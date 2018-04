Crean unas zapatillas para humoristas hechas de piel de plátano

Voz 1 00:00 mira vino

Voz 2 00:06 no era traiciones a menos de la traía al fresco usaré miedo de la pregunta Sara acabar así que yo espero que de aquí digamos Pando claro es si nos parece un razonamiento Mulligan

Voz 3 00:42 eso es que certificado es evidente que es falso

Voz 1284 00:45 bravo bravo tres veces

Voz 1 00:48 bravo

Voz 0230 00:53 a ver lista rapidito rapidito y Toni Martínez

Voz 4 00:56 bueno El Mundo Today Especialistas secundarios Susana Ruiz Sheila Blanco no el día Taboada señor Eto'o e Iñaki de la Torre olas

Voz 0230 01:07 a la política de Madrid de la Comunidad de Madrid es ahora mismo común pozo radioactivo si eres político en Madrid tienes que ir con escafandra esto con el calor que hace hoy no es bueno sea el partido que sea salvo Ciudadanos porque es el que tiene expectativa de poder y el poder es el pegamento de la política si es un partido que es está peleando entre ellos es que está perdida o que ve que no lo gano Cristina Cifuentes ha denunciado la Fiscalía irregularidades de la época de Esperanza Aguirre

Voz 1509 01:34 bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a donadas

Voz 0230 01:37 del PSOE tras conocerse que le habían ofrecido la candidatura a la Alcaldía de Madrid a Manuela Carmena dicen que fue

Voz 5 01:44 una oferta informal muy bien la fiesta muy voy con mucha gente muy divertida bailando bebiendo todo muy bien viéndole dijimos

Voz 0230 01:56 por temor a ser candidata te lo digo en formal e informal parece que la oferta la hicieron dos gilipollas sin insultarse luego está lo de Podemos mía el martes pasado lo comentamos aquí el dirigente de Podemos de Madrid Ramón Espinar explicaba en la tele que él confiaba en que Podemos sería capaz de hacer una candidatura unitaria en Madrid lo comentamos de ciegos por qué ambición tan limitada cuando un partido político dice creo que seremos capaces de no matarnos entre nosotros es que sus ambiciones son limitadas

Voz 1284 02:31 creo que tenemos que ser capaces de construir

Voz 6 02:34 una candidatura unitaria en Podemos para la Comunidad de Madrid

Voz 0230 02:38 bueno ahora lo hemos entendido que quería decir esto puñales cruzan Podemos Madrid esto unos a otros se gritan

Voz 1 02:44 a del podio

Voz 0230 02:48 hemos o esto es como un equipo de atletismo que dijera antes de de una competición olímpica estamos muy ilusionados esperamos llegar al estadio estatuto de correr machote este sábado es la final de la Copa del Rey de fútbol imagínate que preguntan a los futbolistas si dicen confiamos en poder salir del vestuario no

Voz 7 03:13 que se filtra un documento en el que Coutinho le envía un informe a Paco Alcácer diciendo vamos a apoyarlo

Voz 1 03:18 los para cargar nos

Voz 7 03:20 a Messi que es lo que ha pasado con Carolina Bescansa Íñigo Errejón

Voz 0230 03:23 qué otra cosa que podría haber en el fútbol y la política lo damos por hecho que es el tránsfuga hoy leemos el PSOE pierde la Alcaldía de Alicante porque no ha podido convencer a un tránsfuga esto es como si en el descanso Messi sepas el Sevilla genio acuden de pasar eso no me Cabré y además me gusta el himno

Voz 1 03:51 en Alicante había gobernado el Partido Popular con bastantes casos de corrupción insiste notables digamos para lo que es la media

Voz 1623 03:58 pero ahora que atención a lo que voy a decir ahora lo voy a decir rápido luego te preguntas para ver si hubiese estado aquí

Voz 0230 04:04 no no

Voz 8 04:06 qué es más difícil

Voz 0230 04:12 en las últimas elecciones sería una mayoría con el PSOE Compromís Igüeña Alan pero una concejal de Guanyar Alacant Se fue del grupo y ahora ha dado su voto a la nueva alcaldesa que sustituía al socialista que había tenido que dimitir por irregularidades administrativas con lo cual hay nuevo alcalde es del PP bueno ya has visto que no era la lo que hay es es la F es un tremendo follón

Voz 9 04:44 sí

Voz 1284 04:45 traté de twiterías Diriri

Voz 9 04:48 repasó Twitter

Voz 10 04:49 ayer se publicó bueno hacer un par de días la lista de personas con las que los españoles no seríamos de cañas y hay gente que no ve claro el resultado por ejemplo Crowley porque hace iríais de cañas con Nadal sois todos logopedas ocasiones no todo es lo que parece no es poner un ejemplo Zafra now

Voz 1981 05:09 aquí sí que se tiene que comer bien es la fábrica de Iveco ha

Voz 10 05:16 este tweet de Carlitos que se lo dedicamos a Susana para que deje de vendernos

Voz 1981 05:20 ayer Le pedí dinero a mi perro y yo os digo que para ser el mejor amigo del hombre es hizo un poquito en Londres

