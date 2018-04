Hora 25: Programa Completo 18/04/18 (Tramo 22:00 a 23:30 horas)

Voz 1715 00:00 a esto a lo que suena cada noche a las diez en la radio en nuestra jerga particular lo llamamos portada o firma elijan ustedes la palabra que más les guste aquí arroja vamos cada noche nuestro análisis nuestra forma de ver el día nuestra manera de observar la vida en muy pocas veces dedicamos esta portada

tenemos que dar las gracias porque estáis ahí en noches como ésta de onda media o de Webber o de aplicaciones móviles que no son pocas tenemos que dar las gracias por seguir ahí pese a que pasemos muchos días varados en el Arenal catalán sin movernos un metro atrapados en una realidad circular que puede provocar empacho gracias por seguir ahí pese a los cantos de sirena Adele griterío televisivo o de la información disfrazada de chiste gracias por seguir siendo más de un millón de de las tablets de los móviles de las redes sociales de los atracones virales gracias por entender que el día tiene otras muchas horas para Netflix o para HBO gracias en fin por elegir la radio por la noche los informativos de noche sea éste o el que hacen los compañeros de la Cope de Onda Cero o de Radio Nacional gracias en fin por seguir buscando cada noche esto

en Hora Veinticinco esta noche nos vamos a acercar a dos capitales lejanas muy lejanas a La Habana Cuba se desprende en parte sólo en parte del apellido Castro al mando del país que nos mando del partido probamos a llamar al enviado especial de la SER a Rafa Panadero no sé cómo está está a Pyongyang la capital de Corea del Norte porque allí está el enviado especial de Prisa Radio Fernando Bayo también vamos a llamar dentro de un rato les vamos a contar cómo el equipo de Carolina Bescansa se tomó muy en serio eso de de Madrid al cielo dice descansa que el documento difundido por error en Telegram que plantea una alianza con Errejón para intentar derrocar a Iglesias dice Taurina Bescansa que es un borrador redactado por su equipo que ella no avala Errejón le dice a descansa sino y menos en este momento de evidente debilidad de Cifuentes y ojo ya veremos si podemos el podemos global el de Pablo Iglesias toma o no alguna decisión vamos a comprobar también cómo el juez de arena anda descontento con el ministro de Hacienda al que le ha pedido que explique porqué dice una y otra vez que no se gastó ni un euro de dinero público en el uno de octubre cuando él está precisamente investigando el delito de malversación cuando entre otras cosas ha pedido que Carla sea entregado a España por un presunto delito de mal bueno que tenemos muchas cosas que contar y que por tanto a analizar esta noche con Cristina de la Hoz Cristina es Fernando Vallespín hola Fernando buenas noches y Javier de Lucas hola Javier muy buenas noches hola buenas noches

entre la historia Illa las historietas vamos a empezar por la primera luego ya hablamos de Bescansa de Errejón de Podemos de Carmena del PSOE de la izquierda de Madrid tan torpe tan inoportuna para sus intereses claro que habrá que tenía acorralado ante las cajas de su mudanza a Cristina Cifuentes monta un lío hablemos primero de la historia de lo que hoy está pasando en Cuba del final de un apellido como residente del poder que es el único apellido por cierto que muchos hemos conocido desde que tenemos conocimiento cada vez que hemos hablado o hemos escuchado hablar de Cuba los Castro que ya no van a gobernar pero su dinastía dinastía política se queda con el poder en una isla en la que hace ya algún tiempo olvidaron ser revolucionarios en los cambios ahí está el enviado especial de la Cadena SER ahí está Rafa Panadero muy buenas noches hola qué tal buenas noches bueno Rafa cuéntanos qué ha ocurrido en esa asamblea popular cubana donde se dan cita más de seiscientos diputados con una participación equilibrada entre hombres mujeres entre jóvenes y mayores entre negros y blancos

Voz 1775 05:07 bueno pues lo que ha ocurrido es que no haya sorpresas y la candidatura presentada para sustituir a Raúl Castro en la presidencia del Consejo de Estado ha sido la de Miguel Díaz Canel su actual primer vicepresidente si mañana se confirma el previsible apoyo de esa asamblea a esa cándida

Voz 1715 05:23 Tura pues será el elegido para Irak

Voz 1775 05:25 va más allá de los Castro será el primer presidente

Voz 1562 05:28 civil y que no lleve el apellido Castro en casi sesenta años de historia en esta isla hereda el aire

Voz 1775 05:34 la vista de Raúl sobretodo de Raúl de los primeros años en los que abrió la mano a los negocios privados o a la posibilidad de que los cubanos viajaran al extranjero pero hereda también las reformas que que quedan pendientes sobre todo las relacionadas con la economía en concreto con los salarios estatales dignos Icon la unificación de la moneda el peso cubano y el cubano convertible no pueden seguir conviviendo según reconoció el propio Raúl que marcó ese asunto como uno de los prioritarios pero que

Voz 1715 06:02 se va sin haber resuelto bueno Raúl Castro se va pero sólo de la presidencia del Gobierno en realidad se queda como máximo líder del Partido Comunista y por lo tanto como la principal autoridad Rafa para supervisar incluso a su sucesor

Voz 1775 06:14 pues sí Raúl da da un paso al lado se quita de el Gobierno pero también es cierto que va a seguir al frente del Partido Comunista que según la Constitución pues es quién marca la línea que debe seguir ese gobierno y a partir de ahí cuál debe ser o cuál va a ser ahora su papel pues se lo hemos preguntado a Carlos Alzugaray diplomático y analista político

Voz 6 06:34 el Raúl va a ser lo que tiene que hacer es mantenerse en una posición de mentor ya el discípulo agarró el va a ser el mentor para que el discípulo le consulte con goleada faltó

