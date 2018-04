"Estamos asistiendo al final de una época, de una manera de entender la música"

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser en Hoy por hoy

Voz 2 00:06 con Toni Garrido lo muy buenos días buenos días puesto del tatuaje ya que llevaba no bonita no hay no puede enseñarte leímos hace ya algún tiempo en una entrevista tuya la que te quejaban decías que te hubiera gustado a lo largo de tu carrera que tuvieran preguntado en algún momento

Voz 1303 00:25 si las feliz exacto

Voz 2 00:27 el nadie te ha preguntado Luis es verdad nunca tenemos preguntas no no no

Voz 1303 00:32 pero yo soy feliz me coges en Un buen día siempre cercos basada eres feliz si vale el de la portada Dexter esto sí ahí

Voz 2 00:41 tampoco en cada de niño malo pero buena actitud siempre mira ahora ahora ahora ya está dado bueno yo estoy un poco no es hacer muy certera de cojones terminar la semana contiguos de lo mejor que nos va a pasar esta semana y es un placer estar siempre contigo pero entonces tú apuntabas maneras si eso no es la que

Voz 1303 00:58 David Cobeño ha acabado dominara el mundo oí que te pasa entonces lo más divertido de todo SAS que es que a raíz de esta portada montón de fans han enviado la típica foto de pequeño con la guitarra unos con la cara de me lo ha puesto mi padre qué qué coño es esto y los otros con caras muy muy muy en esa dirección

Voz 2 01:21 pero si tú le dices al niño que están en esta foto que eres tú que dentro de cincuenta años iba a ser la estrella de rock más importante de este país de ese niño no se lo cree

Voz 1303 01:31 bueno en Navia conoció todavía el rock estaba estaba cerca eh porque mi padre trabajaba con el cantante con el hermano del cantante de los extraía los discos a casa los traía esta manera amontonados y hasta los seis siete años

Voz 3 01:44 tú no eres escuché pero él estaba ahí sea ahí estaba está descolocado

Voz 2 01:50 señoras y señores con todos ustedes Loquillo Rock and roll actitud cuatro décadas la música que se celebra que lo vas a celebrar con triple CD recopilatorio que reúne es canciones bajó un título que resume resume bien quién eres actitud rock'n'roll actitudes tú eres esa

Voz 1303 02:20 sí sí yo a mi me gustaría también decir de que este título está tomado

Voz 1835 02:25 de una canción de Johnny Hallyday Ike

Voz 1303 02:28 y que fue muy importante en su momento los consejos que medio y sobre todo el ver en alguien maduro en aquel momento que lo conocí ella con una carrera internacional salvaje y yo creo que la mayor estrella que ha habido en la música europea sin lugar a dudas las los consejos que medio de cómo me los dio entonces a raíz de de uno de los conciertos que vimos Igor Paskual y yo en París y escuchamos uno de sus temas dijimos esa es la actitud y esa es la forma que esa es la manera

Voz 2 03:03 no es que con con Johnny Hallyday

Voz 1303 03:05 tuviste que el rock'n'roll no era algo etéreo sino algo físico tocando tangible Se el yo una ciudad mucho a lo largo de mi vida he sido pandillero y haberes habían gestos de los rockers tipo la gente no nos pueden ver ahora pero sabe qué pasa tío qué tal la pones vacilón siempre decías como utópico del rockero no cuando conoces a quién lo inventó

Voz 3 03:33 te callas tienes que tenía delante

Voz 1303 03:37 al tipo que había hecho que el rock and roll en Europa tuviera una importancia de tan salvaje tan bestias sobre todo en Francia que no solamente él sino en Italia escribí Richards en en Inglaterra el Roque europeo tuvieran aproximada propia eso se transmitió en España en un principio con las bandas primerizas de rock'n'roll los de Los Salvajes estudiantes aquí Madrid in hice creó un lenguaje español de rogando yo soy heredero no solamente de ser europeos sino del rock español hecho no sesenta

Voz 3 04:11 estoy haciendo algo interesante hablando de actitud siempre decimos aquí temo que estoy citando a mí mismo pero es muy feo pero el rock roll son tres acordes una actitud sí sin duda yo yo creo que sí que es cierto que lo yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo que estamos

