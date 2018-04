Arona, la historia de miles de personas

Voz 1 00:00 la patera salió de Tánger las condiciones del agua en el Estrecho han sido muy duras este domingo

Voz 2 00:10 frío lluvia viento oleaje con vientos de levante de hasta treinta y cinco nudos y mar gruesa está muy bien con mal tiempo mucho oleaje digital iremos toda la noche hasta aquí empezó a amanecer sin llegar y no perdimos en el mar porque tengo una vez que estás en la otra orilla ves los faros luces de otro lado intenta dirige excepto del recto no pero una vez que está dentro del mar a pierdes la vista no ves ni delante en la trasera de el agua que te golea

Voz 3 00:46 iban sobre una embarcación casi de juguete hinchable sin motor sin chalecos salvavidas a unas cuatro millas de la costa uno de ellos ha sido el que ha avisado a Salvamento

Voz 4 00:55 marítimo y así Buendía pues yo soy eres

Voz 2 00:57 en un país que tiene Costa que sabemos un poco manejarlos de del agua y eso se organizó un viaje compraron la balsa de Soria no es una embarcación de motor ni ni de pagar mafia o nada pues así me he embarcado ahora mismo una vez en España el veranos cuando voy a la playa me viene recuerdo porque veo niños jugando con esas bolsas no está nuestra es que mucha gente se los vuelve a subir a la verdad es que no hay otro remedio

Voz 4 01:27 se teme que algunas de estas personas sufran de hipotermia por lo que tendrán que ser atendidas en el mismo puerto había gente los personas tres

Voz 2 01:34 por bien que estaban no están acostumbrados a llamar ya no tenía muchas fuerzas estaban tumbados yo mismo pasaba que estaban muerto se movían con la hipotermia y todo pues al final seguimos las seis dándole lo lo lo poco y energía que quedaba está ya podemos el plan de esperar la muerte

Voz 4 01:55 es la embarcación de Salvamento Marítimo la más trilero que los traslada en el puerto de Almería están los servicios de emergencia ya preparados

Voz 2 02:02 allí les esperaba la policía una Alves llevamos pues la publicidad que acoge y eso también ha sido un choque muy fuerte para mí Marco siempre me lo me digo pues porque me acoger

Voz 1913 02:15 hoy Arona un joven nacido en Senegal vive y estudia en Madrid aún no ha sido capaz de contarle su madre que llegó a España en patera espera el momento de poder reunirse con ella para decírselo al cosas Nos dice que lo ha marcado para siempre ser llevado al calabozo también las personas que trabajan para impedir que gente como él muera en el Mediterráneo además el pudo conocer su nombre

Voz 0460 02:37 pero en que era Helena Maleno yo siempre cuando lo vio los de un abrazo fuerte Le he dicho que más salvado la vida porque personalmente yo hable porque manejaba el inglés como te dirige y tal y a raíz de eso sí nos vino la ayuda Salvamento que vino a rescatar no

Voz 1913 02:51 hemos ido enlazando la Historia de Arona con fragmentos de noticias que han sonado en la Cadena Ser en los últimos meses noticias que nada tenían que ver con su viaje pero que encajan perfectamente con su experiencia y es que la suya con diferencias y matices es la historia de otros miles que se lanzan al mar en busca del futuro aunque nos parezca les parezca una locura

Voz 0460 03:11 yo la primera reacción que tuve sinceramente era pues eso es una locura no intentar viajar en patera o saltar una valla para llegar en un país donde no sabemos cuál es la acogida no sabemos ni el idioma ni tenemos familia no eso es la la primera vez que tú vertía esa reacción tan lógica me preguntaba que yo porque salir pues no estoy buscando una vida más digna sueño es que quiero hacer realidad no se suelen tener unos estudios superiores ese sueño sueños decidir

