¿Qué tendría más valor, el doblete del Barcelona o la Champions del Madrid?

Voz 1 00:00 oye qué tal Bonet está por ahí Antonio Romero hola Antonio hola qué tal muy buenas a todos

Voz 2 00:06 con la mano en el corazón eh eh a los oyentes de

Voz 3 00:09 Larguero Si tuvieras que elegir qué prefieres que gane tu equipo sea el que sea la Liga y la Copa o la Champions qué preferirías así que

Voz 2 00:20 a la pregunta de esta noche el Barça tiene opción de lograr el doblete que tendría más valor el hipotético doblete del Barça si gana la Copa el sábado la Liga próximamente o la Champions que podría ganar el Real Madrid que vale más el doblete hipotético del Barça o la Champions del Madrid Romero Gallego

Voz 0239 00:38 Jordi Marco

Voz 1 00:38 los hombres salvo que Guardiola haya cambiado la

Voz 0239 00:42 la opinión del noventa y nueve coma nueve por ciento el estamento futbolístico yo creo que no hay debate a mi me parece que tiene un mérito tremendo ganar la Liga ganar la Copa del Rey pero nada le da más brillo una temporada que ganarlas mejor competición de Europa yo he escuchado muchas veces a Georgia Marco decir que la mejor competición futbolera es la Liga de Campeones Si la mejor competición en la Liga de Campeones lo que tiene más brillantez es ganar la mejor competición de pero jurídico

Voz 0497 01:08 buenas noches a los cuatro gracias por haber partes

Voz 2 01:10 yo yo yo creo que hay que darle mucho

Voz 0497 01:13 la no hay debate hay que darle mucho valor a ganar la Liga española que es una de las más difícil

Voz 2 01:18 sí señor ganar la Liga de la Copa es

Voz 0497 01:20 francamente importante pero claro es que si el Madrid gana esta Champions será su tercera Champions consecutiva será un récord histórico que tardarán cientos de años en batir otro equipo idéntico de diez de veinte treinta años esta temporada si el Madrid gana la Champions será recordada por la tercera Champions consecutiva el Real Madrid y nadie nadie recordará esta temporada por el doblete de Barcelona con todos los medios que tiene ganarlo pero es que la otra marca es que es que es galáctica galácticas sobrenatural tres Champions seguidas hace pocos de lo cuentan alguien y eso fantasía no lo va a conseguir nadie si lo consigue el Madrid esto va a perdurar durante siglos para empezar nadie ha ganado no

Voz 1 02:03 sí

Voz 4 02:04 ni el Madrid ni el Barça pobres Amargós ya lo sabemos no no no no no no eso me encargo yo diría nada no no no te lo digo para empezar

Voz 2 02:13 no le preguntaron fair play debería tendría dejada mal

Voz 4 02:18 a mí hasta ahí ha llegado al condicionar todavía lo entiendo otras cosas no las entiendo dicho esto evidentemente que la Champions es la competición más importante pero un equipo que le gana la Liga y la Copa del Rey bueno la Copa del Rey digamos que el que el Madrid no lo ha competido porque quedó eliminado después de una la dura ronda con Fuenlabrada Numancia hay pleno del Leganés que fue terrible aquella copa para el Real Madrid en el Bernabéu pero un equipo que es capaz de ganarle en la Liga a XXXVIII Jornadas al actual campeón de Europa y que como bien dice Jesús

Voz 5 02:50 no no no no no

Voz 4 02:53 qué puede conquistar la tercera Champions para mí tiene mucho más mérito la Liga que los aficionados van a poner en valor la Champions evidentemente el éxito de la Champions y acabo del Madrid si lo consigue no oculta el terrible fracaso del Madrid en la Liga la Copa

Voz 2 03:08 el éxito del Barça en la Liga y en la Copa

Voz 4 03:11 oculta el terrible fracaso que ha tenido el Barcelona en Roma

Voz 0985 03:14 a mí Manu como ahora estamos en el momento de las exposiciones de cada uno de nosotros pero luego son los oyentes los que tienen la última palabra a mí si me permites me gustaría presentar una prueba en este debate supuesto esta prueba son estas palabras que por favor os ruego que escucha con mucha atención son estas bueno ya te espérate dejo el juicio pero yo ahí está la prueba pincha o mal mi botón desde casa le estoy dando un paseo juntas a la vaya a ver si me sale ahora por ahora

