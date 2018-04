El Larguero: El descenso del Málaga y charlamos con Quique Setién, Pepe Castro, Willian José y Raúl de Tomás (19/04/2018)

Voz 1375 00:00 pues a esta hora de la noche once y media acaba de terminar la jornada no

Voz 1623 00:52 pero treinta y tres en primera división el Málaga ya es matemáticamente equipo de Segunda vaya final que han vivido en los dos últimos partidos de este jueves con los que terminaba la jornada Trías

Voz 1375 01:07 Ximo tercera

Voz 1623 01:08 dos partidos que empezaban a las nueve y media y que parecía que iban a terminar como empezaban con empate a cero en Sevilla acaba de terminar el Betis uno Unión Deportiva Las Palmas cero ha marcado junior en el noventa y tres en el descuento deja al Betis quinto con cincuenta y cinco puntos prácticamente ya sellando eh que el año que viene jugarán en Europa quinto el Betis que temporada donde los de Setién y acaba de terminar también el Levante uno Málaga cero con gol en el minuto noventa y dos de Boateng ese gol otra vez en el descuento que marca el Levante le da aire le da oxígeno al equipo valenciano y manda matemáticamente una década después al Málaga a la Segunda División ha marcado en el noventa y dos Boateng así que el Málaga es de segunda en Coruña muy atentos a lo que estaba pasando porque ahora se les pone bastante Temas difícil está la clasificación con treinta y cuatro puntos el Levante siete ahora más que el Deportivo de la Coruña siete más que el Depor que tiene veintisiete veintiuno para la Unión Deportiva Las Palmas diecisiete para el Málaga además ha jugado el Real Sociedad tres Atlético de Madrid cero Alavés cero Girona uno pero lo primero recién terminados esos dos partidos en el Ciudad de Valencia que locura con el gol otra vez en el descuento de Boateng que hunde al Málaga hola José Manuel alemán muy buenas

Voz 1375 02:33 hola muy buenas manos y la verdad es que ha sido una anoche

Voz 1825 02:35 espectacular para levantino porque la ha vuelto

Voz 1375 02:38 a revivir hace quince días contra el ponente

Voz 1825 02:41 iba a Las Palmas campaña en el último instante del partido ponía la victoria esa victoria que le permitía de no de nuevo sacar la cabeza volver a creer que el equipo podría quedarse en Primera División hoy en otro final de infarto con la imagen de Boat en ese último golpeo después del pase lo kitsch dándole una victoria que como dices les deja virtualmente en Primera son siete puntos respecto al Deportivo de la Coruña además el golaverage particular está empatado el generales muy favorable al equipo de Paco López lo que le obligaría a tener que ganar al conjunto gallego tres partidos que lo que vaya a hacer el Levante ya vencía a final de temporada

Voz 1375 03:17 ya cinco claro y además es que hay un de

Voz 1825 03:19 el Barça hay un derbi gallego en mal estado

Voz 1375 03:22 por en la antepenúltima sí sí sí parece que esto

Voz 1825 03:25 esto ya sí desde el punto de vista del Levante Manu es como el último empujón que va a dejar al Levante

Voz 1375 03:30 primera edición el tono de voz dejas de José Manuel Alemán refleja

Voz 1623 03:34 muy bien el el tono de hoy de una afición del Levante que desde luego ha sufrido durante toda la temporada pero que acaricia todavía no matemáticamente acaricia la permanencia en Primera División y en Málaga todo lo contrario está ahí también eh a pie de campo todavía a pie de césped Justo Rodriguez

Voz 1375 03:50 su compañero de SER Málaga que desgraciadamente hoy

Voz 1623 03:53 tenemos que decirle ánimo justo a toda la afición del Málaga

Voz 1375 03:56 que no hay otro objetivo ya a partir de esta noche

Voz 1623 03:58 que intentar volver cuanto antes pero esto es la crónica de una muerte deportiva anunciada esto es la crónica de una pésima gestión de un señor qatarí jeque que llegó hacer negocio dirigiendo el Málaga Ike el negocio le ha mandado al equipo

Voz 1375 04:15 la segunda división con falta de

Voz 1623 04:18 de planificación con un desastre absoluto de planificación de pan de plantilla de fichajes echando a entrenadores para que al final las cosas no pasan porque sí es que cuando eres un auténtico desastre y te importa un pimiento lo que haces pues pasa lo que pasa cuando juegas con fuego pues te quemas una plantilla que que a duras penas está cobrando a duras penas está cobrando sin que nadie diga nada y están dando la cara y dando la barba partido tras partido lo tenía muy difícil y hoy como digo justo crónica

Voz 1375 04:48 nada de un descenso anunciado hola muy buenas buenas noches

Voz 1259 04:51 esa mano aquí estamos una crónica que ya se sabía y lo veníamos anunciando desde hace muchísimo tiempo pero no de desde hace cuatro meses sino desde que empezar la temporada netamente cuando se vieron todas las tropelías que hicieron desde la dirección deportiva desde este señor el presidente de del Málaga que como no se vaya no se va a ir porque suyo el club indudablemente que no tengan en el juicio que tiene un contencioso con la cadena hotelera Blue Bay no se va a dilucidar qué es el próximo cuatro de diciembre sea fíjate lo que queda todavía pues esto va a seguir así porque está el club totalmente desmembrado desestructurado es un auténtico desastre