Voz 1715 07:19 cuál es el pulso de la calle en Rafah hemos ido escuchando a lo largo del día algunos cubanos escépticos cubano de a pie está más preocupado por conseguir en fin recursos cada día y el resto lo ven con con mucho escepticismo

Voz 1775 07:35 la verdad es que paseando esta mañana por la mañana no había esa sensación de momento histórico que sí Se podría estar viviendo dentro de la Asamblea las voces que se veían iban más bien desde la indiferencia que mostraba Darío en un mercadillo callejero mientras vendía acuarelas pintadas sobre portadas de Granma en las que se ve ya los hermanos Castro

Voz 7 07:56 bueno miramos como viviendo bien tranquilo

Voz 1775 08:04 entre esa indiferencia y las ganas de cambio más allá de quién salga elegido presidente que mostraban Israel e Iván mientras vendían artesanía en ese mismo mercadillo

Voz 1552 08:13 tú necesita un cambio gana esto país cambia presidente sin un cambio como hizo el comandante que de cambiar todo lo que ha cambiado

Voz 8 08:23 así que debería ser con dado que las aguantó en nuestro país pasen trabajo muchas personas concentró aguanten debería haber un cambio sobre si no solamente de preside no simplemente el presidente normalmente un cambio otras cosas que el asfalto a nuestro país

Voz 1775 08:37 también los tres son cuenta propuestas se quejan de las dificultades que aún hay en Cuba para montar un negocio propio y se quejan también de los bajos sueldos que da el Estado que no dan ni para vivir los tres tienen también entre veintidós y treinta y cinco años con lo que sólo han conocido el socialismo duro el de los años noventa cuando la caída de la Unión Soviética atrajo una época de necesidad y escasez que se conoció aquí como el periodo especial la generación que ahora va a asumir el Gobierno tendrá que convencerles de que hay otro socialismo que si funciona o por lo menos el que ellos vivieron en los años setenta y ochenta y hacerlo además desde otra dificultad añadida según analiza para SER Carlos Alzugaray

Voz 6 09:15 yo que era un jovencito de dieciséis años con Truffaut la revolución a mí Fidel me decía por aquí yo pudiera para mi idea pero yo no cuestionaba

Voz 1552 09:25 no puede esperar a que la generación relativa Met haga Rubí

Voz 6 09:32 en si quería todo esto así que si no no

Voz 1715 09:37 Miguel Díaz Canel es el sustituto quién es ese hombre quién va a ser como es la cara la nueva cara visible de Cuba que hasta ahora se ha mantenido Rafa en un segundo plano

Voz 1775 09:49 bueno Díaz Canel es un hombre de partido sí quizá lo que mejor resumen su trayectoria Si hubiera que resumen su trayectoria en dos puntos en dos facetas pues sería la fidelidad al al ideal de la revolución a la ideología de los Castro también pues que ha sabido esperar no como otros compañeros de su generación que quizá tuvieron más prisa por llegar al poder cayeron en el camino empezó desde muy abajo empezó en las juventudes del partido después fue jefe del partido en dos provincias entró en el Politburó fue ministro Bono llegó al puesto de vicepresidente primero hombre de confianza de Raúl Castro desde que ahora parece que va a dar el salto no tiene quizá la oratoria ni el carisma de de Fidel de Raúl el también profesor de universidad

Voz 0873 10:36 sí es cierto que va a traer otra imagen va a traer otro

Voz 1775 10:39 yo por lo menos otro talante no acostumbrados durante décadas a ver el caqui como el color oficial del Gobierno en Cuba pues ahora parece que veremos a Díaz Canel que es más ha sido a la guayabera o incluso la corbata si es necesario como curiosidad cuentan de su época en Holguín donde como digo fue jefe del Partido Comunista que él era un gran admirador en gran seguidor de los Beatles hizo todo lo posible para que se construyera una réplica del bar La caverna de Liverpool allí en Holguín es sólo un gesto un detalle pero bueno parece que por lo menos otro aire más allá de donde queden las reformas pendientes sí que puede estar llegando al Gobierno de de Cuba

Voz 1715 11:19 pues Rafa Panadero enviado especial de las era Cuba gracias y buenas noches

Voz 1775 11:23 muy bien un saludo buenas noches es decía Rafa

Voz 1715 11:25 en esta última intervención ya veremos qué pasa con las reformas quizá lo que sí llegue a partir de ahora sea un nuevo aire al Gobierno de Cuba claro aquí en fin lo interesante al menos en el periodo que se abre ahora es que efectivamente el apellido Castro los Castro se aparta han del ejercicio del poder del Gobierno del control directo del Gobierno pero no dejarán de controlar el país porque el castrismo como tal Cristina no desaparece no desaparece no sólo

Voz 0436 11:54 el se queda al frente del partido también ha leído en las crónicas de estos días que su hijo es el jefe el hijo de Raúl Castro es el jefe de la inteligencia de la contrainteligencia cubana es decir que siguen teniendo el mando el hecho histórico de que en sesenta años desaparezca el el apellido Castro de la presencia del Gobierno no supone o no deben no presupone que supondrá la desaparición del castrismo yo siempre pensé que muerto Fidel abría un proceso de de de apertura de de la isla que sí parece que desde el punto de vista económico pero no político esa es la sigue siendo la la la la asignatura pendiente sesenta años después la presencia a Díaz Canel de verdad abrir de Cuba las libertades Quema de partidos iba a poner fin a sesenta años de dictadura de dictadura cubana no no soy demasiado optimista no me en en todo caso la verdad es que sí me maravilla la capacidad de supervivencia que ha tenido el régimen castrista es una cosa que que yo creo que que para los sociólogos y politólogos es puede ser es un campo de estudio inabarcable

