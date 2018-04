La conversación con Jose fue desde las discusiones por carta hasta el árbol genealógico de 1710

Voz 0020 00:00 hola José desde Valencia buenas noches

Voz 1 00:03 hola Adriana buenas noches placer a hablar contigo soy un fan de este programa esta noche en esta gustando mucho poder a las intervenciones que han habido anteriores sobre la relajación y mi que el placer de sentirse a gusto mirando ahí entonces decirte que yo Añón años soy santa dos mil y en Menorca no en una fuerza eso de Isabel Segunda

Voz 2 00:47 en el año sesenta y dos

Voz 1 00:52 esto es comúnmente eso les llamaba al a allí es donde más se pronto sabes sólo en España y entonces ya había un mirador digamos que daba a sólo saliente era a mí por la mañana cuando me levantaba lo primero que me hacía era admiradora yo estaba lo quito por por mi novia llevaba medio año festejando con ella

Voz 2 01:25 inspirado del perdérselo salir reflejando el novio donde lo había dejado Jose en Valencia

Voz 1 01:32 ven valentía claro a ir luego a los veinticinco años de casados

Voz 2 01:38 lo mismo se ir allí porque eso no hubiese convertido asomó por supuesta

Voz 1 01:48 y sigue siéndolo a los veinticinco años pues volvimos hay allí con otro amigo que qué había hecho la mili conmigo y queda muy amigos

Voz 2 01:59 fui allí y fueron admirador fueron al mirador no

Voz 1 02:05 entonces no se podía entrar al cuartel aún pero es tuvimos en un tren que estaban en primera línea de playa pero era un acantilado también tuvimos la suerte de que la habitación Gobiernos dieron pues daba unas aquí por la noche pues alguna murmullo que yo era relajante ahí

Voz 2 02:38 el no para celebrar veinticinco años de casados

Voz 1 02:42 cinco años de héroes que cuando ha hecho los cincuenta años de casados en conseguir mi mujer y yo solo ya entonces se que hemos estado y en la primera ya hemos estado allí en El Mirador en fin hemos recordado los viejos tiempos porque no nosotros no escribíamos todo si todo es una cosa muy curiosa de noviazgo del periodo militar es que todas las cartas las palas guardado

Voz 0020 03:27 viseras enviaba vamos a es escribían a diario y se enviaban cartas a diario

Voz 2 03:32 sé muy buenas

Voz 1 03:33 no ir de vez en cuando pues a la nostalgia los hace que volvamos a averiada

Voz 0020 03:43 hay cuéntenos Jose alguna de las cosas que se decían en esas cartas

Voz 1 03:50 Rijkaard que lleve que te cuente echaba estuve nueve meses sin venir a permiso y entonces pues había mucha mucha morriña el del noviazgo teníamos muchas discusiones pero mucho cariño

Voz 2 04:11 la carta también claro ni por carta tanto

Voz 1 04:16 a cal Trump porque era lo mejor yo vivía ahí a lo esperado ante en el caso Bella ya lo mejor tardaba una semana o diez diez en llegar ya me enfadaba pero por don que me ha sus discusiones de cuestión de ver a al tiempo que yo quería esto para lo que dice

Voz 0020 04:44 que que todo se confunde mucho cuando se escriben por Whats App ustedes discutían por carta

Voz 1 04:52 en el tiempo que estuve allí sólo abre un una vez por teléfono

Voz 2 04:56 son una vez por teléfono con ella

Voz 1 04:59 porque aquí en aquellos tiempos no eran mías todos

Voz 2 05:02 claro hemos

Voz 1 05:04 tenía que ir a la centralita telefónica me dio una conferencia con con con lo que quería llamara desde allí hacían pues tal vez agotar a venga ya entonces hermandad bañaba visual al teléfono de en este caso aunque Auden mi novia les mandaban aviso para que se presentará a que torno a a la telefónica hasta ahora sí el viento que ya yo aquí

Voz 2 05:42 cuando

Voz 4 05:44 al libro eh

Voz 1 05:45 no no ponían en abrazar a Rada y aquí sólo hable una escudella y ahora a los cincuenta años pues hemos vuelto a ver como digo a celebrar el cincuenta aniversario de boda hemos estado también el otro Teófila maravilloso con con en primera línea de playa bueno en Menorca es maravillosa toda