Voz 1375 05:22 de la testigo es que a lo mejor a esta hora ni se ha enterado que ha bajado el Málaga ha puesto puntuando yo estuve instruye vaya al empezar el partido que todavía se puede tú crees claro tú crees que esto se puede puede tiene razón todavía se puede a ver si se puede que lo manden a su casa son tantas por la afición del Málaga la ciudad de Málaga y esa gente que tanto ama al fútbol esa afición tan ejemplar no se merecen una gestión así porque tú puedes bajar si aquí no acusamos no

Voz 3 05:49 ni ni criticamos que un equipo baje si es que tienen

Voz 1375 05:51 que bajar tres tres clubes bajan cada cada año ahora hay maneras y maneras de competir de planificar de hacer una plantilla de entregarse a tu club a tu empresa Ésta es una dejadez absoluta

Voz 1259 06:04 la mano Si son tan cobarde en la familia que cobran del Málaga eh que cobran del Málaga son tan cobardes que están los hijos en Málaga y el otro día contra el Real Madrid no se presentó ninguno tuvo que presidir el partido un miembro del Consejo Consultivo como siempre hace junto con otra persona de del club porque no se personaran porque decía que no les apetecía claro porque les iban a dar Vela del hay bastante fuerte bueno pero bueno hoy lo de hoy es injusto las cosas como son hoy el Málaga no mereció perder pero pasan lo que pasa si merecido es decir

Voz 1375 06:34 eso te iba a ser alargar la agonía una semana no

Voz 0239 06:36 a dos semanas a La Rosaleda exactamente

Voz 1259 06:39 contra la Real au sino contra el Betis en el Benito Villamarín

Voz 1375 06:42 bueno ahora estoy aquí con vosotros dos como José Manuel Alemán que representa la alegría

Voz 1623 06:46 de una afición del Levante que acaricia la permanencia

Voz 1375 06:49 injusto Rodríguez nuestro compañero de mala que representa el desastre y la desesperación de una afición que ve como bueno muchas veces han cantado en La Rosaleda porque la afición al final los que estáis ahí al otro lado de la radio nosotros hacemos aquí el programa pero sabéis muy bien perfectamente y conocéis perfectamente quién es el buen presidente quién es el buen entrenador quiénes son los buenos y si lo sabéis mejor que nadie sin hace falta que digamos nada La Rosaleda cantado muchas

Voz 1623 07:12 heces Al Thani vete ya Al Thani vete ya al taninos se ha ido el que se ha ido ha sido el Málaga enseguida estamos ahí con los protagonistas el primero Luis Hernández que hablado en la tele a pie de campo en la superfluas nada más terminar el partido ya dicho esto con el Málaga ya descendido a Segunda

Voz 1610 07:27 el partido de hoy ha sido un poco el reflejo de la la temporada la temporada a la basura por circunstancias como la de esta no se nos pueden escapar los partidos en el último minuto es un día muy triste para todos llevamos una ciudad es muy grande las espaldas un club que lleva viviendo diez años en Primera División y lamentablemente somos somos responsables de

Voz 1375 07:49 de haber defendido pues si son responsables de haber descendido una década en primera división acuerda que el año dos mil seis

Voz 1623 07:56 pero bueno y con el equipo jugando la Champions luego contra el Dortmund aquellas eliminatorias jugando la Champions hicimos ahí un carrusel no hace demasiado tiempo Iznate luego lo que ha venido no fíjate la gestión después tan calamitosa de de de de esta de esta directiva o no sé cómo

Voz 1375 08:11 llamarlo bueno eso en el Levante

Voz 1623 08:14 uno Málaga cero en el descuento pero en el Villamarín está por ahí Santi Ortega Fran ronquido vaya Victoria también en el descuento del Betis que le aúpa a esa quinta plaza que ya estaba pero ampliando la ventaja sobre Villarreal

Voz 1375 08:26 Sevilla Girona que son los que vienen por detrás hola muy buenas a mano ese Betty la Madre de Dios cómo estás dicho nada nada Jazmín estaba Benjamín que bueno bueno bueno esta victoria consecutiva eh bueno buenas narra vamos dando carreras por ahí abrazando Manolete y todo lo que te diga Benjamín pongo la gente pero la feria ahora de vuelta de aquí Javier Palazón en su casa no la hija que enhorabuena eh muchas gracias cómo está el Betis

Voz 0282 08:50 la verdad que está impresionante yo sido un partido complicado difícil porque Las Palmas aunque esté muy mal posicionado creo que le ha plantado cara al al Betis un partido complicado difícil y final con paciencia chapusa Un Míchel porque al final algún esa paciencia metió un gol Junio de cabeza que le ha venido a la verdad que muy bien al Betis Íñigo dice Santi sexta victoria consecutiva el equipo anda muy bien la el objetivo bueno que no era objetivo prioritario del club pues al final ha posicionado ahí yo creo que en París está cerca no está mantener matemáticamente pero sí que te puedo decir que que lo tiene lo tiene bien porque el calendario que tienes bueno la verdad recibe al Málaga ya está descendido luego tendrá el derbi eso es ser un partido también complica delicado último partido Juan el Leganés que Leganés no se jugará nada yo creo que lo tiene Ch

