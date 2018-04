Un diputado de UCD lleva 37 años escondido en un despacho

No hay resultados

Voz 1 00:00 y más hoy hoy que un día un día especial porque hoy se cumplen ciento sesenta y siete años cinco meses y dieciséis días de la inauguración del Congreso de los Diputados una fecha redonda quiero hablar de Congreso de los Diputados por eso abro teléfonos e invito a los ciudadanos que no se escuchen pues que nos llamen y nos comenten que sienten no cuál es su relación con este es un lugar donde reside la soberanía nacional ya tenemos historias del Congreso para ciudadanos e historias del Congreso ya tenemos una llamada así hola me gusta el título Historias Congreso verdad Lucero verdad es tu nombre crucero afectivamente en el crucero tu relación con el Congreso dos diputados

Voz 2 00:42 la semana pasada tuvimos a ir de visita en el Congreso muy bien fuimos los compañeros cucos clan de sus Europa

Voz 1 00:49 ya no cucos clan

Voz 2 00:52 además excursiones

Voz 1 00:55 no pero me extraña que se permita la entrada del Cúcuta en el Congreso no sé

Voz 2 00:58 bueno sí pero no pero venimos a título personal como colectivo no no porque aún hay mucho prejuicio con el club

Voz 1 01:05 se sí acreditación Cloclo bueno el cero aquí no estamos tampoco para juzgar a nadie así que la visita al Congreso

Voz 2 01:14 no la verdad muy vamos pedagógica es más pequeño de lo que parece esto se que me antorcha

Voz 1 01:21 a esa mierda

Voz 2 01:26 dar una idea el tamaño ya iba in Ágata de fantástico no han dejado sentar no hay en los asientos lo pasé muy bien yo recomiendo y eso está bien si mi intervención así sí que lo hace el club no se comportan como persona

Voz 1 01:44 no desde luego que si todo sobre todo toda una lección en la elección desde luego venga vamos sólo otra llamada Elvira hola buenas tardes hola bona tarda buenas tardes cuéntanos si si el otro día mi marido tú tu marido sí

Voz 2 02:00 dije vigésimo trigésimo no quincuagésimo nace es como si se cuando cumple un año de casados

Voz 1 02:08 la primera en el complicaban eso es así

Voz 2 02:15 sí sí pero bueno pues nuestra hiciera una función del Congreso una funciona Congreso genial las actuaciones fueron perfectas os Diputados interpretaron perfectamente todo muy ese grito todo muy bien organizado yo te digo esto tú te enfada Éste replicó saben unos abuchean a otras un gran espectáculo

Voz 1 02:34 mejor que el Rey León no mucho mejor mucho mejor lo paso estoy bien bien entonces

Voz 2 02:38 sí porque además no dejaron hacer el amor en la bancada

Voz 1 02:44 bueno pues voy disfrute Elvira muchas gracias venga a nosotros una última llamada hola buenas tardes

Voz 2 02:49 hola buenas tardes ahora en mi nombre Don José María José María sí soy un diputado de UCD sucede si lleva escondido treinta y pico años el Congreso uno Guardia Civil se han hecho con el control de la Cámara ahora vista bueno cuando esto

Voz 1 03:07 sí

Voz 2 03:10 no me calma un poquito punto la radio soy Kutxa dijo llamarlos calmarse uno tiene su propio biorritmos sí sí es verdad es verdad como como cómo cómo cómo acabó la cosa eso

Voz 1 03:23 bien bien viendo el bien triunfo no se preocupe por eso oiga usted como prohibido treinta y siete años metido allí un despacho el Congreso eso es algo que quedará

Voz 2 03:30 Dios y yo no quiero ni recordarlo