Raúl de Tomás: "Decidí cambiar mi forma de vida porque vi que todo lo que había conseguido se estaba apagando"

Voz 0617 00:00 muy buenas qué tal muy buena mano consta cómo está el tema falta siete partido llevado a un infarto a más de uno fíjate cómo

Voz 1038 01:30 no se puso con esa victoria del Huesca el lunes apretando desde alteraba sin ganar ya

Voz 0617 01:35 a un tiempo eh desde febrero o no recuerdo

Voz 1038 01:38 desde febrero sin ganar el equipo de Rubi apretado la zona alta porque ahí está el líder es el Sporting y el Rayo Vallecano consiguió cuatro puntos pero con dos menos está el el Huesca así que tenemos un rus final de temporada bestial siete jornadas quedan pero bueno ahí se va manteniendo su equipo están en alza el Sporting de Gijón líder pero el Rayo que tiene un nombre que es en el mejor de la categoría yo creo de los más destacados es Raúl de Tomás llegó este verano a Vallecas cedido por el Real Madrid llega nada más y nada menos que veinte goles una auténtica barbaridad

Voz 0617 02:11 no está mal no está mal está por ahí a esta hora de la noche hola Raúl de Tomás muy buenas hola buenas noches cómo estás hombre en todo bien joven no te quejarás cómo está yendo el año no no es verdad que que muy contento de lo personal sí sobre todo lo colectivo que creo que estamos haciendo las cosas muy es tú mejor año

Voz 1 02:27 sin duda bueno sí probablemente a nivel de números sí

Voz 0617 02:32 de partidos jugados seguramente sea el mejor año si llevas XX veinte golazos

Voz 1 02:37 sí veinte goles Si ya te digo ahora que conocemos es de las cosas bien lo que son Ali ya te digo lo que quiero es ronde hablo

Voz 0617 02:46 activo porque creo que lo merecemos el mejor gol de los veinte el del otro día

Voz 1 02:51 bueno probablemente sí la verdad que por la forma de el gol sí y creo que es difícil no meter goles fuera de de que que sí que

Voz 0617 03:01 bastante un nudo en golf no te ha gustado más alguno que esto tampoco estuvo mal cubo uno

Voz 1038 03:06 alta que marcó también en Vallecas el jueves vial

Voz 1 03:09 sí es lo de falta pues ya te digo también son difíciles porque las patas que ha tirado pues han sido bastante lejos de distancia bastante lejos si ya te digo complicados también como como el de otro día sí pero de bonito podría decir que que estés mejor

Voz 1670 03:24 pero si lo si yo me quedo con ese también lo que te pido es que no le quites el Pichichi a Jaime Mata por favor te lo pide porque ahí estamos un poco tocados y claro tú estás ahí que te veo lanzado estás a seis ahora mismo de dejáis pero claro te veo te veo con una ambición que vas a decir mira vamos a ver si subimos que se quede el Pucela en Segunda el equipo el pichichi también no

Voz 1 03:42 bueno yo ya te digo que como siempre digo mi objetivo no es pichichi legítimos que él rayos UVA hay ir por lo por por el tema del Valladolid pues ojalá también suba porque porque vamos yo ahí estuve fenomenal de clásico no te tratamos mal allí no para nada al revés totalmente al revés osea yo allí tengo palabras de agradecimiento esa es verdad que bueno al final de cuando estoy pueden ser muy mal entendido oí pareció que todo se torció pero pero ya te digo yo ahí estuvo espectacular

Voz 1670 04:11 hay Raúl Ruiz que se ve que te toca hacer toda la semana los partidos de Segunda también hola Raúl muy buenas hola muy buenas noches de Raúl a Raúl hombre este este lo está rompiendo este Raúl de Tomás no

