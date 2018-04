La Hora Extra: "La poesía me permite comprender la vejez" (22/04/2018)

Voz 1 00:00 la Hora Extra en la Cadena Ser

Voz 3 00:03 Sergio Ramírez depositó en la sede del Instituto Cervantes dos manuscritos

Voz 4 00:08 se trata de una carta original de Rubén Darío ideó otra de Augusto César Sandino ambas conservadas en versión personal por mucho tiempo la carta de Rubén está fecha en París nueve preludio de esa el dos de enero de mil novecientos dos va dirigida según puede desprenderse detecto al doctor Henry de baile médico amigo suyo residente en León de Nicaragua influyente en el país y a quién

vive

Voz 4 00:46 gestionar el Gobierno del general José Santos Zelaya caudillo de la revolución liberal que le conceda el consulado en París el cual obtuvo el año siguiente la carta de Sandino está fechada en el Cuartel General del Ejército defensor de la soberanía nacional de Nicaragua el once de octubre de mil novecientos treinta y uno en la montaña de la Segovia as iba dirigida al general Simón González al comer elaboran Rivera y el teniente coronel perfecto Chavarrías en ella expide órdenes acerca de los preparativos de una expedición militar a la costa del Caribe dejo aquí estos dos documentos porque quienes los firman representan Junts juntos la esencia del país a través de la palabra y de la dignidad ambos dieron nuestro sentido de nación

Voz 3 01:54 la directora del festival que se celebra en Nicaragua el mes

Voz 1 01:57 que viene yo creo que trata de ser un puente entre los escritores centroamericanos emergente consagrado escritores de otras latitudes que puedan llegar a Centroamérica a conocerás estos escritores pero también a que presentó americanos les conozcan poder ser una especie de puente de ida y vuelta que y traiga conocimiento cultura poder aportar también creo yo a esa nueva imagen de Centroamérica que queremos contar hasta nueva imagen de Centroamérica que no es solamente sinónimo de guerra de gracia o de cosas tristes y tampoco en solamente exporta migrante es interrogó exportan a más este guerras ni gente que huye por los diferentes conflictos como puede ser ahora las Mara o el narcotráfico sino también exporta conocimiento y exporta creación exporta cultura Centroamérica cuenta claro que cuenta

Voz 8 03:31 quién quién fueron poderosos

Voz 3 03:48 es la música de la nicaragüense Katia Cardenal

Voz 8 04:22 quien fuera oscuro

Voz 3 04:36 no salimos de centroamericanos fijamos en Guatemala esta semana se ha presentado en España sin miedo un documental que habla de la desaparición de cuarenta y cinco mil personas cuarenta y cinco mil durante la Guerra Civil y la dictadura allí en Guatemala Radio Barcelona Crisol Tuá

Voz 9 04:56 muy bien sino CEAPA visité imagin palabras por eso desaparecieron a mi papá

Voz 1675 05:08 hace seis años la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por las desapariciones durante la Guerra Civil que empezó en mil novecientos sesenta y terminó en mil novecientos noventa y seis la sentencia obligaba al Estado entre otras medidas a producir un documental sobre los cuarenta y cinco mil desaparecidos frente a la inacción del Gobierno el director Claudio Julián con el apoyo de los familiares ha conseguido hacer este documental el director cuenta el papel que tuvo un psicólogo social en el inicio del proyecto

Voz 0695 05:36 no me hizo toda una teoría muy comido del proyecto de que una sociedad traumatizada como la sociedad guatemalteca en la que hay cuarenta y cinco mil desaparecido quiere decir cuarenta y cinco mil familias con un Trauma que no pueden cerrar su duelo que no saben dónde está esa persona que saben que han pasado cosas terribles pero no tienen la manera de de hablar de ello lo que necesitan es que haya actos de me moría públicos Ike me dijo tan claro como así dice en este momento lo que importa es que estos actos de memorias público se hagan en el en lo audiovisual porque es realmente es donde se articula ahora mismo la memoria colectiva además dijeron

Voz 10 06:16 Nuestro como viendo hacia el frente pero de repente los ojos vueltos hacia ti

Voz 1675 06:20 para evitar quedarse sólo con imágenes crudas el director propuso un dibujante reproducir recuerdos íntimos y positivos de los familiares de los desaparecidos

