LO QUE LA SCRIPT NO CUENTA EN LA RADIO 180420

Voz 1457 00:21 hola qué tal bienvenidos a La Script desde el Festival de Cine de Málaga por el que han pasado películas como casi cuarenta la última comedia de David Trueba o el director Guillermo del Toro que ha recibido el Premio de Honor Málaga SUR se ha ganado a la prensa al público con su Master Class iba hablar pues de todo lo que ha dado de sí mal haga también por supuesto de los estrenos de la semana como Isla de perros la película de animación de Wes Anderson el thriller un lugar tranquilo de John Kinski con Emily Blunt o el drama francés custodia compartida sobe de la violencia de género vamos allá a quién

Voz 1457 02:14 estamos aquí en el Festival de Málaga acaba este mismo fin de semana ahí estamos todos al completo juntos Elio Castro qué tal Elio

Voz 0903 02:22 hola qué tal Pepa Blanes hola qué tal

Voz 1457 02:24 bueno qué tal está edición Pepa sonríe

Voz 8 02:27 no porque haya vivido hay son hay sol hay sol más cine

vamos

Voz 1457 02:37 es por la vigésimo primera edición ha pegado y yo creo que un poco ha subido no en la presencia de cine latinoamericano Elio ha sido pues una buena noticia

Voz 0903 02:47 sí bueno ya empezó la se el año pasado la edición pasada con esta apuesta que tenía el Festival de Málaga por abrir sus fronteras al cine en Latinoamérica

sí

Voz 0903 02:59 entra en películas brasileñas si toda el resto de Latinoamérica entonces bueno pues se lo que es extraño es eso que hay haga para las películas españolas otra vez la premio Gran Premio de el festival para las películas latinoamericanas y entonces pues eso hace que parece que esta misma estemos viviendo casi dos festivales a la vez no pero bueno yo creo que que está viendo apuesta que ha hecho el Festival el Festival de Málaga se ven cosas interesantes otras que parecen un poquito más de relleno en fin pues es un poco la producción que hay

Voz 1457 03:28 bueno pues antes de repasar las películas que han pasado por aquí Pepa vamos a repasar las grandes presencias de esta edición

Voz 1463 03:36 sí vamos a empezar con Guillermo del Toro porque desde luego es que levantó pasiones al principio de de este certamen de una clase magistral que acabó al grito de Viva Málaga cabrones Yves pues no tenemos el

Voz 1457 03:48 yo pero porque estaba muy lejos parafraseando S

Voz 1463 03:51 México cabrones vamos a intentar decir es mucho más ir después pues tuvo un encuentro con la prensa española donde nos contaba pues cómo había sido su llegada andando

Voz 1457 04:00 sí fui a la Alhambra

Voz 10 04:02 hombre inglés que fui a comprar y fui a comprar y y se estaba jugando el montante películas M S había un chico me dice llevo puras españolas digo sí en lo que el gen ves que mi colección decía en español y el afecto que siento yo a nivel profundamente de los grandes cipreses de Mi vida uno es Víctor Erice lo que yo sentí al ver a la criatura Frankestein cuando yo era niño es exactamente lo que dan Torrent

Voz 1457 04:34 bueno pues evidentemente de del Toro enamoró es un cosmopolita de verdad conoce muchas culturas todos los matices de la española y naturalmente le preguntamos por su vinculación con Andalucía

Voz 10 04:48 bueno de John para mí empezar el sur de España es para para aún mexicano es Sercan hice un buen emocionalmente la la manera en que la gente habla la madre que la gente vive la manera en que se come es hay un hay un vivir que me que me cómoda muchísimo cuando yo oye cuando volcó en Canarias ya estoy en Sudamérica estoy feliz por supuesto la relación con la comida es muy importante no haya temporada de de de espárragos hay que yo claro el creciente

Voz 1463 05:19 seguro que Guillermo del Toro ha comprado todos los espárragos

Voz 7 05:23 de igual que son órdenes yo creo que son Portu de la los espárragos pero una buena decía

Voz 1463 05:28 pero que se había comprometido con el festival antes de ganar el Oscar por la forma del agua ha cumplido su promesa ha venido evidentemente comentó todas las sensaciones que tuvo esa noche sobre el escenario del Teatro Dolby

Voz 10 05:39 el momento clave para mí es cuando viene entreno de director que es el que el que me afecta al químicamente más no subes al escenario del vas viendo les da vuelta Iberos un mar de caras que es como un catálogo de cine se entonces es es muy hermoso se momentos muy conmovedor

Voz 1463 06:00 aquí también contó un aspecto más íntimo de este premio muy interesante

Voz 10 06:05 es la primera vez que mi padre entendió me creo que nunca nunca había cabalmente comprendido el Oscar tiene una una un asunto físico es es muy bello físicamente pero es también Estado no se tienen un peso fuerte Mi padre lo cogió hoy en cara por primera vez deje entendió algo o no no sé qué cambió pero esa sonrisa no somos los mexicanos los hombros mexicanos somos de pocas palabras en familia padres sonrió en una de las muy bella y ahorita son momentos críticos para él de de edad de salud y creo que soy un momento muy feliz enamorarme para mí

Voz 1457 06:55 bueno en realidad podíamos haber dejado correo el programa entero escuche

Voz 7 06:58 adiós a Del Toro porque es

Voz 1457 07:01 están desbordante todo lo que dice IU en pues dijo que que si ya lo llevaba diciendo desde que presentó en la forma del agua que este era un año sabático

Voz 10 07:12 voy a hacer cosas que me dan miedo a saber emocionalmente los más expuestos que pueda etcétera etcétera y dije y después de eso tranquilo no no salte si es porque antes la compulsión era una y a los dos meses en el festival

