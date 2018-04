Pepe Castro: "Sabemos que es muy difícil pero tenemos nuestras opciones"

Voz 1 00:00 ah bueno ha visto algo de fútbol esta tarde no ha visto lo del Betis

Voz 2 00:04 sí sí evitó a los últimos minutos

Voz 3 00:07 descuartizó José pero se les escapa un poco no bueno bueno bueno

Voz 2 00:13 nosotros este año hemos tenido una temporada muy exigente con muchos partidos no sé pero entorno a dieciséis diecisiete partidos y hace unos días la que muchos equipos somos estaba ahí en las tres competiciones esos pobres no tanta cenó tras es también de Gata pero bueno tenemos una final ahí que no tiene ilusionado y entró para nosotros sería estás no tiene el título ITA directamente en Europa no

Voz 3 00:42 un año más bonito una extraordinaria una temporada muy buena vamos a ver qué pasa el sábado digo que le noto un poco tocada la voz que la sí voy a la feria o que podría dar bueno se tras no ser trasnochaba mucho no se grita mucho allí se ve muchas cosas

Voz 1 00:58 el rebujito dice que que que se sube

Voz 4 01:00 pues eh eh

Voz 2 01:03 pero la fuerte

Voz 1 01:06 esto que está bonita la feria este año no

Voz 2 01:09 pues sí sí igual como todos no todos los años pero la año la pena de los gustar en sabía ya sabe que es una maravilla la pena desde la pierden los jugadores no lo estoy allí monté La a Marbella bueno normal que este año ha venido si una parte en Coruña cuando ella tenía una final pues lógicamente han echado a él al equipo y ha estado pues solamente dentro en Marbella si está bien esta mañana hay un rato departiendo y bueno bueno si al final como no puede ser de otra forma sabemos que es muy sí sí pero con una sabemos también que estemos de Francia

Voz 1375 01:50 se habla mucho de política y poco de fútbol no en la previa de la final de Copa ya nos hemos acostumbrado casi sea si estos últimos años no

Voz 2 01:58 bueno a Madrid y el Barça no aquí no aquí de lo que hablamos de de la ilusión que tenemos en conseguir esta este título

Voz 5 02:08 sí sí hizo veinticinco mil

Voz 2 02:11 esta visita que el hemos vendido entradas para que puedan estar allí animar a nuestro equipo otro no importa

Voz 3 02:19 cómo ve al Barça como cómo ve al equipo azulgrana en este en este punto de la temporada mejor peor

Voz 2 02:26 bueno son sólo hay un dato que lo dice todo lo que no ha perdido ningún partido en toda la temporada ya que eso es suficiente no

Voz 1375 02:33 a no perder la final es un fracaso con el Barça o eso ya pase lo que pase es buena nota para el Sevilla

Voz 2 02:41 a ver llegar a una final siempre es una bendición fracasan el puede haber perderla pero evidentemente nosotros no solo podemos pensar en ganarla porque con lo que cuesta llegar a una final

Voz 3 02:53 luego no gana bueno está están llegando a montones demostraron tal y no tocarme tal cual está llegando un montón de finales sí

Voz 2 03:01 ya te lo cuenta mucho lo que hay es esfuerzo como dicha o lo estamos pagando la Liga no porque son muchísimos partidos más que otro equipo no con el hay

Voz 1375 03:14 dígame la verdad le gustaría que Messi se pillara a no ser un constipado así el mañana por la noche

Voz 2 03:18 no me gusta ser muy deportista quiero que Messi juegue con menor da pero en el campo si si tener que pensar mal a nadie

Voz 1375 03:30 seguramente cuando sean las nueve y veintisiete del sábado a sonará el himno de España hay se producirá una gran pitada por parte de algunos aficionados habrá otros que no pitarán pero los pitos van a sonar iban a sonar mucho cómo están sonando los últimos años le molesta

Voz 2 03:46 hombre yo creo que quiere en una final en un espectáculo tan bonito que lo que tiene que ser en una fiesta total dos no le veo ningún sentido pero yo no quiero meterme en eso explica porque son tema político y a mí lo que me gusta a mí

Voz 3 04:01 es fútbol a mi también la verdad que hablamos demasiado política hay muy poco de fútbol luego vamos a hablar del partido pero hablar de cómo viene el Barça Sevilla luego en hablaremos de

Voz 1375 04:10 al final la última presidente depende de lo que pase mañana en la final pasado mañana en la final el futuro de Montes

Voz 3 04:19 no no no tiene nada que ver

Voz 2 04:21 nosotros de momento lo que estamos pensando en el arsenal iraquí citando en hacer nada evidentemente cuando va minando la temporada pues se va haciendo balance de todo en todos los sentidos todo lo que se ha pueblo que haremos pero no todo son muy contentos con cautela es lo que hace falta seguir seguir y seguir consiguiendo ético