Voz 1 05:26 vamos

Voz 10 05:27 un ejemplo de un tío realista es de el Twitter Igor me daba una caja de preservativos de veinticuatro cuando caducan en dos mil XXXVIII de seis de seis

Voz 1284 05:40 final ya acabamos un pensamiento

Voz 10 05:43 lo que le ha venido a la cabeza del mula es inimaginable

Voz 1981 05:45 y lo que tenía que saber el cuñado de Stephen Hawking

Voz 11 05:51 yo no

Voz 1 05:54 venga después de las twiterías va las noticias del mundo

Voz 1981 06:03 es exclusiva del diario La Razón Toni Cantó mintió nunca estuvo en coma al parecer cantó habría mentido a la ciudadanía al decir que se cayó en la ducha a los quince años entró en coma también es falso según el rotativo que el político despertará dieciocho años después si volviera a casa de su hermana Carlota que ni siquiera tiene una hermana que se llame Carlota asegura la razón Carles Puigdemont manda al Gobierno su factura de móvil de más de cinco mil euros por culpa del roaming

Voz 12 06:30 es por culpa del Gobierno que he tenido que irme al extranjero de consumir toda mi tarifa de datos ahora que paguen ellos a Movistar argumenta el ex president Puigdemont lleva meses llamando a números aleatorios de toda España para gritar Visca Catalunya

Voz 1981 06:45 las lechugas desarrollan ojos para que los veranos no se las coman ahí

Voz 0230 06:50 la naturaleza es sabia los vegetales están encontrando la forma de dar pena los veranos poniéndoles ojitos pronto sólo podrán comer piedras o plantas carnívoras que les caiga mal no

Voz 10 07:02 última hora Arman cuéntanos Sergio Ramos vuelve a firmar una pelota con una cruz que pasa que hecho mal ha preguntado al ver la cara de decepción de que detrás del balón

Voz 1981 07:11 gracias armada da más ahorrar para algunos titulares breves control saca unos preservativos con sabor a las croquetas de tu madre

Voz 13 07:22 junto a Íñigo Errejón dimite tras reconocer que sacó matrícula de honor pero su nota era sólo de nueve coma cuatro

Voz 1981 07:31 un médico se desnuda para que el bebé no se sienta incómodo al nacer Oxfam abandona el continente africano porque ya está de ida crean unas zapatillas para humoristas hechas de piel de plátano de diabetes el perro de la mermelada

Voz 2 08:00 a mí Sabino mantenga quién viene dando están en venta

Voz 1 08:20 está por dos

Voz 2 08:26 pero

Voz 0230 08:28 Carolina Bescansa una de las fundadoras de Podemos explica qué pasó con el documento que se publicó por error en su canal de telegrama en esos documentos se proponía Íñigo Errejón una alianza para desbancar a Pablo Iglesias de la secretaria general de Podemos dice Carolina Bescansa que fue cosa de su equipo

Voz 0392 08:47 mi equipo decidió mandarme lo mi por Telegraph con tan poca fortuna que en lugar de enviármelo me cuenta de Teherán lo colgaron en el canal e emitan al deterioro

Voz 0230 08:57 bueno que no era conocido por Errejón ni casi por ella misma asegura para tanto

Voz 0392 09:02 no no era conocido por Íñigo Errejón en ningún caso ni dormían su redacción tal cual ha sido aparece en los medios

Voz 0230 09:10 por Íñigo Errejón en ningún caso oí por ella en los términos en que se ha reproducido que no era un documento que lloviera

Voz 0392 09:16 Juan eh quiero explicar que esos contenidos no han sido aprobados ni visados muy por mí

Voz 0230 09:23 y que por lo tanto se está haciendo un escándalo de nada

Voz 0392 09:26 por tanto creo que se está montando un escándalo donde no hay más que un borrador insisto que no ha sido validado por ninguna de las

Voz 0230 09:33 bueno es un escándalo sin motivo en qué partido no sucede que el ex número tres le dice al ex número dos vamos a hacer un pacto para cargar los al número uno escúchame Caballero que le faltan para en Podemos han decidido hoy no hacer declaraciones se habla siguiendo la premisa que dicte sino quieres que se hable de algo no lo estuve ni para desmentirlo la única persona que ha hablado ha sido la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid Lorena Ruíz Huerta que fue quién defendió precisamente ante Cristina Cifuentes hace unos días el valor de la palabra de la importancia de decir la verdad

Voz 14 10:04 pues me parece un bochorno yo creo que todas estas cosas que suceden para lo único que sirven es para hundir cada vez más las posibilidades de obtener un buen resultado electoral podemos tanto en dos mil diecinueve como en dos mil veinte lo he visto verdaderamente apenada

Voz 0230 10:20 no es sólo podemos ahora mismo todo el Madrid políticos un Froilán todos disparándose en el pie un caso especialmente incomprensibles es el de miembros del Gobierno de España diciendo públicamente que no se gastó un euro de dinero público para el referéndum ilegal de Cataluña el juez Pablo Llarena mantiene a políticos en la cárcel acusados entre las cosas de malversación y el Gobierno de España está diciendo día tras día con nuestro dinero no ayer lo dijo el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro y esta mañana en Hoy por hoy atención porque Bermúdez de Castro que es el secretario de Estado que gestionan la Generalitat catalana en virtud del artículo ciento cincuenta y cinco a las órdenes de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría Bermúdez de Castro dice lo siguiente bueno yo cada semana la interventora de la inédita reporta a los datos que certifica el ayuntamiento y la Generalitat es una persona que es una de una funcionaria Don su leal saber y entender certificación habidos sean otro tipo de gastos no ha habido ese tipo de gasto añade a continuación Bermúdez de Castro como podría entenderse la malversación