Voz 1457 07:29 bueno pues ha sido la gran en realidad la gran estrella de del festival también ha pasado por Málaga joe Juan Antonio Bayona Jota Bayona ha recibido esta semana el Premio Retrospectiva pese a su juventud ir que bueno que en realidad está a punto de estrenar su cuarta película dentro de dos meses es el Word que es la última secuela de Parque Jurásico producida por Spielberg pues nada

Voz 1158 07:53 yo lo que tengo muchas ganas ese de de estrenarla va la película llevamos va a hacer dentro de nada casi dos años que llevamos trabajando en ella es una película para disfrutarla con el público entonces lo que tengo muchas ganas ya es es de acabarla que si todo va bien

Voz 1463 08:11 la acabamos el viernes Ivo bueno le preguntamos qué que había supuesto trabajar con Spielberg con alguien al que él admiraba tanto como había sido ese encuentro decía que bueno que había sido un trabajo que suponía una tremenda responsabilidad por el por lo que le profesaba a Spielberg también mucho riesgo personal

Voz 1158 08:28 hay mucho miedo cuando uno se sienta con tus héroes no porque tienes la el miedo que que te decepciones y en este caso no ha sido así ha sido una experiencia que estaba que hace que las expectativas se han cumplido no me queda muy tranquilo porque claro con todas las películas que tengo en casa de Spielberg meriende cara me cae mal

Voz 1457 08:46 es que estaba muy muy espontáneo como Le viste Elio

Voz 0903 08:49 pues bien muy como siempre muy seguro de sí mismo y había producido también estaba ahí como coproductor de un documental que les muy interesantes en Kate Nueva York sobre el mundo de los transexuales no una historia que ya hablaremos Si cuando se está bien porque documental muy muy interesante estaba también con su hermano Carlos Bayona estaba con sus

Voz 7 09:09 padres que es la primera vez que era ya sabemos una cosa talados si estás

Voz 0903 09:12 dado a la verdad es que también es un hombre que dice que él necesita unas vacaciones como como Guillermo del Toro y es curioso que en ese primer fin de semana es que se juntaron eh Guillermo del Toro Belén Rueda que era la protagonista del orfanato que también amiga de Guillermo el tono que era productor del orfanato y Juan Antonio Bayona que que ha sido por así discípulo aventajado de de Guillermo del Toro con el

Voz 1457 09:35 el premio también se lo entregó Belén Rueda que ha estado en este festival presentando una película Bayona en lo que lo que estaba claro es muy abrumador lo de Yuri así Woo no entonces el decía que esperaba hacer una película que perdura en la memoria que es lo que más le importa

Voz 1158 09:52 la intención cuando yo he hecho esta película ha sido voy a intentar crear esos momentos voy a ver si soy capaz de conseguir esos momentos memorables que de aquí dentro de veinte años cuando alguien está haciendo Parque Jurásico doce igual alguien piensa voy a intentar hacer una secuencia como la que hizo Bayona en en el en la película no pues es poco es es el parte del objetivo también yendo hacia una película como ésta

Voz 1457 10:18 si pensáis que va a dejar esa huella pues puede ser yo creo que es un día

Voz 0903 10:25 Thor que técnicamente la verdad es que es un superdotado que son de estos directores que tiene en el cine metido en el cerebro y que se atreven con el todos los retos por encima que le vienen vienen porque es que tu dices un director dicen tienes que hacer Wall el día dice pues venga vamos p'alante no Icon solamente eso tres películas a sus espaldas es verdad que no

Voz 1457 10:46 pero no todas las películas han ido muy bien

Voz 9 10:49 sí yo creo que es un eh

Voz 0903 10:51 es un director que que sí que va a dejar huella de yo he visto el último tráiler que ha aparecido y la verdad es que ya me dan ganas de ver la película

Voz 1463 10:59 sí ahí externa puede decir hay una escena que bueno no es ningún spoiler porque esa el tráiler en youtube pero hay una escena en la que el dinosaurio está sobre la cama de un niño que recuerda a un mosso den a ver bueno el el primer tráiler de hecho no sé si es es una manera hacen el Trailer no porque en este segundo creo que ya no es tanto pero sí que hay como parece hasta una película de terror no

Voz 11 11:20 así es yo creo que sí que tiene cosas y luego también dijo lo quería explicar muchas cosas

Voz 0903 11:24 porque no no de hacerlo por contrato no debe poder hacerlo no

Voz 11 11:28 pero sí que nos ha asegurado que él espera que se vea el mundo de Bayona que ha estado presente es más en la rueda de prensa pues es el habló de un poco de los hilos conductores que hay entre todas sus películas y que él dice que se pueden mantener os van a seguir manteniendo en esta

Voz 1457 11:42 bueno pues veremos decía Guillermo del Toro de Bayona que Bayona es una máquina de hacer cine de tal calibre que si lo dejas en un desierto a las diez semanas ya monta un esto un puesto en la cola hasta que debe ser de lo que se alimenta bueno pues vamos estas han sido las grandes estrellas del festival ibamos ahora con otra con las películas que han pasado por aquí veremos si iban a brillar en el futuro o van a ir apagando pagándose

Voz 7 12:08 no vamos es que esta canción de Juanita Bautista hay Conchita Juanita Reina bucle claro con este estrellita Castro en en Caracol de estrellita Castro

Voz 1457 12:41 bueno pues vamos del repasa en las películas del festival que ha mezclado cine de autor popular como estábamos escuchando con películas como El Mundo es suyo de los compadres a Sánchez de Alfred Alfonso Sánchez y Alberto López que en dos mil doce tuvieron un gran éxito con El mundo es nuestro que era una película de dos duros que habían sacado de crowdfunding que era la historia de dos personajes andaluces que ahora con esta nueva han subido de clases sociales

