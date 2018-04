Los currículums falsos del TodoPorLaRadio

Voz 2 00:00 no a volver concurso el sonido FAPE pagador Especialistas secundarios

Voz 3 00:12 bueno sé si seguimos con el tema del caso Cifuentes que bueno que nació como una tormenta gordotes y ha ido ganando fue fuerza al tocar tierra y ahora ya es un huracán que está arrasando con el postureo los currículums de nuestros políticos pero y nosotros qué pasa con nosotros deberíamos hacer también un poquito de autocrítica Antonio guardia buenas tardes ahora rémora tarea sabes que eres tanto en el Gobierno biólogo hoy nuestro ya de la Cadena SER Pedro eres biólogo de verdad tieso la biología

Voz 4 00:42 la verdad es que no no soy mano Villalobón que Ana Obregón no tengo harán y Nini a idea de yo de animales no mira yo los divido en tres grupos con pelo con pluma y con pinzas nada más

Voz 3 00:52 tres grupos de animales se te honra Antonio buenos eres honesto

Voz 4 00:56 pero la verdad es que estoy muy avergonzada por haber engañado pero no tanto como para no ven la semana que viene a hacer mi sección y volver asegura que eso biólogo esas y troncos elementos lo digo

Voz 3 01:04 sí sí porque ahí tenemos poca memoria muchas grande de Antonio grandes hablamos ahora sabéis quiénes Francisco Hornillos no es el de la Cadena SER espero Francisco jamás cursa este ningún relacionado con la cocina verdad

Voz 5 01:18 al haber tanto a la verdad de hecho a Kameni en el GBR sólo

Voz 3 01:22 a la gente a decirte supongo que tampoco tendrán acceso es estrellas Michelin que dice es de las que es presumido aquí en el programa

Voz 5 01:31 puede ser verdad que alguna vez haya dicho este programa que tenía siete estrellas Michelin cuyos todo día tras día pero en verdad sólo tengo cinco tres vale cero joder

Voz 3 01:42 la sinceridad es posible que pierda clientela pero hoy en a dormir más tranquilo

Voz 5 01:46 pero todo el mundo la cocina yo siempre digo que a veces a lo mejor se sube algo José baja al vamos a volver

Voz 3 01:53 ojito no sólo Francisco Antonio Cruïlla pues tienen cosas que ocultar también tenemos más mea culpas aquí no hay todo por la radio quiero que escucháis por favor a este tipo

Voz 2 02:01 hola soy Quique de El Mundo Today

Voz 6 02:04 exacto lo cierto es que ni Xavi ni yo estudiamos jamás filosofía ha sido todo lo una una una gran mentira e en verdad sólo fuimos un par de veces al al bar de la facultad para ligar con chicos guapos todo

Voz 3 02:19 a quién iba a pensar si hay poca gente limpia en este programa pero quiero que escuchen a este otro jeta

Voz 7 02:27 hola soy Juanma López Iturriaga y la verdad es que nunca obtuvo el título baloncestista enseguida en el currículum de estuve jugando toda mi vida sin el título usted

Voz 3 02:39 hay aquello de que anule a Michael Jordan

Voz 8 02:42 en el humilde eh

Voz 7 02:44 quizás tampoco fue del todo verdad

Voz 3 02:46 no pido disculpas yo habíamos estado bueno esto lo está la esperamos un poquito pero aún tenemos más dentro dio por favor

Voz 1353 02:53 hola soy Luis Piedrahita yo sí puedo demostrar que tengo título de monologuista Eyre director de cine eh lo que no soy es ilusión está ahí lo que pasa es que yo en realidad tengo poderes no necesitó hacer trucos lo hago con poderes no puedo poner eso en el currículum porque la gente no se lo cree me trataron de loco duelo con Órbigo a veces que tengo poderes nivel medio

Voz 2 03:18 sí sí sí

Voz 3 03:21 quitarse méritos también es un poquito mentir pero es bueno yo lo habéis oyentes todo este problema se sustente en una gran estafa la Cadena Ser nos consta que está avergonzado Mishima iré hecho ha iniciado una investigación interna Illa hay consecuencias el me acompaña señor Romero señor Torres dejó que te presente bueno lo conocéis bien no señor Romero es que no queremos nunca porque es el que se encarga de Asuntos Internos sí

Voz 9 03:43 bueno vamos a ver la será investigado tu estos casos que estáis aquí denunciando ya hemos tomado una decisión en forma de despidos Se van a la calle dos becarios sin ERE Aróstegui

Voz 3 03:54 sí pero si como que dice es la última en llegar si qué culpa tiene ella in vigilando pues viene hecho pues nosotros acabamos esta historia no sirvieron sin olvidarnos de este maravilloso desde el capítulo de agrado