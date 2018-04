Nadie sabe nada: Testimonios de temas tratados (21/04/2018)

Voz 1610 00:00 estima que salimos a hablar de la seguridad emplazaron a había algo que no quemó gracias a escuchar al la lluvia sí pero mira a ver si para advertir para poder otros para los oyentes creemos que estamos en el exterior del Teatro Lara de Madrid hemos dicho vamos a el inicio si especial porque estaba lloviendo toda la calle en silencio muy bonito injusto empezar a hablar de ello pero Dios quiere pero esto eh

Voz 1 00:42 lamento no no ahora ahora mira mira estos estas

Voz 1610 00:46 a mí me mira la lluvia escucha escucha

Voz 2 00:50 la lluvia es es es fotogénica te lo digo en serio dice dice me encanta todo quedaba a la calle esta brillante como si la vida barnizado la naturaleza

Voz 3 01:01 guau tierras que cursi no cursi pero también un poco

Voz 2 01:05 es un negocio la gente anda despacio este señor mira mira

Voz 1786 01:14 qué melancólico e quedaría más melancólico melancólico coincide con con el día

Voz 2 01:20 es el que están emitiendo esto sí se bueno nunca se sabe sabe sabe quizá en algún punto de España está lloviendo ahora claro hará pasar un señor sin paraguas

Voz 1610 01:32 puede volver a encender la radial que no sería bien paz

Voz 1 01:34 errar en dale

Voz 2 01:42 por qué

Voz 1610 01:43 que Paco pues porque me va mejor con la cristal a lo mejor sea más Schopenhauer

Voz 1786 01:49 que el eco que Quique cómo mola que bajo tener que entrar ahora en el estudio con lo bien que se está aquí

Voz 2 01:56 bueno comentada la lluvia comentaba la radial empieza nadie venga os pero

Voz 1610 02:05 con Andreu Buenafuente Iker cordón gracias queridísimo publicó ya estamos aquí serías asustado eh

Voz 2 02:25 has dicho programa de radio en un teatro iban los tiros van a la calle no era sólo un inicio y nada vamos a hacer un llamamiento muy arreglado como hemos dicho desde el Teatro Lara de Madrid concretamente sala Lola

Voz 1610 02:40 pero alguien está levantando la mano ya vamos a saludar manda espera pese a que mira con cara de una cierta urgencia que se lleva una semana Berto cómo estás muy bien muy bien bien muy bien a lo qué tan la semana bien bien bien bastante bien también la semana la semana todo bien

Voz 2 03:05 a preguntas de los el equipo técnico maravilloso de la Cadena Ser que es la mejor Rayo de España ya no no hay otra las han quitado todas los premios de acertar

Voz 1786 03:15 es verdad que no hay nada y ahora ya sí

Voz 2 03:18 qué quieres que hagamos

Voz 1786 03:19 nada voy a hablar con esa persona que parece nerviosa

Voz 1610 03:21 vamos a hablar con una persona saber cárnica caliente humana vamos vamos a ver cómo te llamas hola soy José hombre extenso la semana pasada sí sí estuve la semana pasada aquí refresca la memoria hace una semana

Voz 1786 03:36 ya sé que hace una semana pero refrescar a más que que querías cose

Voz 5 03:41 el programa quedamos en que al final del programa teníamos que hacer un pataleo pero no

Voz 1610 03:46 ahí es verdad volver al programa habéis hecho volver este hombre esto voy a volver a ir a ver si hacemos ropa de aquella te por favor José tampoco este hombre está en un sin vivir fuera un pataleo pidió aquí no se lo hemos dado a casa porque me huele como un panteón una semana vestido igual

Voz 2 04:13 yo digo le damos le damos los suya

Voz 1610 04:16 debemos su pataleo el hombre ya recuperar la normalidad me parece bien te parece viejas se pudo descansar tranquilo bengala pues vamos con el pataleo pataleo pata Heredia

Voz 6 04:29 venga mira mira al Gobierno

Voz 1610 04:40 otra mano a dejar que arrancamos

Voz 7 04:43 deja de escuchar la Plauto a fondo tanto taza

Voz 6 04:48 ha anotado de Madonna

Voz 7 04:51 sólo para claro porque vamos con tutor una pregunta

Voz 1786 04:55 la se tiene que tenemos los carrillos flauta japonesa que a los del culo construirá eso para tocando la flauta hombres y tocaba flauta el culo entonces ya es un genio pues eso se está perdiendo un puesto ahí si esos promovida Tania de Reus dice que tiene en mi ciudad es Reus hacia allí hasta que no le gusta la gente es decir que el guerrero si es verdad que tenemos una cosa yo voy con él

Voz 1 05:21 sí

Voz 1786 05:22 hay Sekulic se junto a uno de Reus it dice lo siguiente dicen hola Andreo yo soy de Reus como queriendo decir yo que sé saludo masónico

Voz 1 05:33 no he dicho nunca me han dicho muchas veces y yo les digo no como si hubieran notado ya una energía especial no

Voz 1786 05:50 qué te ves la energía especial joder mira Tania de Reus lo dice porque tiene Donald Trump el hueco de los ojos como más blanquecino

Voz 2 06:01 otra mira Se puede decir que estamos en familia que asco de todo

Voz 1 06:06 que yo en seguida de verdad es que ya yo no sé si es la crisma que se da uva

Voz 2 06:14 es que hubo unas escenas hace poco terroríficas

Voz 8 06:17 no hubo a hubo he dicho uva uva hubo oreja porque no sé si es por eluda sabes que hubo yo he juntado rápido Cuba Udo

Voz 1786 06:28 bueno tranquilo e intentaré usar palabras que no se parezca

Voz 8 06:30 Cuba

Voz 1786 06:31 por ejemplo vas a la al a la tienda de Lugo

Voz 1 06:35 a la UVI dice

Voz 1786 06:38 la semana pasada hubo uva pasada dices tuvo uva uva hice saca una fruta uva oye que ya causó unas conga

Voz 1 06:53 ya no me acuerdo joder

Voz 2 06:55 es que con estas balsas que hayan unas imágenes subiendo a la escalerilla del avión sí bueno I will hay una terrible de hace relativamente poco que está está lloviendo sube con el paraguas el hijo va sin paraguas detrás ya que eso creo que define un hombre para toda la vida no es lo el chaval éste que como así para dentro sabes