Voz 1375 09:38 ciento cincuenta y cinco el Betis tiene cuatro más que el Villarreal que ahora mismo sería quinto el Betis Villarreal ya le saca al séptimo el Sevilla que está con cuarenta y ocho VII que también es la séptima plaza de Europa el octavo es el Girona está con cuarenta y siete os lo tiene bastante bastante bien el Betis cómo ha ido la gente ahí Santi no está pero bueno hace tres minutos quedan a salir los últimos de aquí porque han quedado cantando brinca ando queremos un Betis campeón bueno está la gente enloquecida porque esto no estaban los presupuestos de este año es que la hacer un vete ya estaban diciendo imagínate que tu nota a los presupuestos del año no sé está no estaba así que la Seu desde que Benítez que hacer Larguero sí sí segunda vuelta del tiro no suena nada nada hombre vamos a ver vamos a ver dónde acaba el Betis si recordamos que quedó al derbi de hoy hay que todavía no está yo he dicho que no está dicha la última palabra el gran partido que le queda la temporada hasta que aumenten no está dicha la última palabra bueno primeras conexiones en esta portada de El Larguero ahora con Benjamín hablamos más de ese partido del Betis uno Las Palmas cero con el equipo de Jémez también pues practicamente sentenciado porque si lo tiene difícil el Depor imaginaros la Unión Deportiva y ahora repasamos el resto de partidos con ese Real Sociedad

Voz 1623 10:41 tres goles de William José dos de Juanmi Atlético de Madrid cero Alavés uno gol de Tomás Pina Girona dos goles de Alice García de Stuani séptimo el Girona recién ascendido primera temporada en su historia en Primera séptimo el octavo perdone Girona a un punto del del Sevilla el equipo de Machín también espectacular así que se ha terminado la jornada todos los ojos puestos en la final de la Copa del Rey de este de este sábado en el Wanda Metropolitano como vale empezar a salir protagonistas

Voz 1375 11:15 ella en el Benito Villamarín también en el Ciudad de Valencia antes de ir con todos los partidos y con el sanedrín de lo que ha ocurrido

Voz 1623 11:21 y en esta tarde de jueves tarde noche del jueves aprovechamos para saludar al presidente del Sevilla noche teníamos aquí a Josep Vives portavoz de la junta directiva del Barça escuchábamos a Bartomeu pero hoy queríamos hablar con la otra parte de esa final de la Copa del Rey don Pepe

Voz 1375 11:35 Castro presidente del Sevilla muy buenas hola buenas sé como estábamos hombre bueno

Voz 4 11:40 entre tanto ya para hablar mañana para Madrid y esperar al sábado para que al final que no tiene a todos los daños

Voz 1375 11:48 pues de genio segundo que está diciendo Javi Blanco que tengo que tirar un coche el mejor coche que hay en el mercado y Nos vamos con el presidente del equipo sevillista

Voz 1375 12:18 bueno ha visto algo de fútbol esta tarde no ha visto lo del Betis

Voz 4 12:22 arbitro ha ganaban los últimos minutos

Voz 8 12:25 Juan José no se les escapa

Voz 1375 12:27 bueno pero bueno

Voz 4 12:28 bueno un poco hace unos años hemos tenido una temporada muy exigente con muchos partido si no sucede pero entorno se diecisiete partido y no habla que muchos equipos hemos estado ahí en las tres competiciones yesos porque no tanta cenó nota de regata pero bueno tenemos una final ahí que no tiene ilusionado y hecho para nosotros sería Stahl no

Voz 1375 12:56 tiene hoy también quién

Voz 4 12:58 Europa está un año más en una extraordinaria

Voz 1375 13:02 una temporada muy buena vamos a ver qué pasa el sábado digo que le nato un poco tocada la voz que la voy a la feria o que no se de trasnochar mucho no se grita mucho allí

Voz 4 13:11 el saber muchas cosas

Voz 1375 13:15 el rebujito ese que que que se sube que pega eh

Voz 4 13:18 la muerte tan fuerte

Voz 1375 13:21 es cierto que está bonita la feria este año no

Voz 4 13:26 pues sí sí igual como todos y como todos los años pero este año la pena es que lo usa nadie sabía ya sabe que una valdría la pena

Voz 1375 13:34 a la pierde los jugadores no los tenemos ahí montés La

Voz 4 13:36 a Marbella bueno tiene de año ha venido si a parte en Coruña hai bueno sí claro tener una final pues lógicamente han echado había que a él al equipo y atado pues solamente dentro en Marbella si está bien esta mañana corría un rato departiendo y bueno al final como no puede ser de otra forma la que sabemos sí pero con una sabemos también que tenemos nuestras opciones

Voz 0282 14:08 Se habla mucho de política y poco de fútbol no

Voz 1375 14:11 en la previa de la final de Copa ya nos hemos acostumbrado casi sea si estos últimos años no

Voz 4 14:15 bueno el bronce a Madrid y volver a un aquí no aquí de lo que hablamos de de la emoción que tenemos en conseguir está ya hizo cinco mil sevillista la que la hemos vendido entradas para que puedan estar allí animar a nuestro equipo hizo nosotros no importa

Voz 1375 14:37 cómo ve al Barça como cómo ve al equipo azulgrana bueno como usted en este punto de la temporada mejor peor