Voz 15 11:20 ver es decir la malversación de fondos públicos puede ser también dejar un edificio dejando local gastar

Voz 0230 11:26 Luz gastar luz yo sí vamos a Alemania va a decirles a los jueces tenemos un delito gravísimo contra estos dirigentes políticos se dejaron la luz encendida Giggs o o eso en alemán pero seguro que ya los alemanes aprenden a decirlo en nuestro idioma vale señor Bermúdez de Castro sugiere que también se podría haber hecho malversación mediante la falsificación de facturas pero no dice tener pruebas de eso sólo apunta la posibilidad luego lógicamente uno puede entregar una factura

Voz 15 11:59 es decir servicios postales y luego derivar la mayor manipularla ahí

Voz 0230 12:05 el otro tipo de servicio efectivamente se puede pero si no presentamos pruebas es posible que un tribunal diga con sospechas no hay paraíso Por su parte Albert Rivera lo planteo en términos en términos muy drásticos dice Albert Rivera quién tiene razón la Guardia Civil a Montoro

Voz 16 12:21 lo que nos preguntamos muchos españoles es quién tiene razón la Guardia Civil

Voz 1284 12:25 sí lo Montoro

Voz 0230 12:26 yo tengo mi opinión pero con una opinión tampoco podemos ir a un tribunal alemán tribunal alemán no podemos y no podemos ir a un tribunal alemán es decir no tenemos pruebas lo que sabemos es que no se gastó dinero público que podrían haber falsificado facturas y además saber Rivera opina que la Guardia Civiles más fiable que el Ministerio de Hacienda añade Albert Rivera esto también es llamativo la posibilidad de que el Gobierno esté mintiendo

Voz 16 12:51 Montoro Rajoy podrían haber mentido a los españoles en un caso tan importante

Voz 0230 12:55 si esto fuera verdad al Gobierno de España estaría encubriendo un delito no si Rivera tiene razón el Gobierno estaría siendo cómplice del delito si está mintiendo el juez tendría que manda a Montoro Montoya Rajoy a Estremera por favor Rajoy es que Rivera no dice que que Rajoy Montoro se pueden extraer buscando dice que están mintiendo que podrían estar mintiendo Albert Rivera está sugiriendo que el Gobierno de España está encubriendo el delito de malversación vamos a trasladar a los diferentes tribunales europeos que están estudiando este caso una imagen un poquito poquito de Sort nada también es verdad que hay una presión importante de ciudadanos sobre el Partido Popular ahora Ignacio Aguado portavoz de Ciudadanos en Madrid

Voz 0771 13:36 como pone por delante de los madrileños por delante de los estudiantes universitarios a una única persona como pone en riesgo el Gobierno de la Comunidad de Madrid portes por protegerla imagino que porque sabe mucho no sea habrá que preguntarle

Voz 0230 13:47 Se refiere Aguado que Rajoy está poniendo a Cristina Cifuentes por delante del interés de los ciudadanos de Madrid índice añade porque quizá a esta sabe demasiado Cristina Cifuentes ya sabéis que muchas veces los políticos no quedan satisfechos con su primera toma y a la que pillan otra cámara repiten el concepto

Voz 0771 14:07 empieza ya a preguntar si es que tiene que en cubrirla por todo lo que puede saber la señora Cifuentes después de treinta años en la Comunidad de Madrid a lo mejor la encubre por eso porque sino nos explica

Voz 0230 14:17 muchas veces sucede que el actor principal no confía en el secundario dice venga lo digo yo

Voz 1981 14:21 qué tiene que tapar Rajoy para que Cifuentes

Voz 16 14:24 les permita revisor dimisión Cifuentes lleva treinta años el PP Cifuentes lo sabe todo no será que Cifuentes ha dicho Rajoy se muchas cosas síntomas más las series está encima de la mesa

Voz 0230 14:34 pero tampoco el actor principal cree que les sale todo la primera va pasando el día va pasando el día encuentro otra cámara

Voz 16 14:41 se tiene que tapar Rajoy para que Cifuentes no le permita revisor dimisiones porque también puede pasar otra cosa como pasaba en Murcia que Cifuentes llevando

Voz 17 14:50 el baño

Voz 16 14:50 Pepe Cifuentes lo sabe todo no será que Cifuentes ha dicho a Rajoy se muchas cosas y así

Voz 0230 14:56 pero todo esto es inútil porque la ministra Fátima Báñez ha dicho con total claridad que apoya Cifuentes

Voz 18 15:01 la presidenta Cifuentes ha dado explicaciones ayer voluntariamente renunció a su máster y creo que debemos de esperar a la resolución extrajudicial nos dos