Voz 13 13:09 Nuestro intentamos contar una historia en la que los protagonistas fueran lo los desheredados la gente de de extrarradio las esa era la idea de del mundo es nuestro con el mundo suyo era intentar ver la la pata más trading eh o el ángulo del triángulo más tradicional de una ciudad la más conservador ver cómo cómo lo que hay detrás de esa Sevilla de postal pero que luego en realidad es una parte simplemente de Sevilla una parte de cualquier ciudad del mundo que es la parte más tradicional pero claro era poner esa esa manera de entender la vida tan particular de los compadre con otras realidades como para ellos son marcianos no

Voz 1463 13:47 bueno pues estos marcianos estos marcianos se parece mucho a ese estilo ese género que inauguró Torrente Ike pues no ha gustado demasiado a la crítica o al menos han no toda la crítica a ver Elio Castro la crítica

Voz 0903 14:01 no me parece que es un hallazgo lo los dos personajes es decir al como Torrente no pues ese policía facha la racista y tal pues aquí se ven a dos señoritos andaluces de toda la vida y a través de ellos y a través de sus ojos pues podemos ver las contradicciones políticas sociales económicas que hay en Andalucía hay en España con gracia porque yo dos tiene mucha gracia el sumo

Voz 2 14:24 en los apellidos vascos en fin han sido arrasado

Voz 0903 14:26 en Youtube a mi me parece que a diferencia de la primera que estaba hecha como tú decías con dos duros aquí han tenido muchísimos más medios me parece que se han perdido un poco y a mí es humor pues no me ha llegado me parece que es una idea que está muy bien pero que no la lograr lo cerrar del todo o acoplar del todo es una apuesta muy fuerte que tienen ellos Si el cine no ha distribuidora pero vamos a ver cómo cómo se ve

Voz 1457 14:54 sí a mí la esa sensación de que la cosa está Torrent Tiana de que ellos decían que tenía era una comedia un recadito que tenía que era una era anti patriarcal y anti de buen Yllera una parodia de los pijos es sevillanos parodia

Voz 1463 15:09 es uno de ellos tenían los personajes incluso pero que antes de la primera película han hecho una obra de teatro pero se llama Los compadres nosotros somos las comadres Tu museo también un intento de salirnos de la radio interés nuestro espectáculo de humor pero ahí estamos

Voz 7 15:24 hay Skripal publicitado para que vean el vídeo

Voz 1463 15:29 pero efectivamente como pareja funcionan como crítica de de lo que es el tipismo de de esos personajes citas machistas racistas ha lo que yo creo es que al hacer una historia Se pierde un poco al claro al final tú estás con los personajes no y bueno eso machistas le pone los cuernos a su mujer hacen barbaridades están metidos en todo tipo de corruptelas de baja sin embargo pues al final como que un poco hay compasión hacia ellos no entonces bueno pues es una crítica si es una crítica pero tampoco nos vengamos arriba con esto de antipático

Voz 1457 16:03 Cano aunque muy premio a lo mejor no tiene más que el del público ha pasado también por aquí una película curiosa de género muy popular pero que tiene más más fondo quince presentó a concurso también es mi querida cofradía o cofradía es la ópera prima de la directora Marta Díaz

Voz 14 16:23 qué importantes que seguimos una normas impuestas por hombres

Voz 5 16:27 estas normas ya

Voz 15 16:33 una mujer presidenta Honda pues es la historia de una señora de sesenta años interpretada por Gloria Núñez

Voz 1463 16:39 qué quiere ser como escuchábamos presidenta de su cofradía encuentra pues todas las dificultades del mundo porque por el hecho de ser mujer es como decía la directora una reflexión feminista con mantilla hay pasos de Semana Santa como explicaba la directora una cosa

Voz 16 16:54 a quién no era muy común en el mundo de la Semana Santa o el mundo de las hermandades como en otros muchísimo ámbito el mundo no ver la presencia femenina no en en cargo dentro de esa cúpula jerárquica ay bueno viene de ahí un poco de de pensar qué pasaría si soy una mujer quisiera ser hermana mayor no

Voz 1457 17:14 decía Marta Díaz que es bueno está directora es

Voz 17 17:17 ronda todo ronda vino al al no

Voz 1457 17:20 estreno en Málaga con lo cual dicen que se va a llevar al premio del público por presencia de rondeños en la plaza decía Marta Díez que la que la película llega tarde en el sentido de que ya hay hermanas mayores en las cofradías pero que a mi me parece que lo que plantea es interesante osea S

Voz 11 17:37 sí eso aunque es muy con tus comunista

Voz 1457 17:40 te tiene que les faltan poquito a ritmo pero bueno que es

Voz 0903 17:43 sí yo creo que tiene una parte que quizá de cae un poco de ritmo también recuerda mujeres SB la influencia clarísima de Mujeres al borde de un ataque de nervios de Almodóvar a película tiene gracia está muy bien interpretada no por Gloria Núñez la la protagonista por un elenco de secundarios que están todas pues muy graciosas hay torrijas te ríes y luego pues además de eso del empoderamiento de la mujer que llegue a presidenta de una cofradía después de que pues ha habido un chanchullo electoral por así decirlo pero a mi me parece que lo más importante de la película lo comentábamos el mensaje que tenía la película es que las mujeres no es que lleguen a al cargo de presidenta de cofradías de empresas sino que apartar de DJ no perpetúe en la la política o lo que han hecho los hombres

Voz 1457 18:27 creo si no que cambien eso sí

Voz 0903 18:29 que se plantea en la película me parece interesante la películas divertidas

Voz 1457 18:33 la película se sí que es verdad visualmente tiene

Voz 1463 18:35 te tienen momentos muy llamativos no no vamos a decir nada pero claro con todo decía el aire otro también la rueda de prensa que es que la Semana Santa le daba todo una liturgia estética que claro que es muy potente no las mantillas en la Virgen allí la procesión luego ronda que son pueblo tan bonito entonces es verdad que luego visualmente es es curioso sino

