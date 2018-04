Hora 25 Deportes: La Copa del Rey entra en juego (19/04/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 1704 00:17 están jugó dos partidos y luego hay otros dos a esta hora está más cerca el Barça de ser campeón de Liga porque está perdiendo el Atlético de Madrid en San Sebastián en el descanso del Real Sociedad Atlético de Madrid Roberto Ramajo los donostiarras por delante buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes

Voz 5 00:34 estamos en el tiempo de descanso aquí en Anoeta si la Real Sociedad gana por uno cero al Atlético de Madrid con el gol de William José marcado en el XXVII de la primera parte una Real que ha sido superior al conjunto del Cholo Simeone que le ha costado mucho crear peligro sobre la portería del argentino Jero Rulli la Real es verdad que tampoco así muchas ocasiones ha estado mejor sobre el césped sólo ha rubricado con el gol de William José Cara mismo en el tiempo de descanso le pone por delante

Voz 6 01:00 al equipo donostiarra salen ya los futbolista

Voz 5 01:02 Ciudad Real también los futbolistas del Cholo Simeone del Atlético de Madrid va a haber un cambio porque no les gusta sale el Cho sale el Niño Torres va a arrancar la segunda parte por ahora real uno

Voz 1704 01:13 Atlético de Madrid que acaba de comenzar la segunda mitad en Vitoria del Alavés Girona el Alavés intentando certificar su permanencia Girona tiene todavía opciones de llegar a la Europa League David Fernández como esta ola

Voz 7 01:25 hola Gallego buenas tardes desde Mendizorroza primer minuto de la segunda parte de un partido donde el Alavés hoy no lo puede conseguir matemáticamente pero sí puede quedarse muy cerca ya de estar la temporada que viene en Primera División frente a un Girona que apura mucho sus opciones que tiene todavía de jugar el año que viene la Europa League la primera parte ha estado igualada con más dominio más posesión del Girona pero las ocasiones y llegadas más peligrosas han sido del bando buitre no eso sí todavía no hay goles casi lleno en Mendizorroza tarde primaveral rozando veraniega cuarenta y seis y medio de partido Deportivo Alavés cero Girona cero

Voz 1704 01:58 a las nueve y media dos partidos duelo dramático en la zona baja de la tabla Levante Málaga Si el Málaga pierde hoy certifica su descenso a la Segunda División Levante Si gana da un paso un paso importante para salvarse ya en el Villamarín Se juega a las nueve y media el Betis Unión Deportivo a Las Palmas enseguida estamos en esos campos para ver el ambiente ahora baloncesto porque tenemos el juego en la Euroliga el segundo partido de play off entre el Panathinaikos y el Real Madrid en el primero disputado también en Atenas ganaron los griegos vamos a ver cómo es el segundo Marta buenas tardes

Voz 0277 02:30 hola Gallego muy buena ser del Real Madrid en busca de la redención en Atenas después de la debacle del primer partido de la serie han empezado mejor los de Pablo Laso aunque se empieza a marchar el Panathinaikos de Xavi Pascual en el marcador tres XXXI para llegar al final del primer cuarto Panathinaikos dieciséis Real Madrid ocho

Voz 1704 02:49 recordemos playoff al mejor de cinco después de estos dos partidos la serie viajará a Madrid bueno pues pendiente de cómo está en directo la jornada de fútbol el baloncesto también pendientes de el Open de Montecarlo de tenis donde Rafa Nadal ha ganado hoy en su segundo partido a caer Sanofi seis tres seis dos empezamos como siempre con vuestros mensajes ciertamente un poquito de por favor venga

Voz 8 03:15 buenas tardes Gallego ayer me pareció ir a esta señora que desde el Madrid que nunca me acuerdo del nombre porque

Voz 9 03:21 eh hay de Maite se llama el partido el Málaga que se dio la esencia de una deriva ese juego nadie impresionan de maravillosos que eso es cómo se juega al fútbol que es que eso es la esencia de fumadores es tal cual pues señora mía vivimos son mundo distinto porque vamos para mí el fútbol es fútbol pues te digo para mí el fútbol es Messi se llama lionés ni o Lionel Andrés