Voz 4 14:43 no bueno son sólo hay un dato que lo dice todo lo que no ha perdido ningún partido en toda la temporada

Voz 9 14:48 si eso es suficiente no

Voz 1375 14:52 perder la final es un fracaso con el Barça o eso ya pase lo que pase es buena nota para el Sevilla

Voz 4 14:58 a ver llegar a una final siempre es una bendición fracasan puede haber perderla pero evidentemente nosotros no solo podemos pensar en ganarla porque con lo que cuesta llegar a una final

Voz 1375 15:11 luego no ganar bueno estaba están llegando a un montón el tema tal y no tocar metal mal está llegando a un montón de finales sí

Voz 4 15:18 ya pero bueno está mucho lo que hay es un esfuerzo como chat o lo estamos pagando la Liga no porque son muchísimos partidos más que otro equipo con el I

Voz 1375 15:31 dígame la verdad le gustaría que Messi pillara no soy un constipado

Voz 4 15:34 mañana por la noche no no no yo me gusta ser muy deportista quiero que Messi juegue con menor nata pero en el campo si si tiene que hablar

Voz 1375 15:47 seguramente cuando sean las

Voz 1623 15:49 vi XXVII del sábado

Voz 1375 15:50 la sonará el himno de España hay se producirá una gran pitada por parte de algunos aficionados y no habrá otros que no pitarán pero los pitos van a sonar iban a sonar mucho cómo están sonando en los últimos años le molesta

Voz 4 16:04 hombre yo creo que en una final en un espectáculo tan bonito que lo que tiene que sería una fiesta del total no no le veo ningún sentido pero yo no quiero meterme en eso

Voz 8 16:15 no porque son te va político y a mí lo que me gusta a mí

Voz 4 16:18 es de fútbol a mí también la verdad que hablar

Voz 1375 16:21 los demasiada política hay muy poco de fútbol luego vamos a hablar del partido pero hablar de cómo viene el Barça Sevilla luego hablaremos de la final

Voz 1623 16:28 la última presidente depende de lo que pase mañana en la final pasado mañana en la final el futuro de Montella

Voz 9 16:36 no no no tiene nada que ver

Voz 4 16:38 nosotros en este momento lo que estamos pensando en y tal no estaba pensando en hacer nada evidentemente cuando va terminando la temporada pues se va haciendo balance de todo en todos los sentidos todo lo que sea pueblo sí haremos pero no todo son muy contentos con tela es lo que hace falta es seguir seguir y seguir consiguiendo ético

Voz 1375 17:00 le deseo mucha suerte Pepe Castro en la final del sábado eh

Voz 4 17:03 muchísimas gracias mucha suerte mucha suerte

Voz 1375 17:05 gracias por estar en El Larguero hasta luego presidente de el presidente del Sevilla en directo en El Larguero que se ha cortado no le hemos escuchado al presidente bebé Castro vámonos en directo a la sala de prensa está hablando José González el técnico del Málaga

Voz 9 17:19 una pregunta mucho mucho José González por aquí José

Voz 1259 17:22 pues esto del Larguero en directo que le diría a la afición hora abismo de Málaga que está súper revolución aunque es sabía perfectamente que que esto podría pasar qué mensaje le puede le pudo indicarle puede dar desde aquí desde muchos kilos

Voz 1835 17:35 tropa que por este trance han pasado multitud de equipos muchos equipos equipo hecho muchas cosas mal y el resultado ha sido el descenso el Málaga un equipo grande de España hay es cuestión de tiempo que que vuelva a subir es cuestión de tiempo espero que las cosas se hagan bien que haya serenidad que se hagan las cosas con tranquilidad es cuestión de tiempo uno dos o tres años más tarde de nuevo donde se merece y a la nada pedirle disculpas es porque no le hemos dado lo que ellos esperaban pero hemos dado todo lo que tenemos y si entras en El vestuario ahora mismo verás que están desolados como un Estado que partido tras partido es que es lo que le hace grande a ellos como futbolista algunos no soy el entrenador deja mucho que desear pero yo creo que son grandes porque da

Voz 1375 18:27 dan en cada partido todo lo que tiene que nos delata albanesa pregunta de Justo Rodriguez nuestro compañero no hace falta escuchar más del técnico del Málaga pedimos disculpas a la afición lo hemos dado todo y los jugadores están destrozados en el Vestuario uno de los jugadores estamos oyendo da a Roberto en un día tan directo en consciente de Málaga

Voz 1610 18:45 bueno yo me imagino que la disculpa no es bálsamo para la amargura de de quién sienta los colores de su malhadado pero nuestra responsabilidad es asumir la situación pedirles perdón por por no haber dado el rendimiento necesario para mantener a este club en el lugar en el que se merece bueno e intentar mantener la dignidad hay ser profesionales de los partidos que quedan

Voz 1259 19:11 está ahí hablando el portero del Málaga acaba de terminar justo a la redes de José González no ahora mismo se acaba de marchar ya José González pues apesadumbrado están saliendo aquí varios jugadores del Málaga vamos a ver si alguno quiere hablar inusualmente lo que diga la jefatura de prensa para ver que no que no se indica escucha Roberto José Luis Hernández que son pesos pesados de la plantilla a ver si alguno habla porque no es el día ellos son realmente cómo está la cosa bueno

