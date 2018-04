Las Noches de Ortega: Marcoan rapero (21/04/2018)

Voz 1 00:00 ningún

Voz 2 00:11 las real

Voz 3 00:24 buenas noches a todos

Voz 1174 00:26 cuánto nos quejamos verdad y que poco hacemos para solucionarlas

Voz 4 00:31 esas hoy me gustaría hacer un homenaje a una persona que

Voz 1174 00:38 no sólo se queja sino que a su modo intenta solucionar los problemas que detecta tal vez no estemos de acuerdo en cuáles son esos problemas que esta persona detecta tal vez no estemos de acuerdo incluso en cuáles han de ser las soluciones que él propone pero en todo caso es bonito que alguien decida moverse actuar no solamente permanecer en el sofá quejándose y quejándose por todo hoy vamos a charlar con un hombre al que todos vosotros conocéis que ha decidido modestamente

Voz 2 01:23 cambiar el mundo

Voz 5 01:34 Marco Antonio Aguirre buenas noches muy buenas noches Ortega Cani

Voz 3 01:49 decidido dejar de quejarte y empezar a arreglar las cosas no exactamente al Toledo todas las cosas porque el quejándose no nos queda nada hay que actuar hay que actuar

Voz 6 02:05 absuelven a Dios

Voz 5 02:12 es

Voz 3 02:16 seguramente muchos de nuestros amigos oyentes que incluso no comparten tu visión del mundo estarán deseando saber cómo vas a actuar para solucionar los problemas que tú detectas mediante la seducción la seducción yo he llegado a la conclusión

Voz 7 02:35 de que esta desidia volar que pueblo España está relajación de las costumbres y de elaborar ya no se puede solucionar como quien ya ha llegado tarde la mano dura tenía que haber estado antes hola solamente podemos reconstruir esta patria nuestra la que estamos perdiendo utilizando las armas de los enemigos las almas de los enemigos quieren lo no lo la pero la gente de esa y cuando hablas de de utilizar sus armas a qué te refieres exactamente poesía Si ellos

Voz 4 03:12 mediante el uso de él

Voz 7 03:15 es de esa propaganda Dakar con con la letra de la canción llega a la a manipulaba los chiquillos pollo he pensado que en sentido inverso hilando una serie de valores buenos podía yo dedicarme también al mundo del dedicarte al mundo del rapto se dividió hace un giro a mi vida por el bien de España y convertirme en pero

Voz 3 03:46 hoy Marco Antonio Aguirre me gustaría hoy excepcionalmente que este programa pudiera emitirse como los programas modernos millennials a través de de Youtube Tour para que vieran el aspecto de de marco al no va que activamente

Voz 7 04:03 lo de que rapero con la gorra para atrás lo hago por España de gestos con la mano así bueno de momento con con cierta dificultad pero simulando el movimiento de manos de rapero

Voz 3 04:17 sacado un disco verdad

Voz 7 04:19 he sacado un disco en en unos pocos días está Lahya al mercado un disco de aves sí la gente joven chiquillo empiezan a pase de lo podemos oir a alguno de tus rápido y me gustaría que que que proclama de Claudio que ser mío fuera el que en primicia emitiese esa canción

Voz 3 04:44 pues como adelanto de ese primer disco de rap de Marco Antonio Aguirre en en el que él pretende a su modo

Voz 7 04:51 ha cambiado el mundo comprar valores a los chiquillos como el jueves más a escuchar la primera canción de del disco que título tiene la primera canción se titula ajá

Voz 2 05:11 soy más

Voz 8 05:14 ajá ajá

Voz 2 05:19 sufro vivo camuflado angustiado llegó toda la mañana en la tela de estar tal la gente sólo me salgo a España

Voz 5 05:40 a falta de demora Prodi Totta chaval

Voz 2 05:45 qué te pasa es que no sabes que estás en España sólo puede Olympiacos con la ayuda de esto España España España que estamos escuchando en primicia

Voz 3 05:57 la canción de Marco Antonio Aguirre que se ha pasado al mundo del rap para solucionar los problemas que él detecta en España cuáles son esos problemas nos has hablado de la falta de moral pero cuál dirías que es el mayor problema

Voz 9 06:12 sin duda el problema de España es la la falta de férreo

Voz 10 06:17 lo feo lo Ferrell es

Voz 7 06:20 algo que corona el edificio auxiliar

Voz 4 06:28 cualquier de construcción requiere lucimiento

Voz 7 06:34 la moralidad y la sociedad también conocimientos en cuanto eso empieza como se está pudriendo en España desde el año ochenta y dos que que ganó la izquierda en España pues