Voz 1786 07:17 sí sí tu hijo del que también hay que entenderlo sí claro claro está pasando lo suyo no Guijuelo

Voz 2 07:22 pues hombre delante tapándose el hijo mojando Pelosi otro día que sopla un viento hicieron número de espalda levanta toda la capota

Voz 1786 07:32 el Scary yo todo

Voz 2 07:34 se levantó a ir madre mía como una gasa y luego ya

Voz 1786 07:40 Saura quemadura dos si luego los zumos

Voz 2 07:42 mira esta Calvo de atrás Isadora informes que dijeron no es que este Calvo es que sea metió tanto producto de colorante para conseguir ese rubio pollo que lleva que le ha debilitado el pelo de tal manera que están delgadez que prácticamente parece que se ha acabado

Voz 1786 07:57 pero tiene pelo pero se veía como cuando pelas un huevo duro eh

Voz 1 08:01 sí sí

Voz 2 08:03 pero de Volga Java lo que parecía Carla en realidad es un finísimo pelo blanco serio que es lo único que le ata la realidad ese puto pelo blanco que lleva marrano asqueroso

Voz 1786 08:15 qué te parece una cosa digo lo tiene muy bien montada eh porque pasaba así de Calvo se quién tiene una tienen muy bien aprovechado Capello sí hay cada pelo tiene una función está Struck

Voz 8 08:25 dado de una manera eso eso Calatrava

Voz 2 08:28 no no es que un pelo con pero como una caja de rotuladores sea cada uno ocupa su sitio a te falta el amarillo dice jode han robado es horrible porque hablamos de Trump ahora no sé

Voz 1786 08:40 que la ha preguntado a una persona quieres que queremos paso ya este oyente que levantaba la mano hombres vamos a favor por favor lo lleno empresa ya humana agradecemos muchísimo a todos los que venir al teatro Lara de verdad lo decimos eh tú no

Voz 1610 08:55 hombre por favor Javi Javi adelante

Voz 9 08:57 a ver mi nombre rehén es importante importante Miri que sella pero me da vergüenza pedirte lo mire ya también lleva aquí al igual que el de la semana pasada esperando porque le hizo mucha gracia

Voz 1610 09:06 en de momento Javi porque información cómo como más ya

Voz 2 09:11 hemos

Voz 1610 09:12 mi no menos importante porque que que pasa de explicarlo James Clapper esquema me he puesto nervioso tranquilo tranquilo tengo una amiga que vino de la pasada enhorabuena se ha es ella porque no habla ella que le da vergüenza esta cosa Vicaría de hablar por todo porque les da vergüenza ajena que roja

Voz 9 09:31 entonces eh le hizo mucha gracia una pregunta que hicisteis que era el sobrino

Voz 1786 09:35 sí o algo parecido basadas que se eh tío

Voz 9 09:38 pero entonces me comenta que si por casualidad por lo que sea te lo hubiera guardado de la tuvieras Aichi podría firmarse la los dos y dársela

Voz 1786 09:44 firmar una pregunta de preguntas de ella

Voz 1610 09:47 a preguntas de otra persona pero el acto habla con ella es que es muy raro no mirando además como hablamos diciendo sí bueno porque es la chavala porque si finalmente inaccesible esta chica apretada perdió un dedo enviada a también qué tal cómo te cómo te llamas Miri María María

Voz 10 10:08 qué pasa por qué porque porque éste a que que la última pregunta que habéis hecho no lo anterior programa

Voz 1786 10:12 ya me ha me ha matado en la cabeza

Voz 10 10:15 porque era algo de un trío y unos padres y un hijo y una stripper y me gustaría mucho tener la firmada por vosotros una tierra rara sí sí

Voz 1610 10:23 es María pero yo no veo la esa timidez que hace un momento

Voz 10 10:27 tu amigo que esto amigos me cambian de sitio soy otra persona

Voz 1610 10:31 jugáis tanto con nosotros porque porque somos títeres en vuestras manos pues voy a voy a intentar encontrarte la pregunta Intel afirmó Granada dos mil gracias a este programa este programa está como saldando cuentas que quedaban en el programa pasó

Voz 2 10:53 si yo te digo una cosa aquí se aquí hacemos dos programas en una sesión si y aquí empieza a Xavi paella

Voz 1 11:00 bonito

Voz 2 11:01 Purito es nacen amistades bueno en fin estamos bien estamos agusto dice arrendar hijo de Alicante

Voz 1786 11:09 me gusta mucho esa marca dice

Voz 2 11:11 a que ojo hay que mirar a alguien con estrabismo mientas le estás hablando este tema muy importante ya todos hemos contactado en algún momento con alguien que bueno pues tiene una para Cuenca el otro paso la manga Easy es un tema que hace ya ya yo si os sirve en mi experiencia yo miro la nariz no no no no mira un punto intermedio él no se da cuenta porque ya tiene ya tiene suficiente con lo suyo es de Maradona

Voz 1786 11:39 qué hacen preguntárselo pero sí pero siempre hay aún no hay unos siempre que mira más otro que dice no no yo yo voy a estar en la periferia yo

Voz 2 11:51 depende el nivel de estrabismo y el desvío del nervio óptico que ha tomado pues una variante muy vivo una línea que puede ser terrorífica hay gente que cuando yo era se moja la espalda quiero decir entonces vamos a ver no quiero hacer sangre metió un chiste bueno pero ha funcionado te digo una cosa así tienes que tener mucha confianza con esa persona que te está mirando a su manera para decirle dónde crees que debo fijar ya porque a lo mejor el que tú crees que está fijo ese no funciona el otro que está barriendo yo qué sé

Voz 1786 12:34 es oyéndote Forest Whitaker se tenéis claro Forest Whitaker actor negros se esté que a favor del ojo bien porque afamado hombre sí se ve que quitarse grasas pero que tenía que te siempre tenía un ojo como como poco caído pero eso no era media asta no era el tema que tocábamos eh tenía el párpado a medio caer vale pero que arreglar la en se han arreglar el párpado pues mejor eso que meterte pómulos pero es raro porque fue cuitas ves que se ha metido por por la Leticia Leticia Arenas España pómulos que vamos sí sí parece gran es tu cara a cara