Voz 10 03:49 ves ese es el punto final

Voz 8 03:53 muchas gracias señor Gallego estaba otra ya espabila Padilla

Voz 1704 03:58 eso intentamos deja vuestros mensajes venga

Voz 11 04:15 su XXV Gallego porque el día que no llueve en Vigo está el campo embarrado y el gol con la mano de Yago Aspas no decís nada si fuera el Madrid estaría es una semana hablando porque el Celta no jugó con esa misma es intensidad contra el Leganés Ada Madrid

Voz 1704 04:44 hoy empezamos dos partidos en juego Real Sociedad uno Atlético de Madrid cero y Alavés cero Girona cero hoy a las nueve y media en menos de una hora comienzan otros dos vaya duelo de angustia el que se juegan el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Málaga Levante todavía con muchas opciones de salvarse es un partido vital para los levantinistas el Málaga colista y casi casi sentenciado cómo salen los equipos cómo es el ambiente José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 1022 05:25 hola muy buenas gallego bueno pues el Levante que va a dar un paso casi definitivo hacia la salvación si logra la victoria ante el Málaga después del empate del Deportivo de la Coruña el pasado martes una victoria les situaría a siete puntos del Deportivo de la Coruña más el golaverage Paco López recupera Coke Andújar para lateral izquierdo porque el derecho lo va a ocupar Pedro López también vuelve Enmanuel voten para acompañar a Roger Martí en ataque que mientras que el Málaga que llega en situación absolutamente dramática si pierde matemáticamente será equipo de Segunda División la puesta es Hideki Idriedo Roldán para el ataque les tiene como novedad en la banda derecha Ia Adrian va a ser el que acompaña a Mehdi Lacen en la medular como se presenta Adrian Rubio el ambiente en el estadio Ciudad de Valencia

Voz 12 06:05 muy buenas hola muy buenas tardes pues bueno pues de momento calma antes de lo que será la tempestad aquí en el Valencia en los ríos porque los futbolistas están a punto de calentar tarde calurosa sean en chupa hace poco me todos los aspersores y poquito a poco el público va llegando a un estadio Ciudad de Valencia en el que se espera que haya más de tres cuartos de entrada se han habilitado lo ha hecho el club porque no quiere que hay asientos vacíos pues han habilitado los pases infantiles para que puedan venir adulto nueve y medias el partido como digo habrá ambientazo final por la salvación sobre todo para un Levante que si gana tendrá casi el cien por cien el billete en la permanencia asegurado

Voz 1704 06:39 bueno pues ese partido por la zona baja y por la zona baja ahí por la zona alta se juega en el Villamarín el Real Betis Unión Deportiva Las Palmas vaya duelo de entrenadores Quique Setién ex de la Unión Deportiva Las Palmas hoy en el B this con su equipo luchando por certificar su clasificación europea la Unión Deportiva Las Palmas de Paco Jémez con la angustia de evitar el descenso a la Segunda División cómo es el ambiente cómo salen los equipos vamos al Villamarín Santi Ortega Fran rojillo compañero buenas tardes

Voz 0684 07:09 hola Gallego qué tal buenas tardes tú como buen aficionado a la música te puedo decir que aquí en el Villamarín ponen buena muy buena música pero hoy estamos en feria suenan sevillanas a tope para recibir al Betis que saltarán unos minutos al terreno de juego a jugar frente a Unión Deportiva Las Palmas no voy a decir certifica el pero casi la participación europea yp proteger la quinta plaza que tal me sobrado el Beti de Facultad de resultados y capacidades en las últimas semanas con cinco victorias consecutivas once decidido con Dani que en portería Barragán Bartra Mandi Jordi Amat con Junior la línea defensiva va a jugar Joaquín Fabián y también en el centro del campo y arriba Sergio León no está convocado Lora en el chico que está llamando la atención por la capacidad goleadora que tiene la Unión Deportiva Las Palmas por más cuentas que haga no les salen pero no ven segundo entrenador

Voz 0660 07:55 el equipo yo el último con veintiún puntos va a jugar en el estadio del Betis con Raúl hizo AIM es novedad en la portería Michel Macedo Calpe Ximo Navarro ir David García este voy Dani Castellanos por delante con Halilovic y Nacho Gil en bandas Aquilani Kick Calleri en la apuntarse va a llenar el estadio a media horita la pero vamos viviendo