Voz 4 06:49 el edificio se de orgullo

Voz 7 06:52 yo creo que la falta de fe en lo que

Voz 3 06:56 y tú crees que con esta nueva profesión que hoy inicia la progresión de rapero de Klopp podrás ayudar a recuperar esa recuperarlo férreo recuperarlo en semis

Voz 7 07:09 bueno uno nunca nunca puede poner la mano en el fuego que va a tener éxito en en las empresas pero si no se intenta dijo yo yo yo lo que tengo ya unos años yo no quiero morirme sin al menos saber que lo he intentado yo no quiero irme a los brazos de del señor sin sin al menos tener la certeza de que de que es ayudado no han un granito de arena he aportado por recuperar la moralidad de una España que sexto tienes que escuchemos la segunda canción de tu disco tu segundo Rapa como se titula este segundo rap se titula no

Voz 2 07:51 lo como brother del escuchen

Voz 11 07:58 Puig al doctor digo porque no te lo repito sino quiénes cabrón ama poco vacuna poco atún sino que el pan

Voz 12 08:09 tampoco ha pedido que no a Matos condolencias Tupac

Voz 11 08:13 escatima abandera Roslin Guardado Quer capas Chaco donde están Estopa no es que no te tu padre cuando era una que ha viento no hiciera que aprender que para no hacer patrañas hasta más Basanta a España donde está la extracción de Tupac

Voz 12 08:30 están las tacha de tu pan ahora se necesitan

Voz 2 08:34 tardé tan ya está echado a perder

Voz 4 08:43 esta es la canción

Voz 9 08:44 no es el rap no es una es una inversión de futuro porque

Voz 10 08:51 en este regreso a pie

Voz 7 08:52 esa está vómito mío yo hago leglas como vómitos son vómitos y mi mi vómito social no vómito social en este vómito social

Voz 3 09:04 no

Voz 7 09:05 yo intento hacer una inversión de futuro porque los chiquillos mucho de ello ya ya ya no tiene las pero con la enseñanza que yo le transmite iraquí de que emplean la mano dura del Pato el padre al menos que los hijos no es que me pueden escuchar pues claro puedan ser duros con los extremos no le cuándo es mi fans tengan hijos al menos ellos sean duros con los eduquen como sueño sueño sueño donde has grabado en el disco de rands Marco Antonio en árbitro a en Nashville con aves en haberlo yo me me en ese estudio de árbitro a cabo allí seis meses seis meses grabando yendo y viniendo de hábito a España de España Bidasoa no tenías en secreto lo tenían se Claire que sí sí sí totalmente que sea va a tu mucho escuchemos la canción la tercera canción por supuesto como se titula ese es el título pues vamos a escuchar

Voz 2 10:25 escucha Popper tengo no escuchando que algo está muy en falta tu falta de moral falta de moral en el ser humano en el ser humano proveen eres qué decides es ir a misa que se aparque este a tu prisa ir a misa

Voz 7 11:06 está muy bien Marco Antonio muchas gracias de verdad muy bien muy bien lo que se pretende que el muchacho guion voz recuperar un poco la costumbre de ir a mismo claro tú cada cuánto vas a misa San Antonio yo voy catorce catorce veces al día a día pero intento al mano eso eso cumple pero desliga a ver hacia algún día no puedo el tantas veces pero la razón Casey me disculpo pero mal cuanto lo digo la media son pero para teniente de sacas tanto tiempo para ir catorce veces tengo la cerca caso bueno pero las catorce por no no es tampoco cuestión de

Voz 2 11:51 pero allí una ola

Voz 7 11:54 son cinco minutos ICO menudo chico visita rápida ser tiempo suya

Voz 2 11:58 Copa autorizada para pensar en España

Voz 3 12:04 para saber que uno cumplió con su deber y con esa canción que hemos escuchado pretendía es que los jóvenes

Voz 7 12:09 en la comisión en gran parte del los problemas que hay de la revuelta social sociales que hay de la manifestación de todo entre los jóvenes también los jubilados las persona que se manifiestan gran parte de de problema es que lo los domingos han han dejado ir a misa ir dejar de ir a misa en que echan la mañana del domingo que me llevo algo chiquillo a la manifestación de las infracciones que Meyer que me llevó a mi hijo va a pedir las pensiones que me llevo cuando se detenía la mañana Iker domingo ocupada en la misa está la misa la pérdida de la misa yo están

Voz 3 12:53 Nos con Marco Antonio Aguirre repasando las canciones de su primer disco de rap grabado en los estudios de Abbey Road sí la verdad es que estamos disfrutando de Riise talento oculto menos no sabíamos que usted tenía esta facilidad para la rima para para el ritmo escuchemos otra canción a ABC me llama de tú yo no si es que a veces no sé qué me pasa como en privado nos llamamos de tu hijita Elías y me medio