Voz 2 13:12 pues eso llega el pómulo antes y media hora después llega a ella sí señor bueno pues que nada que yo no no siempre algo pues mira te mira la nariz

Voz 1786 13:24 que has Un besito hace un pelín si yo

Voz 2 13:26 la mírame a los ojos

Voz 8 13:28 dónde crees que te estoy mirando mi arma

Voz 1 13:33 a mí se camión

Voz 2 13:34 la una pues ya te estoy mirando el puente de las gafas y ese es un truco

Voz 1786 13:39 puente de los espías es un truco que utiliza

Voz 2 13:41 en los actores en escena me han contado cuando no se hablan entre ellos hay un ejemplo hay varios ejemplos yo conozco uno de una pareja de actores muy potentes que tenían una obra que salían los dos

Voz 1786 13:52 váyase cuál que ya se sabe de qué te hablo

Voz 8 13:56 no somos nosotros no no vale vale

Voz 2 13:59 Ana he dicho muy potentes no bueno nada que no sea hablaban tenía actores no ya que no se hablaban de nivel llegar cada uno al teatro por un sitio diferente camerino separados a cada lado del de la escena porque estuvieron que llegaron a las manos esto es verdad la obra era un éxito lleno cada día

Voz 1786 14:18 obligados a entenderse bueno hacer la obra

Voz 2 14:21 bueno Clara compartían la obra yo pregunté ya con esas cosas que todos tenemos dentro de saber cosas digo oye cómo no

Voz 1786 14:27 qué te refieres la curiosidad gracias cosa que tenemos dentro de saber cosas es curioso creo que es curiosidad

Voz 2 14:32 gracias

Voz 1786 14:33 bueno se querías pues hablar más pago

Voz 3 14:36 han Berto eh

Voz 1786 14:39 la persona que está conmigo en el programa de radio

Voz 2 14:44 dice Hoy pues han desarrollado una técnica según la cual en las escenas no no llegan a mirarse el ojo yo os invito que lo hagáis con alguien que tenga Salado es fascinante porque la mirada

Voz 11 14:56 la mirada eh es es un como se dice

Voz 2 15:00 eh

Voz 11 15:01 y encontré la palabra eh

Voz 1786 15:04 no tienes no ha venido con suficientes palabras a la radio

Voz 1610 15:07 no locutor que conozco yo en Cataluña bueno que

Voz 2 15:11 que si no la mirada intimida mucho sí pero os acojo la importancia pero mira a los ojos es muy potente cuando miras la nariz Jean no hay persona es una patata con

Voz 1786 15:23 con

Voz 2 15:24 es una patata de humaniza se suman

Voz 1786 15:28 te quitas la le quitas la esencia sí

Voz 2 15:30 esto esto esto y que había habido funciones en las cuales el en la escena hay algún roce por lo que se ha ido todo te vas no te vayas que aprovechaban para apretar para lesionarse un poquito veías la igualdad a amigable no donde puedas otro donde bosques

Voz 1610 15:50 jamás me ahora

Voz 2 15:53 todas detrás la semana aliarse Manoli dice que no llegaran a manos en escena pero detrás hubo una manta de palos sin ya no se odiaban se odiaban la función duró como dos años tú imagínate cada tarde a estar en escena una hora con el que tienes que contar quiénes son porque no me acuerdo no te acuerdas ya te lo diré yo no conozco no me cuadra mucho no no es importante el nombre públicamente pero sabiendo bueno pero no pasen nosotros nunca eh tomó niponas

Voz 1786 16:30 Serge Mancera dice cuál es la manera más eficaz de abrir un chupa chups delante de tus hijos sin perder la paciencia de alguna manera deja implícito que silbó lo abren detrás de tus hijos no hay problema que a esa cuando te están mirando es verdad que tiene una cosa yo últimamente lo que hago

Voz 8 16:50 es que si no si no puedo por debajo arriba si ha muerto en la parte de arriba a un agujero y entonces lo de escapó esto es lo que hago es descuidar el chupa chups si se entonces bajo para abajo

Voz 1 17:04 se toman como que es como Go

Voz 1786 17:10 pero ellos no entienden nada ellos no es nada raro ya ya pero yo tenía la anda que siendo tus hijos no han visto cosas raras ya no han visto cosas raras

Voz 2 17:20 está muy bien cerrar ocho Patxi López quiero felicitar a la marca hecho mucho a los dos a Chupa Chups

Voz 12 17:26 que son unos hermanos que trabajaron en este proyecto y que hay que más trabajadoras chupa

Voz 1610 17:35 Chop se lo tomaba todo muy así

Voz 2 17:42 me dijeron inventamos el caramelo de palo que eso bromas aparte dicen que fue un invento la gente que lo lo inventó lo vendió creo que os la marca italiana borraron así

Voz 1786 17:54 me dieron la patente vi tanto

Voz 2 17:56 esta no sois unos catalanes no por nada

Voz 1786 18:00 perdón perdón por la palabra catalana si no queremos defender a nadie pero

Voz 2 18:07 oye es una familia que siempre he hecho Pacho el caramelo con palo y que parece una chorrada pero es que no existía la gente se metió los dedos chupa dijo a a la hora de plástico por debajo y Chucky dijo Biel sobre hojuelas se lo vendieron creo que es una marca italiana y que maravilla pero dijeron la claves en el cierre el en colado pero el cierre lo que nace es el cierre pues una máquina tiene que ser una máquina porque una persona sea el mete una presión ahí al papel que lleva súper lleva eso lleva Super Bloque es muy jodido club comestible por si queda algún resto en el chupa que es habrá algo más de caramelo no no vale para nada

Voz 1786 18:53 mira Angie de Lima que también nos remite un poco al al sabor de un clima o limón lima no de Lima de Lima vano hice porque no hay comida para gatos con sabor a Ratón si ya sabemos que a los gatos les encantan los ratones tú que sabes y si no es sabe el ratón como la comida para gatos ya que has come algún ratón claro yo sí sí

Voz 2 19:13 punto uno se despistar pero yo tengo en casa una gata bunga y un perro

