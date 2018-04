"Tener a tres hermanas da un protagonismo en tres dimensiones"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 2 00:05 con Toni Garrido es una de las noticias del día ETA ha pedido perdón perdón perdón es una palabra importante y las palabras tienen mucho valor María Dueñas buenos días buenos días si no nos damos cuenta del poder que tiene una sola palabra perdón es una palabra muy poderosa

Voz 1449 00:22 tiene mucho mucho poder la palabra dentro pero esa es qué pasa con las palabras también que es muy fácil soltar las frívolamente de vez en cuando que no siempre el hecho de pronunciar una palabra conlleva que nuestra intención esté expresamente puesta dentro de ellas no muchas veces palabras se pueden manipular se pueden usar para para los fines que queramos y pueden no ir cargadas de tanta sinceridad como se supone que deberían llevar acarreado

Voz 2 00:53 es una novela de personajes de personas arrolladas por la historia de España personajes que tú retractas con palabras son libros que tratan de víctimas de la Historia para que las palabras aun Consuelo respeto reivindicación las palabras a lo mejor no bastan no sólo basta pero son imprescindibles por su

Voz 1449 01:11 esto la pena es que las usemos quitándoles la verosimilitud que deben llevar dentro quitándoles la autenticidad y el sentido verdadero pero claro que son importantes de palabras y ojalá fuéramos todos lo suficientemente honestos como para utilizarlas con su más pleno sentido

Voz 2 01:28 María Dueñas es un estrella de la literatura

Voz 3 01:31 que muchas gracias pero no es así no fíjate libro de yeso

Voz 2 01:36 lo siento pero este es el PSOE el libro de María estos tapa dura gordo esto extradita buenísimo un dossier de prensa te lleven a presentará Líbano ayer tres una gran estrella para para Planeta en este caso así que nosotros vamos a viajar con María al Nueva York de los años treinta

Voz 5 02:03 Juan

Voz 6 02:12 hemos sin vida

Voz 2 02:12 pero también a Xavi esta entrevista porque usted invitó a Xavi a la novela fuera el español más conocido entre los treinta mil emigrantes españoles que formaron una cubano ya en los años treinta

Voz 1449 02:24 sí sí fue fue un ídolo después no ha quedado un poco al imaginario colectivo como un tipo un poco esperpéntico con Michel el peluquero pero

Voz 2 02:32 con Nina de Operación Triunfo hubiera imágenes Tb8

Voz 1449 02:37 sí pero ya estaba muy viejito hoy ya era un poco personaje que él mismo se había construido pero en aquellos años treinta estaba en su apogeo y además de duró durante unas unas cuantas décadas Él era un tipo fantástico un superdotado en muchos sentidos un arte está supeditada todas lo mismo en el dibujo que en que en la música y un visionario también Eiffel que él él había mirado de Catalunya a Cuba muy pequeño en su familia y después fue a Estados Unidos y entonces en ese salto se llevó la música caribeña las las rumbas las las con gas a Estados Unidos las reformó de alguna manera para adaptarlas a ese ritmo dinámico de la sociedad americana del momento Ivanov fue la locura al el el Bumba Ken Rey ganó Rom

Voz 2 03:21 qué pena no ser no ya no podemos soñar tronco que nadie nos considere nunca el rumba King sabes lo damos ya mayores

Voz 3 03:29 sabor danés

Voz 2 03:31 has hecho un trabajo extraordinario de documentación no por ejemplo libros fotos originales de reproducciones entradas a espectáculos de diez desde barco en la página ciento sesenta y siete contratos una entrada del Channing hacer en la calle cuarenta y seis oeste donde hice en español mañana domingo a las dos y media en punto me gusta mucho eso es España sea eso es una de las dos y media en punto gran festival organizado por el Comité de socorro para beneficio de los necesitados de la colonia española Presentación de actuación de la bonita zarzuela la patria chica entonces en contra