Voz 10 06:30 con Leo verdad optan serio molesto

Voz 1675 06:34 el título sin miedo hace referencia a la valentía de los familiares algunos hoy todavía amenazados que piden llevar delantera justicia a los responsables de las torturas y desapariciones

Voz 0695 06:44 la gente desgraciadamente vive todo el día con el miedo en el cuerpo Éstas son países actualmente traumatizados

Voz 11 06:53 hay exponerse

Voz 0695 06:55 en términos políticos es peligroso porque con un nivel de violencia en la calle como el que hay ahora ni es muy fácil que un tiro en que sea un atraco que hay además algunos de los protagonistas reciben amenazas en el móvil cosas así por eso vista la gravedad de la situación la dificultad de hacer memoria hemos titulado La película sin miedo porque considerado realmente que era un ejemplo de valentía entereza de sentido de la justicia

Voz 1675 07:27 el director Claudio Julián habla de la necesidad de las sociedades de crear memoria histórica idea hacer justicia para cerrar heridas lo compara con el caso español con familiares que luchan por identificar a sus familiares en miles de fosas con

Voz 0695 07:39 Monés aunque el contexto es diferente las razones osea el problema es el mismo el tiempo es diferente el contexto es diferente pero la necesidad de hacer memoria de construir una memoria que de alguna manera Sunday y cierre de una vez el duelo allí está en España como en Guatemala y miedos

Voz 1675 07:57 se ha estrenado en algunos centros culturales de Guatemala Claudio solían asegura que ninguna televisión pública latinoamericana se ha interesado en emitirla

Voz 12 08:05 el miro militar es el único documento que prueba que la desaparición es que eran nubla donde vitales de la policía el dieron militar también tiene una parte dedicada

Voz 3 08:16 la palabra la importancia de la palabra venga de donde venga ha pasado tiempo la voz de Antonio Gamoneda parece haberse disipado pero hay sigue lo sabe bien Enrique García de redacción Madrid que ha compartido tiempo y conversación con un grande de la poesía escrita en español un hombre consciente de la vejez alejado de la pompa y la circunstancia

Voz 11 08:37 un hombre fiel a sí mismo

Voz 13 08:45 y de escasa y trabajo con música

Voz 15 08:50 que inmerso Estados ahora casi parece porque una cosa espantosa que tengo azufre

Voz 14 09:01 el despacho está al fondo del pasillo una lengua salvaje de libros que Antonio esquiva a Gil hasta llegar a la mesa donde recibe a las visitas Antonio Gamoneda tiene ochenta y siete años y duerme cuatro horas fuma un cigarrillo tras otro que seguía con una agilidad profesa hay automática escribe lo hace dice para comprender la vejez o la vida si es que acaso no es lo mismo

Voz 15 09:26 era BG me ha proporcionado no una indiferencia pero sí una especie de ecuanimidad de aceptación de que bueno eso está ahí va a suceder imponer es más desigual pero no más angustia

Voz 14 09:43 la prisión transparente su último libro publicado hace un año es la materia de esa suerte de indiferencia tranquila pero militante con la vida de alguien que ha llegado a comprender que no hay más que sin embargo lo celebra

Voz 15 09:56 les doy más importancia si el hecho de que en ese talón éxito que está leíamos igual si no se produjese pero bueno se produce Iriney pues las emociones positivas y negativas placeres sufrimiento

Voz 16 10:16 todas una amistad se da el árbol

Voz 15 10:18 se dan las grandes peripecias histórica bueno ya

Voz 14 10:26 Premio Cervantes el Reina Sofía de Poesía durante años la Corte de las letras le pidió que formara parte de la Real Academia de la Lengua y la respuesta de Antonio siempre fue la misma

Voz 15 10:37 hombre es que yo soy un provinciano Luke Cage bueno un poco más ordeno el Mi mundo desató Harbour es mis amigos que echar un vistazo al mundo desde aquí desde este eluda al que llegan no sé muy bien cómo era me estoy INEM e impulsó es como en mi manera de entendimiento con el yo hace cuarenta años no estaba en el tejido mediático que estar aquí

Voz 14 11:14 un provinciano de vocación cuya voz supuso sin embargo una renovación dentro del panorama poético español de los setenta un hombre que duerme cuatro horas que fuma cigarrillos