Voz 9 13:01 pero es una isla posiblemente puede ser una isla si si hubiera estado en México Cuba pues seguramente hubiera fenecido si hubiera sido Nicaragua Guatemala sea yo creo que eso es lo que le ha permitido realmente al aislamiento y bueno el el el digamos la larga viva de la UNED no soviética después en el momento más crítico para el régimen que apareciera Chaves y por supuesto todas las concesiones que a través de Chaves consiguieron sobre todo en en petróleo y también en poder establece una serie de de compensaciones por el hecho de mandar allí pues gente muy titulada Bien titulada porque además hay que reconocer que tiene un sistema educativo muy bueno de médicos enfermeras etcétera no yo creo que vamos a ver yo estoy convencido de una cosa yo además estaría dispuesto a jugarme algo va a haber una apertura económica muy superior a la que ha habido hasta ahora y casi con toda seguridad se que el modelo aquí ya va a empezar a ser más bien china que no la antigua Unión Soviética o en todo caso Vietnam eso sepa dinamizar luego con un hay ahí un una una especie una inquietud que puede ser el bueno el Vera aquí punto pueden frenar el intento de aterrizaje económico de toda la diáspora digamos de Miami de los cubanos de Miami que eso también puede tener una incidencia es decir si los cubanos de Miami Tesis Abre la economía tratan de entrar en exceso pues eso puedo otra vez volver a cerrar porque hay claramente no se quiere convertir Cuba en una colonia económica de de los Estados Unidos pero del mismo modo que afirmo casi categóricamente que haber esa apertura económica afirmó que no va a haber una apertura política llegan media también porque vamos a ver el el esa tampoco hay una necesidad de democracia en generaciones que son ya tres generaciones que han sido socializadas no dentro de un sistema donde realmente lo que demos la primera prioridad es salir de digamos de de la escasez hiló después una vez que ese esa pues entonces yo creo que comenzar a ver una demanda también de apertura política transformarse en la época de las redes sociales está demasiado cerca de Estados Unidos a pesar de ser una isla como para no sufrir esa influencia yo creo que sinceramente al final el el el destino va a depender mucho de que ocurra con esa otra Cuba no hasta qué punto se puedan puede efectivamente tener libertad para moverse dentro de la antigua a Cuba castrista in o por el contrario se mantenga apartada no esa que que ahora uno de los actores fundamentales no solamente el régimen sino también la la días porque al punto Juanfran Javier

Voz 0873 15:44 yo me claro absolutamente incompetente en el tema cubano más allá de lo que cualquier lector pueda pueda opinar me parece muy pertinentes las observaciones de Fernando oí piensa que los pues

Voz 9 16:01 luego se nunca acertamos eso pero

Voz 0873 16:03 yo espero me siento me siento más pesimista como como Cristina me parece que que además el contexto norteamericano aunque claro es imprevisible pero como pueda jugar a y la Administración Trump con y con ese poder cubano de del exilio para mí es una incógnita me parece acertado lo que señala Fernando lo lo que a mayor apertura económica pero soy muy pesimista en que vayamos a asistir a un cambio político

Voz 0436 16:41 empate que durante mucho tiempo se nos decía que las aperturas económicas conllevaba en aperturas políticas y con el experimento de China vimos que efectivamente eso no se producía no porque en cuanto a la gente empieza a entrar en una sociedad de bueno pues de de superación de la escasez de acceso a determinados bienes de pues empieza la no la la apertura en necesaria política porque sino de otra manera ni siquiera la economía de mercado puede subsistir no la economía de mercado hemos visto que puede subsistir perfectamente en regímenes totalitarios y China ha sido la ejemplo que has puesto Fernando pues es el ejemplo a seguir

Voz 9 17:15 pero tenían una una niña

Voz 10 17:18 yo no no política

Voz 9 17:20 hay una entonces Vanessa hay una cosa que me parece que siempre es fascinante política no el el hay cosas que solamente pueden hacer ese se pueden hacer si está de acuerdo su antagonista político y me explico vamos a ver si hay una solución para Cataluña en España tiene que sea la derecha la que consigue esa solución para el Cataluña la Izquierda va a encontrarse con la derecha enfrente con lo cual saque tiene que partir de la derecha la solución para Cataluña seguramente un un presidente republicano reaccionario como trampa que por otra parte está muy vinculado con los intereses cubanos de Florida pueda permitir digamos en el establece una serie de concesiones y de acuerdo con la isla mejor que si lo hiciera a un Obama que lo intentó porque entonces es cuando se enfrentan todo este serie de grupos es decir quién tiene la capacidad para disciplinar a esa minoría de cubanos exiliados en el Partido Republicano al Partido Demócrata no sea que por eso yo creo que hay ahí un sé que hay una hay una ventana de oportunidad al no parece paradójico no porque lo normal es pensar

Voz 0436 18:26 bueno lo hizo lo hizo Reagan Colau

Voz 0873 18:28 la mente Nixon con China es decir sí

Voz 9 18:31 sobre el el antagonista quizá tengan más facilidad para establecer ese tipo de concesiones no yo que hay que esto se puede producir bueno yo recuerdo hace tres o cuatro años ha estado en Miami hablando con el propio alcalde de la ciudad en un grupo más y que estábamos allí que él es de origen cubano de origen español en último término el padre hijo de padres españoles etc dijo una cosa que me pareció tremendamente interesante no es que toda es decir con independencia de que sea o no un Estado socialista como gran en la que sigue siendo el digamos a Cuba para ellos sigue siendo la primera es decir el el primer referente al al que son leales no eso claro es decir que están en contra del régimen pero no del país y entonces ese ese tipo de unidad que establece no en pláticas con con quién está allí que si hay uno Ortuño por parte de Washington y efectivamente pues bueno puede ver incluso el propio el propio Tron qué le puede aportar beneficios no solamente electorales al Partido Republicano porque en Florida Estados fundamental es también y de cara también a las próximas elecciones no que extendía inmediatas del Congreso la Cámara de Representantes pues ahí es donde bueno yo no excluyo yo no excluyo que el Partido Republicano no inicie algún tipo de apertura o fomente una apertura económica y que además el Partido Republicano lo realmente le da igual que no sea un país democrático