Voz 1457 18:55 no lo ha desaprovechado en absoluto otra de las características de este festival es que bueno es la presencia de cineastas sobre todo directoras de la ESCAC es la Escuela de Cine de Barcelona donde se formó Bayona y Kike Maíllo es una escuela privada eso también lo queremos decir que el año pasado aquí gano Carla Simón que proviene de la Pompeu Fabra que es pública en fin ahora que está todo en tan en entredicho pues es importante de saber estas estas a explicarlo y una de las películas que más ha gustado en el festival es las distancias de la directora Helena atrape que cuenta con pues la historia de un grupo de treintañeros que hacen una visita sorpresa a un amigo en Berlín que es Mickey Espar también está Alexandra Jiménez como protagonistas

Voz 2 19:40 la

Voz 1457 19:43 hasta luego

Voz 7 19:46 tamaño forma de izquierda

Voz 15 19:57 es decir bueno pues es una película que retrata a una generación con pocas expectativas los treintañeros a los que ha afectado mucho la crisis económica y la desprotección del del sistema como explicaba la directora Helena tú

Voz 0030 20:10 en que el globo del Estado de bienestar se ha desinflado no oí de que es una es un momento en el que quizás esperas o creías que tu vida personal profesional subiría un es un eslabón no oí en contrarias como la estabilidad y eso no va a suceder aquí esas una excepción que comparten todos ellos por la que tienen y por la pues la situación que les

Voz 1457 20:37 bueno esta es una de las películas que ha gustado las podría llevarse la Biznaga de de cine español El

Voz 0903 20:44 qué te parece a mí me ha gustado la película la verdad es que me parece que está muy muy bien rodada es verdad que es una película con una cierta amargura verano he rodada El un Berlín pues muy tristón muy gris y lluvioso frío y eso también se compara ese transmite a los personajes que también son fríos son duros son a veces caen mal no ir a mi me gusta mucho Alexandra Jiménez me parece una actriz que la vemos en comedia habitualmente pero aquí hace un papel pues de un paso más dramático de una mujer que tiene mucho trasfondo que parece un poco el centro por que los personajes masculinos a su lado pues parece que han estado siempre recibiendo un poco su influencia han estado medio enamorados de ella valoramos a descubrir alguna cosa más no pero me parece que son personas es muy potente y yo creo que también refleja esa bueno se ha contado muchas veces ese síndrome de Peter Pan de de no querer crecer de no querer a veces es inevitable romper con amistades que hemos llevado de la colegio de la universidad hace las vamos arrastrando pero que hay momentos en donde tienes que seguir tu camino seguir volando y dejar atrás un poco el pasado y es lo que se cuenta me parece muy bien la pelota

Voz 1463 21:52 sí a mí me ha gustado mucho quizá el único pero que le pongo yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Elio es además que ya hemos visto este tipo de películas hecho podría ser casi una tercera parte no de Las amigas de Ágata iraquí Julian es que son directoras diferentes no incluso Elena traspiés es bastante mayor los otros han hecho su opera prima son muy jovencitas bueno bastante mayor tampoco él pies bastante joven pero quiere decir que ya tiene una trayectoria es la directora bloque exactamente es verdad que ya a lo mejor ya habíamos visto pues el reencuentro de amigos no con esta amargura la los los años que pasan quizá de todas las películas este tipo que se han hecho en el cine español Ésta es la que me parece que tiene hace unos personajes más reales por lo que de verdad tienen verdaderos problemas que son problemas muy fácilmente reflejaba les hizo si me gusta el tono de amargura me gusta como está rodada no gusta la propuesta no gusta a los actores ahí yo creo que es para mí es una de las favoritas de este festival y me apetece ya que es estrenen

Voz 1457 22:50 luego a mi me gusta mucho que no que no sea una película de evidencias no sea es una película en la que hay muchas miradas en las que el la el realmente el espectador a veces se queda y no necesita saber cuáles son los detalles porque crea una atmósfera es una si es que lo de Santi

Voz 0903 23:09 es el desencanto muchas veces que acompaña pues la la vida de de estos amigos se separan pero quién seguir estando juntos ha dado a lo mejor se fuerzan un poco esas relaciones no quieren ir a Berlín pero van en fin bueno son estas

Voz 1457 23:25 en contradicción con tradiciones que llevan muy dentro bueno pues otra otra película que ese también en sordina vida en sordina que se titula Formentera lady es la opera prima del actor y Pau Durá como director y cuenta la historia de un viejo hippy que se queda en Formentera ya desde los años setenta y que tiene que afrontar pues la responsabilidad de un nieto que de repente aparece en su vida bueno como siempre José Sacristán vuelve a bordar su papel

Voz 7 23:56 qué

Voz 13 23:56 no me lo voy a subir otra vez digo

Voz 7 23:59 no puedo no sé no sé

Voz 18 24:01 alguna vez en tu vida te he pedido algo

Voz 1457 24:04 pues esta es Nora Navas que que le pide a su padre que se quede con el con el niño porque ella tiene que irse a trabajar a trabajar fuera y la verdad es que los ochenta he de los hechos ha hecho mucho daño

Voz 7 24:19 tallos nada

Voz 1457 24:21 son brutales es que te lo crees todo

Voz 0903 24:24 sí sí si no la verdad es que sostiene la película con sus miradas con su presencia con su voz tocando el banjo porque allí es un pique a tocar el banjo

Voz 1463 24:35 clases que es más

Voz 19 24:37 a eso de Manolo Caracol del flamenco

Voz 0903 24:42 en fin pues que pues que que es una película que se ve bien que se ve con agrado es una relación también hemos visto muchas veces en el cine de abuelo con nieto de desencanto también de el mismo de este mundo hippy que va a desaparecer Ovadia desapareciendo poco a poco en en Ibiza y Formentera no de estos que se han instalado allí y que van viviendo y que no han asumido en toda su vida ningún tipo de responsabilidades te preguntas bueno hicieron bien en no asumir responsabilidades hicieron mal porque han dejado cosas que sean perdió a lo largo de la vida ellos es lo que cuenta la película

