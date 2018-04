Lola: "Tengo 85 años y anoche estuve en la Feria de Abril con mi prima. Llegamos a casa a las cinco de la mañana"

Voz 0020 00:00 lo la desde Sevilla buenas noches

Voz 1 00:03 buenas noches qué tal

Voz 2 00:05 quería muy bien era invitarte a que viniese a la feria que no no que sí pero quien para allá que vamos

Voz 3 00:16 por venganza empató

Voz 2 00:19 hasta el sábado se puede no sí sí además Leterme una carpeta

Voz 3 00:24 estoy venían la caseta

Voz 2 00:27 si la caseta hay particulares lay de crédito la hay de esa forma porque esa fama que tenemos de que no pueden

Voz 3 00:37 el tras eso no lo que que

Voz 2 00:40 claro hay que tener una personal la puerta porque si no se puede entrar a todo el mundo y eso lo eh pero las piezas que queda mía te voy hablar dentro porque esa era mucho más joven que yo lo sabemos pero más o menos sí sí porque yo tengo edad de ochenta sí sí

Voz 3 01:03 sí yo tengo desde que Tita yendo a la feria fíjate me comentada le hizo después con mi marido me casé y mi marido me ligaba muy bien la sevillana yo no yo no hacía

Voz 2 01:18 no

Voz 3 01:19 no inválidos Pedro de maldito May la me aconsejó a Victor monto de casetas

Voz 2 01:25 sí

Voz 3 01:27 en los pasar de Fasa muy bien

Voz 2 01:30 Alfredo no te dan encuesta adicto distribuir pero esto qué es

Voz 0020 01:36 cuéntenos cuéntenos en qué consiste un día de feria Lola uno se levanta por la mañana y qué ocurre

Voz 3 01:43 pues mira te levantas expiden flamenca pues tiene preparada el traje hay va a la feria a la a la uno por ahí te mal los coches de caballo tan bonito irse a la caseta en la casetas con mi hijo que otra pone en valor las que país bailan porque hay cita muy hizo que lo veo pasar los coches de caballo hiló caballista tan bonito con montados lo Los Morancos tienen un coche de caballos un y tú con con unos caballo les con una Almansa utilizan caballos dice con una negro digo dividir a toda la familia dentro del coche si iba a los que lo lo que tienen coche pues ha ido Tros también tiene ir tú no tienes que es para la gente rica

Voz 2 02:45 las pues la hace

Voz 3 02:47 el Banco de de caballo de lo que hay por la calle en cuanto a la calle para dar el servicio público y entonces tú te mete en la rueda de lado porque pasan por toda la casa el casi toda la calle de de la feria los coches y los caballitos

Voz 0020 03:07 Lola y luego nacen no serán una vueltita luego por la feria o están siempre en su caseta

Voz 3 03:13 yo doy vuelta claro sale la gente va a ir voy a casa veo no a la caseta es bueno amigo M con vida yo con vida a nosotros nos da cuentas del saber de la noche

Voz 2 03:28 sí

Voz 3 03:29 la no sé lo buen toda es en la feria comiendo churros convivió en lo hizo con la AP es sólo uno el fin de la feria para mañana

Voz 0020 03:41 el amanecer a churros chocolate Lola y luego a dormir un ratito y otra vez

Voz 3 03:49 otra vez claro luego llegue a tu casa que ducha tal pues está yo muchas veces me he quedado dormida intentando me los zapatos de la butaca

Voz 2 03:59 un estadio de Saint Malo

Voz 3 04:01 te la butaca

Voz 0020 04:03 la eso hace falta sino quiere vestirse de flamenca necesitaba varios trajes no porque claro de un día para otro el traje como tiene que acabar

Voz 3 04:13 bueno hay pero sana que cuando lo metes la manguera vaga

Voz 0020 04:20 tienden en una percha y al día siguiente

Voz 3 04:23 en casa pero como casi siempre la gente joven tienen dos traje Tre porque no son tan caros como los de la valenciana ir al no nos para que hay hay también sitio Nan los palos turista Hay de la que vienen de fuera pues que lo Hacienda en lo que opta

Voz 0020 04:45 porque no sé si usted lo sabe Lola pero desde desde que pareció se puede comprar una un traje de flamenca

Voz 3 04:52 pues no más no me acuerdo de mi nieto no vale me buscaron llamaba eh no me acuerdo Abel la cabeza el me me fallan