Voz 7 13:22 pero el usted no hay que perder de acuerdo pues qué canción quiere que escuchemos fue la siguiente que llega que la como se titula Brothers

Voz 3 13:33 poder

Voz 4 13:34 saca adelante

Voz 13 13:39 estás destrozado estás alterado mareado putter algo ensimismado caerá al otro lado de tu trabajo

Voz 2 13:50 esto es lo que te dice esto

Voz 13 13:58 entonces bueno te engaña te dice

Voz 14 14:05 las ventas

Voz 2 14:16 es un despojo

Voz 3 14:24 a ver cuán buscado una cosa a ver no te ha gustado no quería decir a ese parecer un poquito bastante todos los rápido entre sí pero bueno eso pasa algo que puede ocurrir y de hecho ocurra a muchos profesionales de esto lo que lo que lo que detecto es que si pretende seducir si no lo consigues mucho porque hay muy mal rollo bruta al sería puedes decirle a alguien que te está escuchando Temir hoy vómito bueno yo he Si no pero aunque te amigo

Voz 7 15:03 juventud me dan ganas de arrojar

Voz 3 15:07 sí pero Marco Antonio aunque aunque eso sea lo que a ti te ocurren tú no puedes decirlo claramente sea hay unas normas básicas de de educación sea Tutu de hecho siempre has hablado de de Educación de buenos modales y tal no no no puedes decir porque es que no no conseguirán lo que pretendes entonces a la gente en contra

Voz 7 15:29 no no soy un pero tú no no yo no digo

Voz 3 15:36 que no sea un buen rapero lo que luego la ONT

Voz 7 15:39 el oficio de paz Mike bueno no que se desprende no lo que pasa Marco Antonio no los puños fuerte el mecanismo no no es mío

Voz 4 15:56 bueno no Marco Antonio pero no noté no te preocupes que es cuestión de tiempo también a nadie nace aprendido tú lo sabes esto nueve

Voz 7 16:13 local calcar la esencia del movimiento juvenil bueno pero aunque no haya más capón ante lo de ser el movimiento de los chiquillos denominado pero poco a poco ya ya te digo poco a poco podrás tengo una edad y no hay que conocer no no es sabio con el letargo al público juvenil

Voz 4 16:43 el público juvenil

Voz 7 16:47 me ve como un escaño ya no me cómo ve como extraña esta patria calidad más normal cuando no ve como es extraño ir a misa como eh bueno bueno bueno pero no no sufres ponga en peligro la fe no tu época no ha pasado todo pocas a lo mejor tendría que ir pensando ya ven

Voz 4 17:08 en qué emplea Lamelas previstas diciendo

Voz 3 17:12 hacer la maleta así lo que cuanto Marco Antonio por favor de verdad en serio

Voz 4 17:18 a ver no

Voz 3 17:19 tú eres de verdad tienen una tendencia a exagerar las cosas simplemente que a lo mejor no has captado del todo la esencia del rap de acuerdo el primer el segundo bueno vale pero ya quisiera había

Voz 7 17:31 ya como una repetición vuelva a tiro el disco a suelo hay no no no lo ves al mercado no digo que lo tienes el disco hay más canciones no había con una ilusión que yo ahí Mavi Rojas todo el dinero que vuelve viaje escuchemos alguna otra canción

Voz 3 17:56 vamos a poner otra canción venga más a otro la polvo

Voz 2 18:01 porque la muerte no tengo

Voz 3 18:09 esta letra

Voz 2 18:12 a ver a ver

Voz 3 18:21 este Antonio Molina

Voz 2 18:24 Juan porque se queda presa

Voz 3 18:31 ves estar detrás de Soy minero de Antonio Molina Baker en el mundo acopla pero no puede poner una letra de Antonio Molina

Voz 2 18:40 a mí me en mito lazo sólo hoy pero esto ya es el viento la pena soy bueno vamos a quitar esto

Voz 3 18:57 es fuera fuera Marco Antonio Marco Antonio

Voz 9 19:00 hay que reconocer las cosas no hay que reconocer cuando uno mira directamente a los ojos del fracaso

Voz 7 19:13 yo he mirado directamente tampoco se retome yo hoy puedo decir que se lo que es el flaca pero habrá éxitos fracaso personal y el fracaso de un proyecto proyecto de restitución moral