Voz 1786 19:18 hay que guapa es tu gata sí muy guapa se llama Carla

Voz 2 19:21 duerme conmigo hacerme con sí sí siempre así si ahora ya sí si duerme se pone a Milán hace usted me voy a grabar lo había aire no pues si como dormir al lado de Espino sí sí se me pone la cabeza al lado allí hace yo tengo calcula ese es es el ron Ronaldo no el ron

Voz 1786 19:42 si para que un gato lo mismo y encima es de las cosas que más me alucina

Voz 13 19:45 yo que mi mundo yo también que tendrá ahí como que que que qué configuración empiezan

Voz 1786 19:53 bueno tanto a mí has pequeña sabes bueno es lo que le del lo que le de la caja torácica sí si es que es que le que le vibra el cuerpo del placer no

Voz 1 20:01 no

Voz 1786 20:01 bueno pues mira fuera considerado el otro día esto que la

Voz 2 20:04 pica cuando estaba en pleno efectivamente tiemblan poco claro claro porque ahí tiene unos sencillos que dan un tema una vibración que le vibra todo porque hablo de Mislata

Voz 1786 20:16 pues porque la comida no tiene Washington vale la Gata se come la comida del perro no el perro se come la atajó contra natura vamos contra natura

Voz 2 20:25 la Gata está de puta madre y el gato

Voz 1786 20:28 perro con Calleri para que vayan sitúan un poquito cada raza con cada especie como en el gato parece mucho más resistente no gatos no no lo matan y las heladas

Voz 2 20:40 no se puede comer lo que quiera ya que fuerte venga aquellos saber algo más de gatos

Voz 8 20:46 no te estás comiendo

Voz 2 20:48 pero tú solo si si queremos hablador me tomaba un café aunque hace historia si Vegara

Voz 1786 20:53 Joaquín

Voz 14 20:58 David Díaz

Voz 1786 21:00 cada cuánto tiempo se echa lavar un pijama

Voz 8 21:04 yo es que no noto el mal olor del pijama eh pues mira que el silo nosotras tú

Voz 1786 21:13 América ha no Annika Annika perdón

Voz 6 21:19 manija de Amberes

Voz 1786 21:21 por qué las cucarachas siempre aparecen muertas boca arriba no sé por eh dependo alguien dice a espera espera te importaría virtudes que estoy cansado hay un experto en cucaracha todavía me acuerdo de la semana pasada los viajes que hice venga

Voz 1610 21:38 no me iba acompañada de ayuda damos la bienvenida a Cook al un aplauso

Voz 1 21:48 viene sagrado de ese planeta pasa obviar sin prisa hola cómo estás encantado Fran muy

Voz 11 21:57 yo he leído que es que el sistema nervioso les falla Illes vibran las patas se dan la vuelta por eso de momento la muerte de un común saltito exacto porque además padecen como un gato las patas para un gato de coche para levantar un gato hidráulico vale y les pasa eso que se dan la vuelta por eso a veces crezcan muerto pero no han tenido un ataque claro serán la vuelta otra vez de Otto de otra vibración vuelven a dar la vuelta por ahí a molestarte

Voz 1786 22:28 hoy cuánto sabes de cucarachas es un experto en Coca

Voz 11 22:31 Nacho es

Voz 1610 22:32 soy autónomo tengo un local ahora nos vamos a Albacete la gente maravillosa

Voz 2 22:46 aquí presente también en la que está en casa nos cuentan incluso sus temores sus bloqueos dice me gustaría enviar alguna pregunta Carlos a vuestro programa pero me da vergüenza que alguien me reconozca les recuerdo que estoy diciendo Carlos de Albacete ya pero bueno pasional ICV podría recomendar a sus dos

Voz 1 23:09 John Carlin

Voz 1786 23:12 es que ahora ya vamos tarde no Carlos de hablar claro

Voz 2 23:15 bueno lo más fácil es que te cambies tu el nombre del que tengas que es Carlos cámbialo el antiguo como la piel de una serpiente que es a cambio de piel es el sentimiento

Voz 1786 23:26 no no valía el vengador de Albacete vale mejor más fácil muy bien gracias vengador venga adiós Xavi Deu Gao dice cómo creéis que surgió el aplauso puede que en otro universo paralelo aplaudan golpeando en las rodillas una contra la otra

Voz 1 23:44 no sé como hombre eso

Voz 1786 23:46 cómo surgió pues es obvio no voy a hacer ruido con algo con que

Voz 1610 23:51 que tengo dos manos probaron con cara

Voz 2 23:56 probaron con el auto la no funcionó alguien dijo esto no vamos bien se me entiendes o con el muslo adecuada para este programa como ésta dice José Manuel Iborra nunca fumado pero ahora soy adicto los cigarrillos electrónicos

Voz 1786 24:13 a no pasa directamente al placebo si nunca me he hecho otra heroína pero hostia me mola la metadona

Voz 1610 24:19 sí

Voz 1 24:20 ajá José Manuel dejó si esos para para

Voz 2 24:24 para intentar salir de ese mundo aún no

Voz 8 24:26 ambos lados haciendo el camino inverso Manel

Voz 1786 24:30 Artur de Vigo Arturo Arthur Arthur Arthur Arthur cuánto tiempo creéis que tardaron el resto de los frikis en darse cuenta de que pincho no era una fruta pues no sé el cactus infiltrado entre pero ahí sí que era aun no es que estás equivocado tú porque pincho era aún es una fruta es único es yo creo que es una Chumberas son cactus quedará soy Nacho

Voz 15 24:58 pero ha

Voz 1610 25:01 era

Voz 6 25:05 ahora volvemos

Voz 1786 25:10 con Andreu Buenafuente

Voz 16 25:13 gran apoteosis tal cierta

Voz 6 25:18 decirlo

Voz 1 25:25 Pablo devuelva dice la dices con del ojo eh

Voz 1786 25:29 colega de dónde surgió la Convención de guardar las máximas bolsas de plástico posibles bajo el fregadero

Voz 1 25:37 yo qué sé qué ojo del macho no lo sabemos con la vivienda dijo el tío quiere que hablemos como una película de jodido Tarantino texto hacemos de las jodida expulso yo para recoger los jodidos has podido perros