Voz 0684 08:16 no es este es el ambiente premio el partido comienza a las nueve y media El Betis buscando su plata europea que hace varios años que era la consigue al margen del partido una pregunta también es muy importante cómoda y muy tranquila Gallego ha faltado

Voz 13 08:29 pues venga venga por ahí

Voz 0684 08:33 os esperamos por favor que sábado todavía tenemos opciones lo intentaremos

Voz 20 11:23 qué tal muy buenas están en Marbella se van a marchar a Madrid mañana por la tarde a las cinco de la tarde se van en tren hacía Madrid han recibido la visita el presidente Castro del director deportivo Óscar Arias en el día de hoy tiene a toda la plantilla salvo a Ganso que no cuenta con él Montella ya que está lesionado mañana por la tarde por tanto a Madrid evitando la feria ir con la idea de

Voz 6 11:45 quieres sorprender al Barcelona porque el Sevilla frente a grandes equipos y en grandes ocasiones al Atlético de Madrid en Copa Manchester Bayern de Munich ha dado la cara garra

Voz 1704 11:55 el Barcelona de Valverde estaba pendiente de la recuperación de Rakitic última hora Jordi Martí buenas tardes

Voz 0985 12:01 buenas tardes Jesús Rakitic ha recibido el alta médica con lo que el once previsible será formado por Ter Stegen Sergi Roberto Piqué Umtiti Alba Rakitic Busquets en el pivote Coutinho e Iniesta en banda y Messi Suárez Coutinho apostamos por Cotino un Coutinho que por cierto hoy en la televisión del Barça ha advertido escucharle de los riesgos del Sevilla

Voz 21 12:23 grande que podemos juzgados contra ellos y en Liga Hay fueron partiendo muy difícil ahí en Sevilla buenos tenemos unos días para que el entrenando el míster Nos va a todo lo que necesitamos seis bueno esperamos nos pero para bien para eh

Voz 0985 12:45 recuerda Jesús que Coutinho fue entró fue sustituido en Balaídos en el minuto quince de la segunda parte entró Messi en su lugar y eso nos hace apuntarse al once contra Sevilla

Voz 1704 12:56 es un partidazo si decenas de miles de aficionados van a llenar el Metropolitano de

Voz 22 13:01 que de Sevilla desde Barcelona

Voz 1704 13:04 de toda España porque hay muchas peñas azulgrana de Castilla La Mancha de Extremadura de la Comunidad Valenciana que van a venir a Madrid también animar al Fútbol Club Barcelona en la final de Copa va a ser de nuevo tristemente polémico el himno de España cuando suene Su Majestad el Rey presida el partido porque parece que habrá protestas ayer en El Larguero el portavoz del Fútbol Club Barcelona Josep Vives habló sobre la postura del Barça hacia esos pitos que pueden silbar sus aficionados los aficionados del Barça cuando suena

Voz 23 13:43 el himno de España esto dijo Josep Vives no les gusta que se quite nadie a nadie nos gusta pero

Voz 24 13:52 también decía el presidente hoy entendemos que los mitos que se han escuchado en las últimas finales de manera reiterada desde hace algunos años no responden tanto ningún menoscabo ni una falta de respeto hacia un símbolo determinado ni ni a todo lo que hay detrás de ese símbolo sino aun protesta a muy importante una parte mayoritaria de nuestra afición o por considerar que ha habido actitudes durante los últimos años contrarias al pueblo de Cataluña y por lo tanto ha sido más un acto de protesta que un menoscabo hacia nadie

Voz 1704 14:21 los pitos son una protesta por actitudes de los últimos años contra el pueblo de Cataluña bueno pues eso dice el portavoz del Fútbol Club Barcelona esperemos en cualquier caso que el episodio de los pitos pase y luego nos centremos todos en un gran partido de fútbol la final de Copa entre el Sevilla y el Barcelona enseguida vamos a los partidos en directo que podemos tener novedades antes preguntamos en Barcelona por el español ayer el Espanyol de Quique Sánchez Flórez perdió con el Eibar cero uno y al final del partido hubo una abundante protesta contra el entrenador cómo está el asunto

