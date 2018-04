Leticia: "Los jóvenes se van de Talavera para no volver"

Voz 1

00:00

me llamo Leticia Blázquez hizo y una profesora de la Universidad de Castilla La Mancha en el campus de de Talavera soy de aquí de esta comarca así vuelto así tres años ya aquí a a Talavera de la Reina me he encontrado con una ciudad que yo no recordaba así cuando cuando Messi porque es una ciudad muy próspera y me he encontrado con una ciudad que es la ciudad con más paro de España mayor de cincuenta mil habitantes iraquí se ha creado en Talavera o hemos creado unas cuantas personas un movimiento social que trataba de de de poner el foco en en la problemática de esta comarca dejará un poco de la mano de Dios el movimiento social tuvo su momento culmen digamos se el día once de noviembre del dos mil diecisiete es una ciudad de ochenta mil habitantes y salimos cuarenta mil personas la mitad de la población a la calle y yo lo que veo es que estamos formando a jóvenes que es una nueva era relativamente joven ninguno tiene la esperanza de la expectativa de quedarse con lo cual yo siento que estoy o que el sector público está invirtiendo en una gente joven que después no va a repercutir en su propia comarca en genera riqueza aquí porque todos están deseando irse ante la falta de expectativas y el paro es el a el paro sea exaltó pero entre la gente joven muchísimo muchísimo mayor de todos íbamos perdiendo población población población entonces el el futuro es bastante poco halagüeño