Voz 1449 04:02 eso es lo he encontrado escarbando creación apasionante en un periódico de la época que deseaba la prensa al cual era propiedad y estaba dirigido por José Camprubí el hermano de a la mujer de Juan Ramón Jiménez estereotipo estupendo muy vinculado a la vida de la colonia era digo catalán medio portorriqueño pero vinculado a la colonia muy vinculado a la colonia española en toda la colonia hispana de aquel momento que no tiene nada con la que ver con la actual que era mucho más pequeña mucho más reducida y entonces durante décadas fue publicando este este periódico la prensa donde se iban sintetizando noticias del Mundo el español era el único diario en español el primero y único diario español de aquellos años principal sintetizada noticias del mundo de los países implicados de los hablantes de español después de la propia colonia y además había muchísimos anuncios para mí los anuncios han sido fantásticas a una base de datos que es la que yo he trabajado pero además es que ya me metía dentro de les anuncios empezaba a escarbar y había días que me pasaba cuatro cinco horas vamos a parar ya que hay que hay que escribir una novela no hay que hacer un recopilatorio de anuncios pues esto todos estos anuncios de espectáculos de tiendas que habrían de tiendas de comestibles de restaurantes de casas de comidas de de tiendas de ropa de regalos enviar entre España los perfumes urgía para la Navidad los deje usted vienen los turrones viene la sidra el gaitero vienen las pesadillas bien en los mazapanes todas estas cosas tenían muchísima gracia ITE dar una imagen muy vivida de cómo era la vida de la colonia española apruebe Josep

Voz 2 05:40 subía yo esta mañana muy pronto cada oportunidad lo digo muy pronto por la Gran Vía pronto y vamos no de noche y están haciendo las reformas Vía están empleando aceras y una cosa que iban a de la fenomenal pero casas quitando el el asfalto que ya hay capas y capas con lo damos todo el verano esa operación esta asfalto como treinta cuarenta centímetros de capa de Santo ir algunas zonas han dejado el adoquín seré él antigua

Voz 1449 06:09 lo están bonito eh

Voz 2 06:11 nosotros tenemos una constante manía persecutoria con el recuerdo es decir cuánta gente había pisado el sábado quien cuántos coches que tasa aquí en viajando hacia no sé dónde nuestra historia es casi Delhi por eliminación vamos a quitar todo aquello que lo nuevo a lo nuevo en ciudades como Nueva York eso está luego es verdad que sobresee adoquín han construido una torre fantástica donde las telecomunicaciones en el objetivo es vea que tenemos un problema con nuestra memoria con la más reciente con esta historia no no nos llevamos diez María pues

Voz 1449 06:41 sendos llevamos regularse esta razón también porque tenemos esa mala costumbre de ir o desmoronando desmontando o desatendiendo multitud de cosas del pasado que nos dejan detrás sal porque ya no llevan la no no nos aportan nada en el día a día pero conserva memoria conserva baleado conservan muchas cosas que no conviene que olvidemos psíquico que vale que que es más cómodo circular por el asfalto que circula por adoquines por supuesto cobro pasa con mil cosas de estaría pero qué necesidad hay de cargarlo todo constantemente hablando de identidad exactamente y de no mantener ese recuerda de no mantener ese legado vivo esa memoria viva entonces es un eso es un poco volviendo a mi libro en un segundo eso es un poco lo que yo he intentado hacerlo más allá de construir una ficción más allá de levantar una Carles era nueva por la que los lectores para pasar unas horas de de entretenimiento pues también reivindicar un pasado sacarlo a la luz y contarlo y compartirlo con todos

Voz 2 07:43 el libro se llama Las hijas del capitán pero aquí el capitán ahí es el espera Itu define esa novela es muy interesante como un homenaje a las mujeres que son capaces de labrarse su futuro su propio camino en tiempos difíciles vamos a seguir hablando con María es libro un poder lo son todos pero en este era el poder de la mujer es es extraordinario hablas de acoso hablas de cosas que están muy presentes imagino que en estos pasados meses donde el activismo feminista estuvo tan encima de la mesa habrás habrá pensado qué bien el aire sopla por donde yo estoy escribiendo vamos a seguir hablando unos segundos de las hijas el capitán con María Dueñas

