María del Mar Blanco: "El comunicado humilla e indigna a las víctimas de ETA"

Voz 0817

00:11

lo he Leiro esta mañana en el el comunicado y bueno pues lo lo primero que te puedo decir que no cumple las expectativas que teníamos puestas las víctimas y que esperábamos este comunicado desde hace muchísimo muchísimo tiempo y no los cumple porque porque siguen utilizando en ese comunicado palabras que que humillan y palabras que justifica la historia de terror como es esa palabra de de conflictos esa palabra que han utilizado y que siguen utilizando pero como decía que utilizaban sobre todo en los años en los que utilizaban la violencia terrorista para imponer su proyecto totalitario para justificar cada uno de sus crímenes porque a través de esa palabra llegan a decir que matar estaba bien porque era la única vía que tenía para defenderse del ataque que ellos tenían de del Estado de ver de hecho con lo cual el hecho de que sigan utilizando esas palabras desde luego humillan a las víctimas del terrorismo y los deberían hacer a todos y cada uno de los españoles que hemos sufrido de manera directa o indirecta el azote del terrorismo y luego otra cosa que me parece desde luego vergonzosa por decirlo de alguna manera pero sobre todo moral es esa línea divisoria que hacen entre las víctimas que tenían responsabilidad y las que no tenían ninguna responsabilidad tengo que decir que para la Fundación Víctimas del terrorismo todas las víctimas del terrorismo son iguales porque todas las víctimas del terrorismo eran son hice eran inocentes entonces la verdad es que inciso no cubre las expectativas que las víctimas esperábamos desde luego he espero que que al a esa petición de de perros que ellos hacen que a día de hoy podemos decir que suba palabra vacía bueno pues la den el contenido asumiendo su propia responsabilidad colaborando con la justicia que ayuda a resolver los más de trescientos crímenes de ETA que a día de hoy sigue sin sentencia judicial y que desde luego no pretendan manipular con esas palabras pues el relato que tenemos que dejar escrito todos y cada uno de los españoles ese relato de verdad memoria dignidad y justicia un relato sobre todo donde hable de verte debe decidir de vencedores y vencidos de verdugos de víctimas