Entrevista a Maixabel Lasa, víctima de ETA

Voz 1

00:10

bueno el he pensado que que ya era hora de que lo insisten esperemos saber lo que nos plantean el el la primera el primer fin de semana de mayo no porque han anunciado que van a decir algo o hacer algo no el hombre yo es la primera Verge a nivel de la Organización de ETA a lo de ETA es que pidan perdón no he leído el comunicado en su en su totalidad pero bueno es lo que yo creo que esperábamos todos los ciudadanos no ir en ese sentido pues bienvenido lo que pasa es que sí que veo en el en algunas cosas que he leído el comunicado por ejemplo cuando cuando hablan de de que no se puede echar marcha atrás es decir qué es lo que pasó no se puede no se puede resolver no se pueden solucionar no pero yo me hubiera quedado más contentarse hubieran dicho es perfectamente que ellos son los causantes de lo que sucedió a que durante todos estos años no responsable