Voz 6 14:58 cómo está el futuro de Quique cómo está la relación de Quique con la plantilla

Voz 1704 15:02 hay el club yo antes buenas tardes hola Gallego ha bajado

Voz 6 15:04 poco el suflé pero hay un debate interno en el club porque ayer por la noche había voces entre los dirigentes que ya decían que Quique no tendría que acabar la temporada es más con el calentón decían que había que cesarlo ya el resto mantienen todavía el plan inicial que el riesgo de descenso es mínimo y tiene que acabar la Liga con la máxima dignidad posible pero ayer después del partido vieron al técnico muy muy muy tocado el vestuario además ya no les siguen a los jugadores los ha perdido hoy todos tampoco más calmado pero si el Espanyol pierde en Girona el domingo nadie ni los que apuestan por la continuidad de Quique se atreven asegurar quién será el entrenador del Espanyol las últimas cuatro jornadas gran

Voz 1704 15:38 es Joan vamos en directo a Vitoria hay novedad en el Alavés Girona

Voz 7 15:43 eso es gol del equipo gerundense se adelanta el Girona por medio de Alex García falta lateral desde la banda izquierda que vota el jugador gerundense no sale Pacheco no salía a rematar nadie y entrenar

Voz 1704 15:56 dudas de uno y otro el balón bota

Voz 7 15:59 exactamente la portería del Alavés así que minuto sesenta de partido es adelantan los visitantes en Mendizorroza Deportivo Alavés cero Girona uno Aller

Voz 1704 16:07 García si el partido terminase así el Girona iría a los cuarenta y siete puntos sólo uno por detrás del Sevilla que marca la séptima plaza que daría opción de jugar la Europa League si el Barça ganase la Copa del Rey es decir que el Girona en su temporada debut en Primera División está cerquita de conseguir el milagro de meterse en la Europa League vamos a San Sebastián como está la segunda mitad del Real Sociedad uno Atlético de Madrid cero Roberto

Voz 5 16:36 pues nadie entiende gallego lo que ha pitado el árbitro se quedaba solo el Niño Torres delante de repente en Bali la jugada por una mano de el futbolista del Atlético de Madrid que yo no la he visto tampoco el Niño Torres que seguirá Don cara de pocos amigos cara de circunstancias pero la realidad es que han salido vitola al campanario Niño Torres y el Atlético de Madrid sigue sin carburar Larrea en la que lleva el peso del partido canino del sesenta del encuentro aquí en Anoeta sigue la Real Sociedad ganando uno cero con el gol de William José en la primera parte

Voz 1704 17:06 vamos al baloncesto segundo partido playoff Euroliga en Grecia Panathinaikos Real Madrid como está Marta Casas

Voz 0277 17:12 pues con los blancos muchísimo más metidos en el partido que lo que vimos en el primer encuentro de la serie ahora hay triple de Jaycee Carroll para poner el empate en el marcador Panathinaikos XXI Real Madrid veintiuno siete minutos para llegar al descanso

Voz 1704 17:26 pues en medio de toda esta locura mañana comienza otra nueva jornada de Liga si mañana hay otro partido de la primera división que se juega en Butarque entre el Leganés y el Deportivo de la Coruña y es un partido importantísimo para los dos el Lega Óscar Egido buscando su salvación matemática buenas tardes

Voz 25 17:42 la gallego muy buenas el Lega gana será matemáticamente equipo

Voz 1704 17:45 desde primera por tercera temporada consecutiva

Voz 25 17:48 Garitano hablaba esta tarde y tenía este respeto por el oído

Voz 26 17:50 ha llamado la atención no el que está él porque al principio tampoco tenían buenos resultados la tranquilidad la pausa que o a todo o no la naturalidad algunos situación que que no tiene que ser nada nada sencillo y es un equipo que se le que que no ahora la toalla tíos pero eso ha confirmado las bajas de Muñoz tiene Mantovani

Voz 1704 18:09 el Deportivo de la Coruña de Clarence Seedorf buscando el milagro de quedarse en Primera novedades Fran Hermida hola