Voz 1303 04:28 al final de una manera de entender la música ahora evidentemente hay músicos muy superiores técnicamente pero una nota en falta la actitud que quiere decir eso quiere decir pues que quizás cuando los Stones son los Beatles venían de una situación social de una posguerra en la Segunda Guerra Mundial Irene en España las bandas que empezamos a partir de sesenta y ocho que fue el año en que la censura dejó de existir que no hacías no tenías que presentarte a hacer un examen para para tocaron grupo propio de una manera eso hace que las diferentes entonces se puede tocar mejor hoy en día pero quizás como dices don estamos un poco

Voz 2 05:10 pero en eso lo con la actitud yo creo Eaton viene un poco más antiguos recuerda aquella frase famosa de Manolo Caracol cuando me preguntaban qué tiene que tener un cantaor dice bueno pues tiene que gustar el vino la mujer pelea inglés

Voz 3 05:24 al final decía sabe cantar mejor ese es mi caso eh

Voz 2 05:32 esta es la canción de de loco con Johnny Hallyday

Voz 4 05:39 es es que se queden al juez que no siempre es bestia yo yo pagando a los sin hecho usando

Voz 5 06:09 sí sí que sí

Voz 4 06:12 Eva

Voz 2 06:15 a unos meses yo ni hay los dejaba dejan además una estela y un ejemplo como tú bien dices estamos hablando esta entrevista envidio cuando hemos puesto esta canción has puesto una cara la gente no puede verte con con una cara tan buena

Voz 1303 06:32 bueno es que fueron momentos muy fuertes y porque el con de once dice a ciento cincuenta por hora con dos policías de la seguridad francesa que Johnny te dijera vamos a despistar los hilos despistó eso es muy fuerte o cuando vuelves a casa hay ves el coche de Johnny delante de Maxine porque está cenando con Sylvie Bartall que eso ya es el colmo no va de toda una generación es el colmo ya ver eso Iber su coche plantado en medio de la calle tú le preguntas al chofer y coches de la calle y que te diga no es que ni aparca donde

Voz 3 07:13 entonces esto es así entonces esa

Voz 1303 07:17 cuando vives esas cosas y lo recuerdas cómo hay que fue con nosotros y conmigo en particular

Voz 3 07:23 pues sí claro que es una sensación muy

Voz 2 07:27 rock'n'roll actitudes el disco en el que lo que recoge cuarenta años de carrera así sonaba este hombre cuando llegó a Madrid en los años ochenta

Voz 6 07:44 cuántas canciones después bien

Voz 2 07:54 tú sigue sigue siendo la misma y en eso es innegable siempre ha sido auténtico siempre ha sido loco pero el artista ha evolucionado mucho y te has metido en jardines Vegas creativos ha recorrido el mundo

Voz 1303 08:07 yo yo detenido bueno tener una intuición ahora tengo claro que que había algo más pero en su momento la intuición de que tenía que ir hacia otra cosa mientras les compañeros de generación se quedaban en el revival yo busco otras otros caminos primero fue la poesía después de tres ya discos de poesía contemporánea cuarto sola grabar el año que viene de la poesía de Anza último premio

Voz 1835 08:33 en Nacional sabía que tenía que abrirme

Voz 1303 08:38 a campos diferentes una banda sonora de película producción de Mujeres en pie de Memoria Histórica etcétera Por otro lado tenía que volver al principio que fue el disco que era de color de rockabilly y a partir de ahí crear nuestro final porque yo soy un poco el monstruo de Frankenstein estoy un poco lo que todos han hecho de mí por otro lado todas las influencias que tengo nunca me cortado entonces en ese sentido cuando me ha gustado aprender algo nuevo ha ido a por ellos no no he tenido ningún problema en en en ser audaz creo que es primero divertido segundo tengan DC

Voz 2 09:14 es uno de los más grandes por eso la leyenda de loco sobrevivirá a todos todo el tiempo aguantando me voy a Corea

Voz 3 09:23 yo no pero este es un cuento sea si yo lo que creo que lo que hace es ahora con este disco es un punto y seguido de venga hasta aquí y ahora empezamos a entrar sí si no no el el el los discos los discos de grandes éxitos

Voz 1303 09:34 estos entre comillas son necesarios primero para auto afirmar te de tu carrera segundo que para que un las generaciones sepan quién eres y tercero para ser un punto de partida este nuevo