Voz 1786 25:53 eso te que cansado es hablar con Paqui

Voz 2 25:56 no se cansa eran ellos también sino es que ellos dos yo creo que ellos no se casa porque como él sólo tiene fans ellos todo es estoy como multiuso esos multiusos ella navaja suiza del insulto no es el alza ya el Omega ofrece para ahorrar bueno Elena de Madrid dice cuando las milenio el seamos abuelas desaparecerán las paellas de los domingos y reuniremos a la familia para pedir sushi

Voz 6 26:21 bueno igual

Voz 1 26:22 nada pues nada Lena oye venga

Voz 1786 26:25 la tarde

Voz 1 26:28 la idea

Voz 1786 26:30 hay dice Daniel Alberto Daniel Alberto qué significa la letra alto de los teclados alguien lo sabe alguna informático en la sala tú eres informático al alternativa alternativa que quiere a bueno a que la ves puedes usar la la otra opción

Voz 8 26:50 que igual el tres claro Alt pues venga un indio un problema menor

Voz 2 26:55 yo no voy a usarlo pueda usar como sinónimo de alternativa abreviación al alta rubia usar pero en tu vida algo por ejemplo

Voz 8 27:08 eh que tengo calor te propongo una alta cuales frío

Voz 1610 27:20 o sea que se Berto gracias gracias el aplauso las I es muy bueno e también ya eh

Voz 2 27:29 Meng indicaciones como de que si alguien quisiera hablar vengan

Voz 1786 27:35 si hay una persona que nada en la última fila mira este chaval es el que cuando hemos empezar el programa

Voz 2 27:42 con ese fallido intento de hacer poesía de la lluvia

Voz 1786 27:45 ha dicho mientras yo salía antes que tú me voy a hablar de frío sea

Voz 1 27:51 es eso te digo yo no hombre tío

Voz 2 27:54 que son dos minutos como yo tú tú queda yo viento preocupado por ti digo a ver si va a ser frioleros

Voz 1786 28:03 perfecto perfecto como teníamos Eduardo Ubis como alto no

Voz 2 28:09 es un abreviación eh Aspas

Voz 1786 28:12 el frío no durante

Voz 2 28:14 que una pregunta es veguería hace ya di esto viene de hace

Voz 10 28:17 hay un montón de tiempo pero la invasión esa esa hombre tío claro como cómo cómo se resolvió aquello de eso fue un gracias por tu comentario que lo iba a agravada Haidar logra Bou

Voz 2 28:31 cabe grabé un poquito los sapos pero es que se han retirado

Voz 11 28:33 si se echa ahí la la retirada

Voz 2 28:37 a ver cómo te estoy comentando yo te digo una cosa tengo la pena me gusta que me recuerdas este tema me voy a ir ya porque no tengo trabajo por hacer si las deportivas son mías en otras pienso dar Vega para mí para mi sigue hablando eh

Voz 1 28:59 así que tenía frío

Voz 1610 29:02 pues el otro día le comentaba un amigo el episodio

Voz 2 29:04 las ganas de la casa no deba árabe agravada varada

Voz 12 29:08 ese tan celebra sí creo creo que

Voz 2 29:13 de lo que no sé si es no poder enseñar creo que en mayo mayo vuelven en mayo es como una

Voz 12 29:19 nada de cría Hay multiplicación de

Voz 2 29:22 a la temporada alta de las ranas

Voz 1786 29:24 dice que sí

Voz 2 29:25 así que si todo cuadra No me preguntes cómo lo voy

Voz 17 29:28 hace frío y sería muy lleno

Voz 2 29:31 arranca y el mundo árabe pero es que había muchísima está bien vale ya te si eso me dejas el teléfono si no hay problema te lo mando yo Barça eh Patiño Vega

Voz 4 29:47 David desde Graz en Austria dice existen las de este las lentillas de sol si David pero son más grandes van por fuera llaman gafas Ernesto de Calgary que hacen los magos con todos los juegos de Barajas incompletas tienen acaso en sus casas baúles de naipes viejos e incompletos

Voz 8 30:14 toca regalan a a

Voz 1786 30:17 a casas de de sí a asilos de ancianos ya para confundirlo oye que jueguen sin

Voz 1610 30:24 lo que pasa falta era el ar

Voz 1786 30:28 son unos desalmados

Voz 1610 30:30 hoy no oye el otro día vi un reto

Voz 2 30:34 por traje de esos programas me fascinan tío los programas que son como como droga droga visual que es como se hacen las cosas esos programas de sí hombre si esos golosina Parlament Un cómo se hacen los naipes ese chucherías al cerebro te queda cree que me que cincuenta minutos viendo los putos naipes poco me parece poco me parece toda la mezcla del papel la pasta como que si esto que si lo diré de Dios digo yo porque qué hago aquí ahí hay mono no podía desengancharse para que lo vean Mago de decirle el trabajo que tiene para que lo haga desaparecer pues eh tú sabes que le ponen entre papel son dos papeles un naipe ahí roto porque yo pensaba que era una son tres papeles que dices dos y uno negro por dentro para evitar cualquier truco de de mago que sí porque haya ya ha se han dado casos de gente con rayos láser

Voz 1786 31:22 no no no no sé lo que la típica partida de póquer con un ciborg

Voz 2 31:28 sí

Voz 1786 31:29 no no no no que me ganas no los rayos

Voz 1 31:31 no

Voz 1786 31:34 rayos X dio decía así

Voz 2 31:36 tenemos una un papel negro dentro de dos se de carbono quizá una una fábrica país sigue allí venga dale dale no me acuerdo de nada pero bueno yo también lo tiene esos programas que no fijas no porque empiezan a hablar de cosas técnicas lo hacen unos asemeje

Voz 1786 31:52 en el extremo Unión hilo pasamos pues la máquina estaba quieres llama roja Hudson llegó a tal como te entra no te sale por el otro una cosa planchado ahí es donde son muy muy de Porro también claro claro programa muy de porros me han contado gente que fuma por tienen el interés colectivo de amigos que fumar mira yo a veces puede llegar a un poco de publicidad