Voz 0230 15:13 a su máster llevan dos ministros la ministra de Defensa de la ministra de Trabajo apoya la Cristina Cifuentes haber los demás poco a poco irán pasando como en la escena de La vida de Brian

Voz 1 15:22 guays

Voz 0230 15:28 Bin yendo todos Crucifixión sean de Dexia la escena de La vida de Brian más oportuna para explicar lo que está pasando ahora en la política española la del escuadrón suicida cuando van todos a rescatar a Brian y dicen somos escuadrón suicida hice suicidan así están todos en la política española es posible que Bryant naciera en Aravaca de ahí la confusión de Pablo Casado por mientras tanto en el mundo los seguimos diciendo en el mundo pasan cosas no nos enteramos hay nuevo presidente en Cuba y los presidentes de Francia y de Alemania Macron y Merkel han pactado una reforma europea hay nosotros no pintamos nada bueno

Voz 1 16:11 a ver concurso el sonido ganador Especialistas secundarios

Voz 10 16:19 bueno pues seguimos con el tema del caso Cifuentes que bueno que nació como una tormenta gordotes y ha ido ganando fue fuerza al tocar tierra y ahora ya es un huracán que está arrasando con el postureo los currículums de nuestros políticos pero y nosotros qué pasa con nosotros deberíamos hacer también un poquito de autocrítica Antonio guardia buenas tardes hora rémora sabes que eres tanto en el Gobierno biólogo hoy nuestro nuestro ya de la Cadena SER Pedro eres biólogos de verdad tieso la biología

Voz 1981 16:49 la verdad es que no no soy hermano biólogo que Ana Obregón no tengo harán y Nini para poner a idea de yo de animales no mira yo lo vivieron tres grupos con pelo con pluma y con pinzas nada más

Voz 10 16:59 tres grupos de animales te honra Antonio buenos eres honesto

Voz 1981 17:03 pero la verdad es que estoy muy avergonzada por haber engañado pero no tanto como para no venir la semana que viene hacer mi sección y volver asegura que eso biólogo esas ha sido sabiendo lo digo

Voz 10 17:11 sí ahí tenemos poca memoria muchas grande de Antonio Grande

Voz 1610 17:13 hablamos ahora ya sabes quiénes Francisco Hornillos no es el chef de la Cadena SER espero Francisco jamás cursa este ningún nada relacionado con la cocina verdad en la venta de hecho la cadena decirte algo que tampoco tendrá acceso es estrellas Michelin que dice es de las que es presumido aquí en el programa

Voz 19 17:36 la muestra hacia harta guardan pues es verdad que alguna vez haya dicho este programa que tenía siete estrellas Michelín estado día tras día en verdad sólo tengo cinco

Voz 1610 17:45 Francisco vale pero sí

Voz 19 17:47 ver

Voz 10 17:49 la honra la sinceridad es posible que pierda clientela pero hoy en vas a dormir más tranquilos

Voz 19 17:53 bueno todo el mundo la cocina yo siempre digo que a veces a lo mejor se sube algo José baja al Barça

Voz 10 18:00 pero ojito no sólo Francisco Antonio Cruïlla pues tienen cosas que ocultar también tenemos más mea culpas aquí no hay todo por la radio quiero que escucháis por favor a este tipo

Voz 20 18:09 hola soy Quique de El Mundo Today lo cierto es que ni Xavi ni yo estudiamos jamás filosofía ha sido todo lo una una gran mentira en verdad sólo fuimos un par de veces al al bar de la facultad para ligar con chicos guapos

Voz 10 18:27 iba pensar si hay poca gente limpia en este prueba pero quiero que escuchen a este otro jeta

Voz 21 18:34 hola soy Juanma López Iturriaga y la verdad es que nunca obtuvo el título baloncestista

Voz 19 18:42 lo ocurrido

Voz 21 18:43 Cullum yo estuve jugando toda mi vida sin el título

Voz 22 18:46 decir aquello de que anule a Michael Jordan y que lo humilde

Voz 21 18:51 quizás tampoco fue del todo verdad

Voz 10 18:53 no quiero disculpas está bueno está está la esperamos un poquito pero aún tenemos más dentro video por favor

Voz 23 19:00 hola soy Luis Piedrahita yo sí puedo demostrar que tengo título de monologuista aire director de cine lo que no soy es ilusión y está ahí lo que pasa es que yo en realidad tengo poderes no necesito hacer trucos lo hago con poderes no puedo poner eso en el currículum porque la gente no se lo cree tratan de loco duelo con Órbigo a veces que tengo poderes nivel medio

Voz 1 19:26 sí

Voz 10 19:28 quitarse méritos también es un poquito mentir pero es bueno yo lo habéis oyentes todo este problema se sustente en una gran estafa la Cadena Ser nos consta que está avergonzado y más iré hecho ha iniciado una investigación interna Illa hay consecuencias me acompaña señor Romero de Torres dejó gente que te presente bueno lo conocéis bien el romeros este que no queremos nunca porque es el que se encarga de Asuntos Internos de sí

Voz 1981 19:50 bueno vamos a investigar estos casos que estáis aquí denunciando ya hemos tomado una decisión en forma de despidos se van a la calle dos becarios y Nerea

