque un pasajero que pasa cualquier día de la semana no tiene que natal diferencias y es un lunes son domingo Ny son las tres de la mañana a las diez de la mañana esas son lo que trabajamos que la calidad sea siempre la misma

Voz 3 17:02 o sea es donde se nota mucho que hay un interés en mejorar la calidad en los bocatas de jamón se haga antes era eso era pan congelado mal mal el congelado con una loncha y ahora ya tiene con lo que el señor lo desvía con que sufrir tú hayas pide bocata hammanes si es bueno quédate yo yo creo que la imagen

Voz 12 17:25 de un país pues bueno malo también viene del aeropuerto porque esta es la entrada al país afecta tu sentimiento sobre una ciudad eso una bocata de jamón bueno pues

Voz 3 17:38 sé que quién mejor en en la imagen de un libro el bocata en Londres el bocata jamones muy mal también en la azotea de patatas no estaba en la playa

Voz 1374 17:48 bueno era el el directora del Aeropuerto Adolfo Suárez sabíamos querido

Voz 3 17:54 hablar con usted felicitarle porque algunos logros mejorar algunas cosas encontrar uno del agua no parece una muy buena idea señor Puerto más de España el mejor de Europa en dos mil diecisiete y uno de los principales una de las principales fronteras de nuestro país con números extraordinarios como las que se nos contaba Elena muchísimas gracias muchísimas gracias al once y veintiocho gallegos una hora menos en qué

Voz 13 18:15 todo no