Voz 1 11:26 que sigue escribiendo

Voz 14 11:28 viendo

Voz 3 11:40 la palabra escrita la palabra impresa literatura en Bilbao un festival a partir de mañana hay durante toda una semana Gu Tunes Uría Sonia Lamberto Radio Bilbao

Voz 0738 11:53 Manuel Rivas Mahal un de las mitin Bernardo Atxaga a Inger y Terry entes William el trabajo de todos ellos sus libros podemos encontrarlos en las librerías de hoy en día agrupados bajo una misma etiqueta relacionada con la naturaleza todos estarán en la undécima edición del Festival Internacional de las Letras de Bilbao con su directora Marisa blanco

Voz 18 12:18 no han experimentado Soledad riberas salvajes de la naturaleza en explorado paisajes han dedicado años de su vida el estudio y la conservación de las especies a la defensa y la protección de las tribus indígenas ya explorar los vídeos los árboles a recuperar la vida de las abejas nos lo han contado indie

Voz 0738 12:35 escritores que escriben sobre la belleza y el horror de la naturaleza escritores que han hecho suya la filosofía del pensador escritor y científico Henri David Turó cuyo bicentenario se celebraba el año pasado ya quién rinden homenaje en esta nueva edición de Suria por ser referente político Yeti con el siglo XIX

Voz 18 12:52 se negó a pagar unos impuestos a un Estado que no respetaban los derechos civiles ya Emerson otro de los científicos del momento fue a verle y le pregunto qué haces ahí dentro porque él estaba en la cárcel la respuesta de Toro fue qué hace usted ahí fuera es decir que él tenía muy claro que la defensa de esos derechos iba por delante de cualquier otra con

Voz 0738 13:13 por ser precursor indiscutible de los movimientos ecologistas actuales y creador de lo que se conoce como la Biblia de los Heat

Voz 19 13:20 mis él escribía Ugalde en todo el movimiento hippie se gestó Ignacio entorno a esta novela entonces él estuvo dos años y medio viviendo solo frente a las inclemencias de la naturaleza porque era un lugar bastante salvaje

Voz 18 13:33 pensando en esa especie de simbiosis que debemos tener con la naturaleza porque para él hombre y naturaleza es un continuo

Voz 0738 13:41 invitar a una reflexión sobre una nueva forma de vida es precisamente el objetivo que se marca esta nueva edición de Suria que llega con novedades como la primera Muestra Internacional de spoken word una manera distinta de experimentar la poesía que reunirá poetas de Reino Unido Portugal o Bélgica con locales y estatales aquí en Bilbao durante toda la semana en Suria

Voz 20 14:20 y ahora nos vamos al teatro teatro Toni Servillo actor italiano sobre el arcano del Tea

Voz 21 14:25 ha puesto mister héroe cuesta Up pintura improbable Billy que que me llamo teatro

Voz 22 14:31 este misterio es esta aventura improbable que llamamos teatro

Voz 21 14:35 en qué consiste el cerca de incesto sí

Voz 22 14:39 en que consiste en buscar en uno mismo Soccer extra aquello que nos resulta extraño Queen di familiar uno Udinese y por tanto familiar a todos nosotros

Voz 21 14:52 yo que esto Laurie Pedrito que permite visto el valore más el teatro

Voz 22 14:56 lo más repetir porque este es el valor máximo del teatro para él

Voz 21 14:59 cerca de si qué es

Voz 22 15:03 tratan de buscar dentro de uno mismo aquello que no sé es extraño por tanto

Voz 21 15:07 tú familiares hachas Cuno

Voz 22 15:10 por tanto familiar a todos y cada uno de nosotros

Voz 21 15:14 Soma ITA Toro consiste siempre en una aventura

Voz 22 15:18 es decir el teatro siempre consiste en una aventura

Voz 23 15:22 qué perder si sí que si eritreo básicas

Voz 3 15:28 en perdés sí

Voz 23 15:29 a perder perderse y encontrarse

Voz 3 15:32 lo saben bien en La Zaranda Teatro inestable de ninguna parte así se hacen llamar ahora en el Teatro Español de Madrid ofrecen

Voz 11 15:40 un ahora todos noche Marta García

Voz 0738 15:43 dice Paco de la Zaranda que no es lo mismo creer que tener fe Filho estamos vivos y las Aranda