Voz 6 03:47 no hubo la Champions tiene efecto en el sentido que es muy importante también pero nuestro día a día es la Liga y los jugadores lo sabe perfectamente es tan convencido que la Liga es la más difícil en el mundo en la más

Voz 7 04:01 mire por ejemplo para mí si tú me pregunta mi tengo más ilusión que el el recuerdo ha sido impresionante para mí es ganar la Liga porque es lo más difícil lo pero a veces bueno son temporadas donde hay más dificultades

Voz 0985 04:17 me parece Manu que este es un testimonio de alto valor real me permites que yo pueda como testigos cada cada uno defiende sus argumentos con las pruebas que mejor le parece no pues hay que venir al debate más preparados viene entonces yo Manu cuenta que tú haces que es muy clara hay directa que tiene más mérito la respuesta de Zidane es la que es y me parece que realmente la Liga pero ellos notas debatiendo con Zidane bueno la Liga premia la regularidad y la Champions premia momentos entonces yo creo que lo que marca la hegemonía para determinar si desea lo mejor o no pues es la Liga hice Irán está conmigo

Voz 0239 04:55 hay que salir mejor o que no es el mejor aquí aquí lo que se está debatiendo es la gente tiene más Amato al no no a la gente que les llega más he cuando empieza la temporada cuando éxito una pregunta

Voz 0985 05:09 Antonio malito la pregunta es cuando la gente

Voz 0239 05:11 Laia cuando esté la gente en la playa tomando una cañita este verano si la gente va flipa si el Real Madrid logra la tercera también consecutiva o va a seguir hablando del maravilloso triunfo del Barcelona esta temporada en La Rosaleda yo creo creo tengo dudas porque no voy a tener un micrófono a Chiringuito de la costa española pero yo creo que la gente va un poco más con la tercera Liga de Campeones que con la victoria del Barcelona por ejemplo en La Rosaleda

Voz 2 05:37 pequeño matiz no no estamos poniendo en el debate si es la tercera consecutiva o la quinta Liga o la cuarta Copa sino que vale más una Champions o un doblete

Voz 0985 05:47 Manu una pregunta pues también es cierto como dice

Voz 2 05:50 yo que sería la tercera seguida el Madrid cuantos dobletes

Voz 0985 05:52 en el Madrid uno del año pasado el Barça si consigue ganar mañana cuidado es si considerablemente habrá completado ocho dobletes

Voz 0497 06:02 sí está Champions del Madrid además si si termina ganándola es la gana eliminando al París Saint Germaine de los nuevo galácticos al la Juventus de Turín campeona en Italia desde hace seis años sin parar y finalista el año pasado tendría que eliminar al Bayern de Munich ganarlo todo en Alemania de desde que empezó el fútbol ya vería mejor es la final es decir que es una Champions encima toreando miuras que no era Champions regalada eh

Voz 0985 06:32 Jesús quitan se quita esta Champions y la gana al Madrid que esto ya lo veremos porque de momento la lo que tenemos es que hasta el momento la temporada es magnífica Madrid todavía puede fracasar pregunto ganar la Champions

Voz 4 06:43 sí

Voz 0985 06:43 te te quita el sinsabor de el desplome absoluto en la Liga Total brote que Manning bueno pues ya sólo te mira yo pues ya está entoces demos lo bueno si protestamos por si damos por buena la liga del Madrid entonces estamos en otro debate nosotros pero bueno hacer cambios

Voz 0239 07:00 sólo te quitan no sólo el regusto amargo del desplome sino que traspasa directamente en el puente aéreo el regusto amargo al fútbol

Voz 1 07:07 pero esto no

Voz 2 07:10 pero el ábreme el espectáculo este grogui hasta haber que ella poco teatro como siempre está conectado por eso que fuera de ellos