Voz 2 32:20 tienen el interés suficiente para enganchar T Berto

Voz 1786 32:23 no para poder enganchar pero no

Voz 2 32:25 no lo suficiente como para que te sientas culpable al desenganche arte ya sabes un programa honesto muy honesto dices yo te doy esta mierda si te quiere decir vete de aquí estaré es mi programa favorito el de los naipes

Voz 1610 32:42 la batería casona hay una bala en la cabeza de Saavedra en la SER

Voz 2 32:48 los con más preguntas por ejemplo Cristina de Badajoz cuál es el motivo de que la gente a medida que se hace mayor se para en mitad de la calle sin motivo aparente incluso girando a veces estoy de acuerdo con yo Cristina

Voz 1786 33:05 mi madre lo hace ya voy por la calle calle estrecha y hace ya lo digo lo oído comentar sobre tu madre eh sí sí sí

Voz 1610 33:13 mi madre no te metas eh no pero que hay gente que comenta Andreu tiene la calle cortada sí ha cortado la calle yo madre allí yo rato como colocándole la ve como colocando en el

Voz 2 33:27 espacio no va a mamá que estás tapando que que bueno bueno que se me dijo todavía día aquello que se es que no ni pararme ya digo mujer antes sí pero es que estas en mitad de una puerta bordo pollo que se que piensa tenéis ya

Voz 1786 33:40 mira no sé este grupo de normalmente son más bien señoras porque los señores como que no los veo yo como paseando en grupo los señores van como mucho un grupo de Aa2 a muchos solos en grupo de a dos como mucho pero es señora así que a veces hacen grupos como de tres cuatro coma se pone eso sí lágrimas y como la barrera de parchís sí sí por la calle si es verdad Iván Bueno bloqueando lo absolutamente hay no sé por qué me mientras mucho odio o cuando veo ya como pero

Voz 1610 34:14 claro que luego Pierce tampoco pasa nada

Voz 1786 34:17 además adelanto ya está archivado

Voz 2 34:19 con prisa está muerto e también además eso

Voz 1786 34:22 habrá que de repente te miran como dicen lo que pasa que pasa que pasa se vive la vida lentamente como slow life in no están dando una lección

Voz 2 34:32 si llegamos tarde pero nosotros dando una lección exacto Miguel de Zaragoza como mierdas ya no

Voz 1786 34:37 bueno ya está ya está ya entrados raros

Voz 2 34:40 no como mierdas funciona la cinta en la caja de los supermercados le pregunta una amiga cajera INI siquiera ella lo sabe bien que las becas

Voz 1786 34:49 correr en el en el gimnasio pero más pequeña para que corra un duende pero aún gato más pequeña preguntó duendes Vito sí pero no tiene la pérdida de gimnasia

Voz 2 35:02 yo hace hace avance corto que lleva un pedal

Voz 1786 35:06 la la la cajera cajeros y bueno se cuida cuida

Voz 1 35:10 por que no el especialista no

Voz 2 35:14 me está diciendo que una cajera loca o que fallezca en ese momento sobre el pedal

Voz 1786 35:18 estoy podría quedar ahí ya lo hacía

Voz 1 35:20 eh

Voz 1610 35:21 y empieza a pastar a pasar ahí producto hasta la semana que viene si no lo creo y lo digo aquí en retiraría el cadáver antes pero vamos a hablar con el especialista en fin venga atención absorbente la imprevisto Quintero fintas de supermercados estás espasmódica pero tu no levanta la mano

Voz 11 35:45 es

Voz 1610 35:45 no la levanta El hito al verme llegar a dicho vaya hecho

Voz 11 35:52 a ver es otra mascota yo veíamos Javier

Voz 18 35:56 Javier y yo trabajo de cajero

Voz 11 35:59 el Mercadona

Voz 1610 36:01 para dejar en todo para acabar te acaban de sacar este es un nuevo programa que se llama testimonio buscar ruedas hacía tiempo que no resulta que tiene además un poquito de respeto con Andrés que ser Mercadona esto no es verdad

Voz 2 36:23 en la Cadena Ser testimonios de cosas que sean

Voz 1 36:26 sí

Voz 19 36:28 el programa eh testimonios sobre temas que se tratan que pereza deserción Tete

Voz 1610 36:35 te te este testimonio temas tocados

Voz 2 36:38 sí

Voz 1610 36:39 oyente te Berto tiene un testimonio de primer nivel adelante compañero hola cómo estás Andreu pues desde ETT nos hemos desplazado hasta al público donde tenemos a Javier si qué tiempo hace por ahí que como es como está clima mediterráneo que iba en el interior vale estamos con Javier Javier me parece un un tema que se ha tratado Javier adelante

Voz 1 37:05 eh

Voz 1610 37:08 reportero les acaba de empezar es becaria recuerdo que hay desde recuerda a todos los que lo está bien y lo recuerdo los que nos están escuchando que vamos a estar

Voz 19 37:19 de de Tete Tete Tete Tete en él

Voz 1610 37:24 vale vale a ver si huevos de ponerlo venga vamos vale gracias Nine Javier una pareja libres la Bolsa de perdidas en encontrado central sigue atención ha habido aquí un pequeño problema estamos con el estudio las pesadillas Andrés

Voz 1 37:52 que tienen dos agujeros

Voz 1610 37:58 atendió porque las mete por un lado si sale a la bolsa es maravilloso es como ver cobra un simio es como ver vale vale fatal que estaba buscando una explicación a mi torpeza digo que soy tonto pero tanto pues nada se ha quedado pues como como mal preservativo si alguien quiere luego hacer para para te te hablar sobre ese tema ya luego ahora vamos con nuestro mismo Mercadona

Voz 11 38:26 toda buena buena tú desvía resulta que tiene cuando está llegando ya dónde está el cajero tiene un sensor de presión y por eso cuando llega la comida

Voz 2 38:36 separa sólo sensores sensor de presión sensor de presión depresión que tiene presión

Voz 1610 38:43 cajero no la cinta entonces tú también tienes un sensor de presión quieres quieres comprobarlo mira erradas ojos nosotros es una presión una presión

Voz 11 38:54 vale

Voz 1610 38:56 ves esos tú sensor de presión me ayudó a conoce su cuerpo y además vale