Voz 24 15:50 va a cumplir cuarenta años de decencia es porque a lo largo de cierto

Voz 25 15:55 en teoría hubo un momento en que dejamos de creer en el teatro pero ahí surgió la fe

Voz 24 16:01 fue en el teatro

Voz 1513 16:03 eh Paco Sánchez Gaspar Campuzano y Enrique Bustos junto al dramaturgo Eusebio Calonge llevan a escena la obra ahora todo es noche tres mendigos tres desheredados tres desahuciados

Voz 26 16:14 que han sido desahuciado de de todo lo material pero que al fin al cabo en eso mismo que no le pueden quitar que su propia oscuridad encuentran un alud

Voz 1513 16:25 cuál es tu destino le pregunta a otro todavía no lo han anunciado contesta acarrean maletas viejas y buscan el tesoro en la basura y aunque no lo parezca son tres Reyes

Voz 24 16:35 algo mágico que no que no sucedió estando en Alemania concretamente en Colonia que nos vimos delante de la tumba de los Reyes Magos delante de la tumba de los Reyes Magos nos dimos cuenta de que tenían que hacer te Reyes que Reyes creo que son promete seguir Mundo hilillo

Voz 1513 16:54 como si fueran ratas me han mordido los que confundieron la fe con el precio hundirse uno de los mendigos y al final de las alcantarillas los bancos y los teatros oficiales La Zaranda habla de sí misma en ahora todo es noche como si explicaran por qué ahora son una compañía inestable de ninguna parte su teatro es cada vez más hondo cada vez más despojado

Voz 24 17:14 es quedarse en el vacío es quedarse completamente vacío y queríamos hacer un trabajo los tres Zin nada absolutamente sin nada encima del escenario el Rey tuviera tan difícil que tuvimos que recurrir a una caja de cartón iría cuatro cachivaches que encontramos por ahí pero lo mínimo

Voz 1513 17:37 cuidado con los que creyeron que muerto el perro se acabó la rabia dice ese mendigo que llaman promete

Voz 28 17:52 eh no

Voz 29 18:06 on

Voz 30 18:09 no

Voz 3 18:14 en ese teatro en el español en el Español de Madrid tiempo lleva a José Sanchís Sinisterra dramaturgo maestro de maestros ofreciendo argumentos haciendo disquisiciones sobre la necesidad del teatro de la memoria

Voz 1209 18:27 creo que casi todos lo que produce esta civilización en la que en vivimos eh tienen eh en una especie de objetivos secreto que es la justamente la cancelación de la memoria con este culto desenfrenado al presente también a lo a la innovación al futuro que nos espera y entonces yo yo creo que que el teatro es una herramienta importantísima para preservar esa dimensión importantísima de las sociedades que desde la la memoria histórica no no dejarnos abducido

Voz 31 19:04 repito por este por este presente

Voz 1209 19:06 como

Voz 3 19:07 más teatro ahora el producido por el Campoamor de Oviedo que celebra su ciento veinticinco aniversario el rector obra de Pedro Silva que fue presidente del Principado entre los años mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y uno Jesús Martín Moro Radio Asturias

Voz 2 19:29 el Teatro Campoamor de Oviedo estrenará en los próximos días veintiocho y veinte

Voz 32 19:32 nueve de abril la obra el rector que narra la de

Voz 2 19:35 mención y muerte del rector de la Universidad asturiana Leopoldo Alas en febrero de mil novecientos treinta y siete la narración ha sido escrita por Pedro de Silva de la dirección de escenas encarga Etelvina Vázquez once actores diez figurantes conforman el elenco de esta producción propia del teatro Campoamor en la que se lleva trabajando más de un año un proyecto calificado de muy ambicioso y muy complicado para ponerlos sobre un escenario Etelvina va

Voz 33 20:01 que de esto muy difícil porque es muy grande muy literario pero es teatro político pero teatro político con una pequeña diferencia el teatro político históricamente expresamos sembrar siempre se construido sobre una fábula y aquí es sobre la realidad eso plantea muchos problemas porque el constantemente los estamos preguntando cómo serían rector

Voz 2 20:21 Leopoldo Alas Argüelles fue sometida a juicio bajo la única acusación de aparecer en una foto con Rafael Alberti y su mujer la también escritora María Teresa León condenado a muerte fue