Voz 1715 20:05 a ver lo que quieres hacer negocios con él es muchísimo más grande y suena la chequera jalearon Montero

Voz 0873 20:11 pero ahí lo que lo que podría jugar es que efectivamente les da igual con tal de que de que vayan bien los negocios por el contrario a la burocracia del Partido Comunista Cubano que no es lo mismo que la soviética

Voz 9 20:26 es eso que me habéis como habéis

Voz 0873 20:29 rallado es una isla es Peña la capacidad de control es muchísimo mayor y esa burocracia sí que sabe clarisimamente que si se abren sistema pierden sus privilegios no eso a mí me hace pensar que que los republicanos pueden estar dispuestos a hacer muchos negocios y los serán pero que la burocracia de Partido Comunista que sigue controlada por los mismos no va a estar dispuesta a dar facilidades para una

Voz 9 21:00 sí pero no no hacerlo es decir cuanto más puede aguantar la gente en una situación diríamos de supervivencia al límite no que llevan así ya pues prácticamente desde inicios de la revolución no sea es que también tienen que ofrecer una respuesta sea yo creo que estarían más protegidos y mejora la situación económica diremos en sus privilegios de seguir siendo los dirigentes que no es si dejan Si siguen dejando pudrir el país sobre todo teniendo en cuenta que ahora ya no tienen la ayuda venezolana

Voz 1715 21:27 y mucho menos de la mitad has mencionado Venezuela que bien

Voz 11 21:31 a veces no es de Podemos no se preocupe no

Voz 1715 21:36 no es que esta noche se ha contado se se ha anunciado que se recuperan las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela Venezuela y España los dos gobiernos de los dos países han decidido que los embajadores de uno y otro lado vuelven a las diferentes capitales en fin en el contexto de recuperar esas relaciones bilaterales por el interés de los ciudadanos de los de los dos países hora25 comienza esta noche siendo global desde Cuba nos vamos a marchar a Pyongyang el vamos a ir hasta la capital de Corea del Norte una trama confirmado una reunión muy llamativa una reunión que mantuvo allí en Pyongyang el director de la CIA con el dictador norcoreano se vieron Il y surgió el amor esta es mi interpretación del tuit de tal interpretación libre monto te en el que asegura que la reunión fue muy fluida y que sirvió para formar una gran relación iban a ser amigos del alma en Pyongyang un lugar al que no se suele viajar muy a menudo es decir este la enviada especial de Prisa Radio Fernando vaya Fernando buenas noches

Voz 12 22:36 qué tal Pedro buenas noches del régimen

Voz 1715 22:39 de norcoreano no ha dicho nada

Voz 13 22:42 no en fin sea

Voz 1715 22:44 caracterizado por ser muy transparente nunca y sobre esa reunión no hay grandes aportaciones Fernando

Voz 12 22:51 pues aquí el régimen guarda silencio absoluto ni la Agencia Nacional de Noticias ni la televisión norcoreana en su telediario de las ocho de la tarde se han hecho eco de esta reunión aunque ninguna autoridad la desmiente tampoco la cita entre Pompeo y quién Jon uno a comienzos de este mes de abril sería la de mayor nivel celebrada a autoridades norcoreanas estadounidenses desde la visita de Madeleine Albright en el año dos mil aquí a Pyongyang hice espera que haya servido para ir puliendo algunos detalles de la eventual cumbre que quieren celebrar Donald Trump y Quindio Moon entre ellos la fecha y el lugar se especula mucho con que puedan ser Mongolia Noruega Suecia pero los expertos nos dicen que tendría mucho más sentido que esa cita cederá en la zona desmilitarizada en el Paralelo treinta y ocho

Voz 1715 23:39 bueno todo caso Fernando ya que estás allí cuéntanos qué es lo que ha visto allí como es esa ciudad que en fin que es lo que has descubierto en el tiempo que llevas en Pyongyang

Voz 12 23:48 pues de aquí de la vida cotidiana de los ciudadanos norcoreanos llama la atención que casi todo está marcado por la política les puede preguntar uno cuánto cuesta un kilo de arroz o como es la escuela a la que van sus hijos y la conversación siempre termina llevando a a las ventajas de su régimen frente a los países imperialistas como Estados Unidos y Japón por supuesto a la veneración que sienten por sus líderes el rostro de Kim Il Sun y el de Kim Jon Il se encuentran en todos los edificios públicos quién los lobbies centrada de los hoteles en los restaurantes ya está en los vagones de metro acompañando a los pasajeros en las dos líneas que recorren la ciudad la propaganda es constante en las calles lo que sí que llama la atención es que pese a las sanciones internacionales ya que este es un régimen eminentemente comunista hay pequeños negocios e incluso algunos barrios como el de mesura eh aquí en pleno centro de la capital norcoreana que apodan tienen jactan por los edificios que se han levantado en los últimos años por los negocios de lujo que también encontramos en esas zonas incluso con productos que dudamos que con el actual régimen de sanciones internacionales pudieran llegar libremente hasta

Voz 1715 25:08 muy interesante la Internet en Corea del Norte es a través de una intranet nacional que controla el Estado y que exactamente Fernando que les de acceso