Voz 2 09:47 minuto de locos

Voz 1 10:03 sí

Voz 2 10:05 Loquillo soñó desde muy pronto ser una estrella del rock and roll y lo cantó como quién conjuraron deseo giras borrar algo de de estos cuarenta años ya sabemos que el momento con entonces tienes muchos buenos momentos acertadamente hay muchos buenos amigos pero pudieras borrar algo

Voz 1303 10:31 bueno sí que es cierto que bueno yo borrar no porque toda forma parte de la vida y simplemente lo que hace sino repetirlo y a veces hay que Carla para yo estaba arriba ya bajó un montón de veces están en el desierto de la selva sí que es cierto que a veces eh visto desde ahora podía es decir no tenía que haber hecho esto bares sí pero bueno eso sirve para no hacerlo ya sin más sea parte de crecimiento y forma parte de de de todo lo que eres debe ser así

Voz 2 11:02 o bien un artículo del mundo han titulado con las banderas el y tú quieres que hablemos eso vamos

Voz 1303 11:10 bueno es mi postura es conocida sea yo crecido de una Barcelona en una Barcelona libertaria a finales de los setenta que fue lo que fue la simiente que después llevó a la movida madrileña porque todos los que estaban en esa Barcelona después suena a Madrid seas así Isabel libertaria en algunas sin banderas sin patrias donde lo que decía John Lennon imagino que no hay países era era como ley claro pues evidentemente la gente pues como yo o como Sabino Méndez decimos eso no entendemos nada no nos interesa quizás sí que hay una cosa que los fantasmas del siglo XX parece que vuelven a vuelven a acercarse otra vez que bueno como ya es sabido lo que ocurre es mejor estar preparados

Voz 2 11:53 te voy a hacer una buena presentación vale como llegaron Single yo te te voy a hacer una buena presentación si les digo que lo que ellos es uno de los grandes probablemente en este contándoles nada nuevo pero es que lo es en todos los sentidos se trata probablemente de la mayor estrella del rock de este país y también seguramente de la estrella más constante ya son cuatro décadas ininterrumpidas de grandes canciones directos infalibles este hombre no ha fallado nunca absoluta militancia en la honestidad y el rock'n'roll de la vieja escuela ahora presenta Oh resumen de lo mejor de su carrera en un recopilatorio con tres discos que casi casi son su currículum vitae rock'n'roll aquí

Voz 4 12:50 es muy negros la espera el setenta y tres como Olli Rehn

Voz 1303 13:04 no no no lo creo que fuera firme a primeros del año ochenta y cuatro en en el Single de Alaska Dinarama o Alaska como como ya no me acuerdo como fuera la portada

Voz 1835 13:15 ah bueno le dije al olvido

Voz 1303 13:21 esa canción que tarde o temprano yo porque entonces esa es la segunda voz también estaba Jaime Urrutia haciendo segundas voces y yo se lo dije porque la canción me encantaba además a mí el ese dueto de compositores Canut Berlanga me parece de lo más brillante de la historia de la música de este país yo siempre he dicho lo mismo en ese sentido han hecho grandes canciones tremendas canciones

Voz 1835 13:43 ya a mí me llenaba de orgullo primero

Voz 1303 13:45 darles homenaje olvidó porque fue mi madrina

Voz 1835 13:48 en Madrid cuando llegué segundo hace un una

Voz 1303 13:50 hacia de ese dueto de compositores infalibles porque me parecen totales entonces como ves me gusta debe indicar lo que es de aquí y segundo darle que se lo merece respetadas bueno tener la oportunidad de poder hacerlo como tú decías

Voz 2 14:04 es verdad que has vivido todas estaba arriba abajo medio decía Miguel Ríos hace grande que uno

Voz 3 14:12 artista veces está en la cresta de la ola si si has estado en las dos a la vez

Voz 1303 14:17 sí porque por ejemplo cuando cuando en todos los grupos de finales de los setenta principios de los ochenta fuimos deliberadamente expulsados del paraíso lo que me llevó arriba fue la poesía entonces el primer disco de puede de poesía prácticamente las gradas en existentes en en en el aspecto del rock pero pero sin abrió un camino nuevo que fue llegar a los teatros no hacer es tan cutre de ir a un teatro analizarlo y hacer un acústico o o un grupo de rock no yo fui a un recital de poesía contemporánea y eso era muy arriesgado en ese momento hay que tener en dentro es decir promete sigue siendo y además con un lenguaje musical actual entonces Nerea indicamos la vieja tradición de los cantautores españoles pero puesta al día entonces lesiona yo recuerdo insultos de todo tipo y ríete tú de lo que le pudieron de Dylan cuando eléctrico lo nuestro era gente que metía durante el escenario va a Podemos a Buried directamente porque hayamos traicionado los principios fundamentales del rock and roll claro yo cuando escucho principios fundamentales ya me encanta porque es es un acto de rebeldía en toda pero hay que tener malos perdóname vamos a poner las cosas somos en nuestra pelotas pero hay que tener valor para irse