Voz 1675 20:32 fusilada la antigua cárcel de Oviedo empaló

Voz 2 20:34 obras del autor es la historia de un hombre justo que tuvo un final totalmente injusto Pedro de Silva

Voz 34 20:41 ejemplo vivo del político puro el político que sólo atiende a intereses generales del político que se entrega y que es capaz de llegar a la inmolación en este caso al servicio de sus ideas sin claudicar de ellas nunca es la muerte de un justo que era un político con enigma porque lo matan quién lo mata lo mato Oviedo lo mata a la ciudad

Voz 2 21:09 de Silva considera que su texto contiene casi al cincuenta por ciento una verdad histórica y otra literaria de los acontecimientos acaecidos Ike esa verdad literaria es del todo imprescindible para que la representación tenga la intensidad trágica necesaria que provoque la catarsis del espectador y conseguir que éste se involucre en la obra sacando sus propias conclusiones sobre lo narrado

Voz 34 21:31 quién mató al rectoral

Voz 3 21:37 en Avilés ha estrenado Miguel del Arco ilusiones una disección de los vínculos de las parejas pero también mucho más una mirada a la vida Nacho Poncela ser Avilés

Voz 35 21:47 sí yo sí de una derogó

Voz 1789 21:54 ilusiona revela paradojas sobre la Pasión y la Muerte la lealtad la traición la verdad fija ficción Iván Viti Páez uno de los máximos exponentes del nuevo drama ruso ha escrito esta oscura y cómica disección sobre el verdadero amor que gira en el entorno de dos matrimonios que intentan encontrar su lugar Miguel del Arco dirige una lección de vida

Voz 0695 22:14 claro

Voz 0453 22:14 Piris llama lo llama precisamente de comedia es una con una comedia Piris este seguramente Penélope Lope con este arte nuevo de hacer con ese estante estamos en la en la reestructuración y en la búsqueda de nuevas que que que sigan indagando haciendo ese cuestionando seguramente las uvas con que se cuestionaba López el porque yo creo que eso es infinito decía Pirandello que el que el teatro no morirá nunca porque nunca habrá respuesta para el ser o no ser entonces yo creo que es el Nasa pesa madera en la que indagando consejeras del ser humano es una comedia que lo es en una incursión de de de te pida no ilusión debido de te cualquiera de la vida que tiene que tenemos que ser humano

Voz 1789 22:57 el interior de un armario el desierto australiano son paisajes de una obra que comienza con la muerte de Dani termina con la de Sandra Margarita y Alberto el cuarteto que conforman los dos matrimonios protagonistas de ilusiones Marta Etura enmarca la obra

Voz 36 23:09 habla de al amor habla de la amistad habla de la vida y habla de la muerte habla

Voz 1789 23:14 todo lo que no importa no seres humanos ilusiones plantea un formato distinto a lo convencional las dos actrices y los dos actores pasan por todos y cada uno de los personajes de ahí que Daniel Grao agradezca haber estrenado la obra en el Teatro Palacio Valdés de Avilés un escenario que conoce le tranquiliza

Voz 37 23:29 será en Avilés bueno para mí es como ir a casa porque ya es el quinto montaje que pasa por aquí en el que participó o sea que que es como terreno conocido y eso siempre por un actor

Voz 24 23:40 en calma hay esa desagradable

Voz 1789 23:43 tras el lleno absoluto en el Teatro avilesino Miguel del Arco lleva a su casa una obra que le reafirma en que sus tiempos de Héctor forman parte del pasado

Voz 0453 23:51 no intento no ser así como tajante en casi nada pero en principio si me fíjate que este año ha habido un amago como de vuelta pero luego reproduce desde que lo dejé is tiene el otro lado a mí yo siempre fue un actor muy pudoroso y ahora ya me realmente muy muy muy muy respetuoso y alejaron a da pavor pensar que me subiera al escenario como como actor

Voz 1789 24:13 ilusiones estará en el Pavón Kamikaze desde el miércoles

Voz 38 24:16 pues hasta el trece de mayo

Voz 1789 24:20 una exposición en Madrid

Voz 3 24:21 el Reina Sofía que repasa la trayectoria de Dora García una muestra que ha visitado Raquel García