Voz 12 25:17 pues el acceso a Internet es muy limitado aquí en este país recordemos que es uno de los lugares del mundo donde se producen menor penetración de la Red entre los ciudadanos ese extraño encontrar a a ti antes aquí en Pyongyang la capital que tengan teléfonos inteligentes esta tarde hemos hemos podido acercar a casa de unos vecinos del centro de Pyongyang una familia acomodada y hemos podido comprobar que tenían en su domicilio un módem hemos tratado de conectar nos con nuestro teléfono celular no había señal Nos han explicado que es porque efectivamente yo se conectan a una intranet es decir ellos pueden visitar contenidos en páginas seleccionadas por el Gobierno hice informan a través de medios norcoreanos pero no pueden consultar contenidos en el exterior no pueden consultar webs extranjeras así que es complicado para ellos no así para los ciudadanos que venimos de otros lugares para los periodistas operan los diplomáticos o los cooperantes extranjeros que sí que pueden acceder a Internet eso sí con dificultades en la señal a veces y sobre todo con unos precios exorbitados

Voz 1715 26:26 de que no haya libertad ese es inadmisible que no haya Whatsapp algunos días puede ser incluso muy muy interesante por el es veintisiete hay un encuentro histórico entre Corea del Norte y del Sur Fernando cómo afrontan los norcoreanos esa reunión

Voz 12 26:41 pues aquí los ciudadanos norcoreanos se muestran convencidos de que Kim Jong un va a lograr los mejores resultados en esta cita histórica que será el tercer encuentro entre presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur y que además será la primera vez en la que un presidente de Corea del Norte cruce la frontera rumbo al país de no atravesando la línea de demarcación en el Paralelo treinta y ocho sea lugar que tantas veces hemos visto con las cabañas azules y grises que marca la separación física entre ambos países se adentrará aunque sólo sea unos metros en Corea del Sur para llevar a cabo una reunión que dicen durará unas tres horas en las que se podría incluso hablar no solamente de desnuclearización de la región sino también de un eventual acuerdo de paz que ponga fin a casi siete décadas de guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur así que vamos a estar todos muy pendientes de lo que suceda en esa cita pero sobre todo Washington in Beijing que son las dos capitales que más intereses en la lejanía tienen entre el conflicto se solucione aquí en la península de Corea

Voz 1715 27:47 Fernando vaya desde Pyongyang capital de Corea del Norte gracias y buenas noches

Voz 12 27:51 gracias a vosotros Pedro saludos desde Pyongyang

Voz 1715 27:54 venga hasta luego a descansa te vamos a hacer una cosa alto pequeño muy pequeño en el camino y a la vuelta ya miramos de puertas para adentro himnos vamos a detener en los jaleos en los que anda metido la política madrileña hoy suma uno más este no habla del PP habla de un máster no la decir fuentes habla de Podemos de un borrador de un supuesto Plan para intentar derrocar a Pablo Iglesias de un error en la teclista que alguien presionó

Voz 1 28:24 o eso dicen que fue un error

Voz 1715 28:27 y que envió un documento a un chat público cuando debería haber ido a uno privado

por error distrito enteros Hora veinticinco

la Cadena SER Hora veinticinco

esta noche en la tertulia recuerden Fernando Vallespín Cristina de la Hoz y Javier de Lucas y nos están escuchando es que tienen puesta o la web de la Cadena Ser o la aplicación de la Cadena Ser o la onda media de la cadena ser gracias por estar ahí te hablemos de Madrid de dos sobresaltos de dos temblores que denotan que en la política corrientes subterráneas constantes que de vez en cuando por error o por puro cálculo salen a arreglos vamos por partes esas corrientes subterráneas son especialmente fuertes en Podemos un partido como casi todos por otra parte partido Iceberg en el que a veces lo real es justo lo que no se ve la parte que no se ve hasta que seré Iñigo Errejón ha ofrecido ser su número dos en ese intento de ser el candidato de Podemos sea de Madrid a Carolina Bescansa el equipo de Bescansa había elaborado un documento dicen que difundido por error a través de Telegram en el que aceptaban el puesto pero con condiciones como una primera parte de un plano de un acuerdo más ambicioso para derrocar a Iglesias Carolina Bescansa asegura que su equipo ha ido más allá de lo que ella estaba dispuesta a ir y eso que dice que ayer pasó todo el día discutiendo con su equipo la respuesta que había dar a la oferta de Errejón al ver el jaleo que se ha montado que no es poco que está justificado Errejón ha dejado en el aire ese ofrecimiento a Bescansa Mariela Rubio buenas noches

Voz 1450 30:12 buenas noches la dirección de Podemos guarda silencio y se limita a señalar que el documento de Bescansa es un asunto de extrema gravedad mientras Errejón que ha rechazado tajantemente el texto dejaba en el aire el ofrecimiento hecho a Bescansa el de ser su número dos a las primarias respondía el futuro candidato Preguntado al respecto el documento

Voz 0799 30:29 es inaceptable y en esas condiciones no podría yo creo que la situación ahora es delicada que da a aclarar esa circunstancia pero quiero ser particularmente tajante no sólo lo desconocía sino que es un documento hasta un cierto punto delirante de todo punto de vista inapropiado que me parece rechazable

Voz 1450 30:49 el documento en cuestión lleva por nombre borrador de acuerdo Llera difundido por error esta tarde por la cofundadora de Podemos en su canal de Telegram posteriormente lo ha eliminado según el texto en la alianza entre Rejón IVAs cansa en Madrid iría seguida del apoyo de Rejón a la propia descansa en las generales de dos mil veinte en las que según el texto ella ocuparía el número uno de la lista yo optaría a la secretaría general del partido Bescansa asegura que ella no ha elaborado el documento que ni ella ni Íñigo Errejón

