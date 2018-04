Madre de Mateo: "Dos personas le sujetaban arriba, en las manos; otras dos en los pies y otra en el cuerpo"

Voz 1

00:00

esto porque lo dejamos en el cole a las diez y me llaman sobre las diez igual que no habían alcanzado ayer al nos llamaron otra vez Irene porque cuando nosotros ya pedimos que nos llamaran no que que nos ha metido en esta sala a raíz de que lo encontráramos que ese debate entre y todo quién no llamaran porque no queríamos que estuviera que cuando nos empezaron a llamar en ahora aquí queda mañana Sarah aquí cuadros de unos llamaron de que fuéramos a por él no habíamos llegado a casi los que devolver no llegó cuando yo con mi pareja que lo ha llevado que con mi pareja encuentras mío contra el suelo no se van a él pero bueno pues cinco personas dos personas tú vetando de arriba en las manos y los pies y otra cosa que