Voz 0985 07:22 vamos a Romero más

Voz 2 07:24 seguro que cree que a través de los yogures esto hablando cree que puede ganar el debate también estos tremendo pero éste es que nos ha dejado tirados rompieron sabes que oigo perfectamente ahora ahora te gustan las pruebas en directo de Mi Pablo le cueste estaba ya muy triste que ya estoy no estamos en directo ahora que ya estoy aquí estoy crecido la pregunta definitiva para que vuelto estoy creció la pregunta de Filipinas para Marcos y a ver si si te lo cuento vuestro ideólogo Pep Guardiola no hubiera dicho lo que he dicho esta semana tendremos otros la gente de presentarnos aquí entre los oyentes de El Larguero a contestar lo que estáis contestando rápidamente no te hagas una pero no no no

Voz 4 08:07 ya sé muy siempre si la dicho Zidane no nos ha dicho Guardiola así lo ha dicho Zidane del año está más

Voz 2 08:13 la Junta que yo te estoy diciendo si no no lo que haces una cosa es lo que haces una cosa Ebidem

Voz 4 08:18 este dato no pero Antonio Hidalgo panárabe algo evidente no pero el año pasado marcó cinco cartulinas que Zidane hace algo evidente sí sí pero Zidane que hizo el año pasado la Liga es lo más importante es la liga pues tanto el pero es que lo dijo el año pasado entre otras razones porque el Madrid cuantas ligas ha ganado en esta última década pero si es que

Voz 2 08:38 además

Voz 0497 08:40 gana la Champions luego tienes en agosto la Supercopa de Europa otro título que le encumbra luego tienes el Mundialito de Clubes en en diciembre es es que

Voz 4 08:50 pues ganar la Champions no no si yo estoy de La Razón Jesús pero la búsqueda de la utopía porque hasta ahora para el Madrid que tiene doce Champions puede tener doce más una bueno puede tener doce más una el el el veintisiete de mayo la búsqueda de de la utopía porque el Madrid no ha conseguido ni un triplete News Tete y eso es algo que el Madrid debe perseguir y debe intentar al menos acercarse conquistar es una medida que este año ya no lo va a conseguir porque la culpa no la tiene la Liga vamos a ver

Voz 0985 09:20 tampoco You y una cosa Manu que pues si el Barça gana esta Liga y gane mi que es lo que ellos pero esto trasciende a la historia eh

Voz 8 09:27 tendrá mucho más mérito Jesús va a ganar la Liga invicto poner en Gavà tendréis que poner en lo Di L

Voz 0985 09:34 y compararla con la que ganó con la ayuda de los años treinta en que se ganaba al campeón ojo con esta Liga

Voz 0497 09:41 el Madrid gana la Champions tiene a Cristiano Ronaldo medio balón de oro en el bote otra vez

Voz 2 09:48 bueno dependerá del Mundial gustaría lo que pasa que no tenemos la fuerza suficiente porque eso está poniendo muy complicado pero me gustaría ponerme en la puerta del vestuario no del Real Madrid sino del Fútbol Club Barcelona las urnas con una urna y que metan un papelito Benito que prefería que preferimos el doblete dos ha la Liga de Campeones nos preguntó

Voz 8 10:09 debate en el debate que los proponen

Voz 2 10:15 a de la duda de la duda

Voz 0985 10:18 aquí nos hemos en que no pagan el no oye Antonio otras reglas la unidad no te enteras

Voz 2 10:24 te vas porque lo propuesto yo las redes móviles a propósito de las redes móviles en las redes móviles y dice Jordi Martí me dice está muy bien el moderador Un día más el once hasta que el Madrid pero creo que he dicho yo dos pero que he dicho dicho fueran no yo tengo un pequeño detallito no digo lo tercera unos digo esto siempre claro que eso sí dio entrada a los oyentes adoptó cincuenta y cuatro en las redes móviles que dice Jordi está muy igualado vamos colas es auténtica las redes sumar las redes humanas a ver quién gana te roba y Gallego Jordi barcos bendito sea Dios