Voz 6 08:23 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 08:30 cadenas mira

Voz 2 08:33 seguimos hablando con María Dueñas de su nueva novela Las hijas del capitán publicada por Planeta la novela cuenta la historia de tres hermanas malagueñas pues Z lleva juega Segunda el Málaga vaya

Voz 1449 08:43 pobres chicas lo habría es quizá no tendríamos

Voz 2 08:45 sí haberlo Met digo Victoria Money luz que luchan por labrarse un futuro en el Nueva York de los años treinta habla de lucha de amor de familia y también de uno de los temas que han explotado este año los medios de comunicación en la conciencia de la gente no es que no estuviera eh que no formara parte de la preocupación de mucha gente pero la cosa sexual todo lo que vivimos hace unos meses estallando además viviendo como un hombre utilizaba su poder con las actrices más icónicas dejó de Hollywood simplemente para su propio aprovechamiento pues encima de la mesa una campaña que llamaba mitin y que sigue todavía no ha cesado de los principales centros de poder del mundo literario si llega precisamente estos días también empañado por ese nuevo en esa nueva preocupación que tenemos encima de la mesa has podido seguir las noticias que llegan desde la Academia Sueca

Voz 1449 09:38 por ejemplo empecé a seguirlas al principio estos últimos días estábamos convulsa pero ahora María Sahuquillo me puesto a al día sobre la marcha en la puerta del estudio más o menos ya estoy al tanto de

Voz 2 09:52 María María masoquista nuestra compañera el país que llegó anoche de Estocolmo María muy buenos días buenos días donde ha estado siguiendo todo lo que ocurría en el entorno de la Academia Nobel

Voz 1449 10:02 como las miro qué está pasando hoy

Voz 8 10:04 pues lo que está pasando es que después de todos los escáner

Voz 1449 10:07 los en el entorno de la Academia

Voz 8 10:09 a la ciudadanía en Suecia está bastante indignada ayer mismo hubo una una concentración a las puertas de la Academia Sueca para pedir pues más transparencia para pedir bueno pues una renovación de una institución que que tiene dos siglos que nunca se ha renovado y que huele un poco como ha cerrado

Voz 2 10:28 una concentración María a la que los manifestantes llegarán saludando a los policías hola buenas tardes qué tal venimos a pasar

Voz 8 10:35 sí sí sí la verdad es que todo me se me pareció muy muy muy bueno muy muy civilizada es efectivamente las las voluntarias que ordenaban un poco la concentración con sus chalecos amarillos efectivamente saludaban a los policías que estaban ahí ayudando las a organizar la manifestación se presentaban hola hola qué tal los y voluntaria igual que aquí

Voz 2 10:56 en el fondo de todo hay unas acusaciones de acoso al marido francés de una de las académicas eso que lleva tiempo en en el entorno literario que lleva tiempo hablando es hay forma parte también de sus preocupaciones de repente salta uno o el Rey ha tenido que intervenir a tu amigo nuestro amigo que han es también una cinta que estamos María entrevistamos sin que él lo supera el Rey de Suecia en si el Rey empezó a decir hola yo decía sé Majestad un placer poder saludarle empezaba a decir en sueco que que quiénes sois vosotros hacéis aquí mientras todo mentira decía si estoy traducía estoy muy contento de estar aquí situación siendo bueno el Rey ha tenido que intervenir empleos en la en la crisis es la calle masoca

Voz 8 11:45 sí eh el el principio de todo este escándalo es efectivamente un movimiento en Suecia como es mi tú es es cuando un diario un diario sueco diez perdona Messi lo estoy pronunciando mal porque