Voz 10 20:02 sigue pero sí caer como aquel que esto es la última en llegar sí que sí qué culpa tiene ella in vigilando pues viene hecho pues nosotros acabamos esta historia no sin olvidan sin olvidarnos de este maravilloso el capítulo de agradar

Voz 24 20:14 es posible gracias a la participación de Quique de Mundo Today en el papel de Quique de Mundo Today Juanma López Iturriaga de papel de baloncestista corrupto Luis Piedrahita como hombre poderes incide en el papel de risitas ninguno de ellos gira otra alguno y al finalizar el votos al asociación animales abandonados que los cogimos eso es la gente de Ministerio de Pesca del historia del Ministerio de de de de Madrid el Gobierno de España

Voz 2 20:48 siempre siempre

Voz 1284 20:49 las animadoras de Susana Ruiz en todo para la radio

Voz 25 20:51 la ley hoy voy a reclamar vuestra atención vale siempre no seis este programas me gustaría que a ver si podéis distinguirlo las tres días diferentes empalmando en un solo corte pero hay tres Se notan muy claros los le vamos

Voz 1 21:20 una ballena

Voz 2 21:25 pero habéis notado el cambio no de ve si ya lo que significa pera

Voz 27 21:31 no

Voz 1509 21:38 vale la ballena Lobo vale este es el tercero quería que viera es que hacen distintas melodías son ballenas de Groenlandia unos gigantes marinos que tienen el repertorio musical más extenso más amplio de todo el reino animal exceptuando a Iñaki de la Torre orden este horror cuáles son capaces de entonar cientos de melodías distintas cientos de melodías de noviembre abril las ballenas de Groenlandia cantan en voz alta durante las veinticuatro horas del día en cuatro años de seguimiento un equipo de investigadores de la Universidad de Washington grabó ciento ochenta y cuatro canciones distintas insisto que no hay ninguna otra especie animal excepto algunos seres humanos que tengan un repertorio tan variado bueno hay ninguna Boris y tanto es así que los autores del trabajo han calificado el canto de esta mañana más como canciones de jazz por su versatilidad hizo ritmo que es muy alejado de otros géneros musicales más clásicos y más repetitivos en cuatro inviernos de registros de audio no repitieron ninguna canción porque cada año estas ballenas estrenan nuevo conjunto de melodías pasada la temporada no vuelven a entonar nunca más esos cantos cambian de repertorio para la siguiente temporada Belén cantos de hambre abriendo miras coches pero llenas de Groenlandia bueno y tiene más mérito aún si tenemos en cuenta que el canto no es un atributo real de las ballenas tienen que aprender las frases musicales complejas una cosa son los llamados que hacen los animales las canciones Nos lo mismo no no las canciones son frases musicales complejas distintas que tienen que aprender a verdad bueno nos ratos lo hacen más trece pero había ciento ochenta y cuatro

Voz 1 23:31 pero brota mucho eh de mazo e conexión a ver si es que no saben repetía prohibiendo con esta notamos vamos desvaneciendo a la pudiera

Voz 28 23:45 era el

Voz 1509 23:49 la Ventana

Voz 2 23:52 Carlas Francina

Voz 1 24:00 es muy me encanta tímido no ha ganado nada Iñaki

Voz 30 24:07 faltan veinte minutos para las seis de natal de las cinco en Canarias terminaremos efectivamente con clase de música a cargo de Iñaki de la Torre sí pero antes un primer capítulo con la gran Sheila Blanco

Voz 31 24:16 no puedo saber muy bien por vinos os al final

Voz 1 24:23 adiós

Voz 1490 24:24 por que no bueno hoy vamos a hablar de cantantes exitosas ahora ya veremos porque pero empezamos escuchando el tema Habana me Camila Cabello que es una cantante cubano estadounidense pero seguro que lo conocéis porque lleva arrasando un montón de meses vamos contra Brown

Voz 32 24:38 no me dan una nota tan abierto

Voz 1490 24:54 bueno esta es la versión en español pero también en inglés también le ha ido que que la sacado en español no bueno porque os hablo de de Esteban ha de Camilla Camello porque ha llegado una cantante canaria llamada Twin Yi que ya se ha hecho lo que

Voz 10 25:06 su mente se conoce como un Juan Palomo yo me lo guiso

Voz 1490 25:09 yo me lo como ya ha dicho que todos desde La Habana porque la sientes muy dentro pues yo me voy a hacer el tema con mi Canarias también lo está arrasando en la en la red vamos a escuchar el tema de esa Twiggy

Voz 33 25:28 le vi encarna

Voz 1 25:35 bueno muy viene muy bien pero se puede hacer con Aravaca con todo Koldo ventana ha ido algo

Voz 1490 25:45 ahí iba por ahí va la cosa bueno y hablando de cantantes exitosas vamos a hablar de nuestra querida Luz Casal esta sí que es española e Iker Bueno paso por aquí por la ventana nadie presentando su nuevo disco vamos a escuchar el hit de siempre de Luz Casal

