Estartapeando: multiemprendedores

Voz 1762 00:18 no llegamos al momento de hablar de empresas nuevas y de los emprendedores que están detrás de ellas Rafa Bernardo buenas noches buenas noches y hoy nos fijamos en el carácter emprendedor porque tendremos un invitado que es eso que se conoce como un multi emprendedor una persona que participa distintos negocios para que llevaba en la sangre eso de emprender ahora tiene una empresa de servicios turísticos culturales Si eventos relacionados con el ocio Kunz Israel que opera con las marcas BCN Classics raids tiene un incluso en Barcelona Gonzalo Aisha tú cómo te de fines síes buenos personajes en breve

Voz 1377 00:50 a mí mismo después de mucho tiempo de reflexionar porque durante muchos años era era difícil si no al incluso a pensar que yo qué hago que haciendo uno yo soy un emprendedor en serie yo constantemente y tengo ideas ir da la mala suerte que soy muy movidito y las lleva a la práctica muchas veces tenemos muchas ideas pero la falta de tiempo la falta iniciativa no las hacemos yo siempre estoy haciendo cosas y eso me ha llevado a tener muchas empresas en los últimos diez doce años de todo tipo de sectores y pelaje está la hostelería ha estado en la consultoría están los recursos humanos está la traducción está la editorial estado todo tipo proyectos ya Ara casuales bueno poco por el devenir de los acontecimientos estén al sector turístico estamos haciendo tenemos tiendas de bicicletas de alquiler de bicicletas en Barcelona tenemos dos locales si tenemos una división de eventos culturales deportivos

Voz 3 01:48 cuál dirías que es la cualidad principal para ser un emprendedor en serie que es lo que define ese crack

Voz 1377 01:52 el primero seguramente hay una parte no le quiero llamar fracaso pero sí que estas constantemente muy pendiente al cambio y cuando algo por el motivo que sea no te encaja local días es una de las cosas que supongo que están siempre presente no lo ya lo dice Michel en un libro en Hawai dice cuando el hombre cambia de lugar cambia de proyecto bueno siempre algún tipo de fracasó igual siempre yo creo que a veces esos fracasos no supone no son económicos no no están basados en un número puede ser cansancio personal me ha pasado proyectos que más o menos funcionaban pero que no no te llenaba en ese momento y hace una reflexión oye pero sin sí soy mi jefe si trabajó para mí porque me levanto cada día me aburro como una ostra yo esto no no tengo porque hacerlo y a veces pues bueno a base de estos estos cambios también eh de usar esa la calle conoces gente hablas te metes en un sitio a otro no todo lo que dices decía John Lennon vas tú vas haciendo planes pero al final la vida a P tiene preparadas otras cosas y y bueno al final estando un poco siempre atento y sobre todo haciendo muchas cosas estando abierto oportunidades pues vas contaban con ideas historias entras sales es un poco como yo miedo desarrollando

Voz 3 03:03 ahora qué pasa con el miedo con el temor a fracasar no más

Voz 1377 03:06 que el miedo eso está Recre superado sean supongo que todos los estamos aquí sentados hemos fracasado muchas veces yo al final yo de hecho yo una de las cosas que hice fue profe promotor en Barcelona de una sesión en la que eran tenían un poco desdramatizar el fracaso empresarial que siempre ha estado muy mal visto todos nosotros supongo Nos hemos tenido que esconder en muchas navidades y comidas familiares para no tener que explicar la última bestialidad en la que estamos metidos sólo mal que va a nuestra empresa que no arrancaba entonces yo al final después de muchos fracasos dio cometió fracasos más grandes más pequeños uno muy gordo uno casi mese veo se me llevó por delante económicamente pero bueno puede puede salir adelante eso también con apoyo muchas veces es fundamental que el emprendedor tenga una pareja o una familia un apoyo porque sino todo todos al sofá de los padres seguro porque en algún momento caes entonces más que verlo como fracasos yo al final esto es una carrera de fondo el partido no ha acabado ahí batalla has cada libra libras unas batallas unas las ganas y otras pierdes Si pierdes muchas te va mal y seguramente acabas con serios problemas si vas ganando vas avanzando bueno pero al final cada día sale el sol se presentan dos o tres batallas y tienes que que luchar Lass

Voz 1762 04:21 qué tal está última aventura emprendedora este proyecto de turismo y ocio que habéis puesto en marcha en Barcelona