Voz 2 06:12 le gusta mucho

Voz 1 06:15 sí para mí es la isla que decir las cosas que más me me gusta ir luego los sitio que a mí me relaja mucho inspira mucho es un sitio que hay en la provincia de Teruel sí que se juntaron las comunidades osea que Cuenca Teruel Guadalajara

Voz 3 06:44 sí

Voz 1 06:44 eso está en concreto también es muy igualada la aviar

Voz 2 06:53 Turia me gusta mucho

Voz 1 06:57 sí porque aquello es el segundo pueblo más alto de España que tiene un buena máquina le San Juan tiene tres terminamos griego Villar del como igual la Viagra y entonces cada terminó tiene una una fuente natural humana eh aquí en cada fuente han hecho merendero para ir pasar el pasado día allí hiló concretamente mienten a la fuente se llama hace Raja pues como está cuesta arriba hacia hacia la muy Alba de San Juan Pico la mula de la sierra pues allí son todo Prados es una de esa hizo poco para los aunque sí pero son todo Prados aquí después de comer pues tumbarse en el Prado mirando en el firmamento aducía algo insistí allí viendo a lo mejor pasar algún algún algún Gavilán anual algún águila eso me relaja Hay mi expira en fin todo eso me ha dado mucha mucha inspiración

Voz 2 08:17 mucha paz le hace sentirme a gusto

Voz 1 08:19 muy a gusto de hecho allí hay mucho mucho ganado hubo de ovejas debata es también irá eso me he explicado pues incluso a hacer un libro genealógico de mi familia ya que a mi santo pasados eran pastores INAR llevaba seis años de investigación nada

Voz 0020 08:48 seis años de investigación y hasta hasta donde ha llegado

Voz 1 08:52 hasta mil setecientos fiereza

Voz 0020 08:55 vaya hasta mil setecientos diez

Voz 1 08:58 sí sí lo mismo vías de un matrimonio de ahí he sacado todo a la ramificaciones a hasta algo recién nacidos de ahora

Voz 0020 09:08 qué bonito trabajo y que costoso

Voz 1 09:12 ídolo de verlos documentado o sea que no es un libro que además entendiendo muy buenos asesores tenido sí pero municipal de aquí de Torrente era ahora pero de de Requena y un compañero mío aunque me ha ayudado mucho a Harb luego pasarlo con internet y desarrollarlo y entonces es lo que me ha traido pues ya digo mucha porque yo he hablado con el teléfono cuando a una persona con mi apellido me estaba llamando fuga en Madrid fuera

Voz 2 09:52 claro

Voz 1 09:54 idea que han ido pues muchas conversaciones con mucha gente que me ha tratado muy vienen a ver al saber al trabajo que que yo estaba haciendo hicieron muchas veces pues me decía impulsó ojalá tuviera yo fuera ustedes mi familia también lo que sí

Voz 2 10:15 claro

Voz 1 10:16 exacto

Voz 2 10:18 se ha investigado usted durante estos

Voz 0020 10:20 seis años a su familia hasta el año mil setecientos diez ha descubierto si proceden del mismo lugar si si vienen de otro sitio porque esto sucede cuando uno hace este tipo de investigaciones

Voz 1 10:32 yo lo que yo tal vienen de Requena

Voz 2 10:37 de Requena de Valencia

Voz 1 10:40 el libro concretamente el puesto no ve ya un linaje de Requena entonces hasta donde yo he podido llegar porque es que Requena en mil ochocientos cincuenta y uno pertenecía a Cuenca me hizo entonces yo donde pudiendo llegar ha sido hasta ahí mi apellido pues en Teruel hay muchos comparación con con población eso da que la que más lo de ella

Voz 2 11:17 lo hacemos

Voz 1 11:19 exacto donde más ayer Sen en la Comunidad Valenciana en Madrid también hay unos cuantos que han emigrado desde Requena pitan también estoy en contacto con con ellos idea eso todo eso me ha dado muchas satisfacciones Lola el poder conociera pues ya familiares vivos que no nos conocíamos somos a lo mejor primus la tercera o cuarta generación

Voz 2 11:49 el móvil

Voz 1 11:51 Nos sumó a los primos hermanos con los cuartos de lo mismo segundo primo terceros primo cuarto era pues no los conocía intuyen diálogos conozco todos de vez en cuando no llamamos hablamos por teléfono y en fin ahí yo extendido pues estoy muy orgulloso de un apellido que llevo eso sí para otra cosa