Voz 1457 25:14 luego de hablábamos de que este festival se han visto muchos personajes masculinos

Voz 1463 25:20 sí con con problemas que hay que afrontar este emocionalmente poco listos no no teníamos a al protagonista de Memorias de un hombre en pijama que era un cuarentón también perdido con Raúl Arévalo el veíamos al inicio las leyes de la termodinámica no sabemos que era un era un poco y también con muchas incapacidades para las relaciones icono este Sacristán no que nunca ha tomado una decisión y ni siquiera para mantener una relación amorosa Nîmes para mantener una hija y un nieto sí sí sí la verdad es que sí sí sí festival de hombres

Voz 1457 25:56 perdidos es una esta película reflexiona sobre el paso del tiempo la responsabilidad los paraísos perdidos en un tono como decía Elio muy contenido

Voz 17 26:04 esa que Sacristán eh dijo bueno pues que agradecía mucho al director

Voz 13 26:11 a la hora de de enfrentar esto ha sido el equilibrio no entre un mundo de sentimientos de afectos desafectos de sin caer nunca ni en situaciones que pudieran uno se rebasar el límite de ciertas situaciones dramáticas ni tampoco el sentimentalismo gratuito no el humor está ahí más o menos siempre rondando ya hay un desenfado permanente toda la película que me parece que que que bueno que es

Voz 1457 26:46 bueno pues veremos esta película cuando es extremo cuando se estrene que realmente es ver la masculinidad desde otro lado nosotros ahora ya vamos a retomar los estrenos de la semana osea que nada de moverse el estudio

Voz 17 27:11 el cine tenga ser

Voz 22 27:28 abrimos ya la trifulca de cine con los estrenos de

Voz 1457 27:31 de la semana vamos a empezar por

Voz 22 27:34 Wes Anderson el director de Gran Hotel Budapest Bryce Kingdom que vuelve a la animación stop motion en Isla de perros

Voz 23 27:44 esta protagonizada por perros ambientada en Japón donde un dictador ha expulsado a todos los perros a una isla llena de basura es una metáfora sobre la política la sociedad las relaciones Ike en la versión original

Voz 1457 27:59 tal cuenta con las voces de Scarlett Johansson Greta Week Bryan Cranston o Bill Murray

Voz 2 28:04 esta noche puede tener un millón de gracias a quién interesa capaces para el futuro

Voz 13 28:14 en lo que hace es ver la tele

Voz 2 28:21 busca

Voz 0903 28:23 Maiso un perro cuyo nombre

Voz 2 28:29 BM

Voz 25 28:31 pero bueno eso es una película que para empezar me gustaría decir que no es infantil

Voz 1457 28:38 osea número uno porque si no ustedes a vais a gastar una pasta

Voz 0903 28:44 iba llevando a tres las palomitas refrescos

Voz 1457 28:49 pues sí al niño de siete años me gusta pues entonces este pues esto

Voz 7 28:52 me pero en principio no Elio qué te ha parecido

Voz 0903 28:55 pues ese es que amigos Anderson no me hace gracia nunca me ha hecho gracia entonces yo sufro porque todo el mundo

Voz 7 29:02 a los padres si compadre no me ha hecho gracia

Voz 0903 29:07 no me ha hecho gracia pero yo debo tener un humor muy básico y este humor tan sofisticado yo reconozco que habla de política hay que habla del mundo actual la animación está muy bien conseguida pero a mí es que no me hace gracia Wes Anderson entonces yo pues bueno la veo oí sí está muy bien

Voz 7 29:26 perritos

Voz 0903 29:29 las metáforas Si ese mundo despiadado y pero no me hace gracia yo qué quieres que te diga lo Menesarco ninguna película de Wes Anderson sobra decir que estoy un poco

Voz 1463 29:39 Elio no a mi me gusta mucho es Kingdom admiro toda la el despliegue formales dotes Buda Budapest pero yo no soy muy fan de Wes Anderson USA es un cine que no me acá que siempre dudó en si me pasó un poco salvando las distancias como con Sorrentino que nunca se si todo el envoltorio significa algo o no significa nada pero sin embargo en esta le he disfrutado mucho de esta me ha gustado mucho me lo pase muy bien viéndola que está todo el rato escribió es la parte más Polly la película más política qué ha hecho no y entonces bueno me hizo mucha gracia las referencias a la cultura japonesa todos homenajes que por supuesto yo me pierdo no creo que le Kurosawa más pero no pero es verdad que luego el uso del lenguaje los perros hablan en inglés y los humanos hablan en japonés entonces como se entiende entienden humanos y perros en no hay una traducción elementos de traducción que van surgiendo a lo largo de la película me gusta mucho esa historia de los niños del Instituto en plan El principito aterrizando en la isla de los perros me gusta mucho la estética estas sí que sí que creo que me ha gustado luego a esa reflexión también sobre bueno pues como eliminaron a parte de la población en este caso son perros pero podrían ser inmigrantes o podía ser de crear un muro en Melilla y en Ceuta no sé que creo que que la película es muy significativa esta vez sí con una música con algunos guiños con esas voces Scarlett Johansson poniendo gozó

Voz 0903 31:07 sí pero no te parece que por ejemplo los gatos están maltratados en esa película no