Voz 11 39:06 bueno separa sólo la cinta para cinta por eso cuando llegas a aunque a una caja estaba hacía tiene puesto de cachorros te pase para una compra de otra sopesa y eso es lo que lo paraíso pisa

Voz 2 39:20 no está rodando la cinta adelante joder tio me ha cambiado la vida

Voz 1610 39:27 muy bien pero aquí otra persona seguimos y estamos llama aquí

Voz 5 39:34 aquí me he trabajado en Cartagena en el Spar árbol que era antes el árbol funcionamos con pedal

Voz 20 39:41 a veces no todo ha

Voz 5 39:45 atención nada no pasa nada hay teníamos el pedal porque los sensores de movimiento por murciano va muy bien

Voz 1610 39:51 bueno ha dado un golpe cita la Murcia la Double como murciano hay dos tipos de cintas ya ya es dice que no a ver por favor allá

Voz 19 40:01 dice que es de Murphy dice que de de Murcia Cartagena todos mis ancestros de Cartagena no de Murcia Cartagena vale Cartagena hay sensores de presión

Voz 1610 40:12 no no no no no en el árbol ya vale vale la fiesta les recuerdo que seguimos Berto en el programa

Voz 2 40:21 CTT no perdón el testimonio haber de temas tratados

Voz 1610 40:24 aquí llegamos cerrando el círculo de los primeros levantar la mano con este tema cómo te llamas Ignacio e Ignacio darnos todo pues

Voz 10 40:32 a ver resulta que creo que la variante más lógica es una célula fotos sensible como las

Voz 4 40:45 atención atención pedal

Voz 19 40:47 sensor de peso ya estamos en cero la foto eléctrica el siguiente supermercado ya directamente tele quién es

Voz 1610 40:55 oye cómo no quieres que te cobren las bolsas de plástico si tiene que pagar todo se venden que ni la NASA

Voz 10 41:02 ese sistema más barato y más sencillo porque en cuanto llega algo separan no depende del peso

Voz 2 41:07 ya esto en qué supermercado está trabajando este asunto en todas no es sensible fotones si tú quieres decir algo

Voz 8 41:15 verdad levantó la mano todo vale vale vale

Voz 1610 41:20 lleva levantada barnices y somos amigos

Voz 2 41:24 pues qué más quiere arrojar luz a este asunto atención a ello Oltra varía mi persona bueno pues nada increíble este programa lo tonto que es el TDT pero la cantidad de información que está generando en la Cadena SER cintas de supermercado mundos desconocidos hasta ahora a ver cintas de supermercado perdonad juega qué difícil Berto están dando entre el público ahora una muy buenas yo

Voz 1610 41:50 cómo te llamas Juan tuerto no

Voz 11 41:55 cómo no va a ganar que yo

Voz 1610 41:58 es otra pregunta diferente no

Voz 2 42:01 preguntas que tenéis ahí entonces hay que cerrar

Voz 1610 42:03 te te porque no puede estar el programa abierto no puedo gasta gasta vale pues despido venían hasta aquí desde

Voz 1786 42:10 sí

Voz 1610 42:11 te pido una cosa alguna cosa para el próximo programa que hagamos dentro de la yo no creo una voz

Voz 2 42:17 así eh

Voz 1610 42:19 que ETA a otro no den tú no te tomas en serio un recorte eh

Voz 1 42:27 va

Voz 1610 42:28 vale hasta aquí te te te agradecería que no espera espera ahora ya ves a nadie sabía nada momento

Voz 1786 42:38 es verdad

Voz 8 42:41 bueno pues tenemos con nosotros la Josema

Voz 1 42:46 bueno

Voz 8 42:47 pues seguimos con Juan que nos quieren

Voz 1786 42:49 comentado de un tema totalmente distinto

Voz 11 42:52 venga no es de caja registradora sedes de la caja eso me pone nadie sabe nada

Voz 1610 42:56 sí es una urna cómo somos catalanes según donde lo eh vamos pero sí puede ver a ver un momento por aquí se me recrimina que esto no es una urna porque la parte de arriba está abierta correcto es verdad vale pues es una caja de metacrilato transparente cuál es verdad vamos ya con datos teoría es que este público muy listo tiquismiquis Hinault

Voz 2 43:16 no heladas con que eso no no yo no se la quiero dando

Voz 1610 43:19 con queso ni sin que yo lo que quería saber

Voz 11 43:21 si esas preguntas que tenéis ahí son un reflejo de de los problemas ver

Voz 2 43:26 la sociedad o los los importante en los quita hizo Caixa lo esos viene son preguntas que no tocamos

Voz 1610 43:31 no es que yo no lo sé yo yo no lo sé yo llego y me va yo me la tienen llena de gente que me la llena el depósito la pregunta puede crecer algún el polvo de no sé lógica tienes tú meter una pregunta lógica que te veo que claro criticamos mucho las preguntas los demás pegada no vale pues alguna personal

Voz 2 43:52 una

Voz 1610 43:53 lo que tú quieras Juan Siguero hace rato que programas para

Voz 11 43:56 Se lado Andreu quiere que vistes en Berto para para cogerle y adoptarla porque pensamos el cambio de ciclo

Voz 1610 44:03 lo que crea que soy un perrete yo cogerle adoptarla que los niños pero es que yo trabajo ganarlo ha adoptado Nina

Voz 2 44:14 es un día que adoptó ahora trabaja con él pero Juan no me mira Juanes muy fácil me voy a ir nuestras vidas se juntaron un momento dado seguimos eh a diferencia de contigo que se han juntado ya no te volveremos

Voz 22 44:30 eh

Voz 1610 44:38 no ha habido golpecitos nada pero entiendo

Voz 2 44:41 Juan qué dice es que esto es importante pero cuidado introduce introduce una variante muy personal muy abstracta porque hay hay gente que para ellos esto es lo más importante de su vida por ejemplo veinte Eva de Getafe dice

Voz 1786 44:56 desayuno ducha o ducha hay desayuno hay que decirle algo pues no puede estar esa mujer dependencia depende si eres muy guarro comiendo como si es muy guarra comiendo que se va a poner perdida porque esa noche después la legales