Voz 2 12:02 pero

Voz 8 12:04 periodista reunió las acusaciones de dieciocho mujeres contra contra una de las figuras más relevantes de la élite de la de la cultura sueca a no que además está casado con una de las académicas en este artículo dieciocho mujeres contaba el situaciones de acoso de abusos de intento de violación incluso de violaciones de esta persona de la cual no decía su nombre por terminó por temas legales de de de allí de la ley sueca que no se suele hacer así entonces contaban que además esta persona se había valido un poco de la influencia de la Academia suposición allí para presionar las para acosar las etcétera etcétera entonces el inicio de todo es este este este este hombre que acosaba aquella que ha llegado incluso a violar a mujeres y entonces bueno cuando se destapó esto la secretaría permanente de la Academia Sara Darius Danes encargó una investigación de la que todavía no se sabe entonces Crack después de este tema de acoso se ha visto además que había unos irregularidades financieras en la Academia bastante importantes

Voz 3 13:10 también cuesta de filtrar el Ademar ya dejó cierto que este hombre además de una

Voz 8 13:17 acosador era un chivato filtraba a la gente que le interesaba el nombre del ganador antes de tiempo con lo cual entonces pues es una cosa bastante grave

Voz 2 13:27 Nos mano consuela Pascual no consuela porque en nuestro país el entorno académico tenemos nuestras propias miserias no consuela pero bueno es que sepan ustedes reconforta también eso decía ayer una manifestación donde se saludan ese se abrazan policías y manifestantes que gritan flojito que es difícil gritan flojito Haase somos se concentraba viendo que que la transparencia y la normalidad vuelve a la Academia Sueca María Sahuquillo compañera del diario El País muchísimas gracias

Voz 8 13:52 muchas gracias digo no no sé si recupera

Voz 2 13:55 esta María pero es verdad que toda Spacex en todas partes cuecen habas

Voz 1449 13:59 por muy dados a a primero a no no no hacerlo bien pero II también menos mal que somos autocríticos y que reconocemos cuando no se nos van las cosas de de las manos pues saber que alientan un país tan civilizado y tan modélico como se supone que es Suecia

Voz 3 14:17 no lo bajo de la alfombra no lo es protagonista de María son tres hermanos y las hermanas

Voz 2 14:26 en la literatura han dado mucho juego tenemos a unas hermanas que se quieren mucho

Voz 9 14:30 por Cristóbal Colón que dicción tan elegante Nous esas expresiva de Sergio parece es un chico pues por eso lo hago

Voz 10 14:40 tenemos a las sino

Voz 2 14:41 cables hermanas Bennet

Voz 11 14:43 en la tu tu dos enamorados de pies porque entiendo nada hace un hombre mucho más papeles

Voz 12 14:51 él indoor y Margaret Taxco precio para que eso tengo no también

Voz 2 15:02 hermanas que se odian

Voz 13 15:04 el complemento perfecto a Tutto opta estás de acuerdo

Voz 2 15:16 la acción de unas hermanas que pocas cosas el cemento no es tan sólido como la relación entre algunas hermanas

Voz 1449 15:23 bueno hay de todo hay lodo yo además tengo tres hermanas nosotras somos somos cuatro bueno somos

Voz 2 15:28 somos muchas chicas

Voz 1449 15:30 chicas cuatro y claro entre las relaciones entre hermanas hay de todo de todo yo hago desembarcar a mis hermanas Arenas las malagueñas muy unidas como formando una piña que en un principio parece indisoluble después bueno la vida alas va haciendo que cada una tome decisiones yo opte por por caminos Si a cosas de las que después no no el resto no son partícipes entonces esos pues es es un material narrativo fantástico el tener tres hermanas es como un como un protagonismo en tres dimensiones que bueno me da mucho juego

Voz 2 16:11 mi madre son seis hermanos seis hermanas se chicas claro

Voz 1449 16:16 ya algún nombre en medio no sólo checas

Voz 2 16:19 sólo chicas tu abuela el pobre fenomenal bueno uno de los cameos que parecen novelas de Alfonso de Borbón y heredero de la Corona de España no lo sabíamos pero nosotros hemos tenido no sé muy bien por qué no no es más conocido nuestro propio bon vivant S mano heredero de la Corona de España hermano mayor de Don Juan se casó con una cubana sin el consentimiento los reyes renunció al trono se va a vivir la vida como un ese porque no no conocemos más a este señor porque no forma parte o sea los ingleses tienen duque de Windsor lo alto de pasa con lo nuestro puesto