Voz 1463 31:11 sí es lo más de gatos saquen

Voz 0903 31:15 qué han hecho los pobres gato pero ya Mato Montón

Voz 1463 31:17 este a un gato no mató un gato en Budapest

Voz 0903 31:20 el acuerdo es gato es al Cádiz

Voz 1463 31:23 bueno a mí

Voz 1457 31:25 yo creo que él había hecho él me maravilloso Mister Fox era así me gustó esa me pareció que tenía más Reed Millo a mi me parece que yo respeto Un mundo lo veo con una cierta distancia y me parece muy lenta me me me me aburría un poco me parecen bueno es verdad yo tampoco dentro yo en su mundo quizá esta es la que menos me me ha interesado Pepa

Voz 1463 31:49 es Anderson estuvo estuvo en Madrid en Madrid estrenó la película la Berlinale y luego vino acompañado con sus dos guionistas uno de ellos es el hijo de

Voz 1457 31:58 hola Irene en autobús porque no coge avisa

Voz 1463 32:01 es esto maravillosos que ha yo no sé lo que tarda en los sitios presentó en la Filmoteca en el cine Doré la película dio una rueda de prensa antes de que viéramos la película una cosa un poco rara pero de la que se disculpó y allí decía que el cine de Almodóvar le había influenciado

Voz 17 32:17 pues tenemos sí

Voz 26 32:21 los ten en Baus creo que está influida de alguna manera por España porque está influida por Almodóvar su cine llame influía antes de empezar a dirigir pero para esta película creo que

Voz 17 32:30 cosas que tomé de software móvil

Voz 1457 32:34 bueno la verdad es que Wes Anderson es un director que siempre ha destacado por su estética por su envoltorio no por la profundidad en quizá

Voz 1463 32:42 menos por la profundidad temática no claro decíamos pero que sin embargo pues es verdad que ya en el Hotel Budapest si había una pequeña reflexión sobre ese derrumbe de la Europa e no que estaba basada pues en Stefan Spies y ahora en esta es la de perros decía que había una reflexión política

Voz 17 33:00 eres motor

Voz 11 33:02 definitivamente esta es nuestra película más política queríamos hablar de un gobierno criminal para buscar inspiración íbamos en la historia pero el mundo cambiaba a medida que escribíamos y la película se fue haciendo cada vez más política bueno es

Voz 1457 33:20 sí acordando dando del Hotel Budapest hilo de lo que yo pensaba qué pensaría Stefan es vais viendo estará de esta clave yo respeto a Wes Anderson ese me parece que que tiene una

Voz 7 33:31 la manera

Voz 0903 33:35 que es un director muy reconocible es una

Voz 1463 33:39 que tiene autentico la Filmoteca estaba lleno de alumnos además eran alumnos de máster bien pagado porque he hablaban un inglés maravilloso gente muy jovencita en un perfecto inglés todos preguntan detalles hubo una chica que preguntó algo hijo pero bueno es que eso no lo saben y mi mujer Rosa cosas auténtica entonces espera que tiene una legión de fans osea que Wes Anderson es una secta

Voz 1457 34:04 pues dejamos La Script las hombre nosotros de Wes Anderson que ser realmente a mi a mi me parece un poco aburrida pero sí que ciertamente interesante hablemos de otro estreno de la semana que es un lugar tranquilo es un thriller psicológico que en la historia de una familia que vive en una en una granja no pueden emitir ningún sonido porque el la tierra ha sido ocupada por alienígenas nos alienígenas grandísimos que matan todo aquello que emita un sonido ir a más en esta familia que son John IMS que tú y su mujer Emily Blunt tienen dos varios hijos llega además está embarazada

Voz 7 35:02 bueno pues entonces aunque

Voz 1457 35:05 que hay en la película a mí me pareció otra cosa a mí me paso que yo fui a verla sin saber muy bien qué mas que a lo que no porque de hecho

Voz 0903 35:14 por ejemplo la película originalmente

Voz 1457 35:17 leísteis se ha traducido aquí como lugar tres

Voz 0903 35:19 kilo pero me parece en Latinoamérica se llama un lugar silencioso no que también esta relación que quizá le viene mejor

Voz 1457 35:25 te viene mejor que yo yo creo que es una película en la que me sorprende cómo se hace el terror cotidiano a la luz del día como el silencio es realmente aterrador además está la actriz de d'Estrac la le Museo de las maravillas las la de Todd Haynes que es una niña sorda entonces eso también pone en relieve lo que el problema que supone para la niña ser sorda porque puede emitir sonidos la angustia que sin que sienten alrededor está familia además una mujer que también que está embarazada y que te puedes imaginar o sea es una película que es como una bomba a punto de estallar continuamente ir decía Minsky que es este y pito de The Office no es un actor de comedia como los cola pues decía que que en realidad él no tenía ningún ningún interés en nunca lo había tenido en el cine de género

Voz 26 36:24 nunca he sido un amante del terror pero definitivamente ahora los hoy las únicas películas que recuerdo haber visto y que pueden considerarse miedo

Voz 0903 36:33 el tiburón o aliens hayan

Voz 26 36:36 algo de la narrativa clásica que quería recuperar en esta película que era la sensación de ser épico casi en el sentido del western hay algo sobre esta familia en la Granja que te hace sentir que es un western

Voz 1457 36:48 yo es veinte un western como la Copa un pino porque tu son los colonos que están fuera del de están en plena naturaleza no hay policía no hay nadie que les se les proteja y entonces tienes esa sensación de del de la del hombre frente al mundo no el ser humano perdidos

Voz 0903 37:06 si decía no que Bayona que estaba aquí en Málaga le preguntaron qué películas a recientemente había visto lo habían gustado y mencionó esta vez Play como una de sus favoritas

Voz 1463 37:16 la de Wes Anderson

Voz 26 37:18 es verdad que no vamos a tapar la no me ha gustado me acordaba de ese detalle gracias Pepa porque no hubiera parecido un miserable

