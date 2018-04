Quique Setién: "Es impresionante como viven aquí el fútbol"

Voz 1 00:00 salvarse y en el otro partido del Betis joe qué manera de de de de sufrir hasta el último suspiro Quique

Voz 1757 00:06 no es sufrir estaban sufriendo ellos eh la realidad es que al final ha llegado el gol a última hora pero no lo hemos merecido mucho antes que el equipo en la segunda parte ha sido muy superior hemos creado un infinidad de ocasiones no sea falta ese punto has cierto es de inspiración que han tenido junior en el final del partido pero bueno yo creo que estábamos haciendo las cosas bien aunque la primera parte de la Unión Deportiva nuestra comprometido es verdad que no nos han llamado mucho pero no a costa recuperar el balón en su campo como nos hubiera gustado sí que es cierto que cuando hemos superado esa presión que nos han hecho tan arriba hemos encontrado los espacios rápido y en cada ocasión que lo hemos superado pues ha sido una ocasión

Voz 1375 00:59 qué qué imagen tan bonita estar aquí Benjamín Zarandona que te está escuchando hace todo el míster

Voz 1757 01:03 hola buenas

Voz 1375 01:03 pero qué qué imagen tan bonita estábamos comentando ahora ven Yiyo la del final del partido con con los jugadores en el campo celebrando y la afición sin moverse de de campo como que quería más no querían más fiesta no

Voz 1757 01:14 sí la verdad es que la afición ha sido han sido los primeros que no han perdido la fe en que pudiéramos marcar igual que el resto del equipo no todos los jugadores no

Voz 2 01:24 sí vamos a mover un poco porque entonces acopla un montón estado pasando un mal rato

Voz 1757 01:30 hay miedo incluso de que nos pudieran coger en alguna contra el final porque había muchos jugadores que se han ido hacia adelante Antonio en fin afortunadamente hemos encontrado

Voz 2 01:41 eh eh la solución a última hora ya habrá

Voz 1 01:49 Madrid eh cincuenta y cinco puntos el Betis cuarenta y ocho

Voz 2 01:53 Sevilla séptimo es decir Montes no soy imaginaba yo estuve es nunca por encima del Sevilla no hay nada como hablar para que te caiga para repara bajo no bueno

Voz 1757 02:03 cosas pasan a veces uno

Voz 2 02:05 qué puede decir algo algo demás pero bueno yo lo entiendo perfectamente

Voz 1757 02:12 es normal teniendo en cuenta la trayectoria de ambos equipos en los últimos tiempos pero sí que es verdad que a veces esto del fútbol te hace regates inesperados en un sitio no por eso hay que tratar de ser cauto iba a vivir las cosas con humildad

Voz 2 02:33 esperar a que el trabajo te ayude

Voz 1757 02:36 la mano de fuego no lo no hay quién lo controle el Sevilla

Voz 2 02:40 ya concentrado en Marbella alejado de la feria tutor tú me imagino que les venga a la feria todos no no no que va no

Voz 1757 02:47 no no ahora mismo esta noche vamos a ver pero vamos no por la Feria sino porque tenemos tres días hay que recuperar bien hay que hacer

Voz 2 02:58 o bien mañana después del entrenamiento no

Voz 1757 03:02 ya nos vamos para casa pero te decía decía

Voz 2 03:05 pues no te preocupa que escapen por la noche que eso no te lo tienes que llevar a ningún lado todo eso

Voz 1757 03:11 perfectamente conscientes de lo que nos estamos jugando ya habrá tiempo no es verdad que no serán la Feria pero ya habrá tiempo para celebrar lo que tengamos que celebrar

Voz 1375 03:20 oye lo que estás viviendo que tuyas pasa por unos cuantos vestuarios plantilla jugadores y demás has vivido también un poco de todo y lo que te queda lo lo lo que estás viendo en el Betis ahora es que parecía una familia de verdad no que buen rollo los jugadores contigo la directiva es verdad que claro cuando todo viene de cara a los resultados ayudan mucho pero lo había subido este vestuario esta esta familia que tenéis en el Betis antes en otro sitio

Voz 1757 03:43 no perdóname pero no te oído que estamos sufriendo tranquila

Voz 1375 03:48 te decía Kike Si esto que estás viendo en el Betis este año está esta unidad que se ve que tenéis en el Vestuario el buen rollo el cachondeo cuando decimos el larguero allí con vosotros la directiva a la comunión que hay con el cuerpo técnico o los jugadores tú esto lo había oído antes en otro Vestuario

Voz 1757 04:03 bueno en Lugo tuvimos años extraordinarios la verdad es que no puedo comparar en muchos momentos a lo que estamos viviendo aquí ahora incluso era Edit las Palmas también disfrutamos mucho ahora es verdad que este club aquí hay una pasión que yo desde luego no la he vivido en ningún sitio de esto hay que pasar tiempo aquí para para tratar de entender algunas de las cosas de cómo siente la gente el fútbol de cómo disfruta en las en las victorias y cómo sufren las derrotas no esto la verdad es que ahora mismo estamos viviendo una etapa maravillosa que espero que dure y todo es la consecuencia de que el club eh yo creo que funciona perfectamente a relación y la comunión que alguien todos los esta muy a gusto en el trabajo diario me encuentro muy a gusto con la cabeza del club con Lorenzo con en fin esto es una situación en la que me dedico nada más que a trabajar a pensar en el fútbol cuando hay cualquier cosa que prohibidas siempre hay la gente se desvive puedo solucionar nada más hemos superado muchas dificultades a lo largo de todo el año la suma de todo eso es la que estáis viendo ahora en el convencimiento también de de una propuesta de una idea que tenemos que hemos ido a muerte con ella hay el convencimiento también que tienen los propios futbolistas porque hoy en el en el último minuto hemos tenido la paciencia para llevar el balón de un a otro Paco binario para no meterlos en el en el área desde cualquier lado que esto dice mucho de de de las cosas que hacemos de que al final hemos tenido premió como consecuencia de eso de hacer las cosas que proponemos no

Voz 3 06:09 entrenador ahí Benji sí

Voz 1 06:10 la verdad es que sí yo hombre tengo que felicitarte de pero sobre todo el Betis y Piqué ese tiene un nombre que lo que he visto es muy justo también con los jugadores y sobre todo Loren canterano ya ha que jugar juega ha metido goles Junior que un lateral izquierdo que está resolviendo que estaban en filial también Fabián este año bueno pues como sabes ha sido una consagración evidentemente del club pero también quiero destacar a parte Quique Setién que yo estaba ya hace ayer está aún con ellos destacar también a Eder Sarabia que ese segundo entrenador que también está una labor extraordinaria yo creo que bueno que poco a poco va al Betis donde realmente se merece

Voz 4 06:49 el míster que enhorabuena Hay que haya suerte el parto

Voz 1375 06:53 tío siguiente contra Atlético te te motiva jugar lo Guantanamo el Atlético del Cholo

Voz 1757 06:57 muchas gracias pero es que no he hecho nada fácil jugar contra el Atlético del Cholo bueno ahora en esta situación me motiva contra cualquier equipo no no pone el Atlético no debería ser un abrazo aquí que hasta luego