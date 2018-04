Sofía Ellar da la "Nota en Do" en #SesionesEnLaTerraza

Voz 1 00:00 no sé si ha decidido cerrar la venta

Voz 1280 00:46 la nueva revelación fenómeno emergente un fenómeno en cuanto número de seguidores en las redes sociales y visitas en Internet así destacan los medios al artista Sofía pero nosotros queremos conocer a la joven que está debajo de esa cifra de vídeos tan cuidado si de tanto éxito a la chica pegado a una guitarra que emociona con sus canciones y abre su nuevo disco nota en Do el segundo con una canción llamada Mundos

Voz 5 01:17 no es nada

Voz 6 01:22 qué tal tratado está que era tu rostro

Voz 7 01:34 o sea que sin ellos

Voz 1280 01:40 Sofía buenas escuelas placer tenerte aquí

Voz 9 01:44 gracias por esta acústico que nos ha regalado en la terraza

Voz 1280 01:48 ahora te preguntaré porque sientes no cuando tocas una canción de manera tan desnuda pero quería preguntarte en primer lugar por esta canción que estábamos escuchando que además es curioso porque tiene puntos suspensivos

Voz 9 02:01 June interrogación que preguntas yo creo que cierro más bien fíjate porque mi primer disco seis peniques en su última canciones mundos bueno según publica el disco pues me pasó una segunda parte sobre un capítulo emocional que yo creía que ya estaba cerrado y que ya me habían cerrado la puerta esa segunda parte donde al final tienes protagonista esa parte y quién dice y decide que no es ese ese mundos dos mundos punto punto punto osea que es una nexo de para juntar un disco como dicen que los primeros discos son muy importantes y cada número yo creo que tendrá un significado especial no como sientes este segundo este notando desde

Voz 10 02:41 luego un disco más rodado donde yo me he encontrado mucho más segura la hora de innovar

Voz 9 02:47 sí de incorporar otros instrumentos a los que no me atrevía casi ni conocían el primero sale primer disco si me apuras suena maqueta tienen unos fallos garrafales que yo cuando escucho digo no me lo pongas esto es como cuando te oyes a ti misma la radio o te ves cuando eras pequeño ejes qué horror que vergüenza ajenas pues eso a veces te pasa yo qué pasará con con el tercero con respecto a segundo entonces bueno yo veo una Sofía más rueda hay una banda que que se nota que que tiene unos kilómetros de aquí

Voz 11 03:16 a las espaldas y que volvió y me gusta hacerlos los discos con ellos aunque no sea lo común formamos un equipo de piña que yo creo que que también se nota en las

Voz 1280 03:26 hay una variedad instrumental bastante importante a Tita apetecía no que esta riqueza existiera yo creía que que cada canción

Voz 9 03:35 se merecía a lo suyo y que ya están las canciones más más desnudas musicalmente hablando como puede ser ese mundos ese nexo entre un disco y otro o como pues esa canción que es la única además que tengo en inglés pero mezclada con español que se llama España este su país que tiene lo justo que tiene que tener esa trompeta confiscó no

Voz 7 03:56 ah sí

Voz 3 04:03 su banda

Voz 9 04:12 a mí me ha

Voz 1490 04:15 eh

Voz 12 04:18 sí eh

Voz 1280 04:35 ah y no es que tema conectado alguna manera con tus raíces no de Londres pero tu vida está en Madrid que relación te queda con Reino Unido con el idioma con la música de este país ni familia más que nada se han vuelto a mudar todos de vuelta Inda que nacimos ahí estuvimos toda la vida aquí en Madrid al que los padres somos Santander yo creo que el trabajo para los que sea bueno todos les ha vuelto a llevar a Reino Unido y la única que no ha podido porque está anclada aquí porque tengo que trabajar muchísimo y la barbaridad yo soy yo entonces tengo muy poco tiempo para ir a verles pero pero bueno oye al final cantar en inglés es una maravilla también

Voz 9 05:15 y aunque hay poco inglés en este segundo disco lo descarto para nada de hecho ya tengo muchas ganas de de sacar del tintero unas canciones que sí que voy a rescatar y hacer algún LP que sea me veis sexy donde se que saque un poco esta vena anglosajona Pradillo

Voz 1280 05:30 eso porque a los artistas españolas que cantan en inglés es preguntamos constantemente que por qué no esté cambiando Castellano es verdad que que que ni raíz era yo estaba obcecada con Ingles y además es una humana que también me cambió un poco la tesitura la voz la tonalidad Hay yo y que que aunque el mundo no va precio no le guste tanto también es una espinita propia que me quiero sacar y hacer también no sólo las canciones para la gente vaya a escuchar y que sean más o menos visitas en Spotify sino sacarme esa espinita hay también compartir conmigo misma de las canciones que yo misma he escrito el título de este disco es nota en Do hay una canción que también se llama así es un homenaje a tu relación con la música por varias cosas una de ellas

Voz 9 06:11 empezábamos a pensar bueno pensar yo con mi madre y madre para mí es mi confidente total qué tipo de título porque seis peniques tenía el primer disco tenía muchos significa