Voz 1375 19:35 hemos escuchado el entrenador a dos de los jugadores del Málaga y ese vestuario Benjamín tú que has vivido cosas buenas y malas en el fútbol descensos descensos alegrías penas nos hacemos una idea de cómo está el vestuario de un equipo que aunque ya lo sabía hace unas semanas cuando te dicen ya eres de Segunda te dan la puntilla

Voz 0282 19:50 ya al final no te lo crees hasta que llega el momento bueno pero vas quitando en lo que va a poder pasar y al final nunca lo quiere asumir según el Betis fue segunda división que además fue un equipo muy grande también aquello fue una una catástrofe no y luego en el CAI también se bajó a Segunda División el año que estuve cedido son momentos muy duros porque al final el futbolista eh primero el contrato baja el contrato bajan las televisiones e estás durante todo el año sufriendo mucho sobre todo el tema familiar con la mujer con Diego tú no tienes confianza el equipo tiene confianza ya final

Voz 1375 20:24 a matar a escuchar ofertas claro todo el mundo es Lucie que Thomaz Bellucci pueda

Voz 0282 20:29 todo mundo se cree ir dijo una cosa Lopera en dijo que no se moverá dice Si bajamos a Segunda tomando vaya Camul Éibar todo el mundo va ir al al campo claras dice eh osea ahora porque baje a Segunda la gente se Gray no no no tuvo es ir al campo Leganés conmigo campo bueno eso que decía nuevos año estuvisteis en Segunda B no estuvimos un año segundo y luego entendimos en Jaén y eso es lo que además estaba el Sevilla también es seguridad división y el Atlético de Madrid Atlético Madrid fue del año IFE el año del Atlético de Madrid el suyo es segundo

Voz 1375 20:58 es pero eso es Sevilla

Voz 0282 21:01 nosotros ascendimos en Jaén con el Betis ahí subió el Tenerife Tenerife

Voz 1375 21:05 el señor Rato Martí se quedó el Atlético que si si el Atlético es verdad eran era jornada de de cincuenta mil en el Villamarín de cincuenta y cinco mil en en el esquí en grandes equipos turcos bueno pues hoy otro equipo histórico el Málaga seguido a Segunda enseguida Justo Rodriguez has pide paso no no se ha empezado la rueda de prensa del técnico del Levante alemán

Voz 9 21:26 acaba de comenzar no podemos jugar mejor o peor como ha pasado hoy la primera parte la segunda hemos jugado muchísimo mejor pero lo que no se le puede negar a este equipo es eh es hace ese esfuerzo máximo se creer hasta hasta el final

Voz 1259 21:45 Paco así Jordi Giménez Ewen Radio en directo enhorabuena pero estaría bien después del partido en la espalda pero está dando Paco López entrenador del Levante en directo

Voz 1375 21:55 hoy viene Luis Hernández al micrófono de Justo Rodriguez

Voz 1259 21:57 estoy aquí vamos a tener a a Luis Hernández que está aquí esperando a a los compañeros también uno de los pesos pesados de la plantilla malaguista venga estamos ya bueno Luis sentir de de la plantilla que dirías a la afición a la gente después de este día tan duro después de diez años

Voz 1835 22:17 bueno pues el sentir obviamente es el mismo sentir que que tiene que tiene cualquier la vista no es un día muy duro muy triste llevamos una afición detrás muy grande una ciudad es muy importante que lleva disfrutando en primera división en los últimos diez años desgraciadamente pues lo hemos lo hemos descendido como he dicho antes en el último mes hemos estado hemos estado muy cerca ello pero sin duda hoy es un día es un día muy triste muy triste para todos porque aún se consuma lo que lo que en ninguno hemos querido decir nunca lo que no hemos querido hablar nunca y los que no lo que nos ha aparecido inimaginable no durante toda la temporada pero como he dicho antes yo creo que a partir de hoy no no puede caber la la lamentación sino eh mirarnos cada uno a cero autocrítica desde el primero hasta el último aprender qué es lo que se ha hecho mal porque hemos hecho lealmente muchas muchas cosas mal pero a partir de ahí empezar a pensar en en la temporada que viene en yo creo que es una una temporada fundamental para el club sí sí debe ser de mañana el primer día de del ascenso que va a ser obviamente nuestro nuestro objetivo culpables de esto bueno yo creo que no es no es el día indicado para para hablar de de de culpables yo desde mi

Voz 1375 23:49 pues a días desde mi parcela

Voz 1835 23:52 qué es el equipo está claro que nosotros hemos hecho hemos hecho cosas pues han muy mal eh yo creo que hemos tenido un inicio muy negativo que no ha en los arrastrado toda la temporada y no hemos sabido no hemos sabido jugar con eso qué podemos hacer mil análisis yo creo que hoy como el partido y ha habido muchos muchos momentos en la temporada en el que los partidos unas escapaban por pequeños detalles en los últimos minutos pero bueno esto es fútbol en cuando no hace las cosas bien pues está está expuesto a que a que en una Liga de de máximo nivel pues pues ocurre esto imagen de que das cuando acababa el partido llegar a actuar