Voz 1715 31:15 lo han validado un texto ha dicho con planteamientos

Voz 1450 31:18 fuera de lugar fuera de foco ese ahora

Voz 0392 31:20 no no era conocido por Íñigo Errejón en ningún caso ni por mía en su redacción tal cual ha sido aparece en los medios eh quiero explicar que esos contenidos no han sido aprobados ni visados ni por mí ni por Íñigo y que por tanto creo que se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador insisto que no ha sido validado por ninguna de las partes

Voz 1450 31:43 el texto de Bescansa hablaba de vetar al paulista Ramón Espinar en la lista de Rejón a lo que respondía así

Voz 0392 31:49 sí yo mantengo una posición crítica en relación a la actual dirección de Podemos creo que eso es algo conocido por todo el mundo es conocido por todo el nuevo que tengo una posición crítica en relación a la que a la forma en la que podemos se relaciona con una grandes mayorías sociales españolas desde hace bastantes meses

Voz 1450 32:05 las distintas familias de la formación morada señalan lo delicado de la situación en la que queda ahora Carolina Bescansa la dirección

Voz 1715 32:12 no se ha pronunciado pero algunas voces en él

Voz 1450 32:14 partido no descartan que puedan incluso tomarse medidas disciplinarias

Voz 1715 32:18 segundo temblor de la tarde El País publicaba una información en la que asegura que el PSOE ofreció allá por diciembre Manuela Carmena ser su candidata en las próximas elecciones según el país Carmena no dijo que no se mostró dispuesto dispuesta vamos a valorar esa idea luego pidió que en esa hipotética lista hubiera algunos de sus más fieles eso en fin hizo que descarrilar a la idea bueno ni el PSOE ni el equipo de gobierno de Madrid avalan que fuera un ofrecimiento formal formalismo la versión que se aporta es que efectivamente ese comentó a parte del líder del Partido Socialista de Madrid casi de chascarrillo nos vendría que tú fueras la candidata y que todo quedó ahí Radio Madrid Javier

Voz 0861 33:02 sí fue una insinuación tan coloquial que se hizo entre cafés durante un desayuno en un encuentro informal a solas entre Manuela Carmena José Manuel Franco en esa cita que se produjo hace cinco meses el secretario general de los socialistas madrileños bromeó con esa pose

Voz 14 33:20 vida pero sin sin ningún ofrecimiento concreta ni muchísimo menos es más incluso entorno de broma la posibilidad decir la mejor candidata podía ser podía ser Manuela Carmena

Voz 0861 33:31 el propio José Manuel Franco ha anegado aquí en la SER que Carmena dijese que si es más la alcaldesa ni se lo tomó en serio según ha explicado esta misma tarde su número dos en el Ayuntamiento de la capital Marta Higueras nos lo ha tomado

Voz 1516 33:44 lo en serio puesto que no tiene ningún cariz serio es de que bueno pues cualquiera se puede decir que buena candidata sería para mi candidatura para otra candidatura en el marco de bueno pues de esa admiración que se puede tener por la alcaldesa de Madrid

Voz 0861 33:55 halagos y poco más porque las dos partes zanjan que no hay ni una sola posibilidad de que concurran juntos a las elecciones municipales de dos mil diecinueve

Voz 14 34:04 nosotros seguimos apostando por presentar candidatos propios que sean elegidos en primarias

Voz 1516 34:09 Manuela no va a encabezar ninguna candidatura distinta a la que encabeza a la que nos ha traído aquí por lo tanto bueno pues desmentir eso y que quede absolutamente claro

Voz 0861 34:16 lo que no queda nada claro es el futuro de Carmena en Cibeles aún no desvelan si repetirá o no como candidata

Voz 1715 34:23 bueno ya ven anda la Isquierda de Madrid llenando la bombonas de oxígeno de la presidenta Cifu antes hoy Madrid por tanto pide paso en los pasos perdidos José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 34:33 hola Pedro buenas noches bueno pues después de todas las horas informativas que se ha llevado Cataluña Madrid ha salido en tromba a pedir la vez se han presentado todas esas batallas al mismo tiempo como muchas suceden dentro de los partidos resultan de las más descarnadas y crudas y Madrid queda en silencio a veces llega un rumor de cuchillos que sea Filaret por un lado está el máster y luego las nuevas que hemos sabido esta tarde sobre Carmena sobre Podemos

Voz 15 34:56 a mí me gustaría un podemos que le hablase más a España

Voz 1562 34:58 en un cable más a los españoles

Voz 1071 35:01 decía hace unas semanas Carolina Bescansa hay varias cosas curiosas en su caso esa estrategia para supuestamente desbancar a Pablo Iglesias Podemos desde sus inicios utiliza Telegram para comunicarse

Voz 16 35:13 eh

Voz 1900 35:24 yo creo que la gente nos va a consentir ni media tontería

Voz 1071 35:27 no está en efecto podemos para tonterías lo que se ve en cambios que la gente va bastante en serio en Podemos regresan los aires que rodearon su Asamblea de Vistalegre que dividió el partido entre partidarios de Pablo Iglesias y de Iñigo Errejón que volvieron el clima interno irrespirable la batalla de Madrid la batalla de Madrid en Podemos la batalla de Madrid en el PSOE que ofreció a la Alcaldía a Manuela Carmena

Voz 17 35:49 lo veía alejando creo que no es posible algo así osea que no lo veía ella

Voz 1715 35:53 en el caso del PSOE

Voz 1071 35:55 también tiene su particularidad Pedro porque el clima dentro del Partido Socialista recuerda también a veces aquellos congresos tan convulsos eso dicen en privado muchos dirigentes territoriales Si algunos equivocara en su grupo de whatsapp quizá trascendía pero la situación en Madrid y la posibilidad de llegar a la presidencia de esa comunidad puso sordina a las discrepancias socialistas incluso en su grupo parlamentario donde son notables incluso entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que hoy se ha entrevistado con Rajoy por la financiación autonómica y que ayer recibió en Sevilla a Sánchez que fue a la Feria de Abril