Voz 1 26:07 ya

Voz 1490 26:16 bueno pues eh también está yendo muy bien a Luz Casal no está arrasando con este que corra el aire está dándolo todo bueno yo pensaba no hablando con ya habla de su Canarias Camila de Habana Luz Casal que siempre ha sido una gran patriota y una gran Galega no por montera por qué qué pasaría si esta canción la versión a Luz Casal no entonces hacemos una luz Cabello con con este este Padilla que entraría algo así luego con esa voz característica maravillosa de Luz Casal vamos a ver qué tal sale

Voz 13 26:48 el plan está una culpa fue Iraq inician una nada y aunque esta gira que me quiera darle a mi corazón está en Galicia aunque canten Ibiza Galicia estoy orgullosa de mis raíces le apoya te lo dice Ortego la verdad de Fiat paliarla Islam no hay nada que ver

Voz 34 27:26 no

Voz 35 27:26 eh

Voz 34 27:29 no hay nada más Osborne que vamos

Voz 13 27:33 salía

Voz 34 27:35 tu

Voz 13 27:38 me ha marchita es como un albariño por favor va un pulpo á feira que limpia una ya aunque esta gira de invertir que ayer al leer mi corazón está en Galicia aunque cante en Ibiza Galicia

Voz 1 28:07 pero el reloj del cuarto haber especialistas de haciendo

Voz 10 28:16 llega el fin de semana vamos a ir al cine no se a todos los que tiene que este fin de semana tendré que visten campeones campeones pues mira vamos a hablar de esta película de campeones con el segundo mejor crítico de la Cadena Ser que es Agustín Powers Agustín que al pasar cuantas películas diles les esto cuántas películas se han visto esta semana

Voz 19 28:34 está claro que todas estas zonas antes y después en cada una de ellas

Voz 10 28:40 vaya a ciento noventa y seis antes y después es de golpe todo es bueno hemos propuesto aquí Agustín tres películas para que nos cuente de qué va un poquito en la han parecido o como críticos listo estás listo alcohol gorrión rojo Borriol rojo

Voz 19 28:58 comedia de enredo una semana antes elabora Tobías ha contraído una extraña enfermedad de transmisión sexual llamada gorrión rojo

Voz 10 29:07 el hinchado enrojecida

Voz 19 29:09 en plumas con la ayuda nuevo de un urólogo así todavía se inicia una carrera contra reloj para solucionar el problema antes de la boda

Voz 10 29:18 típica comedia película que estaba bien

Voz 19 29:20 está bien tardó así te deja luego darle una paliza el director emplea si no que no huye

Voz 10 29:25 eso va más ningún chiste funciona mira me Rey más el funeral de mi madre pero mucho más es muchísimo más no vamos ahora mire con la que he visto Francino que no te gusta verdad Francino si campeones campeones

Voz 36 29:38 campanas a un documental sobre el consumo de cocaína en España

Voz 19 29:44 lo explica muy bien cómo cómo llegamos a ser los número uno Conquense usemos se pelea por mantener el liderato que está protagonizada por un veterano ejecutivo con muchos tirito esperados ya ha sido pero para mí para mí la Xunta para mí incómoda a ver cómo sobretodo si se te pone señor muy alto delante con pelo afro como me pasó a mí pero bueno hay mucha mucho verdad muchas

Voz 10 30:07 aquel mucha verdad verdad es muy bien porque has dicho eso es verdad no no lo he dicho por decir sí

Voz 19 30:12 al acabar nuestra casa bueno vamos con esto es campeón

Voz 10 30:15 Laure yo en rojo y vamos con la última es un estreno de terror Gül un lugar tranquilo

Voz 36 30:19 pero bueno es Ramos Suárez de robos y atracos si la porque poquita Mandi

Voz 19 30:26 una ladrona que durante un rabo se trajo un diamante de valor incalculable

Voz 0230 30:30 sí ahora son ladera explicarlo vía rectal

Voz 19 30:33 la poder venderlo pero mantis sufre de estreñimiento y encontrar un lugar tranquilo donde defecar rodó las películas una mierda si bien el ritmo de una a muerta no me creo nada por ejemplo que la protagonista pueda defecar un pedrusco así de grande microcrédito mira llegue hasta el final porque llovía fuera que sino recomendada sólo para aquellos que vayan al cine gratis

Voz 10 30:57 pues gracias Agustín por cierto que la semana que viene se estrena Infinity World pelín más envidiosa de la mar de todo el mundo está así como entusiasmado tú que estás excitado también

Voz 19 31:06 ya era la mano con la coches hubiera in Philippe y siesta

Voz 10 31:09 ah bueno pues veces Agustín es para acabar vamos con la que esto de las películas en cinco segundos los oyentes nos envían pues su resumen en cinco segundos de alguna película hoy nos envía su resumen Marcos Luis Fernández de la película Psicosis escuchamos

Voz 1981 31:23 es montan de dinero me largo mes cantaré en este siniestro una habitación señorito le apetece una ducha