Voz 2 13:51 vernos Larguero con Manu Carreño

Voz 15 14:06 sólo quiero dar un dato como moderador absolutamente imparcial que ya lo sabéis que soy siempre imparcial eh

Voz 21 14:13 qué perdón que es que los votos en las redes sociales en Internet

Voz 2 14:19 de momento esto va cincuenta y uno cuarenta y nueve pero no digo a favor de quién

Voz 0985 14:23 mostrar cincuenta y uno cuarenta y nueve

Voz 2 14:26 primera llamada Roland muy buenas

Voz 5 14:29 muy buenas noches de donde no se llama Bueno Oporto acento me imagino cuéntenos llamas de Las Palmas de una sido uno no ha sido una noche fácil oye la verdad que estamos sufriendo no me extraña no extraño

Voz 22 14:43 tenemos que tenemos que disfrutar de la última jornada en Primera que no ha sido fácil llegar hasta hasta aquí a pensar el próximo año intentara subir hasta las

Voz 2 14:53 seguro que habrá un buen proyecto deportivo estoy seguro bueno Roldán tú qué crees que tendría más valor el doblete del Barça Liga y Copa o la Champions del Real Madrid

Voz 23 15:03 pues a mí me

Voz 22 15:08 la Champions

Voz 0985 15:09 toma parece como que pensaba ayudaba esa paradoja

Voz 22 15:12 no no me lo he pensado no me lo he pensado pero es que el Barça ha hecho una temporada Vie ya empezado bajar sí parece que lo tenía duda ha sido favorito en tono ella empezó a dejar sin embargo el Madrid ha estado bastante más de mi opinión aquí aquí está en semifinales de todos

Voz 21 15:32 o sea que tendría más valor ganar la Champions que el doblete Liga y Copa del Barça si así de claro perfecto pues nada si es que lo tienes lo tiene así de así pues eso no además de Las Palmas

Voz 22 15:45 desde Madrid desde desde siempre he tenido amigos que han sido del Barça si el tira desde el Madrid después cuando el Barça pasado de Chacal pero yo siempre el Madrid como segundo lugar subway cuando juega en Las Palmas de Madrid que en los bueno vuela no no hay Las Palmas eso está claro pues está claro

Voz 5 16:05 oye Roland gracias por llamar eh que vaya bien la noche

Voz 22 16:07 que si me permites mandarlo un saludo

Voz 5 16:10 hermanito que me está escuchando de Valladolid

Voz 22 16:13 el INCIBE hermano carlismo con cómo como Cela Martin Martin Luyk Martens ahí de prácticamente de cocinero hasta que bueno que bueno hombre nada oye Si cocina vino no sé si muy bien aprendido

Voz 2 16:27 ya está hacer ceviche y bueno alguna alguna pero uno

Voz 1 16:34 pues nada espero poder

Voz 22 16:36 contactar otra vez con ustedes cuando quieras

Voz 5 16:39 un abrazo y atrapa tu hermano venga hecha ayer primer voto para Romero Gallego hola Pilar mucha categoría con mucha olas Pilar hola buenas noches buenas noches de donde las llamas me Cantabria desde cantante que zona Cantabria

Voz 22 16:55 un poco Madrid

Voz 5 16:57 venga bueno venga vamos vamos no pasa nada

Voz 22 17:00 la misma dice el Real Madrid hasta las narices hasta hoy pero bueno sigo siendo de larguero toda mi

Voz 5 17:08 así me gustaría tira un beso un beso no somos perfectos pero pero pero bueno ya lo sé que no son pero

Voz 22 17:15 no digo mucho contigo mucho más yo pienso más el valor del Barcelona porque son muy catalana hace siete sesenta años que eres del bono desde el Barça de siempre de toda la mía prefiero que pierdan Racing de Santander el Barcelona fieles claro

Voz 5 17:33 jo osea cuando juegan Racing Barça tú vas con el Barça volcado una bueno