Voz 1377 04:24 si bien porque la verdad es que es un proyecto que llevamos relativamente poco llevamos tres años y ha tenido un crecimiento importante hemos incorporado gente del equipo hemos abierto locales hemos abierto la división de eventos de derrotas y por esa parte contenta pero bueno no exento de trabas tropezones nubes nubarrones en el camino que pues bueno al final el año pasado estábamos muy bien y se unos un poco la cosa pero bueno queremos ser positivos y pensar que este año retomaremos la senda positiva que llevábamos si haremos bastantes cosas

Voz 3 04:59 casi de todo qué sectores son en este momento interesantes

Voz 1377 05:02 hace seis meses al turismo pero no es bromas sigue siendo un sector en alza y muy interesante sobre todo para los que sepa no sepamos porque me gustaría ser de ellos capaces de innovar innovar con con producto diferente sorprendiendo al cliente yo por ejemplo una de las cosas que tengo muy clara en Mis locales de bicicletas tienen que aparecer de todo menos un local de bicicletas esa es un poco la marca personal que intentamos imprimir aquí me gusta cuando pasa alguien hice pero esto no es un restaurante no es un café me gusta yo un profesor de marketing de estas Chalabi pues te estás pegando un tiro en el pie estas confundiendo al cliente bueno es el toque personal que que al final Le quiero dar al proyecto para diferenciarnos precisamente que no sea lo mismo de siempre entonces no supongo que hay muchos hay muchos sectores y siempre hay oportunidades lo que pasa también todo hará va tan rápido es tan difícil llegar a tiempo cuando captan una oportunidad la pones en práctica Illa llevas a cabo ya sabéis que hay hay cuatro que no es que te hayan copiado es que han pensado lo mismo que tú en el mismo tiempo nación ahora fluye de una manera tan diversificada tan rápida que es difícil de conseguir ventajas competitivas sostenibles en el tiempo siempre tienes que estar buscando esa nueva ventaja esa novela idea que te pone en riesgo de nuevo que te haces aérea de la zona de confort y te obliga a ponerte en Riesgo ya a buscar nuevos horizontes en vez de quedarte con lo que ya sabes Gonzalo emprendedor gracias por contar nuestra experiencia

Voz 1762 07:01 Nos fijamos ahora en unos premios que recompensa en las habilidades digitales son los digitales Kiel a Words que organiza la patronal tecnológica Ametic con el propósito de propiciar esa transición hacia lo digital

Voz 5 07:11 en la que estamos inmersos todos Pedro miedos presidente de Ametic buenas noches hola buenas noches porque en estos premios

Voz 0351 07:18 pues no somos sabéis a la tecnología digital está suponiendo una gran revolución social y es muy importante que las habilidades digitales las digitales que inglés pues se conviertan en buenas oportunidades de trabajo o de calidad pues para nuestra sociedad no y en esa línea de compromiso es por lo que nosotros hemos convocado en primera edición de luz y chica les quitan Wars que no son más que unos unos premios que lo que pretende hacer el trabajo de instituciones es pues las universidades medios de comunicación etcétera que destaquen por impulsar iniciativas que vayan en esa dirección y estos premios que también se inscribe en un movimiento a nivel europeo más más amplio e la iniciativa para comentar estas de toda Europa de las cuales se ha metido desde el punto de referencia digamos en en España pues también tienen como objeto que estas iniciativas se vean reflejadas puedan participar como seleccionadas en los premios que se van a otorgar dentro de este año a nivel de Europa

Voz 1762 08:33 la convocatoria está abierta hasta el once de mayo en qué categoría se puede competir

Voz 0351 08:36 vamos a ver hemos establecido los seis categorías para los para los premios en los cuales se quiere dar seis galardones unos tres menciones de honor en cada una de ellas y corresponden a distintas líneas que togas convergen en esta voluntad como digo de enviar iniciativas útiles en esa línea las seis categorías tengo son competencias digitales para todos sea que favorezcan que todos los ciudadanos puedan intervenir en esta digitalización en la efectividad otras competencias digitales para el mercado laboral que van dirigidas a la preparación justamente para el mercado de trabajo y otra tercera que es más y mejores profesionales TIC por Marta que van dirigidas a iniciativas para la formación para el acto la sanción de profesionales TIC en todos los sectores industriales una cuarta que son competencias digitales en la educación para justamente pues transformar todos los métodos digamos de aprendizaje y de educación en habilidades digitales el quinto que se competencias digitales para mujeres y niñas bien cuyo objetivo es resaltar la importancia de cerrar la brecha de género en habilidades de quitarles y el sexto que esa evolución digital en los medios de comunicación son los las seis categorías establecido

Voz 1762 09:56 Pedro Mier presidente de Ametic muchas gracias

Voz 0351 09:58 no gracias a vosotros con el interés muchas reacciones