Voz 18 36:26 al respecto a lo de ayer bien la feria siempre está bien y nosotros además acogemos con todo el cariño alguno de lo habitual en esta sala están allí en la feria ahora acogemos con todo el cariño a quién viene a la Feria de Sevilla a mí seca

Voz 1071 36:41 era Pedro mal claro a Pedro más decía hoy es decir la batalla de Madrid que dio batallas históricas en Madrid Gallardón y Aguirre en Madrid Pedro Sánchez y Tomás Gómez Tomás Gómez y Trinidad Jiménez de Madrid Iglesias y Errejón Madrid de fracturas históricas de escándalos recientes por ejemplo claro es máster

Voz 1552 36:59 no a ver a ver ese está hablando más de Cifuentes que de la guerra de Siria

Voz 1071 37:05 eso decía Maíllo hoy en La Sexta el coordinador general del Partido Popular al conocerse la noticia de descansa el PP de Madrid tan activo en Twitter ha puesto la imagen de unas palomitas el PP que lleva días hablando de los currículums de los demás respira hoy con cierto alivio cuanto más ruido haya fuera más pueden prolongó Marsé los silencios de Cifuentes hilos de Rajoy

Voz 1715 37:27 veremos hasta mañana venga hasta mañana bueno pues en la rueda de prensa pregunta lema yo por Siria a ver qué opinión tiene sobre lo que está ocurriendo en ese país ahora no vamos a hablar de Siria Javier empiezo por ti vamos a mirar hacia la situación en Podemos hacer lo que ha ocurrido hoy en esa formación esa difusión por error esa es la versión que será de un documento que la gasolina pura gasolina apura en un partido que esto es una obviedad nadie puede discutir

Voz 1562 37:55 por mucho que sus militantes

Voz 1715 37:59 pasa es dijeran lo que dijeron eligieran a quién eligieron no ha cerrado las heridas que siguen en algunos casos sangrando sobre todo cuando alguien se dedica a hurgar y lo que dice ese documento escasa asegura que lo ha hecho su equipo Ike lo comparte equipo que tiene en fin vaya pensando en cambiar de equipo porque si su equipo es capaz de proponer llegar muchísimo más lejos de lo que usted quiere llegar es que no le conocen bien usted eligió mal el equipo o efectivamente ese documento tiene parte de lo que este piensa o todo lo de lo que usted piensa una ha hecho público ha decidido desmarcarse del Javier

Voz 0873 38:35 sí claro lo primero es la evidencia de que de que podemos hay una continúa una lucha muy fuerte sí parece que difícilmente conciliar hable no lo segundo es que Si adoptamos el criterio interpretación de lo más sencillo pues la conclusión es que pierde la que pierde en este asunto es Bescansa pide además que que ninguna de las otras facciones y pierde también en todos los sentidos decir como decías tú Si la explicación es la más sencilla la de la torpeza pues Bescansa haría bien en deshacerse de todo ese equipo por todas las razones porque le prepara un documento de trabajo que según ella ya ignora lo cual es también sorprendente porque que falta de comunicación si hasta Si Si el equipo plantee hipótesis tan diferentes de las que ella puede plantear y luego encima comete la torpeza uno estaría tentado de de utilizar el principio de a quién beneficia y entonces ir bien a la interpretación conspiratoria pero no no lo creo no porque porque encaja muy bien en eso de la advertencia de ni media tontería no descarta Bescansa que era una una carta importante que estaba muy en en tercer plano pero que sí sea con Errejón efectivamente podría haber planteado una batalla distinta no yo estoy por la interpretación menos alambicada sencillez es decir es un equipo torpe es un equipo que no ha sabido hacer las cosas bien desde luego Bescansa que era al menos en en este primer momento considerablemente tocada creo que Errejón ha respondido de una manera que resulta convincente y por tanto que que el perjudica menos aunque lógicamente no leve

Voz 0436 40:45 eso sí normalmente partidaria de las teorías de la conspiración en el contexto en que esto se produce porque viene un contexto en el que estábamos viendo como Errejón planteaba pulsos a su organización en Madrid respecto a cómo se tenía que lleva el proceso de primarias Si de la urbanización de Madrid primero líder luego la lista el decía que no se ha hecho concesiones es decir que llevábamos ya unos días en los que se estaba sembrando ahí unas fuertes discrepancias dentro de de Podemos de Madrid con carácter de cara a las elecciones autonómicas de mayo que de repente se conozca si algo sabe ha sabido dominar podemos desde el principio y árboles H diferentes ha sido su dominio de las redes no que de repente una cosa tan tonta como hay Telegram tema a mí me parece cuando menos cuestionable porque ha tenido un efecto magnífico esto es por un lado desactivar a Bescansa por otro lado utilizar un término que no sé si es muy transmite bien digamos que por un lado domesticar errejones Errejón que estaba dispuesto a presentar batalla que estaba dando problemas que quería decir quiero hacer mi lista quiero ir con mi programa quiero ahora ya después de esto me imagino que no va a estar tan dispuesto sabes a presentar batalla interna para ver de qué manera y en qué condiciones se presenta a las elecciones si es elegido en primarias porque tiene que haber una por lo menos una convocatoria de primarias si es elegido candidato a la presencia de la comunidad yo creo que ha conseguido dos efectos y luego hay mucho escándalo nosotros ya ya es publicamos en el mes de noviembre en el Independiente leo literalmente el titular que pusimos Bescansa prepara el terreno para un nuevo liderazgo en Podemos hay mucho escándalo por lo de Bescansa no porque aspira a sustituir bueno por qué no va a aspirar me parece muy legítimo que descansa aspire a presentarse a las primarias para la candidatura a la presencia al Gobierno y que también aspira a dirigir podemos por qué no porque se supone que estamos ante unos nuevos modos de hacer política en la que son las bases en este caso los adscritos los que van a elegir a sus candidatos en cambio es como un escándalo como una es que han llegado a hablar de golpe de Estado de rejones de Bescansa para repartirse la tarta en un documento interno que han hecho llegar a los adscritos esta noche por qué qué golpe de Estado pretende es decir bueno pues mire es que además tejer alianzas yo te apoyo ahora Íñigo para

