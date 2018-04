William José: "Estoy haciendo las cosas bien para conseguir un sitio en la selección"

sí yo yo no estoy gordo no cree que estas medidas no basta para para que consiga hace bastante

Voz 0165

01:38

sí en edad no nosotros cuando que tienen a todos cree que tenemos una motivación no pero no no no tenemos que que os decía que no supo por otra que que ha hecho también año claro que que la escuela no estaba sabiendo que he pero ahora