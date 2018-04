Luis Hernández: "No es un día para buscar culpables, nos ha lastrado el mal inicio de temporada"

Voz 2

00:14

bueno pues el sentir obviamente es eh es el mismo sentir que que tiene que tiene cualquier la vista no es un día muy duro muy triste llevamos una afición detrás eh muy grande una ciudad muy importante que lleva disfrutando en primera división en los últimos diez años desgraciadamente pues lo hemos ascendido como he dicho antes en el último mes hemos estado hemos estado muy cerca ello pero sin duda hoy es es un día es un día muy triste muy triste para todos porque aún se consuma lo que lo que en ninguno hemos querido decir nunca lo que no hemos querido hablar nunca y los que no lo que los aparecido inimaginable no durante toda la temporada pero como he dicho antes yo creo que a partir de no puede caber la la lamentación sino mirarnos a cada uno a cero autocrítica desde el primero hasta el último aprender qué es lo que se ha hecho mal porque hemos hecho obviamente muchas muchas cosas mal pero a partir de ahí empezar a pensar en en la temporal temporada fundamental para el club Wi Fi debe ser de mañana el primer día de del ascenso que va a ser obviamente nuestro nuestro objetivo culpable