Voz 2 15:35 ante el ovillo aun teatro a criticar que has roto los veintidós hay que tener eso también es bueno yo creo que

Voz 1303 15:44 es simplemente lo que hay que determinar son con las ortodoxia en la música en todo tipo por qué pues porque eso ha hecho mucho daño a la música cuidado hace mucho daño en la educación de los seres humanos porque pensar que sólo existe un pensamiento y ese es el pensamiento único eso es el principio de muchas cosas horrorosas vamos a tratar de dibujar

Voz 2 16:03 tu tu vida en canciones por menos al un himno cuyo por Decca todo comienza aquí atención en Radio Tres vamos a reivindicar ahora contigo el poder de la radio de mano de la música que bien funcionan cuando funcionan bien y cuando se sedán cariño cuando se quieren y caminan juntos está también esta canción cambia tu vida de aquí tú saltas a esto

Voz 4 16:28 madre

Voz 2 16:36 a comienzos de los ochenta al final de esa década

Voz 4 16:45 mira noventa

Voz 2 16:56 tras esta adaptación de un tema de Johnny Cash que estaba en el disco Mientras respiremos el hombre de negro

Voz 4 17:03 porque porque no visto otros colores es muy

Voz 2 17:08 yo estoy Atón veíamos como la revista Billboard en Estados Unidos demandó anunciaba así un artista español hace una magnífica versión

Voz 1303 17:15 verdad que la versión es más es muy bien si no bueno de Abel Sopeña la clavó la clavó hoy además insisto que fue muy gracioso porque me acuerdo

Voz 1835 17:25 que me llamaron de la compañía y me dijeron algo muy

Voz 1303 17:28 vertido que es que hoy en día este amigo tuyo

Voz 3 17:30 se llama KAS a ver si te hace otro tema de estos estos eso sí hablaríamos

Voz 1303 17:43 porque desconocimiento absoluto por Guinea Johnny Cash en el año noventa y dos en España después sí que las revistas entre comillas intelectualmente preparadas empezaron a reivindicarlo pero en aquel momento a mí me dijeron me llamaron facha porque decían que estaba haciendo una canción de un artista es Eddy Cano de derechas simplemente porque había unos versos determinados que me han servido para que muchos miembros de de la curia me regaló hacen rosarios

Voz 1835 18:10 se diga sí pero te llegan a casa si si me me vienen a mí

Voz 3 18:15 hace cojonudo porque insisto el protegido siempre vaya hombre desde luego que nombre el hombre Johnny Cash nunca falta el Rosa de jazz nos vamos a cuando fuimos los mejores cuando

Voz 4 18:26 joe

Voz 2 18:43 cuando pasan por delante donde estaba Balmoral yo me acuerdo de cuando fuimos los mejores

Voz 1303 18:49 a las puertas edad pensamos es que Valmor era un lugar perfecto para una razón no había música y lo que manda la conversación y eso se nota faltar esos lugares sencillamente porque era logrando ese reunía digamos lo mejor de cada casa hacerlo

Voz 2 19:10 sí bueno pero el disco lo mejor de cada casa el año dos mil dieciséis clásico se convertirán un clásico donde hay que dejar que pase si existió ahí ahí

Voz 1303 19:34 que ya lo ves que va a ocurrir con ellas y no de hecho ayer estábamos en los lavabos de el lugar de casa Suecia donde presentamos toda la colección

Voz 1835 19:45 yo llevaba M M

Voz 1303 19:47 en mi móvil la maqueta de una canción que como había mucho ruido me llevé a Gabriel al baño escucharla porque se les puede escuchar mejor solamente la maqueta indica que son hit

Voz 3 20:00 entonces puede pasar hasta que se grave puede pasar dos tres años pero eso terminó siendo un clásico de la todo va a ser un clásico

Voz 2 20:08 luego déjame terminar como empezamos