Voz 0020 12:18 Jos Jose

Voz 1 12:20 sí sí lo tengo dos hijos varones y tengo tres mitos

Voz 2 12:27 pese a conservar

Voz 1 12:30 tengo un comunicarse se conserva procedimiento tengo un nieto ido mi si yo ya tiene dieciocho años pues se

Voz 2 12:42 bueno aunque ahora ya sí

Voz 0020 12:44 se puede se puede elegir Jose y a sus hijos a sus hijos les ha hecho ilusión este este libro

Voz 2 12:53 colaborado

Voz 1 12:55 eh conmigo por lo menos en porque yo he dicho mucho viajes además exacta o información del Archivo Militar de Guadalajara de de muertos y desaparecidos osea de de Salamanca aquí documentos de Guadalajara de Quintas sea o no de expediente en militares protege mi padre sea que yo me me me me vuelva sentiría si hace cosas que no soy muy bueno

Voz 2 13:32 claro pero para documentarse no portugués del libro claro

Voz 1 13:36 en tal yo yo documento todo sea no no es de si pongo esto por por ponerlo sino que yo lo he documentado todo un gol al familiar tal por partida de nacimiento de Alba aquí se casó con jugar como continúe cuando nació su conlleve luego cuando forzaron eh reír luego lo lo los hijos que han tenido comentado se adiós un vínculo quiere decir

Voz 2 14:15 está muy complejo desde luego

Voz 1 14:18 sí sí todo eso me he inspirado mucho pues a lo mejor él estar allí en en la la vía diríamos aquí mirando el agua algo que no viviendo el ganado pastorear por allí la tranquilidad taquilla como mi abuelo mi padre me contaba que Mi bisabuelo era pastor mira pues por medio de desafió he ido sacando o generaciones irá a cae validado de que el primer antepasado que ella que yo conozco mío pues era pastor también

Voz 2 15:01 sí claro si la procesión

Voz 1 15:05 de del primer antepasado

Voz 2 15:09 José

Voz 0020 15:11 se pregunta Pokemon si se ha llevado alguna sorpresa con algún antepasado

Voz 4 15:18 no no no

Voz 1 15:22 sorpresa no lo único que pasa que me han tratado todo con mucho cariño mucho agrado e ávido un bloque pues no ha querido colaborar demasiado en lo me ha querido ha alegrado en nombre de la isla o sea Lorna hija Gordaliza es un señor así pero no no no me lo que me he llevado decía pues incluso Carlos I los antepasados que me valenciano el primer matrimonio pues se incluso donde donde ya emitieron e iba a visitar el lugar ya no existe a Caixa eh pero era lo cual donde donde vieron porque tengo comentó de acción entonces que engloba ensenada aquí a la casa donde donde vivían con quién invitaba a casa fin un libro que me ha dado mucha satisfacción porque he estado en contacto con mucho usan familiar tiene que que no conocía ahí me bien alemán tengo una familia que por suerte no ha habido ningún

Voz 4 16:49 ninguna

Voz 1 16:51 gracias a tortas

Voz 2 16:55 no sé lo que mejora vive

Voz 1 16:59 sea ayudar a una amiga que es la presidenta de Stop pues de Mortensen en vehículos él se movió un coche con Chipre pues su yo aquí se subió a la acera iba con su abuelito el chico irlo hasta el coche ahí pero así decir cosas que me pueda Javier Gonzalo puedo sentí humillado o cobrando

Voz 2 17:38 porque se refería Massa a sorpresa pues de algún matrimonio que que le resulta curioso quizás algún origen dicen y te claro

Voz 1 17:48 no no si me porque a lo mejor está buscando a algún familiar incluso encontrado luego me he encontrado cuando otro familiar

Voz 2 18:03 sí

Voz 1 18:05 el segundo apellido es que de las distinto ir bueno yo estoy tal y cual investigando pues se ha llegado a

Voz 4 18:16 ha ha verificado

Voz 1 18:19 yo mismo pero que había quedado viudo e hice había casado y a una mejor había tenido cójase pues ya siete ocho dijo

Voz 2 18:30 claro pero no cuadraba unos apellidos tienes algo pues no aparece no todo va parece

Voz 1 18:42 no puedo

Voz 0020 18:44 Jose pues muchísimas gracias por haberlo contado ha sido muy interesante escucharlo

Voz 4 18:49 Rihanna a ver

Voz 1 18:52 conocido sea sólo podrá por conversación por algo

Voz 0020 18:58 y que hay más bonito que eso que conocerse por conversación

Voz 2 19:03 vale muchas gracias

Voz 1 19:07 en fans de de este programa