Voz 1715 43:05 tema de la comunidad cuando llegue el asunto

Voz 0436 43:07 las generales pues apoya veto a mí me parece muy legítimo

Voz 9 43:13 sí vamos a ver que es una torpeza o es una maniobra dirigida por lo de la maniobra dirigida realmente porque además el el más maquiavélico de los tres implicados totalmente Pablo Iglesias no es el que mejor se conoce mejor se conocen poco este tipo de este tipo de de trajín es no y luego además pues bueno el el tú tú hacías la pregunta no Javier cuando decía es eso aquí des no pues claramente quién sale beneficiado ahí es Iglesias pero que sale perjudicado es el partido y ese es el punto en el que me gustaría incidir ahora porque yo coincido bastante con lo que ha dicho Cristina Hay sobre todo el punto de este de de que bueno de porque no puede aspirar Bescansa serle el líder de Podemos es decir que que incompatibilidad no porque además se supone que es un partido abierto pero bueno yo creo que la gran contradicción de Podemos desde el principio es que es un partido que aspira a algo así como una democracia directa interna dentro de quiénes forman parte de él pero por otra parte a la vez simultáneamente aspira a una dirección de lista no entonces hay un aquí hay una contradicción o creamos un partido llamado podemos con centralismo democrático al modo de los partidos comunistas escondida os sino tienes que asumir que en cualquier momento te tienes que enfrentar con el primer espontáneo que te sale que dice oye que yo también quiero presentarme no entonces claro no es ni el modelo de partido leninista tradicional de centralismo democrático Mi es el convencional digamos de los corporativismo de las democracias conocemos no donde realmente pues este tipo de discrepancias se gestionan en el interior dentro además de Bruno dentro de un orden que que que impide es que realmente pues salga hacia afuera realmente la dureza de muchos de estos debates no claro el en el caso de de Podemos como todo sale por las redes como todo realmente es tiene que ver con con la transparencia esta puesto tú no puedes impedir que la transparencia pues tenga las consecuencias que tiene siempre la transparencia es decir que si hay conflicto ese conflicto se perfectamente visible para cualquiera no entonces bueno hay pues hemos tiene que tiene que adoptar yo creo que una decisión existencial no que es Osiris el modelo el modelo de apertura transparencia ya San blairismo os sigue es el modelo leninista de centralismo tengan que es que además se ve a mí me parece perfectamente razonable cualquiera de ellas es decir que de ellos depende poder elegir una u otra luego otra cosa más y es que podemos tener un problema añadido y es que claro que podemos nos podemos podemos es Podemos y sus convergencias no que ahí es donde está el problema es que claro la digamos ahora que se percibe es decir al principio se percibía que sí eso en encajaba mal con la idea de un partido no es sobre todo sirvió con en como y cuando las cosas se pusieron mal en Cataluña etcétera pero ahora yo creo que el problema que se va a percibir por parte de las convergencias es que Podemos no es o no es el punto de referencia del que te puedes fiar eh es decir que hasta qué punto podemos va a estar dispuesto a asumir le pluralismo que necesariamente tiene que asumir por el hecho de ser un partido compuesto de confluencias si a ya quiénes realmente forman parte del núcleo eh si se impide digamos a discrepancias dentro de ese núcleo entonces claro Si yo fuera de Compromís y tú les conoces bien Javier au sigo fuera del cómo y tal pues empezaría verles ahora con mucha más desconfianza

Voz 1715 46:50 digo Javier déjame que añada sólo una reflexión más bonos dos primero la primera en algunos de los nombres más relevantes de Podemos llegaron a la política con la fama de ser brillantes politólogos venía antes pensadores en torno a la a la política en la practica algunos están suspendiendo porque es la segunda parte y necesidad hay de poner en un papel negro sobre blanco describir la operación para intentar echar a es habitual de León

Voz 0436 47:19 que en estos momentos

Voz 1715 47:22 las reflexiones ya están reflexiones oiga esto es una operación a Pablo Iglesias hombre

Voz 11 47:26 intento no deja rastro hablarlo con Errejón a tomar un café se llama mental ante y lo pero antes has ha visto a él

Voz 0436 47:38 los partidos de la izquierda ha escrito

Voz 0873 47:42 sí pero pero quizá aquí valdría aquello de que de que sería un buen negocio vendiendo los por comprando los por lo que son realmente como pensadores y vendiendo lo por lo que ellos creen que son como pensadores que en fin ya que hay que tratar de ser modesto no Ko Un poco realista uno a los a los veinticinco años pues no es un pensador lo XXXV difícilmente no inmenso Si sí a penas has cubierto la primera etapa de formación y de lanzado a la vorágine osea que que yo la verdad es que no no veo en Podemos dicho con todo el respeto a todo el mundo naturalmente grandes pensadores vengo veo gente con una formación digamos que que por encima de la media quizá pero con capacidad de aportar nuevas ideas en política me parece que no otras noticias y estrategias

Voz 9 48:41 tienen si tenían mucha estrategia en eso estoy

Voz 0873 48:43 de acuerdo pero como la palabra

Voz 10 48:46 el Sabor a mí eso me me me retomó filósofo el derecho claro es no pero pero pero teórico de la política tú al punto de que Fernando lo lo lo lo