Voz 1375 24:33 lo que nadie quería ver

Voz 1835 24:36 bueno la imagen de lo históricamente es es tristeza por parte de todos y es bueno es una una desolación e sabemos que que fuimos responsables de de este descenso e como te digo eh el club lleva disfrutando en los últimos diez años en primera división pero a partir de ahora el el objetivo de este Vestuario va ser eh ascender no yo oí hoy es el día uno de ese ascenso

Voz 1375 25:04 bueno pues ahí están las palabras de los protagonistas en el Málaga que van todos en la misma línea hay que empezar a pensar ya en el ascenso aunque todavía quedan cinco jornadas por disputarse con el Málaga ya de segunda así ha empezado el Larguero con los protagonistas en directo en esos dos campos en esos dos partidos que han terminado casi cuando empezábamos aquí el el programa en un día en el que vamos a tener como siempre debate de los jueves y enseguida van a estar por aquí en un ratito Jordi Martí Marcos López Antonio Romero Jesús Gallego para debate

Voz 1623 25:31 Tir antes de la final de la Copa del Rey

ciento cinco punto cuatro FM ochocientos diez Onda Media Radio Madrid

Voz 1375 30:46 con la raíz son las doce de la noche hora menos en Canarias enseguida cerramos ya en el Ciudad de Valencia y en el Villamarín que tenemos escuchar algún protagonista también en ese Betis Las Palmas hay una imagen preciosa de los jugadores del Betis que se han quedado un rato largo en el centro del campo festejando la victoria como hubieran un título estaban ahí aficiones inmóvil

Voz 0282 31:05 es que ya te cuenta que el gol de Junior ha sido en el último suspiro quedaba un minuto bueno yo estado que es el tipo cumplió hizo un reconocimiento al lo que están disfrutando la afición el te hace muchísimo tiempo no de que el Betis pueda disputar una Europa allí la verdad que es un conocimiento importante entonces siempre la afición lo mejor no se iban porque la afición está encantando y quieren que los jugadores estén hice deben enloquece

Voz 1375 31:27 a ver si hablamos ahora con tiene saludamos elevamos la enhorabuena antes está por ahí Fernando Sanz hola a Fernando buenas noches

Voz 8 31:33 qué tal buenas noches pues me imagino que

Voz 1375 31:36 desde la distancia creo que estás en en Dubai pero una noche muy triste no

Voz 1425 31:40 sí ahora mismo sí la verdad es que me ha pillado justo acaba de aterrizar en el coche me he puesto narradora radio está escuchando el partido hasta que bueno faltando un minuto pues ha ratificado lo que bueno ya por desgracia teníamos ya casi descontado no porque bueno eso era una una muerte anunciada pero bueno uno hasta que no se certifica matemáticamente pues deja un palo muy grande no tenía en la cabeza pues muchos recuerdos sí sobre todo bueno de Leo de lo difícil del camino tan tan penoso durante que pasar el Málaga las una escisión en una ciudad por otra parte que no aparece porque vamos a Ciudad de fútbol una sesión tremenda de Benjamín a hablar de la del Betis la del Málaga

Voz 8 32:22 pues totalmente increíble votaron aquí apariencia demasiada paciencia tiene

Voz 1425 32:28 todos los fines de semana en el campo lleno hoy y bueno la verdad que es un palo muy grande

Voz 1623 32:32 en eh y ahora con con

Voz 1375 32:34 en la vista atrás habrá tiempo de analizar y de señalar culpables Si bueno pues se cuando un equipo baja pues es por muchos factores no pero pero no es bajar Fernando sino la manera en la que ha bajado el equipo no con cómo se desmanteló la plantilla en verano no se da la sensación de que está un poco todo dejado de la mano de Dios no se tu desde la distancia porque tuve distracciones Al Thani creo que fue en dos mil diez si no me equivoco no

Voz 8 32:55 dos mil once dos mil diez dos mil diez dos mil diez

Voz 1425 32:58 sí pero bueno todo lo que nada tiene que ver es denso yo me quedé un mes más en todos los incumplimientos se no se cumplió nada de lo que se habló en aquel entonces pues decidí dar un paso al lado salir de

Voz 1375 33:12 en quitarme de enmedio y bueno

Voz 1425 33:14 lo que lo que lo que creía no pero de más esto no lo va a ver yo creo que esto lo que ha pasado este año es lo que lleva a sufrir con muchos muchos años por por desgracia lo que pasa que bueno siempre El equipo conté lograba la permanencia y bueno

Voz 8 33:29 es una tapaban claro eh un parche tras otra casi y entonces ahora con el caso

Voz 1425 33:34 ahora todo el mundo habla nuevo que se ha hecho mano pero esto no es nada nuevo que no haya pasado dos años no pero bueno vuelvo a lo mismo eh es titular dicho yo de la distancia tampoco me gusta porque siempre que que bueno que a lo mejor de un comentó iba algo pues se puede malinterpretar Georgia pero bueno creo que palabras yo lo único que quiero es lo mejor para el club

Voz 1375 33:52 pero no te arrebeti vendió las acciones altanero

Voz 8 33:55 no no tiene entonces yo creo que sí

Voz 1375 33:58 lo que tenías que hacer no

Voz 1425 34:00 sin lugar a dudas yo no tenía esa capacidad económica para darle pues se saltó el Málaga salí a intentar buscar pues eso esa esa fuerza económica que yo no podía darle