Voz 22 17:41 el mejor jugador del mundo es Messi no hay más Jaime a salir

Voz 5 17:46 no hay más vale entonces el voto se lo das a quién está claro

Voz 22 17:52 no no halal que dice no

Voz 5 17:55 dice Romero pero que es hombre

Voz 22 17:58 el agua

Voz 2 18:00 osea sería más importante el doblete del Barça que la Champions

Voz 22 18:02 que si lo referente ama todo lo referente a la palabra Madrid para mí no entren

Voz 5 18:08 no no está en el diccionario pues nada pues voto para Jordi para yo Rin para amarte Jordi desde luego todo todo mi apoyo jurídico también hizo un gran abrazo eh no lo voy más salado

Voz 2 18:23 adiós Pilar gracias por llamar y por escucharnos cada noche Pilar desde Cantabria

Voz 0985 18:27 muy mal empate a uno de los bienes por una mujer

Voz 19 18:31 eso sí ya ha razonado relacionado con el había perdido las razones de forma muy precisa

Voz 1 18:46 ha sido muy baja opina igual luego la estoy seguro hola Pepa Bueno yo siempre digo yo siempre digo buenos días Pepa pues la señora anterior

Voz 5 18:58 a favor del mundo

Voz 1 19:01 Ronaldo eso ya será me lo mejor del mundo se nos dan los catalanes Messi eso será olvidar debate

Voz 22 19:09 yo para el mejor del mundo más completo

Voz 1 19:12 Aznar así de claro lo que tiene más mérito del mundo la Champions ya está eh no hay más no hay que darle vueltas lo digan a los niños del Barcelona como dices Jordi que los niños con el balón que juegan como vez sí sí si yo le digo que también llora cuando gana la Champions porque si se su padre chiquillo porque yo pero si somos campeones dice sí pero pero cantan el himno del Madrid es la fuera del Madrid no no Pepa cuando tengo que Martí no lo sabía Jordi

Voz 0985 19:55 no Pepa cuando digo que por esa abuela por las calles de Barcelona a los niños les ves jugueteando con el gol

Voz 1 20:03 claro así también hicieron la chilena de de Ronaldo el otro día en el parque los niños no mucha gracia me hace muchas gracias Jordi

Voz 0985 20:16 lo mejor es que te oye lo importante es que te lo pasas

Voz 1 20:19 el votó para romper y para Gallego amoroso importante Serviola Chon pido de Madrid doblete del Barça por supuesto porque tiene más mérito a nadie a la vista hasta que todo lo lógico Club de Europa cuando que se gastan tanto dinero en entrenadores y jugadores porque porque la City de Guardiola City de Guardiola tiene ante sí la cosa esa nada pero no la gana cambian de entrenadores de jugadores porque es lo que aspiro

Voz 5 20:50 claro para para dársela a dónde nos has llamado por cierto donde llamadas

Voz 1 20:54 de aquí de Madrid se

Voz 5 20:57 no te voy a saludar mi hermano como siempre

Voz 1 20:59 muy bien cómo se llama tu hermano su que están en en en una presidencia no se una a perseguía luego si siendo no me escucha algo llegan por la mañana todas las enfermeras diciéndole que él que lo he saludado

Voz 2 21:12 pues ya está un beso de Pepa para su hermano Dios gracias

Voz 1 21:16 a ver si estoy muy enhorabuena por todo eh

Voz 24 21:19 te has visto

Voz 1 21:21 hay uno que que hable un poquito más que debe que favorezca al Madrid y que todo

Voz 2 21:26 bueno a ver si vamos a dar una vuelta de sí insaciable

Voz 1 21:32 nada que tenemos un Jordi Jordi suple no dejaba ninguno

Voz 2 21:37 el Ademar a Roncero ahora a romper ahora

Voz 1 21:40 no va hablando un beso Pepa

Voz 19 21:42 imagen baja eh Jordi calado

Voz 0985 21:46 oye a los oyentes lo importante Navia una carrera nadie que vaya antimadridismo lo pasen bien con nosotros esto es muy importante

Voz 2 21:54 el menudo con lo de la chilena de Ronaldo por Canaletas en la gente la gente haciendo una chilena de Ronaldo volvió ingeniosa también muy bien dos uno