Voz 0011 24:34 jugar con los límites difusos entre lo real y lo imaginario explorar la relación entre la artista y su público cambiar la percepción de lo que ocurre reivindicar la marginalidad lo inadecuado

Voz 27 24:44 ahora siente una inclinación especial por todo aquel que cuya pulsión extrema que existe la lado la vida cotidiana esta idea de de lo de lo inadecuado de lo marginal de la vivencia desplazada es un elemento muy importante porque de alguna manera es la afirmación de determinado posicionamiento artístico quedará considera hoy extremadamente relevante

Voz 0011 25:09 es la comisaria de la exposición Teresa Velázquez que nos habla de las influencias de Kafka Freud e Ibsen de Jack sacan de Oscar mascota de Joyce de Cortázar constantes en la obra de Dora García que se configura como un nudo Borromeo entre política psicoanálisis y Performance

Voz 27 25:25 conseguir la voz coral o polifónica que está está muy ligada al proceso está muy ligada al al al proceso que tiene que ver con diferentes voces que tiene que ver con con esa idea de de de historias heterogéneas que se mezclan

Voz 0011 25:47 cuenta el artista que no es necesario conocer la obra de James Joyce ni las teorías de ellas Lacan para entender su exposición que inicia el recorrido con una de sus frases de oro entendida como una declaración de intenciones

Voz 39 25:59 tenemos primero esa obra hay un agujero en lo real es una frase que es cierto es una paráfrasis de de la CAM pero también sin conocer Alacant pues la frase es una frase inquietante es que no real hay un agujero Ésta es inquietante también podría leerse como al principio de una novela policiaca sin necesidad de fuera sin necesidad de referencia

Voz 0011 26:20 hace ganar dibujos vídeos instalaciones teatro Performance como la partitura síntoma que invita a participar al espectador donde confluyen sus principales referentes

Voz 39 26:30 el origen de esto está en la idea de que en una de varias de las frases que la que la CAM dice la más bonita eso está decir que su subconsciente es el cuerpo traspasado por el lenguaje entonces en este sentido los fondos representan estos dos principios de cuerpo y el lenguaje que dan origen a a subconsciente segunda vez

Voz 0011 26:48 presenta la realidad desde otras perspectivas en psicoanálisis la segunda vez siempre es la primera

Voz 34 27:03 esto es La Hora Extra

Voz 1880 27:06 sí asusta pero han pasado cuarenta años desde que lo que ellos se subió por primera vez a un escenario fue en la sala Taboo de Barcelona dos años más tarde en mil novecientos ochenta nacieron Loquillo y Los intocables después Loquillo y los Trogloditas y para celebrarlo el músico del tupé en rocker de los ochenta sacó el viernes un triple CD con sus mejores cincuenta y cinco canciones el rock and roll actitud la actitud que ya tenía con aquella voz de niño queriendo ser una estrella del rock and roll

Voz 42 27:44 has tenido suerte de echarme a conoce hace el láser para perder

Voz 1880 27:55 un trabajo rock'n'roll actitud para el que estrena versión del Rey del Glam el cuarto sencillo de Alaska y Dinarama de su disco Canciones profana de ochenta y tres Alaska ya colaboró con él en aquellos tiempos hizo o varios dúos en el primer álbum de Los Trogloditas en a ritmo del garaje Ésta es la nueva versión del tema que encumbró a los músicos de Black is sobre todos ellos a Bowie

Voz 43 28:18 los kilos y me muy negros la quedado el setenta y tres como Olli Rehn

Voz 1880 28:29 el ochenta y ocho es morir en primavera del ochenta y nueve A por ellos que son pocos y cobardes del noventa y uno hombres del noventa y tres Mientras respiremos y así hasta veintisiete trabajos en cuarenta años que han dado para himnos como el Cadillac solitario canciones para bailar en las fiestas del pueblo como hicieron un camión o baladas casi existencialista algún día moriremos de momento después de cuarenta años Loquillo sigue vivo larga vida al rock'n'roll

Voz 3 29:31 exploración de Loquillo por Sara vítores hasta aquí la Hora Extra que como saben ustedes es la más corta del mundo porque dura tan solo treinta minutos que tengan buen Domingo pueden y aunque sabemos que es muy pronto buen

Voz 45 29:45 eh

Voz 46 29:58 sí sí