Voz 1449 16:53 un escandalazo del estilo o lo que pasa es que no no no lleva a reinar Alfonso Borbón a mí me puede un personaje fabuloso Lorre Ali como decía al que ante todo personas que claro potencial personaje de novela yo hace muchos años lo llevo siguiendo la pista incluso en algún momento me planteé escribir una novela sobre él y su historia personal su matrimonio con dos cubanas porque después de esa primera cubana se separó se volvió a casar con otra ese divorció a los dos meses es un personaje muy interesante porque fue una víctima de muchas cosas pero bueno dentro de lo malo el lleva una vida corta pero tan intensa que yo creo que le valió la pena en primer lugar fue fue una víctima de su propia salud era hemofílicos esta enfermedad que venía por línea Paterna a partir de extra extraer la sangre de la reina Victoria Eugenia y entonces creció entre algodones pero como Príncipe de Asturias el nació primogénito de Alfonso XIII durante su reinado en los primeros años del siglo XX no recuerdo el año en concreto yo creo en el año diez once más o menos vivió entre algodones en el Palacio Real presentado como Príncipe de Asturias que todo el mundo lo consideraba como el heredero definitivo al trono de España en la segunda mala suerte que tuvo además de su enferma las es que la la República pusiera la Familia Real de patitas en la calle y los mandara al exilio y entonces en ese momento eran varios hermanos los padres todos en fin todo se se convulsión para ellos los padres ese separan y cada uno lleva una vida un poco distinta él como tenía esta salud quebradiza termina en un en un sanatorio en Suiza y allí conoce a esta cubana ha

Voz 2 18:33 no

Voz 1449 18:34 en el mira a San Pedro se enamora locamente decide que se va a casar claro el disgusto de la Familia que ellos siguen contando con que la Monarquía volverá en algún momento en que la herederos se les va con una cubana a la que nadie conoce a la que la Familia Real llama Puigdemont que debía de ser muy guapa las fotos es muy mona yo ya he tenido la suerte de leer sus memorias que no están accesibles pero dar con ellas la sede devorado era una señora estupenda además no era para nada una una jovencita frívola y tontorrón fue una historia de amor verdadera muy tierna muy triste la que vivieron pero empezaron las desavenencias desde el desde muy al principio se fueron juntos Estados Unidos después fueron a La Habana se separaban los separaban Él estaba muy enfermo tenía muy malas influencias alrededor

Voz 2 19:20 hoy es entonces estoy infantil tenían unas

Voz 1449 19:23 especie de exsecretario médico al que su propia que en Cuba a la familia de ella la propia ella llamaban Rasputín así como podéis imaginar cuál era historia entonces en algún momento deciden separarse por lo menos temporalmente el se va a Nueva York y ahí es cuando yo lo introduzco la novela todo lo que hablo con él en lo en que vive en ingresos en los tanatorios el trabajo que supuestamente hacer un concesionario de automóviles ingleses todo eso tuvo lugar en hay documentación al respecto y entonces yo aprovecho lo puedo en contacto con mis chicas

Voz 2 19:55 en Las hijas del capitán de María Dueñas preguntado muchas veces por la receta del éxito imagino también con la malsana intención a ver si haber sido veo que muchas veces ha contestado cuando le preguntan por el éxito María dice el secreto es determinación perspectiva entusiasmo sosiego humildad seguridad muchas muchas horas de trabajo así que a trabajar que quiera tener éxito que trabaje con María Dueñas muchísimas gracias María

Voz 3 20:20 toda la suerte del no era buena tres hermanas dos mundos una ciudad las hijas

Voz 2 20:24 el capitán es la nueva novela de María Dueñas un placer

Voz 1449 20:28 lo mismo os digo mil gracias es una alfombra cogerme

Voz 2 20:30 siempre es un buen rato cuando vienen a mi me encanta

Voz 3 20:34 que no está a la última

Voz 16 20:52 sí