Voz 5 22:02 para Romero hoy para Gallego o jugada siguiente llamada llama tengo que no quiero sufrir hola Pedro

Voz 25 22:08 pero no está nada más es buenas tardes once dentro es bueno estamos como como bueno buenas noches será bueno no digo en esta noche marido de León

Voz 2 22:17 te llamas

Voz 25 22:19 bueno que entendido que también tenía buenas tardes no sé si amonestar de nosotros Pedro Pedro marcando ya no tuvo Goteborg bajando estoy trabajando

Voz 0985 22:31 pero el Goteborg hizo un destrozo a Madrid

Voz 26 22:37 es que me gusta escucharte

Voz 24 22:42 no soy fan yo soy fan suyo tanto yo les oyen en qué trabajas sin trabajo en un hotel de Escandinavia de Candín hay mucha gente está completo lotero

Voz 2 22:55 el sitio por ahí siempre que siempre está ahí

Voz 24 22:58 no soy jugué no siempre está lleno

Voz 2 23:00 tiempo hace ahí

Voz 24 23:03 sí es curioso estamos a hoy hemos está catorce gramos

Voz 5 23:06 muy bien con catorce sí sí

Voz 2 23:09 ya te digo ya he estado en la gente en las terrazas hay espacio les hay ahí español eso no pone el hotel dígame el hotel

Voz 24 23:17 ahora mismo no lo sé no lo haces no debería consultar pero olvidemos que no siempre

Voz 26 23:26 bueno pues tú dirás

Voz 2 23:27 tú dirás si sería más importante la Champions sol doblete

Voz 24 23:30 yo creo que el doblete para que las ligas más importantes yo entiendo la Champions común comprender

Voz 1 23:38 yo no lo entiendo como

Voz 24 23:40 yo yo que soy un jugador juega con la selección de más importantes que juegue que sí a insular o que si ahora constante en su Liga creo la Champions le va a dar el pase a jugar la selección de su país creo yo digo yo yo pienso es que yo creo que la Liga la Copa pues ya te digo bueno para sí dime tampoco ha partido la sanción la liga son muchos partidos

Voz 2 24:09 claro claro claro es que esto al final es como si hace siete grandes Larguero te tumbas a la bartola

Voz 4 24:15 Diez meses

Voz 2 24:17 no lo es que es así eso sí no no muy grande El Larguero sí claro chico para yo siete bueno eso siete tienes a Messi Cristiano vale porque aquí el trabajo vida es la vida en la regular Valverde desde que Valverde contra la Roma se la queda una cara de alegría tú puedes perder una jornada pero ganar la Liga

Voz 24 24:41 la misma cosa que es una una página cosa que no lo mejor hacer importantes a la a la gente mira juntas que a la gente de Madrid siempre al valor admiten en el Madrid aunque tan sólo uno una vez que el Barcelona ha perdido contra el Madrid el Madrid de Mourinho en la Copa del Rey

Voz 2 25:02 la Copa del Rey en Mestalla

Voz 24 25:05 además una ganó dos títulos darle la Champions

Voz 1 25:07 las letras era importante la Copa es la más importante yo lo más que yo yo no lo entiendo

Voz 24 25:16 cuando me daré cuenta que con el título sólo uno siente fracasado el Madrid llegan a sólo uno ya es creer que no es mejor

Voz 2 25:25 sus pues nada Pedro

Voz 24 25:28 en Madrid el voto

Voz 2 25:30 Pedro para Jordi para Marcos que deja el debate empate a dos muy bien Pedro eh

Voz 24 25:35 Pedro siempre vale

Voz 0985 25:37 eh que bajo qué majo Pedro es de esto es decir muy simpático y abierto pues todas

Voz 2 25:44 a Jesús no imaginaba llegar este es no no no no imaginaba aquí bueno Marrero siempre el montador del Barça Madrid suman dos el Madrid no metáis