Voz 0230 31:32 no

Voz 8 31:34 madre

Voz 1322 31:38 a ninguno Internet que contamos Lucía también va de baño porque me llama mucho la atención una noticia que leía ayer en La Opinión de Murcia decía el Vide pasa a mejor vida el Consejo de Gobierno aprueba el nuevo decreto que regula los establecimientos hoteleros obliga a la instalación de esta accesorio de baño para subir la categoría de los hoteles o estamos perdiendo olviden lo estamos perdiendo el vídeo su máximo momento de gloria en los años ochenta toda España lo tenía incluso la Trinca Le compuso una obra de arte dedicada a uso puesto varón de vida et vamos a recordar que decía la eficacia del invento alcanzó tal dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución insaciable el populacho exigía su Vide para poderse lavar sentado iba de pie

Voz 1981 32:35 en el siglo XVIII Paris

Voz 1 32:38 con el balón María

Voz 1322 32:50 pero bueno y así hemos llegado hasta este dos mil dieciocho en el que pocos vive sobreviven ya todo el mundo los utiliza para apoyar la ropa el portátil y la extracción del vídeo es global como han comprobado en Youtube en Youtube hay muchísimos tutorial es para deshacerse del Vide en todas partes

Voz 10 33:06 a favor si os lo juro

Voz 1322 33:08 es para deshacerse del ejemplos voy a poner una de Leroy Merlin vale el vídeo para sustituir un mide por una columna de almacenaje

Voz 2 33:16 materiales que vamos a utilizar tapones clon por un nada más empezamos venga el agua la herramienta hija fija tal

Voz 1322 33:40 ya está sin gala encierra radial en Latinoamérica por ejemplo también encontrado en Youtube bastantes tutorial es para quitar el vídeo

Voz 1 33:49 Luis sí claro vale editó por ahora vamos

Voz 37 34:00 que si el cine no

Voz 1322 34:03 como también en Italia los soldados esta

Voz 1284 34:05 les instalando vides tras una humilde

Voz 2 34:10 y digo su miro que la postura del

Voz 1284 34:12 hasta L'Aquila vida estamos que no estamos haciendo nada hay que el señor mío

Voz 1981 34:18 está en peligro de extinción

Voz 1284 34:21 los millennials están matando olvidé cuantas cosas que están matando los millennials porque cada dos por tres sale algo una un titular que lo invité Ylenia están matando algo sí siempre siempre si bien es cierto bueno puede ser pues no pero por espacio en las casas que el otro día a un artículo dice hay que ver que los millennials no invierten en vivienda claro

Voz 1322 34:48 tenemos dinero como son

Voz 1284 34:49 la quería decir que la semana pasada estuvo hablando de la tierra plana y hubo una noticia que decía que los millennials Un sesenta por ciento creía que la Tirreno

Voz 38 34:58 y claro eh cogiendo la la navaja o Kang quizá quizá

Voz 1284 35:04 fueron de los mismos líneas a a la respuesta a una pregunta tan obvia la tierra plana pues sí pues sí es plan Iker Iker qué pasa que para preguntas tiene para mí así que no creas en las estadísticas que hace que tengo unos cuál una selección de unos cuantos titulares llamó muchísimo la atención sobre cosas que están destruyendo los millennials muchísimas alguien me me gusta esta mira es por ejemplo el al han revive el veinticinco de julio dos mil catorce decía los millennials tienen dinero pero no trabajar no joder esos ofensivo sí si sea

Voz 1322 35:37 a quién se le ocurre a quién se le ocurre no trabajar para

Voz 1284 35:39 no tener dinero Kika Face millennials por ejemplo luego tenemos a a

Voz 1623 35:43 Dick que estos van muy encontraron viene a por ejemplo dicen por qué los millennials están tan obsesionados con la comida es el titular que ver esto milenios que se comen todos los días eh

Voz 1284 35:55 sin vergüenza me está Ylenia pero luego dentro de decía que está muy obsesionada con hacerle fotos a la comida de titular pretencioso me me hieren al corazón de milenios desde luego otro que era del mismo medio decía que los millennials odian los ultramarinos caro porque eso ir decía es que hay que ver lo milenios que compran en cadenas como CBS hay cadenas grandes supermercados hiló ultramarinos están muriendo por culpa de los mil Elia milenios claro pobrecitos con otros unos que decía mira usa tu

Voz 1623 36:24 de ahí que no sé si será el Mundo Today de allí porque éste me encantó el titular es decir así manos flojas cuerpo débil los millennials pierden agarre

Voz 1284 36:36 se refiere a que los mil a la fuerza de de la apretón de manos de los millennials lo notan más débil que las últimas generaciones

Voz 1623 36:43 es hoy eso sí este bueno esto ya pues gana yendo para locura se pueden hacer titular de de lo que queramos por ejemplo este me encanta también este es de íter dicen que los millennials han matado al mar al más rap de McDonald's lo han matado Milene no lo consumen hay que ver qué es lo que los milenios que van aún más Donald a no comer hamburguesas es que es que están locos

Voz 10 37:05 es verdad años otro otro

Voz 1623 37:08 por ejemplo este me acerca de me afecta de cerca hice este era de decirle en Tax es un medio americano los millennials no comen cereales porque es mucho trabajo

Voz 1284 37:20 porque mucho trabajo que tiene opciones en no no no lo sé pero yo he fomentado este me voy a hacer auto probó porque ese libro estimar el diez de mayo un libro que se llama LAN que ponga combinar recetas de cereales con poquito ahora miscelánea Historia de los cereales y un Comey muy bonito ahí lo tenéis en las librerías el diez de mayo

