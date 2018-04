“Se redujeron drásticamente las sedaciones paliativas por temor a una persecución”

Voz 1727 00:00 Fernando Marín buenos días a Fernando Marín es el secretario de la Asociación Derecho a Morir Dignamente la que presidía Luis Montes un mazazo verdad la muerte de Montes

Voz 1 00:11 el una pérdida terrible Luis Montes una persona entrañable esas cosas que aportan no a una sociedad

Voz 1727 00:19 ustedes eran muy amigos se conocieron cuando estalló el bulo del Severo Ochoa ahí después de aquello cuando la justicia lo absolvió lo invitó a sumarse Asociación Montes llegó a decirle que como su carrera estaba acabada toda su energía la iba a dedicar justamente a defender la muerte digna cómo ha sido su vida en este tiempo como se recuperó de aquella cacería profesional

Voz 1 00:41 pues si es así fue él decía me han hecho conocido vale hecho famoso han puesto mi cara en todos los telediarios en todas las portadas de los periódicos el esto lo tenemos que aprovechar para el Guti yo profesionalmente mi carrera sino terminan porque porque le apuñalado con la espalda al que se supone que era mi defensor mi jefe que era la misma no toda mi energía ahora a defender los derechos de salida que la gente pueda morir bien y que no siga ocurriendo lo que estaba pasando

Voz 1727 01:11 se ha muerto el doctor Montes sin que quienes destruyeron su carrera médica se hayan disculpado con él verdad

Voz 2 01:18 sí esto es una

Voz 1 01:20 la prueba no de la catadura moral de una parte de las sociedades una parte minoritaria no la mayoría de la gente buena gente pero no todo el mundo no y que tiempo después pues estamos conociendo qué es lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid todos aquellos años no todo esté el latrocinio no que se ha sometido a la al público

Voz 1727 01:45 pues quizá hoy sea el momento con la muerte de Montes Si Esperanza Aguirre Olmeda tienen a bien pedirle disculpas aquí están los micrófonos de la SER la acusación que pesó sobre el doctor Montes tuvo consecuencias mucho más allá de su propia carrera profesional hizo que cundiera el miedo en la profesión médica a la hora de aplicar cuidados paliativos a los enfermos terminales nos lo ha recordado nos lo ha contado esta mañana muy temprano un oye

Voz 3 02:13 te de la Ser buenos días soy María Luisa de Cantabria trabajó como enfermera mi madre enfermera también murió en el año dos mil siete en un hospital de Barcelona de un cáncer de páncreas afectada por todo lo que pasó con Montes porque no se permitía la sedación en esos momentos murió con una larga agonía murió como nos hubiera gustado nunca ver morir a ninguno de mis pacientes no sabrán el daño tan grande que hicieron Fernando Marín porque esto

Voz 1727 02:36 así cundió el miedo claro y lo pagaron los oyentes

Voz 1 02:40 fíjate Pepe Montes era una persona que siempre sí ha criticado el activismo mediático habría opuesto a la gestión de las listas de espera por los propios especialistas enriquecimiento a partir de la sanidad pública no era muy crítico y muy exigente no una persona comprometida con la excelencia pronto cuando sufre hasta que cunde el miedo no dice si esto le han hecho Montes comprometida jefe del Servicio de Urgencias pues de Podemos cualquiera entonces surgió mucho temor con la práctica de la sedación paliativa tan poco después el protocolo se intentó normalizar la la práctica se redujeron drásticamente las reacciones en todo el Estado porque había temor temores que hubiera bueno otra persecución

Voz 1727 03:31 Nos queda un minuto pero quiero aprovecharlo para benignos al día de hoy diez comunidades tienen ley de voluntad anticipada para hacer testamento vital hay proyectos de ley atascados en el Congreso a día de hoy sigue siendo verdad lo que decía Montes que uno muere bien o mal depende del médico que te toque

Voz 1 03:48 absolutamente hasta que no le vemos el poder a la ciudadanía a las personas que están en proceso de morir no habrá cambios significativos es una ley de eutanasia esperamos que el Partido Socialista la presente cuento