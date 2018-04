¿Un parlamento de robots?

Voz 0313

00:37

es pronto para darlo como cosa hecha pero creo que los japoneses han dado el primer paso para superar algunos de los problemas endémicos que afectan a la política por ejemplo la corrupción y saben cuál es la solución que proponen pues precisamente un robot sí sí un robot un androide que ha obtenido la tercera plaza con más de cuatro mil votos en las elecciones a la alcaldía de un distrito de Tokio este candidato o candidata en realidad porque tiene rasgos femeninos llevaba en su programa ofrecer oportunidades justas y equilibradas a todos los vecinos y aprovechar su inteligencia artificial para encontrar las mejores soluciones en caso de conflicto osea lo que promete todo el mundo pero que después casi nadie cumplen ojo seguro que ahora mismo muchos oyentes están pensando bueno esto es una chorrada eh muy divertido el mensaje muy llamativo e pero debe ser una manera de querer llamar la atención bueno pues no o no al menos según sus creadores que son por cierto un empresario de telefonía móvil y un ex empleado de de Google ellos aseguran estar convencidos de que se pueda hacer política mejor política con la inteligencia artificial yo no lo sé francamente y así de entrada me da ya bastante repelús pero pensemos dos cosas una que la inteligencia artificial ya se está utilizando en política aunque de manera turbia bastante turbio dos algunos de los problemas que tenemos ahora sobre la mesa no se corrupción a chorros el follón Cataluña España o de hoy mismo el voto de una tránsfuga que de repente le da al PP la Alcaldía de Alicante bueno sólo por citar tres ejemplos todo eso todo eso lo resuelve lo gestionan mejor personas y organizaciones con sus flaquezas sus debilidades y sus intereses o un robot adiestrado bajo normas que que nunca se podría asaltar ya sé que se trata sólo de un ejercicio teórico pero a mí la respuesta y el simple hecho de plantearlo ya me da miedo