Voz 0688 18:15 hola qué tal muy buenas hombre porque ya está en Madrid llevando todos los disponibles y dos juntar y bóvedas y bien Tito aunque por decisión técnica se ha quedado en A Coruña en principio vuelven a esa situación Sidney y Fede Cartabia veremos si entran en la convocatoria de un Depor que tiene pensado jugar con once bastante similar al de las últimas jornadas por qué CDC a la acumulación de minutos y la falta de descanso Seedorf quiere confiar en los que le han otorgado este cambio de rumbo al mundo

Voz 1704 18:41 el Deportivo de la Coruña que hoy en su hotel de concentración mirará el Levante Málaga esperando una victoria del Málaga claro seguimos en Hora Veinticinco deportes en la SER

Voz 1704 20:54 el master el Master mil de Montecarlo de tenis donde Rafa Nadal se ha metido hoy en cuartos de final ha ganado en dos sets al ruso Caixa no está Rafa en un momento Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 1566 21:07 bueno pues sí la verdad es que está francamente bien es curioso lo de este chico cada vez que reaparece de una lesión larga vuelve con una fuerza tremenda verdad ha ganado dos de incluso en algún momento ha bajado un poquito así que está en cuartos se va a ver las caras mañana a la una masa me lo que veía con el Dominic Thiem tienen que hubiera daba a Djokovic seis siete seis dos y seis yo como y le está costando volver así que bueno lo que yo digo que las lesiones de unos volviendo rápido unos cuesta muchísimo yo tenía tan poco en la cabeza y entonces un problema que tenía familiar así que lo que hay Bautista ha perdido Congo Fancy cuatro siete cinco así que mañana tendremos Galán tienen dimitió gocen que es Velez Nishikori dignificó y que también vuelve también las pasa canutas todos los partidos

Voz 1704 21:58 muy bien estaremos pendientes de si Rafa Nadal gana el máster porque a Rafa el máster no se lo van a regalar ni mucho menos

Voz 33 22:07 vamos a hablar de motociclismo vuelven las motos de este fin de semana después del polémico Gran Premio de Argentina y aquella Marc Márquez hoy en la rueda de prensa previa a los entrenamientos hablado de cómo llega a esta carrera después de toda la polémica que hubo en Argentina declaraciones a los compañeros de Movistar Plus ya lo dije

Voz 34 22:32 nada era Tina lo que creía en ese en ese momento como piloto como persona que le gusta mejorar Le gusta sobre todo de tal aprender de lo te lo fió a pedir disculpas por ello

Voz 1704 22:54 importancia esperemos que sea un gran premio más tranquilo que el de Argentina como has visto los pilotos Mela Chércoles Austin buenas tardes

Voz 35 23:05 veces ha liberado ya de la tensión vivida en Argentina hace dos semanas ya está en modo carreras juran premio normal ha disfrutado en Brasil united también ha disfrutado el súper cross en un deporte que la pasión ha ido muy tranquilo incluso bromeando sobre los partidos de la Champions Mou le dio que pasamos los madridistas contra es lo más duro pasó del contra alarma a Valentino Rossi va a entre expuestos ante los medios de comunicación y está por ver si mañana ambos van a constituir en la Comisión de Seguridad porque ninguno de los dos ha comparecido en la rueda de prensa oficial por cierto aquí está aquí es Dani Pedrosa que intentar corre este gran Premio recordemos que fracturó el radio del brazo derecho en no sé cómo hacía Chile sancionaron y al francés en cambio no

Voz 1704 23:50 gracias Mena volvemos al baloncesto Panathinaikos Real Madrid en directo playoff segundo partido Marta Casares

Voz 0277 23:56 con el partido totalmente igualado llegó a ir ocho puntos abajo el Real Madrid le ha sabido dar la vuelta a cinco minutos para llegar al descanso en el OAKA ante dieciocho mil personas Panathinaikos Veintisiete Real Madrid veintisiete

Voz 1704 24:08 mañana el Baskonia jugará el segundo partido de su playoff ante el Fenerbahce segundo partido que se juega también en Turquía los vitorianos perdieron el primero cómo afrontan el segundo Héctor González hola