Voz 0985 25:57 durante el Madrid no os metáis corrección a la UE

Voz 2 25:59 Lima llamada de la noche hola Jaime muy buenas hola buenas noches hombre Jaime de cara al equipo y nos ahorramos el sufrimiento es una gran responsabilidad Jaime

Voz 1 26:09 está habiendo Llanos pues estamos desde Madrid donde sábado alguna que otra noche a vale

Voz 2 26:15 muy bien Madrid cómo va la noche qué haces ahora cuéntanos donde

Voz 1 26:19 pues pues aquellas tiempo que me va a costar esperando para para

Voz 2 26:23 que vales a vota si te vas a la cama pues sí bueno ya tranquilos venga tienes la responsabilidad de de la victoria

Voz 1 26:31 eso está muy fácil es como a mitad del monte si si tú lo dices que prefiere ganar un campeonato del mundo hígado europeo o ganar el oro en los Juegos Olímpicos el oro en los Juegos Olímpicos efectivamente pues es lo mismo vale no te puedes ir a dormir bien

Voz 2 26:53 además esta enorme Jaime porque no sé si se me va a romper el aparato pues lo tienes claro Pedro que es más sería más importante la Champions nadie Jaime perdona Jaime sería más importante era gracias a que el doblete

Voz 1 27:06 pues está voto Parra Madrid así de claro lo tiene si le puedo preguntar una cosa al hombre hombre por favor hombre Jaime bien está Madrid señor vengo mañana una copa puede saber si te veo por aquí estoy del estadio pues mira estaría en la Zona Franca

Voz 0985 27:24 mira si quieres Jaime pasa saludar el estudio que montará Radio Barcelona a la Cadena Ser en Cataluña enlazan son del Barça a un kilómetro del Wanda Metropolitano

Voz 2 27:34 no es fácil prever Jordi un tipo alto así corpulento había sido

Voz 1 27:42 no lo es

Voz 2 27:43 es lo que pasa que claro

Voz 1 27:46 es que no esté ante el Madrid que antes Yo Satán los dos de adiós

Voz 0985 27:52 M aceptan los habita la invitación pasa te por la caseta de láser en el afán son del Barça a un kilómetro de la banda porque la caseta

Voz 2 28:00 de SER Radio Madrid no está en la Fan Zone o no estaba dentro del estadio

Voz 19 28:08 la casa

Voz 2 28:11 Z de Madrid como nueva ni con el Barça Sevilla está luego la del Barça dice Jordi la face son esa es la fan de toda la vida no

Voz 19 28:19 el suelo estaba lleno prevé te te digo coño disco OPA Shakespeare pero no todo esto un énfasis digo

Voz 0985 28:33 yo lo que intento es que nuestros oyentes en este caso queden atendidos en nuestros fans el afán

Voz 19 28:40 hay buenas noches

Voz 2 28:45 pues esto es muy difícil mira han sido reflejo Manu de lo que pasaba en Internet que cincuenta y uno cuarenta y nueve no

Voz 0985 28:50 como que da gusto

Voz 2 28:51 cincuenta y uno por ciento para el Barça con andaba por ciento para el Madrid anda tras casi cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro mil quinientas personas seis han decidido más que cinco personas llaves es lo que tiene que esto es un poco es un poco Marcos como la filosofía del debate de hoy nosotros que a mí ganó pero es mucho más importante la llamada de normal en oyentes entonces se pues pues se me pasa por la fama

Voz 15 29:14 son mucho eh

Voz 0985 29:18 es eh nosotros estaríamos encantados de doce a dos hacemos un programa especial para Cataluña lo hacen friqui sí que sí que flaco mano a mano y ahí estaremos con Jaime y todos los que os creéis acompañar que por cierto

Voz 0497 29:29 cuidado con el Sevilla que estamos dando por hecho mucho

Voz 2 29:31 sí bueno yo no puedo con este debate ha nacido con él tendría más valor yo empecé diciendo

Voz 4 29:39 ha ganado nada ni el Barça ni el Madrid

Voz 0497 29:42 esa carga o lo que le digo una cosa como pierdan la Copa Champions la Liga Yaris acuerda nadie