Voz 1280 06:20 dado muy mal no también bajar el precio de la libertad en la raíz de Alpine anglosajón al golpe ni ir es al nombre segundo disco no podía ser menos entonces es verdad que dije dando la nota la nota pero dando la nota de porque oye cómo lo estoy planteando un poco lo cubra al proyecto entonces era un poco pues dar la nota pero claro es verdad que también tenía una connotación más del grupo de banda de trece añejo no entonces Dando la nota no podía ser o no me identificaba tanto entonces me dio un poco una vuelta elige nota en Don porque era pues porque pues porque es la primera nota

Voz 9 06:57 la escala musical y pues porque que sea un segundo disco creo que todavía estamos al principio y espero de todo corazón que no es que

Voz 3 07:04 de pasar por el rehén sí

Voz 1280 07:07 la relación de Sofía con este instrumento le lleva hasta entender a dos como si uno fuera un anotando y otro una nota sin afinar escuchen ya a buscar alguna

Voz 3 07:23 Beltrán

Voz 1280 07:31 una

Voz 14 07:38 en todo

Voz 3 07:41 lo que sí

Voz 13 07:50 los locos

Voz 1280 08:03 hay varios temas en este trabajo que al menos yo les sacó ese lado amoroso sutil no y además muy personal no parece que escribes como pequeñas cartas porque incluyes preguntas afirmaciones diálogos como si se viera a ese destinataria imaginario

Voz 15 08:17 desde luego que si el destinatario sobre todo en las canciones de este segundo disco

Voz 9 08:21 co bulevares y deslices ese email

Voz 15 08:23 existe ese email es verídico

Voz 1280 08:26 el título quererse bien de título un email en mi buzón es que nada es mentira vamos a escuchar ahora en la canción que cierra el disco Ana

Voz 16 08:47 ah sí

Voz 17 08:52 ya eh

Voz 1490 08:59 el PSOE lo que ha

Voz 1280 09:36 pues la mujer más maravillosa es tu madre dices cosas muy bonitas en esta letra voy a permitirme el lujo de leerla porque creo que Sofía entiende las canciones como pequeñas poesías así que la hemos escuchado como canción pero sí la leemos dice cuántos portazos en la cara y ella siempre lo aguantará si alguien de fuera me apuntó Ana me abraza una vez más Ana me entiende y a pesar de que no soy perfecta aunque me entretengan al andar las piedras de mi caminar es el hombro al que llorar Ana te quiero de verdad y así sigue este homenaje tan hermoso que haces una de las letras más bonitas donde además aparece por ahí Reino Unido Londres Madrid y sobre todo ese amor incondicional hablamos un poco de la manera de componer porque decía yo esto que son pequeñas historias pequeñas poesías cuál es tu momento para componer

Voz 9 10:36 momento en el que pasan las cosas quiere decir la inspiración no es algo que llame a la puerta y avise de ahí tantísimas canciones sin avisar por ejemplo que aparecen en plena grabación de un disco sin avisar precisamente pero bueno hay hay momentos en los que a lo mejor uno también se siente pues eso más con ganas de coger y agarrarse un papel a mí por ejemplo los aviones inspira mucho poner en modo avión literalmente me me sienta muy bien hablábamos antes también a largo el día de septiembre y otoño cuando todavía tienes ese solicito que apetece que ya pasado la gira no Icex este otoño ya me ha venido vamos fenomenal porque me he inspirado a un disco entero quiere decir no hay ninguna canción que haya sacado del tintero para rellenar ha sido todo en cuestión de dos o tres meses ya te digo las últimas canciones apurando una vez estábamos ya en el estudio con toda la maqueta hecha y sin avisar esas canciones que de repente digo es que hay que meterlas si lo si lo sé que va antes y la letra a la música depende de cada canción lo que sí que es es que hay que ser muy fiel al corazón de uno y a lo que uno siente una misma tarde mantenerse auténtico y sincero que factura personal implica atender las redes

Voz 1280 11:49 señales es tu pequeña gran empresa consigues desconectar consigue es organizar te horarios para prestar atención a esa parte tan importante que te está acercando a tanta gente en y además teniendo en cuenta que este trabajo lo sacas auto producido y auto financiado por eso quiere decir que como yo cobre facturas a todos mi seguido tres mejoraría porque la verdad es que sí les dedico muchísimo tiempo pero creo que es el tiempo que se merecen porque creo que nunca se da las gracias suficientes a todo el público que ha hecho posible que esto sea alto financie que esto se produzca y que las hayan las salas no se llenan solas las llenan ellos entonces todo gracias es poco si las puede volver a dar las volver a dar infinitas entonces desconectar cuando pones el modo avión desconectó cuando puedo pongo el modo avión porque me acuesto contestando les escribiendo en en si me levanto y lo primero que hago antes de abrir whatsapp con ellos te voy a preguntar por otra canción que se llama borrachos de sueño ahora la vamos a escuchar y me gustaría saber si es que hay un lugar un momento y una situación concreta que la vieron nacer siempre hay un porque detrás de cada canción o por lo menos detrás de las tuyas por lo menos de las de las días yo estaba durmiendo Unión tengo insomnio entonces en las cuatro en la mañana y me desperté con una melodía y con el Skype encendido claro que esa es otra yo por mi situación puesto que estar todo el día con Skype entonces bueno igual mes una melodía que hago cuelgo el Sky o o me acordaré mañana de la melodía el jefe no los que están idea me gusta mucho críticamente colgó el Skype y empecé en mí borrachos Unidos entrantes luego dije ya está y luego de repente un día en el avión que tienes las ideas por ahí colgando te pones a escucharles notas debo dices pedazo colgada esto que siento desde ahí tienen por rachas de sueño idea ahí está borrachos de suena