Voz 1981 37:40 hola así que si queréis Minnelli al que mató

Voz 0230 37:44 Ferran Adrià

Voz 13 37:50 no

Voz 0882 37:59 qué clase de música ya sí señor te acuerdas que que el otro día hablábamos con Benjamín el viernes pasado con Benjamín Prado de Big Mama England estaba leyendo la biografía una biografía novelada bueno pues esta cantante de voz tan ruda que está lloviendo que yo dije que había estrenado esta canción de Elvis dispendioso bueno poquito a un Don Carlo cantaban y bueno en esta canción pues es un poco más patentes una voz muy grave muy muy rugosa muy poderosa y entonces hay quien pensaba veces que era una mujer eso era una mujer bastante aguerrida así con aspecto masculino entonces yo creado y jugar lo vamos a hacer rapidito porque además no tienes mucho tiempo para oírlas quería jugar a que descubra dice Si lo que yo

Voz 1 38:37 como es un hombre una mujer o un niño cantando

Voz 0882 38:41 va a ser poco tiempo lo que ponga cada canción y algunas las intentaremos repetir pero vamos a jugar a eso yo leídas en la que no juegue porque porque es labor que viene muy bueno y o aquí en Sepang de quienes la canción pero porque lo sabía de antemano que

Voz 1 38:55 Acaip

Voz 0882 38:57 me falta que no sepa es el me sabe si la gente en casa que se pique bueno vamos a éste sí que lo conocéis claro Joselito esto les viene Guinovart Michael Jackson blanco era después que los Jackson Five vale pero ahora quiero que me diga quiénes o qué es esto que suena ahora

Voz 1 39:30 hombre mujer niño

Voz 0882 39:40 doblará que está clavado incluso la tonalidad pero es Sheryl Crow la cantante de una versión de este y de otras muchas ocasiones claras bueno vamos a probar habrá con esta otra persona ya digo que es una canción famosa pero no sé si sabes de quién es

Voz 39 39:54 nada y todo eso le va a parados ahora a ver

Voz 1 40:13 yo diría mujer mujer hombre hombre es hombre cúmulo habría puesto Siro

Voz 0882 40:17 es Wayne Newton es un hombre un hombre era un chico muy joven cuando lo grabó como con diecisiete años así pero

Voz 10 40:22 Wayne Newton era Aldán que sin estar seguro

Voz 0882 40:25 diseñar estoy seguro y ahora esta voz en falsete es en falsete eso sí pero no sabemos

Voz 38 40:34 Moreno

Voz 1 40:37 claro porque lo conocemos parece ha tenido fuera yo creo que un caballito y Lucía indios haya querer Camila si le os ayer era un nombre a caballito no

Voz 0882 40:53 yo me crié sin billete bueno ahora atentos atentos ahora que esta creo que tiene un poco de dificultad digo esta canción no es hombre

Voz 40 41:01 atentos

Voz 0230 41:04 va

Voz 40 41:06 los hombre de la eh

Voz 1 41:14 no solo hombre exactamente Santa donde han de Johnson está yo sabía que le

Voz 0882 41:19 para conocer porque es muy peculiar porque su timbre de voz es muy conocido pero parece una mujer que a mí me recuerda mucho a esta señora

Voz 0230 41:25 no

Voz 2 41:28 sí

Voz 1 41:31 a Nina Simone yo pensaba que no ella supo nosotras a ver si es hombre o mujer

Voz 0882 41:51 alguien lo sabe hombre yo no digo nada números ya que hay que su nombre

Voz 41 41:58 eh

Voz 1 41:58 sí yo tengo muchas dudas diría hombre hombre

Voz 0882 42:03 es un hombre Crystal Cruises Montés que cantaba muchas canciones a su nombre pero por los pelos en agudo si era uno bueno eso hispano hay muchos hispanos con la voz muy agudas sobre todo si tienen origen nativo bueno vamos ahora con este otro que es un poco más

Voz 42 42:18 por los bien

Voz 10 42:29 la canción es famosa transito ahí no

Voz 1284 42:32 se mucho es que Armando Manzanero es el caso del mundo

Voz 0882 42:34 R todo es para lo que pasa es que la primera grabación que hizo era todavía más joven que es la que cuando digo grabó esta canción y la hizo famosa que es que tiene desgravaciones ir parecía una mujer esto que viene habrá que saber eh

Voz 2 42:52 el niño de cuatro años hombre yo creo que creo esto

Voz 1 43:06 pues a su nombre

Voz 0882 43:07 sí es Buddy Guy un gran cantante que acaba el soul y el blues increíbles allí y luego por último ahora nos queda una persona color negro íbera

Voz 43 43:18 yo tengo un morro

Voz 44 43:21 a T

Voz 0882 43:24 no

Voz 1 43:25 yo una coger Mohamed mujer

Voz 0882 43:29 le con dos veces deberíais hoy la porque es una maravilla sacan delante de Gospel para fines de Paloma a la guitarra

Voz 1 43:33 la digo esperada maravillosa que bueno porque era muy feo

Voz 4 43:39 aquí de la Torre mañana en La Ventana