Voz 1981 24:19 qué tal Gallego obligado al levantarse el Baskonia tres esa derrota de ayer esta tarde se han entrenado en el Ulker Arena escenario del partido no suena cancha que sería especialmente bien a los de Pedro Martínez solo una victoria allí en los últimos seis partidos Jayson Granger es además baja por su esguince de tobillo pero ayer vasco Nieto unos muy buenos últimos quince minutos hay motivos para creer así que mañana a las ocho menos cuarto Fenerbahce Baskonia NBA

Voz 1704 24:41 se están poniendo muy interesante los playoff Javi Blanco buenas tardes

Voz 0699 24:45 qué tal Gallego vamos a destacar que Ricky Rubio

Voz 1704 24:47 hoy lo Utah Jazz han empatado el playoff con

Voz 0699 24:51 los Thunder ya preveíamos que la eliminatoria entre Oklahoma Utah iba a estar muy emocionante anoche los Jazz empataron la sería uno de los vencerá los liberados liderados por un gran Ricky que se acercó al triple doble veintidós punto nueve instancias y siete rebotes aunque hay que decir que el mejor del encuentro fue Donovan Michel uno de los aspirantes a rookie del año aunque parece que ese título Baile para vencimos anotó veintiocho puntos de los cuales trece fueron en el último cuarto en Oklahoma Abrines jugó catorce minutos en los que no anotó anoche también el empató su eliminatoria Cleveland los cables ganan a los Faces con increíble Le Bron James cuarenta y seis puntazo esclavo además superando el setenta por ciento de acierto en tiros de campo y cinco puntitos de Calderón que disputó trece minutos bueno no son muchos minuto gallego pero sigue gozando

Voz 1704 25:36 algo que contando para el entrenador para lo que es lo importante

Voz 0699 25:39 en el tercer partido de la noche Houston puso el dos cero ante Minnesota esta eliminatoria seguramente sea la más desigual junto con la de Golden State San Antonio eh no brilló especialmente James Harden para lo que nos tiene acostumbrados O'Shea gran encuentro de Chris Paul bien secundado por diera el green y Trevor Ariza para esta noche a la una Philadelphia Miami empate a uno en la serie está también está muy emocionante a las tres el Portland Nueva Orleans dos cero para los peli Cannes y a las tres y media Golden State San Antonio dos cero para los Warriors y en este partido gallego no va a estar sentado en el banquillo de los pairs el técnico quiere Popovic porque ha fallecido esta noche su mujer a los sesenta y siete años en letras una alta

Voz 1704 26:16 la enfermedad y quién va a estar en el banquillo un viejo conoce

Voz 0699 26:18 ha sido en la ACB el ex madridista Ettore Messina

Voz 1704 26:21 m por favor por favor qué dirá la antimateria estará contento gracias Javi tenemos también ya preparada la Final Four de la Copa de Europa de Futsal de fútbol sala mañana duelo español en semifinales en Zaragoza Toni López

Voz 0699 26:36 a las nueve de la noche encerradas a semifinales la grande de las dos entre los dos españoles Movistar Inter Barça Lassa veinte rey de Europa el que más UEFA Futsal Cup tiene lleva cuatro busca la quinta el Barça lleva dos no gana desde dos mil catorce en Europa lleva tres años en blanco también en España previa hablado Andreu Plaza el técnico del Barça sobre el Inter

Voz 36 26:52 interés el actual campeón de Europa es el claro dominador de este deporte en Europa y en España por descontado en los últimos años nosotros somos los aspirantes

Voz 0699 27:04 seis La otra semifinal entre Sporting de Portugal el guión de Hungría entrenado por el mítico Javi Rodríguez es el más pequeño la Final Four todos los partidos incluida la final del domingo a las ocho en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza

Voz 1704 27:14 el vamos situando marcadores cómo está el Real Sociedad Atlético Roberto

Voz 37 27:17 se trata de partido en Anoeta a punto de marcar el segundo William José Real Sociedad Atlético de Madrid cero Alavés Girona Kevin minuto setenta y dos de partido trata de igual el deporte

Voz 7 27:27 digo Alavés marcador de Alavés cero Girona uno marcó Alex García ganas

Voz 33 27:32 once y media en El Larguero todo lo que pasa en estos partidos y en el Levante Málaga y el Betis Unión Deportiva Las Palmas ahora sigue hora25 con Ángels Barceló saludo de Gallego gracias por escucharnos