Voz 13 13:57 sabías que Nos

Voz 1280 14:18 Sofía lo has contado varias veces que tu proyecto surgió a raíz de un trabajo fin de Grado durante tus estudios en una prestigiosa escuela de negocios pero quienes han sido tus grandes mentores musicales quién te ha enseñado de música latina

Voz 9 14:31 madre muchísimo a mi madre me puso

Voz 1280 14:34 a Silvio Rodríguez desde que vamos yo creo que casi antes de nacer en y padre luego te de medios a Ben anglosajona le gustaba mucho de Smith Si bueno escucha muchísima música luego tenido muchos

Voz 9 14:45 amigos

Voz 1280 14:46 uno en especial que se llama Javi que que me escucha me me enseñó muchísima música italiana a Lucho Battisti a Marc Coma así ni con velas esa muchísimas canciones que que que

Voz 9 15:01 lo que me han encantado y también me han servido de muchísima inspiración ahora bien escucho de todo y me gusta de todos si tú te pones una play list mía de las personales que no comparto con la gente precisamente porque me tacharon de loca aires de un reggaeton hasta ya te digo la mayor de las barriadas históricas del mundo

Voz 1280 15:19 hay un tema en este disco que se llama con eh

Voz 9 15:21 me donde están algunas de tus referencias de Dylan está Janis Joplin desde luego que sí Janis Joplin Mi padre era un fan de hecho las mismas canciones que que toqué con mis primeros públicos cuando hacía alguna versión y de repente pues metía una de las mías pero porque tenía pero cuenta de compartir tus letras con la gente era esa canción tan famosa echan y en que se llama Mi el me Mehdi que quién lo diría porque esa mujer tenía un grito pela hoy una puesta en escena que que lejos de ser parecida en aquello a lo mejor tengo con mis canciones pero pero ojo porque yo tocado muchos palos musicales y empecé también con la electrónica osea que podría sorprender una tarde cervezas

Voz 1280 16:00 cualquier día un disco en inglés al completo en inglés un electrónico nuestra regalado un tema desnudos solamente con guitarra voz qué tal te sientes en este formato que hemos podido disfrutar en la terraza ir recordará a los oyentes que se puede ver en las redes sociales de la Cadena SER y de La Ventana también en nuestra web Cadena Ser punto com pues mira te voy a decir cosa ayer estábamos ensayando ibamos empezando a incorporar secuencias que las secuencias son pues instrumentos que oye cómo no te puedes llevar a veinte personas de gira un disco suenan muchísimos instrumentos pues a lo mejor cubre es alguna base de alguna guitarra que estaba grabada en el disco y tocas por encima de tal forma que pueda sonar lo más parecido al disco entonces decíamos lo decía yo iré decía nuestro analista que también es artista hice pues quién soy fan de dijo Ali saltó él de que Sofía es acostumbra estas secuencias porque luego ya tiene su esto y luego se va a acostumbrar Aída la Pacho rápido es que tienes toda la razón es que yo empecé con meditar en no la guitarra de morir te caer temor porque no soy guitarrista profesional pero yo empezando con mi guitarra non cuartucho cutre y así es como tengo que si entonces no puede ser que ahora de repente me acostumbra éste me llamen de una radio de un acústico y diga oui no yo si no voy contra la banda arropada entonces hay que defenderlo auténtico oí creo que en ese sentido soy partidaria de defender todo lo que es auténtico y la esencia de uno mismo yo empecé con mi guitarra hay y así voy a pelear no para siempre invitamos a los oyentes de La Ventana a que vean S

Voz 19 17:25 vídeo acústico también a que escuchen en este segundo disco de sufría anotando un y también que vayan a sus conciertos nos animamos a todos a descubrirlo

Voz 1280 17:33 la música muchas gracias gracias a vosotros

Voz 7 17:40 en

Voz 1490 17:47 tú estabas tú y yo

Voz 21 18:03 eh

Voz 13 18:10 eh que aquí

Voz 22 18:26 eh

Voz 13 18:36 que no sea pensar que sí

Voz 23 18:48 fue

Voz 13 19:21 más

Voz 25 19:24 a eh

Voz 18 19:27 por qué por qué pasó

Voz 3 19:33 vale

Voz 13 19:42 ya qué

Voz 23 20:04 la fue

Voz 13 20:16 la

Voz 3 20:52 la puerta