Voz 8 34:10 he pues encontré esta persona que

Voz 1425 34:14 bueno por aquel entonces pues pues

Voz 8 34:16 se se contaban una serie de cosas sí

Voz 1425 34:19 bueno es cierto que los primeros años de Abbás hubo una o les ha puesto con un fuerte por su parte no es una gran inversión que llegó a la Champions pero bueno lo lo que ha pasado pues ya te digo no lo desconozco buenos desconozco incluso desde el dos mil diez porque como he dicho anteriormente yo una serie de cosas que hable con el Pirulí

Voz 1375 34:37 pues si no no hace falta que desconozca mucho porque es que ha sido una dejadez absoluta y cuando tú abandonan al final pero pero yo creo yo incluso también

Voz 1425 34:45 me culpo un poco no porque bueno yo yo era sabedor de muchas cosas que podía estar pasando pero ya te digo propone porque no semanita pésame palabras y sobre todo por no dar a entender es que uno uno han estado tanto tiempo como jugador a lo mejor una serie de manifestaciones siempre como que

Voz 1375 35:02 sí queréis de rencor no

Voz 1425 35:05 no más que eso no es bueno yo correcto otras malas prácticas segundo plano porque lo que había era sepa

Voz 1375 35:10 pues nada dentro que es mucha mucho de tus compañeros

Voz 8 35:13 eh sabían muchas cosas

Voz 1375 35:15 como buen malaguista burla que forma parte de ese club aunque ahora no esté perteneciendo a la estructura del club y mucho ánimo también eh y que vuelva el equipo cuanto antes antes de decirte adiós a esta Etienne entrenador de del Betis que estaba junto a Fran Roquillos está para ahí

Voz 1259 35:32 sí sí sí estoy muy buenas son el míster no con el míster es un hombre feliz dieciocho puntos consecutivos Etxeberria no se contaba con él

Voz 1789 35:40 yo pero el Betis es un ejercicio diario de fe

Voz 1259 35:43 y la propia consecución del gol así lo lo dice no y además ha rebasado en positivo ha superado el balance de goles encajados y goles a favor que es algo que también le pone muy contento a al técnico del Betis que ya te escucho

Voz 1375 35:56 hola entrenador Setién Quique Setién buenas noches

Voz 1757 35:59 buenas noches enhorabuena hombre muchas gracias

Voz 1375 36:01 que despida Fernando San que estaba hablando Juanelo es una noche triste para los para los malaguistas y para los malagueños no sé si quieres algo para él bueno animarle

Voz 1757 36:10 ya hemos vivido esto anular doce nuestra etapa futbolística en varias ocasiones es lo que lo que sientes es lo que bueno no queda otra que animarse coger fuerzas para volver a recuperar otra de la categoría

Voz 1425 36:31 si no lo bueno pues da las gracias enhorabuena y sobre todo que que bueno que Manolo muchísimo de que bueno de que el que es un club que yo creo que que

Voz 8 36:40 bueno que hace muchísimo tiempo no logra pues una cosa

Voz 1425 36:43 lo importante como es la Europa Liga que es un importante y que Manolo muchísimo sobre todo porque bueno tiene ahí un amigo mío que ese marco es el problema físico que es un grandísimo profesional ley

Voz 24 36:54 sí sobre todo el manejo mucho Corelli y bueno por el resto del equipo

Voz 1375 36:57 gracias por estar en el Larguero Fernando oí ánimo como malaguista mal ya hablaremos otro día de los saudíes que estar en la Liga española y un abrazo hasta luego hablaremos otro día de los saudíes que están triunfando en nuestro fútbol después de de tres meses ya están siendo cada uno en su equipo principal baluarte bueno nos centramos es lo de esta noche el Málaga descendido Levante casi casi da un paso de gigante para salvarse y en el otro partido del Betis joe qué manera de de de de sufrir hasta el último suspiro Quique

Voz 1757 37:24 eh bueno sufrir estaban sufriendo ellos eh la realidad es que al final ha llegado el gol a última hora pero no lo hemos merecido mucho antes que el equipo en la segunda parte ha sido muy superior hemos creado infinidad de ocasiones Nos ha faltado ese punto de has cierto de inspiración que antes ha ido junior en el final del partido pero bueno yo creo que estábamos haciendo las cosas bien aunque la primera parte la Unión Deportiva no se ha comprometido es verdad que no nos han llevado mucho pero nos ha costado recuperar el balón en su campo como nos hubiera gustado sí que es cierto que cuando hemos superado esa presión que nos han hecho tan arriba hemos encontrado los espacios rápido en cada ocasión que lo hemos superado pues ha sido una ocasión

Voz 1375 38:18 qué imagen tan bonita esta por aquí Benjamín Zarandona que te está escuchando hola buenas qué qué imagen te estábamos comentando ahora ven Yiyo la del final del partido con con los jugadores en el campo celebrando y la afición sin moverse de de campo como que quería más no querían más fiesta no

Voz 1757 38:33 sí la verdad es que la afición ha sido han sido los primeros que no han perdido la fe en que pudiéramos Mercat al igual que el resto del equipo no todos los jugadores no como ven un poco omiten porque compra un montón

Voz 1259 38:48 para dar un mal rato ahí no

Voz 1757 38:51 el uso de que nos pudieran coger en alguna contra al final porque había muchos jugadores que se han ido hacia adelante dice Antonio en fin afortunadamente hemos encontrado es la solución a última hora ahora pensar en Atlético de Madrid