Voz 0020 05:05 no se preocupe

Voz 3 05:07 pero no no mal es muy caro y en El Corte Inglés en lo que va nada que nuestros con perdón que parece que ha lo ha ido para las clases

Voz 0020 05:18 claro

Voz 3 05:21 pues bueno aquí es mucho sitio y hay personas que que lo ha enseñado la casa

Voz 2 05:28 yo le he dicho a mí Aldo trae

Voz 0020 05:31 hola

Voz 3 05:32 sí yo vi a mi sobrina y todo yo lo sé porque mi madre me ha mil entonces yo

Voz 0020 05:43 eso sí que tiene valor tener un traje hecho a mano Lola

Voz 3 05:47 sí y a lo mejor me hecha damos la linier tras el coche para la feria sombría hay una más que me pincho yo me que Parker pasen a la había dejado un alfiler pues Torner que obren cuantas que que habrá más que enfrenta desde que se hiciera hice mi al eh el de la alfiler clavado no

Voz 0020 06:06 la obtuvo el Hola

Voz 3 06:09 no te puedes hay que te porque mi marido era muy lindos de de dárselo yo emotivos

Voz 2 06:17 no vamos a parar eso no quita parte de la feria estos Dios sí sí voy mi charla

Voz 0020 06:27 hoy ha vuelto prontito no no ha amanecido

Voz 3 06:30 no porque mi hija no iba con los niños y entonces ya no queda pero el pescaíto que la noche antes de de la feria el pescaíto frito el y seco me ve bueno extra con vende todo no sí pero El día de ese día vine a las cinco de la mañana

Voz 2 06:52 a mi priva Mi prima

Voz 3 06:56 bien no sentí cinco

Voz 2 06:58 sí

Voz 3 06:59 las dos cosas sí

Voz 0020 07:01 lo que el pescaíto frito da buena energía

Voz 3 07:04 sí sí la días rebujito

Voz 0020 07:08 qué bueno está eh

Voz 2 07:10 a que si tomar Madrid suele me están en Madrid estamos se movía Meño pero vamos yo todos

Voz 0020 07:20 así ha habido catalán Le gustaban rebujito

Voz 2 07:24 sí sí sí sola Feria de Semana Santa también muy bonita lo conocí decir además decir ya fíjate tú muy más decía yo no sea que él había venido a hacer y lo hace años y llevaba entonces

Voz 3 07:44 a muchas chicas y me decía Mantilla ellas pues cuando yo tenía dos gitana en mi tiempo

Voz 0020 07:52 a otros esa que se si vistiendo de gitana no

Voz 3 07:56 no pero vamos a dichas personas para lloré la Estafeta dile que somos veinte socio pues en o menos tiene los más jóvenes

Voz 2 08:08 sí pero todo hace Bizkai

Voz 3 08:11 el marido Mi ya es diferente cuando no tienen hace pasa tío sobretodo enferma digo bueno porque un día de diez a una digo hija sintamos sobre es que es hallado muerto tu marido dice mira se podía haber muerto

Voz 2 08:28 te digo hoy porque así yo por eso te digo que sí es bueno menos a Duffy no pues hay que decir cómo me indican que se podría haber muerto en fin entrar tengo caiga Salma que por cierto que quería decir era que eso que

Voz 3 08:47 sí que te venga a la feria fíjate este año no puede las

Voz 0020 08:52 Lola lo vamos a apuntar porque este año nos pilla ya un poco justos de aquí al sábado pero el año que viene Elena Sánchez me está mirando y creo que tiene varios trajes de flamenca en casa que nos puede dejar osea que no tendríamos ni qué comprar ni que alquilar

Voz 2 09:07 pues mira

Voz 3 09:10 en la calle Curro Romero XXXII está en la caseta

Voz 0020 09:14 de todas formas hablaremos para el año que viene Lola

Voz 2 09:17 sitios Esteve instintiva

Voz 0020 09:20 con esa energía que tiene llegando las cinco de la mañana de la feria no me diga

Voz 3 09:24 o curso toda la noche entonces ya que desde que yo Deco como dice Lothar mundo desde que empezaron obtener hasta Nira más temprano y me despierto a las en punto digo que que quería llevar los niños al ello me me despierta la orden en tensar programa así que tratar muy bonita muy bonita muy bonita no como dice no te han entrado a la tía porque claro hay casetas que no pueden entrar como el mercantil la otra mente muy rica ahí no puede entrar porque ahí tantos lo años bueno yo también pago