Voz 1806 04:22 hay que tener en cuenta Manu que con ese nombre

Voz 2 04:25 el primero fui yo no he dicho eso

Voz 3 04:29 ha venido rodado a Raúl González Raúl Ruiz Raúl de Tomás eso sí

Voz 1806 04:32 sí claro claro encadenó quizá a mí Raúl aparte que de siempre desde el Castilla y desde lo que hemos cedido me ha parecido siempre un jugador que tiene una calidad enorme que tiene un potencial tremendo de hecho tú vas a su ficha en la ficha pone pierna dominante y pone ambas pues imagínate un jugador que siempre golpea igual con las dos piernas ya hice mucho de él no pero es verdad que faltaba esta regularidad que está teniendo esta temporada yo no sé Raúl en la previa en una de las previas que hicimos en el partidazo descubrimos hobbit

Voz 1 05:06 el yo

Voz 1806 05:06 que no es habitual en un futbolista que es el boxeo yo no sé si eso es que te relaja ahí IT ha dado luz a esa calma esa tranquilidad no

Voz 1 05:15 bueno sí puede puede de las cosas también ya te digo que que bueno yo cuando tome la decisión de irme del Madrid pues decidí pues e intentar cambiar mi forma de vida mi forma de de entrenamiento mi forma de un poco de general todo no porque veía que que todo lo que había conseguido pues como que se estaba pagando oí Bono una una serie de decisiones en Liga como por ejemplo llevan un entrenador personal a mi casa y creo que que ha sido la clave para ello ir madurando estos tres años que creo que que madurado bastante y también he conseguido pues esa regularidad ido o el tema del boxeo pues sí me encanta me encanta me encanta desahogarme pero a la vez me encanta entrenar pero para el tema físico el tema movilidad poco generales ese sentido del del museo ya ya te digo me encanta me encanta entrar

Voz 1806 06:02 oye Raúl pero eso es el nuevo suelo ya no se ve pero en el cura te pone ninguna pega de que vosotros no nosotros largas combates con el entrenador lo simple no sólo igual

Voz 2 06:12 está igual está entrenando el entrenador ahora eh

Voz 4 06:17 no no el tema el tema el boxeo es verdad que no no hago combate no hago esa competición de Nou ante o con otro senador porque claro lógicamente o con otro usado pues a lo mejor

Voz 1 06:30 lo dije hace poco en una entrevista que que lógicamente no puedo llegar con el con el ojo morado con la boca partida o cualquier cosa

Voz 2 06:36 sí

Voz 1 06:37 entonces claro no yo simplemente le doy al al

Voz 0617 06:41 bueno si me me desahogo también piensas en alguien o no

Voz 2 06:47 no no no dice nada vale lo temo me temo enemigo o para no ponen ninguna foto en el no

Voz 1038 06:54 no no lo que lo que mucha gente quieren saber sobre todo en Vallecas es obviamente primero agarrar ese primero segundo puesto subir a Primera División y luego saber si va a poder contar con Raúl de Tomás o no el año que viene está cedido por el Madrid es verdad que queda poco de contratos está hablando últimamente que el Valencia está llamando muy fuerte a a tu puerta Raúl no sé si han pensado si es pronto o

Voz 0617 07:22 todo lo que te llama el Erice aguantado un meses

Voz 1038 07:24 cito

Voz 1 07:25 sí es que sería sería absurdo Mohamed porque directamente no ha hablado con ningún club yo pertenezco al Madrid Si hizo como siempre pregunta del tema El Rayo pues yo agradeceros a agradecer el trato que he recibido desde el primer momento porque estoy aquí muy a gusto estoy en mi ciudad estoy en un club donde quería estar ahí ya te digo el futuro pues deberá dentro de un mes dos meses depende no de que lo que vaya paso nota mi estar centrado en lo que ahora me importa que es el el Rayo

Voz 0617 07:52 oye tu tu tu ejemplo a seguir es Cristiano Ronaldo

Voz 1 07:57 bueno sí diría que sí la verdad que eso es ese jugador que quemado me gusta que me siento identificado con él hay y es el jugador que a día de hoy sí sí me fijaría en él porque creo que tienen todas las condiciones que que tiene que tiene un purista pero pero me hizo lo de siempre desde pequeñito oí lo digo porque den todo de Madrid sino porque es pequeñito siempre ha sido

