"No le deseo a ninguno de mis pacientes morir como murió mi madre"

Voz 4

00:26

el siete en un hospital de Barcelona de un cáncer de páncreas afectada por todo lo que pasó con Montes porque no se permitía la sedación en esos momentos murió con una larga agonía murió como nos hubiera gustado nunca ver morir a ninguno de mis pacientes no sabrán el año tan grande que hicieron tal vez sí se encuentran en esa situación alguna vez podrán darse cuenta de lo importante que son esos últimos momentos porque morir dignamente es un derecho que no se puede negar a mí me quedó esa imagen esa pena que todavía hoy me acompaña de no poder ha podido hacer nada más por ella