Voz 7 37:27 bueno no seáis miserable eso se dice

Voz 1457 37:30 cables vamos también muy recomendable un drama francés ese titula custodia compartida del debutante Xavier Legrand que ganó el premio a mejor director y mejor opera prima en el Festival de Venecia es una película sobre la violencia de género comienza con la firma afirma un divorcio la custodia de los dos niños de una pareja y una sentencia que firma el juez a favor del padre a partir de ese momento sucede con tono de thriller un conflicto familiar que va creciendo qué haces aquí lo quiero que me quería

Voz 27 38:02 he traído un regalo para Josephine

Voz 1457 38:05 puedo dárselo yo si te parece no lo llevo encima hasta el coche no se lo puede estar mañana cuando vayas a buscar a Julian Assange es que es bastante humillante para mí estar aquí también hay muchas películas hombre de buenas intenciones sobre las violencia de género pero es que esta es una gran película

Voz 1463 38:24 a mí me parece maravilloso tú por muchos motivos uno por cómo mezcla no empieza desde casi un una película hiperrealista con esa escena del juzgado donde están leyendo las partes las voluntades no está diciendo la jueza que se va a quedar con la custodia compartida a pesar de que el niño diga que el padre es violento no quiere quedarse con él a raíz de ahí cómo va cambiando de todo ese drama familiar va a pasar con una escena final que es apabullante y luego sin contada sin tópicos te va poniendo no sabes quién es el Si el padres malos padres bueno si la madre está exagerando Si el niño qué le pasa así en realmente se es una película que deberían ver todos los periodistas españoles en nuestro país porque ávido de hecho la película ese la vimos en San Sebastián después de Venecia la película coincidía con el caso De Juana Rivas osea que era muy curioso cómo porque es exactamente los mismos las más frases que se erigen en la pre

Voz 14 39:23 esa cinta sin embargo tenía como una visión mucho más eh mucho más amplia es sin no se sin con muchos claroscuros

Voz 1457 39:30 vas a ese interesante que sea el un hombre el que dirija no que es ese ese punto de vista es interesante a mí sobre todo lo que destaco es la la gran claro es un crisol total de sentimientos y luego qué la película perfectamente construida osea es un artefacto cinematográfico brutal y que sea el director el

Voz 1463 39:53 el director decía que bueno que al final a la violencia de género una violencia que estás con él en Francia dicen violencia doméstica que es una violencia que está escondida la sociedad que muchas veces ni siquiera la víctima la ve venir

Voz 0903 40:08 sí es un hombre que tiene un problema con la violencia y que evidentemente la esconde porque la violencia de género es una violencia escondida escondida también para las víctimas porque generalmente no se muestra como un hombre violento no es fácil verlo por eso quería contar la historia de este hombre desde la mirada de sus enemigos Mitch

Voz 1457 40:32 y es precisamente la mirada porque hay que es muy interesante ver cómo hay en la película de Kaczynski como lo lo visual cuenta la historia ya estaba es hagas una película en la que todos lo visual que decía Kaczynski que tenía que que se tuvo que remontar a ver como hacían con el cine mudo no pues en esta película es una película en la

Voz 1463 40:53 sí hay casi más de Hitchcock claro que que quizá de de un cine social no y luego muy interesante la visión de los hijos en estos casos ese miedo de una madre de una mujer que ha sido maltratada ese miedo a que siempre te puede pasar algo está todo como una tensión muy muy medida también pues las son las exige días de ese hombre que que son lícitas en el sentido en el que bueno hay una sentencia judicial que dice esto no y el reclama entonces como el espectador al final es el ves un vecino o más de su vecindario que está viviendo lo que le pasa estafador

Voz 1457 41:26 yo creo que eso es lo que es muy muy muy interesante bueno pues muy recomendable custodia compartida la verdad es que esta esta semana hay hay lista

Voz 1463 41:35 vale mucho trabajo para hay mucha faena tiene

Voz 1457 41:37 mucha faena compañero para ver todas estas spas películas que sean estrenado pero también llegan películas españolas comedias que han pasado por este festival de Málaga como la de inauguración las leyes de la termodinámica

Voz 7 41:52 que mezcla comedia

Voz 1457 41:54 con falso documental científico está dirigida por Mateo Gil y protagonizada por Berta Vázquez Vito Sanz Vicky Luengo Chino Darín es la historia bueno de relaciones a cuatro bandas que utilizan las leyes físicas como vehículo narrativo las leyes de la naturaleza

Voz 13 42:13 esta son ineludibles no existe nada ni nadie que pueda escapar de ellas pensemos por ejemplo en una de las más importantes la ley de la gravedad o atracción de los bienestar

Voz 1457 42:32 en esta toma pues cuatro estos cuatro personajes estas dos parejas se pegan leña entre ellos monumental y de ahí surge el amor Elio

Voz 0903 42:43 a mí me gusta en el planteamiento es una comedia romántica de además de un chico pues eso que más bien soso

Voz 1457 42:51 quitó Sanz que también que es el amigo de Javier Gutiérrez sinvergüenza y que lo está petando eh

Voz 0903 42:56 apretando está muy bien pero a mí es una película que la empiezas a ver con cierta curiosidad a mí la mezcla entre la acción de la película y ese falso documental donde los físicos van explicando las leyes de la termodinámica irán a más te en física me me agobia bastante me parece que ese pasa me me parece que lo tenía que haber dosificado un poco más a unas breves apariciones porque llega un momento en que a mí me ha Turull ya me pierde un poco de la trama principal pero vamos es una comedia que se ve muy agradablemente ir con risas también en algún momento pero que a mí además también me pareció plantea una cosa muy de alguien que nos explica cómo ha podido romper una relación con una persona que le quería y luego te vas te va demostrando que el problema no es que no tenga la otra personas dices que no tienes tu dentro que no te das cuenta por mucha

Voz 11 43:49 el físico que sea así que sepas es pues

Voz 0903 43:52 estudiar las leyes del universo pero no sabes mirar dentro de ti civismo no