Voz 0617 08:18 allí alguna verdad soñado no sé si hubiera dormido despierto en compartir delantera con Cristiano

Voz 1 08:24 Bush Bush e intenso sincero te diría que todas las noches me duermo pensando en que se pudiese ese jugador del Real Madrid y me encantaría no solamente con Cristiano creo que que con cualquier jugador esa plantilla jugar con él al lado es un privilegio mano

Voz 1806 08:40 cosa yo cuando viene un jugador de cantera como Raúl de Tomás y otros Jesús Morata Nacho tu toda esa generación Burgio etcétera cuando ves a los demás que están llegando a primera división que de una u otra manera están triunfando Raúl a ti que se te pasa por la cabeza lo que tú has dicho antes puedes pensar que se te ha pasado el el pleno un algo o que no es aprovechar esa oportunidad

Voz 1 09:04 sí yo lo pensado muchas veces de hecho creo que uno de los años en el Castilla cuando el primer año creo que fue en muchas expectativas en mi hablaba muchísimo conmigo le gustaba mucho porque porque no sé porque hablaba mucho con él y bueno yo siempre hemos hecho un poquito de culpa porque sé que ese año los tú sí a la altura que se esperaba no saben por por ciudad sino por el Real Madrid entonces cuando salí del Madrid pues lo que tu dices veía otros jugadores que eso que iban a primera división otros que sueñan con el primer equipo y yo decía joder Si yo lo tenido ahí porque entonces ahí es cuando me di cuenta ahí decidí cambiar cosas en mi vida porque lo que pienso que tengo potencial para para estar donde estaban ese tipo de jugadores y dónde están ahora hay y esa fue el modo

Voz 0617 09:49 yo de mi de cambiar vividas realmente pero vamos que al Barça no tenías ni de coña no

Voz 1 09:54 entonces no la verdad es que no porque tampoco

Voz 0617 09:59 esa Cristiano piensa esto Messi has pensado alguna noche aunque sea una o no

Voz 1 10:03 hombre hombre juega con ese tipo de jugador pues pues ya te digo como cristiano no es un privilegio pero pero realmente me quedaba me queda muy lejos porque yo yo siempre está en el Madrid y el Barça tampoco han mostrado interés Mi no creo que lo muestre sinceramente

Voz 1038 10:18 a que que has contado de esto que nos ha contado ahora ahora sí que te ves como un jugador de Primera División aunque estés ahora en Segunda

Voz 1 10:25 sí totalmente yo creo que que bueno pues como como os he dicho me siento capacitado tanto lo deportivo como en lo personal hay de verdad que que tengo muchas ganas de puede jugar siempre ha dicho la verdad

Voz 1670 10:37 el delantero uno de los delanteros de moda de la Segunda División y el delantero goleador del de este Rayo Vallecano gracias por estar en el larguero y mucha suerte Raúl ya veremos a ver lo que pasa el verano que viene y la temporada que viene pero suerte en lo que queda ya que al final con el Rayo

Voz 1 10:50 eso es veremos qué pasa muchas gracias a vosotros API

Voz 3 10:52 hasta luego Ramón de tal con nada Raúl Ruiz no sé cuál dónde vas tú el siguiente

Voz 2 10:56 qué hacéis de de de esto lo hacemos cola Sporting un partidazo que partidazo también muy atento los yacimientos del Rayo

Voz 1806 11:05 unos porque se juegan la vida por abajo otros por arriba otros en el plenario que aquí hay pocos equipos que no se juega

Voz 3 11:10 nada bueno seguro que el Valladolid lo conseguirán un abrazo Raúl Ruiz

Voz 2 11:16 bueno sí señor Sergio

Voz 0617 11:19 en tú no tuvimos suerte el otro día en el debut suyo contra el Sporting pero vamos a ver que todavía quedan veintiún puntos en juego estamos a cuatro del play off

Voz 2 11:25 pues muy bien cuidado a

Voz 1806 11:27 venga pues Numancia