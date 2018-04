"Al-Thani se ha cargado al Málaga"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa a falta de cinco jornadas ya conocemos al primer equipo que matemáticamente desciende a Segunda División el Málaga quién lo ha visto y quién lo ve no hace tanto jugando la Champions llegó un tal Al Thani jeque que prometía un grandioso proyecto deportivo cargado de millones y al final lo que ha hecho es cargarse el proyecto y las cosas no pasan porque sí cambio de entrenador tras entrenador la plantilla desvalijado hay sin ningún tipo de refuerzos el pasado verano y al final las cosas no pasan porque sí es afición esa gran afición de Málaga del Málaga ese estadio ese club no se merece a alguien que pase tan olímpicamente de ese proyecto no sé si a esta hora de la mañana sabrá alta ni que el Málaga es de segunda a lo mejor todavía no se ha enterado pero si el Málaga es de segunda lamentable gestión que ha terminado con un descenso diez años después del ascenso a Primera División qué lejos quedan aquellos tiempos en los que el Dortmund visitaba la Rosaleda Ikea lejos quedan los años en los que los aficionados coreaban uno a uno los jugadores que se sabían de memoria en esa alineación que poco a poco han ido viendo cómo salían de Málaga para reforzar otros clubes sin que llegaran refuerzos la culpa no estaba en el banquillo ni parece que tampoco en la plantilla la culpa está en el máximo responsable de este club y que ha mandado directamente al equipo a Segunda División ojalá vuelvan pronto porque Málaga lo merece hasta luego Pepa