Voz 4 19:33 bueno

Voz 7 19:36 no tampoco y plegó velas plegar becado luz escúchame que te estoy toma estaba en mi mano como no te pongas trágico tampoco pero estas cosas no de verdad que es último dieron siempre quedan fuerzas todo todo estaba ordenado a había algo a lo que podía aclame todo lo veo blando golpeado todo blando bueno yo antes durante tenía la impresión de pisar tierra firme la voy caminando sobre un suelo que que se noto que mis pies según Alan Daly y me cuesta caminar sobre la sociedad española bueno eso marcó y veo que no que no reconoce una sociedad que me hace sentir extraño yo no sé qué decirle dos recuerdo los paisajes de mi infancia recuerdo aquel frío que hacían inviable ya ya lo hace ese frío ahora ese frío nada más que lo siento en el arma la izquierda ha quitado todo lo bueno que cabían mi pero eso no lo peor pero no es culpa que la izquierda ha quitado bueno porque culpa podría soportado como cuál cuál fue un mártir lo peor es que la izquierda la quitado todo lo bueno la española y la paga de otros pero también los de la Cadena Ser que por seguir la moda buenísimo pero Marco Antonio que convertía férreo los recto en curvo sólido en algo no lo ven como como como todo se desmorona

Voz 4 21:45 bueno Marco Antonio antes quería encontrar una forma de ordenar cosas yo ahora lo único que quiero encontrar es un acuerdo Carmen

Voz 3 21:59 por favor no dramatizar

Voz 7 22:01 no no estoy dramatizar un poquito es un drama pero lo único que estoy haciendo es definir un trama lo que ustedes dramatizada por lo que usted interpreta teniéndolo no lo que se interpretó hoy señalando adaptada a la sociedad lo que para usted son taras no no lo queréis ver

Voz 3 22:20 bueno ahora no veáis bueno vamos vamos a tranquilizarnos mira la ley se está quitando la gorra renuncias entonces bueno me parece bien hay muchos expertos tengo José Cruz tengo lo reconozco pero una de las virtudes que tengo es saber cuáles son mis límites claro eso sí ha reconocido a mí lo que me sabe mal será el dinero que perdió hoy en cuanto a esa cantidad de dinero me he adaptado en aviso más que cobraban mucho llenos estudios a un dineral mejores técnicos de Rojas provocado ya me he dejado todo queda al lado Joaquín en la Cadena SER me lo dejó la queda sin dinero ahora Marco Antonio y yo tenía

Voz 7 23:16 ciento ochenta mil pesetas cuenta en pesetas como como un español ya no en pesetas el mundo puede cambiar pero bueno cambio de la peseta de sigue siendo la volea muy bien pues más duro el duros Maydoff Rinko Gur o los cinco duda de digo señales es que ese dinero como como era en que entramos en el euro no tomaron el pelo vean si sí en lo que presenta un euro de cien pesetas

Voz 3 23:53 no nos tomaron el pelo verdad Marco Antonio

Voz 0684 23:57 a la Comunidad Europea diré de qué ha servido la Comunidad Europea de Caser Bío claro se tramita una una euroorden a detener al accionista en alemán Aysén que que no anda anda anda está el de del de la Europa unía tranquilo

Voz 7 24:13 Marco Antonio que no tiene valor

Voz 0684 24:16 orden tranquilos que no han España nos tratan como si fuéramos

Voz 2 24:19 Mauritania

Voz 3 24:28 en el programa de hoy quiere que oigamos a algún rap último para finalizar el último

Voz 9 24:35 porque lo que va una defensa Cifuentes vale vale siete manipulan pequeños

Voz 13 24:42 da igual lo que tú ya te da la sexta pendiente

Voz 9 24:49 por Castro lote cuenta si van agrandando sus cuentas ya está ya está es el rap

Voz 3 25:01 ahora es una defensa de Cristina me que Pérez pretendía pues se ha denuncia una denuncia social no de que que hay más cosas

Voz 7 25:09 la machacando porque toda chiquillo a están machacando la una mujer que he cometido un error como Podemos como el tanto con lo cometemos todos mientras tanto si sección limbo campando a sus anchas esta Alemania burlando la euroorden la orden que no los hacen campaña desmoronándose que sólo preocupados con currículos concurre esto algo tan bueno Marco Antonio Camacho bueno

Voz 3 25:37 sabe muy mal que no haya terminado usted de triunfar en el mundo del rap seguramente que si lo cubrirán otras acciones para llevarlo acabo seguramente seguramente vomita bueno es discutible pero bueno es la mis la suya es la suya aquí en la Cadena SER si es caracterizados por algo es para dar voz a todo el mundo hay voces la voz no termine de gustan la cadena se lo que es lo que lo queráis bueno hablamos llenas todo hablamos con cariño siempre mitad de España no es eso sí que no es cierto de nosotros debería ser lo único bueno bueno

Voz 1174 26:22 Nos vamos volvemos el viernes que viene os prometo que sin marco bueno hasta la semana que viene