Voz 1457 43:55 o sea que hay que aplicarse las leyes de la termodinámica Pepa amiga parecido

Voz 1463 43:59 diosa que quizá me hubiera gustado algo más de de intensión algo más de profundidad que al final se cierra como una comedia muy comercial y muy que mantienen los estereotipos de él la Pola eso me cansa un poquito no pero me gusta sí que me gusta lo de aplicar a la física iré explicando esa voz en off el volver hacia atrás You que hubiera pasado aquí me recuerda un poco a ciertos a ciertas cosas de Woody Allen que vi claro Sanz es un nuevo Mudial si me hubiera gustado que tuvieran más genialidades lo que se hubiera dejado llevar más por por una cosa menos convencional de lo que al final resulta pero bueno me parece que es que es entretenida y que es un buen apuesta recomendable este fin de semana

Voz 1457 44:41 la otra comedia que hemos visto aquí en Málaga es Sergio y Sergei del cubano Ernesto darán hace con Ron Perlman Hellboy en el reparto y la historia está basada en está inspirada en un hecho real es un la historia de la película es un profesor de filosofía cubano que en qué es radio aficionado Icon contacta con un astronauta en la bueno pues en la estación MIR justamente en el año noventa y uno cuando se desintegra la la la Unión Soviética y además también cuando Cuba entró en el llamado periodo especial un retrato pues de un momento muy duro para los cubanos in que muestra un cambio de mundo

Voz 28 45:21 hoy Baztán ordena

Voz 1457 45:25 sí

Voz 13 45:40 sí

Voz 1457 45:42 no soy un actor cubano viva es que tuvo que aprender ruso y la verdad es que la la película tiene

Voz 0903 45:53 que parece ruso y que parece de ruso

Voz 7 45:56 yo pensaba que era ruso yo también se presentó en en Málaga porque no pudo

Voz 1457 46:01 ni el director ni día que hace de Sergio IVIE dijo que lo que lo que haya sido criminal había sido porque además el pobre tuvo que hacer de astronauta y aprender ruso dice bueno es que en Cuba no todos hablábamos ruso sea

Voz 7 46:15 aunque ha habido alguna relación bastante estrecha verdad nos hablan ruso qué os ha parecido

Voz 0903 46:21 momento bueno para verla en este fin de semana que también está sucediendo una serie de cambios en Cuba políticos que pueden ser pues definitivos para para la isla aquí cuenta otro periodo importantísimo en Cuba no pues la Unión Soviética se va al garete nace Rusia no se quedan colgados no como ese astronauta orbitando alrededor de la Tierra pues Cuba también se queda orbitando un poco

Voz 7 46:48 se sabe dónde Caribe Caribe se sabe dónde

Voz 0903 46:51 así pues un comunista convencido que he ido a Rusia a estudiar marxismo filosofía marxista pues entra en contacto con este astro nota la película la verdad es que es muy graciosa de ver reflexiva no te dan que pensar no es una de estas películas que te deja huella no bueno están bien todos no yo quizá por ponerle algún pero me parece que es una anécdota que quizás estira demasiado no pero bueno

Voz 1457 47:21 sí es una de las buenas películas que hemos visto

Voz 0903 47:24 quién en Málaga si te interesa más porque en

Voz 1457 47:27 han esquivado la parte está rodada en La Habana han esquivado lo que es la dureza del Periodo Especial desea está está claro que es una la relación de este de este profesor de Filosofía con su hija y la abuela que viven que lo pasan fatal económicamente pero es una película más sentimental que bueno que ha sí

Voz 0903 47:45 bueno ahí a los cubanos como quieren dejar la isla irse a Miami es decir que

Voz 1463 47:49 como lo que a mi me parece que lo que es una idea muy muy inteligente muy curiosa no esa relación que establecen que al final son dos hombres totalmente abandonados por sus países no he is sin embargo sí que es verdad que se me hace un poquito larga o pierde un poquito de ritmo y me interesa más el retrato de La Habana que que quizá pues toda la toda la trama con el astronauta Icon romper con Ron Perlman el actor de Hellboy que es uno de los pocos ha estado además en Málaga le entregó el premio a Guillermo del Toro es uno de los pocos actores norteamericanos que ha rodado en Cuba de hecho

Voz 1457 48:24 sí lo hizo fue a la isla a base de unos contaba aquí que que estaba encantado cuando a Obama ovario abrió el bloqueo con la isla in cómo fue el porque además de actor es productor y contaba cómo fueron bueno pues cómo viajaron juntos es este este este esta película y el Gobierno de Estados Unidos

Voz 13 48:47 a la que fue perdidos

Voz 0903 48:51 mi como todo el mundo que era el momento perfecto para hacer un acercamiento de dos culturas y me sentí honrado por poder hacerlo de ser quizá el primer americano en participar en una producción cubana así que hicimos la película Obama estuvo allí abrió la embajada hubo un partido de béisbol con Raúl Castro hubo abrazo sí bailes en la calle es decir que hicimos la película Il llegó Trump en cualquier momento la Policía puede entrar por esa puerta detenerme y si eso pasa mamá te quiero mamá

Voz 7 49:25 la verdad es la audiencia salas carteles ya no tenemos más que tras veinte entregada

Voz 1457 49:32 el público a romper Perlman que además estaba super orgulloso de haber sido productor

Voz 0903 49:36 aquí bueno ha sido una ya hacen la película un también un ático que niega que el hombre llegar al alguna con conexiones con el FBI

Voz 1457 49:44 yo entiendo que le también que fichar así un fichaje como actor y productor a mí francamente es la parte que me sobra de la película que con que él hubiera producido ese hubiera sido suficiente pero entiendo que que la vida es así bueno ya hasta aquí hemos llegado compañeros hasta aquí hemos llegado con las como las con las películas de esta semana del festival así que Elio Castro Pepa Blanes y La noche es joven