Voz 1375 39:09 cincuenta y cinco puntos el Betis cuarenta

Voz 3 39:12 de hecho el Sevilla séptimo

Voz 1375 39:15 para decir monte lo hagan no se imaginaba que es nunca por encima del Sevilla no hay nada como hablar para que te caiga par de trabajo no

Voz 1757 39:22 bueno estas cosas pasan a veces uno puede decir algo algo de más pero bueno yo lo entiendo perfectamente no es normal teniendo en cuenta la trayectoria de ambos equipos en los últimos tiempos pero sí que es verdad que a veces esto del fútbol te hace regates inesperados no te pone en su sitio no eso hay que tratar de ser cauto iba a vivir las cosas con humildad encima esperar a que el trabajo te ayude en la mano de fuego no lo no hay quien lo controle

Voz 1375 39:59 el Sevilla concentrar en Marbella alejado de la feria tú te los tú me imagino venga a la feria todos no

Voz 1757 40:05 no no que va no no no ahora mismo está noche tampoco esta noche vamos es pero vamos no podemos la Feria sino porque tenemos en tres días hay que recuperar bien hay que cenar bien mañana después de el entrenamiento

Voz 1375 40:22 nos vamos para casa pero te fijas de ellos no te preocupa que escapen por la noche

Voz 1757 40:26 no no no no te lo tienes que

Voz 1375 40:29 ahora mismo todo eso perfecto

Voz 1757 40:31 gente conscientes de lo que nos estamos jugando ya habrá tiempo no es verdad que no serán la Feria pero ya habrá tiempo para celebrar lo que tengamos que celebrar

Voz 1375 40:39 oye lo que estás viviendo que tuyas pasa por unos cuantos vestuarios plantilla jugadores y demás y has vivido también un poco de ti todo y lo que te queda lo lo lo que estás viendo en el Betis ahora es que parecéis una familia de verdad no que buen rollo los jugadores contigo la directiva es verdad que claro cuando todo viene de cara a los resultados ayudan mucho pero todavía es vivido este Vestuario esta esta familia que tenéis en el Betis antes en otro sitio

Voz 1259 41:03 no perdóname pero no te oído es que estamos sufriendo ya que una tranquila

Voz 1375 41:08 te decía Kike Si esto que estás viviendo en el Betis este año está está unidad que se ve que tenéis en el vestuario el buen rollo el cachondeo han decimos el larguero allí con vosotros la directiva la comunión que hay con el cuerpo técnico los jugadores tú esto lo había oído antes en otro Vestuario

Voz 1757 41:22 bueno en Lugo tuvimos años extraordinarios la verdad es que no puedo comparar en muchos momentos a lo que estamos viviendo aquí ahora incluso era diferente pero en la etapa buena que tuvimos también en Las Palmas también disfrutamos mucho ahora es verdad que este club aquí hay una pasión que yo desde luego no la he vivido eh en ningún sitio de esto hay que pasar tiempo aquí para para tratar de entender algunas de las cosas de cómo siente la gente el fútbol de cómo disfruta en las en las victorias y cómo sufren las derrotas no esto la verdad es que ahora mismo estamos viviendo una etapa maravillosa que espero que dure todo es la consecuencia de que el club yo creo que funciona perfectamente la relación y la comunión que hay en todos los estamentos del club muy a gusto en el trabajo diario me encuentro muy a gusto con cabeza del club con Lorenzo con en fin esto es una situación en la que me dedico nada más que a trabajar a pensar en el fútbol y cuando hay cualquier cosa que provenía siempre hay la gente se desvive puedo solucionarlo nada más hemos superado muchas dificultades a lo largo de todo el año la suma de todo eso es la que estáis viendo ahora en el convencimiento también de de una propuesta de una idea que tenemos que hemos ido a muerte con ella hay convencimiento también que tienen los propios futbolistas porque hoy en el en el último minuto hemos tenido una paciencia para llevar el balón de un algo a otro para combinarlo para no meterlos en el en el área desde cualquier Law que esto dice mucho de de las cosas que hacemos de que al final hemos tenido premio como consecuencia de eso de hacer las cosas que proponemos

Voz 0282 43:28 a mi entrenador ahí Benji sí la verdad es que sí yo hombre tengo que felicitar te triste pero sobre todo el Betis que ese tienes un hombre que lo que he visto es muy justo también con los jugadores y sobre todo Loren canterano sí ha tenido que jugar juega ha metido goles Junior que un lateral izquierdo está resolviendo que estaban en filial también Fabián que este año bueno pues como sabes ha sido una consagración evidentemente del club pero también quiero destacar a parte Quique Setién que yo estaba ya hace ayer está con ellos destacar también a a Eder Sarabia que ese segundo entrenador que te amistad una labor extraordinaria yo creo que bueno que poco a poco va al Betis donde realmente se merece bueno

Voz 1375 44:08 el míster que enhorabuena hay que haya suerte el partido siguiente contra el Atlético te te te motiva jugar en el Atlético

Voz 1259 44:15 sólo muchas gracias pero es que no oigo nada decir no te va a jugar contra el Atlético del Cholo

Voz 1757 44:21 bueno ahora en esta situación me motiva jugar contra cualquier equipo no