Voz 0020 10:04 una cuota no a tener la caseta al año claro

Voz 3 10:06 ah claro entonces tuvo dice que de pueblo pasa pasa ahí dejan trazadas sí lo que pasa es que declaró mida en la caseta te al día a día hoy uno del Leganés de eso siendo que los ingresos de los que venden por ser ahí venden

Voz 2 10:25 el afán de esa

Voz 3 10:27 cantando bailando sevillanas mira la adiós a lo real al nombre y el nombre sirviera que ya estaba bailando era era allí hoy que deseo daba yo con el negro

Voz 0020 10:40 pero si tendré arte no tenía arte

Voz 3 10:43 hoy tenía un arte ya te digo te mina abriera la puerta de la persona viendo a a muchas on line la siquiera ansioso de es bueno eso es gato a comprármelo

Voz 0020 10:56 no hombre después de la actuación que menos no

Voz 2 11:01 sí pero mira la más de cien parte cortesana que hay mucha gente que dice que el setenta tenga que bonita eh

Voz 0020 11:10 Lola pues que acabe bien la feria que disfrute bien los días que quedan

Voz 3 11:14 tú tú conoces Sevilla

Voz 0020 11:16 ya no la Feria si Sevilla

Voz 2 11:19 dice dice bueno pero esa no tiene punto de comparación eso sí claro

Voz 0020 11:28 darlo para el año que viene

Voz 3 11:30 el año también en sitios que Reese viva puede dotar de Curro Romero XXXII te acuerdas Curro también vivo

Voz 0020 11:36 lo voy a contar

Voz 3 11:37 porque todas las calles de la Feria de Toledo y el lunes un amigo el curso los demás todos los pueblos doctor muerte para la calle Vela

Voz 0020 11:48 porque somos somos muy de de poner nombres a título póstumo no

Voz 3 11:53 sí IEC este no es bueno para decir Katelynas estamos le quién ya tiene que tener cerca de noventa años el Coso Viejo que yo

Voz 0020 12:03 Lola una una duda antes de despedirnos que se está planteando Pokemon como se dice correctamente se dice vestir de gitana vestir de flamenca o estire sevillana

Voz 3 12:16 de sevillanas dice vestido de gitana o correctamente vestido de gitana

Voz 0020 12:22 correctamente sería vestir de gitana

Voz 3 12:25 la menca no sevillana no se suele no porque es que aquí se dice siempre vestido de flamenca juegos vestido de gitana sí eso lo vamos antiguamente se hacían las casas las madres el bajo observación de los niños día hay personas que hace

Voz 0020 12:50 claro porque hablamos siempre de la mujer pero el hombre también va vestido

Voz 3 12:54 sí yo que me he niño los hombre los hombre como no vaya a acabar llamo

Voz 0020 13:01 no y los que van a caballo cómo van vestidos Lola

Voz 3 13:06 pues pues van vestidos con el to be a los padres lo cual no nos del uso se deba con Asia que

Voz 2 13:13 sí sí como de cordobés

Voz 3 13:16 es que pide hay el pantalón negro la chaquetilla la blanca la hay de todos los bandos de todos los colores

Voz 0020 13:27 hay muchos coros mucho

Voz 3 13:29 de las mujeres hay también señorita tiene zona llevan con un que va más gratas tobillo Iván sentada de lado

Voz 0020 13:41 hay no se trajes muy bonito Lola con ese traje me fijado yo se llama amazona entonces

Voz 3 13:48 Dámaso si iban con el traje y la la la llevan en la mano sombrero ancho van guapísimas eso son artista ópera sonar así yo iban conserve caballo con los sombreros a la Federica de un sombrero con ser Tiko con plumas lo que examen de post que tienen más cultura que mida lo los cochero centra inglés hiló los que van de la Malmö y los coches lo que vas conduciendo el coche sin pero y qué bonito sombrero de tres picos como

Voz 2 14:33 no sé pero yo no sé muy elegante muy bien costera muy bonitos precios te no

Voz 0020 14:41 somos una cita para el abril de dos mil diecinueve vale vale ya gracias Lola por haber llamado