Voz 2 45:11 persona humana en principio

Voz 1786 45:12 eh que decir come por la boca no ser rebosa hay gente muy bueno ya no humana e incidiendo hay gente que come como si con la boca abierta no si como le dispararan ahora ya ya vale a vez Vicenta de Belfast no sé pero a ver si Tejita eh Vicent de tras me Alfas a padres e lo anda anda que como hagan fallas en Belfast y en qué haríais si un día despertar por la mañana dentro del cuerpo del otro yo salí duchar me voy para casa

Voz 1 45:53 yo hablar con tu mujer Pidal no decirle

Voz 2 45:58 bueno eh tampoco era tan duro e hablar contó

Voz 8 46:06 no funciona mucho no no funciona más cuando

Voz 1786 46:10 yo creo que funcionan más cuando la broma es que te has calzado mi mujer ya que cuando la broma es que te más calzado eso les les les enfría el es así les Yell las cosa que no ha sucedido en ninguno

Voz 2 46:21 los dos campos no es verdad como pudimos llevar tantos años

Voz 1786 46:24 los compañeros de trabajo sin haber hecho el amor ya

Voz 1 46:27 yo de verdad

Voz 2 46:28 verdad me hago cruces dice oye a Aaron dice qué sentido tiene las tijeras corta uñas para zurdo te cortó una mano con las tijeras para la otra si lo pides a alguien cómo está como preguntándose muchas cosas por eso tiene las uñas largas claro sabes el típico tú te puedes corte yo no me puedo cortar con la izquierda a las de la derecha porque porque no puedo porque me me me me me revela no

Voz 1786 46:52 Iker Le pide sabes que ellos me corto las de cada mano la del otro

Voz 2 46:57 es diestro siniestra yo soy

Voz 1786 47:00 yo soy diestro de mano y siniestra

Voz 1 47:03 ya

Voz 2 47:04 si te mano diestro no de mano entonces las uñas de la mano derecha como de las corta

Voz 1786 47:07 con la izquierda sí sí o el tío te admiro bueno primero hay una cosa que te facilita mucho trabajo que se llama corta uñas que hasta con la mano izquierda lo puedes manipular sí pero yo también soy capaz de hacerlo con tijeras yo soy un experto en cortar a todos mis hijos les cortan las uñas yo desde que nacieron siempre si las corto muy bien

Voz 2 47:26 oye tú me puedes cortar por supuesto en serio en serio

Voz 1786 47:30 pero paradas de los pies te las tienes que dejan remojo cuatro cinco horas tanto por favor que eso como casco de un caballo ya ya no eso con una tijera no

Voz 11 47:40 sabe la gente no sabe que sí que no

Voz 2 47:43 sí sí pero pero que yo llega un punto que ahora ya sólo me las dejo largas para verte

Voz 1786 47:48 no

Voz 23 47:50 ahí el dedo gordo del pie

Voz 1786 47:52 se les pone como como un vinilo como como una uralita si es una cosa horrorosa una fibra de vidrio de la va me va enviando fotos mías como la tengo aquí entonces esperarnos sobre todo esto

Voz 2 48:02 dando mucha incomodidad en mi casa donde puedo decirlo Silvia dice no entiendo esta problema que tenéis entre vosotros os digo no es que no es una broma es un código dice pero es que esas que no te acuerdas

Voz 1786 48:17 Pemán de fotos usando la uña como si fuera el peinado

Voz 2 48:21 sí sí sí

Voz 1786 48:22 sea la la envió una foto de la uña entonces la parte superior parecía común quedó como yo que sé como una cosa metálica antes cortaba eso lo ponía en la cabeza hay gente que da como pelo

Voz 2 48:35 era muy bonito ya para cerrar el tema te acordarás diéramos a cenar con nuestro compañero Popo era verano llevaba sandalias y claro con la uña larga cazo dos números más

Voz 12 48:46 de eso cojo un índice dice Berto

Voz 2 48:50 veo que porque tú te fijas en mi niña yo por eso sigo el código hombre dices anda que como va la uña yo te dije me la estoy dejando Patti Ivo pop dice es lo más bonito que he escuchado

Voz 1 49:02 tenía un día de mierda un ya claro

Voz 1786 49:04 entonces ahí estamos Si bueno ya recibiera novedades de mi unha

Voz 2 49:07 la pues de cara a mayo junio mayo

Voz 1786 49:10 es es la época de crecimiento como lo de las ranas si puedes tu niña viene de de cara a mayo exacto pues tengo muchísimas ganas de ver cómo está este año por año que pasa cabe está mejor la uña

Voz 2 49:20 claro porque común como no como un olivo va coger

Voz 13 49:22 todo

Voz 2 49:24 Paco Jito antigüedad aclara no claro las capas de lo que hecho

Voz 1 49:29 cuando hablemos más de una red de vino hablamos prácticamente nada más porque sacar programa

Voz 1786 49:36 Miriam de Santurce dice cómo imagináis el cadáver de un espermatozoide sesión el baño normalmente

Voz 1610 49:45 no queremos que se acuerden de nosotros en estos términos voy a interpretar la melodía otra vez no

Voz 2 49:53 en el Ejército el Ejército hay una norma que es cuando se baja la bandera va un corneta pasa aquí lo ha hecho la Emilia que mira tuyo no el el juez el que corre tanto yo me dormía y otros allí y otros sois muy jóvenes no para haber hecho la mili depende no se ojo bueno veo se llama el toque toque de silencio toque de bajar bandera es muy muy emotivo porque va un corneta suele

Voz 12 50:22 y y al mental

Voz 2 50:24 del va tocando te yo no me he reído más en mi vida que una vez te lo juro eh un trompeta no muy hábil fue designado para esa labor me moría pero yo creo que incluso incluso me Kaká un poquito porque no te lo has juro perdona la confianza pero eso sí porque se veía más o menos lo que vais a continuación Él lo hacía con buena fe yo ya con mala fe

Voz 1786 50:56 y con esto despedimos el programa hasta la semana que viene

Voz 2 50:59 vale me tengo que poner de pie me tenía que aguantar el ladrón romper sí hombre claro qué más quieres que haga

Voz 4 51:28 esta que a la trompeta cada semana haremos igual

Voz 25 51:59 mí ah sí ah

Voz 26 53:08 ah

Voz 27 53:13 ah