SER Aventureros: Carlos Soria en el Dhaulagiri (21/04/2018)

qué tal aventura buenos días aquí seguimos en la Cadena Ser una mañana más un fin de semana más bienvenidos también estamos en la OCDE sesenta en Radio Caracol muy buenas tardes y nos escuchas en la costa este de los Estados Unidos bienvenidos todos bien hallados todos muchas cosas

Voz 4 01:17 hoy tenemos eh como diría yo perlas de

Labor maravilloso hoy desde el día que te parezca Ángel Colina cuando se emocionado estoy sorprendido sorprendieron días buenos días nosotros siempre traemos lo mejor de lo mejor la crème de la crème viene a este poderoso aprendemos al oyente si nosotros qué tal Chema Rodríguez

Voz 1803 02:02 creo que somos el único programa que no que no que no se ha hablado de máster que es este

Voz 1025 02:07 si usted por que no hacemos un máster Alfonso Ojea viene con la señora entre dos sí pero regalamos tres regalamos pero ya veremos pero para qué sirvo más aventureros

Voz 1803 02:20 de verdad es una categoría tú pones eso en la parece ayer un cuadro y tal Masters era aventureros es yo Ángeles guarnición diga ahora ha decidido salvo cuando quemada

Voz 1025 02:31 quita quita e igualmente yo tienen que que

Voz 1803 02:35 no

Voz 1025 02:37 hemos tomado lo define como guarnición vamos a estar en el campo va a ser la ola guiri vamos a estar en Chile vamos a estar en Australia vamos a estar en medio mundo con Barrabés también osea que me están diciendo que vamos a estar alguien pero no estáis dando al botón que tienes que estar a que vamos a estar también con Carlos Barrabés anda de él no guarda hicieron Príncep claro en sí ya semejanza a un desayuno con varios platos Barrabés sería como la que claro que tengo esto es plato combinado no yo soy el plazo voy a hacer una cosa es que te quitan el hambre para el primer plato

Voz 5 03:20 la buenos días le oculta me están dando un rollo Carlos Rubio

oye por cierto no sé si conocen me han mandado un libro del que vamos a la semana que viene porque hablaremos con ellos que llama Cuaderno montaña de John Muir con del problema en Miguel Delibes me han dicho que es espectacular pues no lo he leído pero tiene muy buena pinta la verdad porque de los textos de más significativos de este naturalista explorador y escritor escocés osea que me has a que viene hablaremos de John Muir bueno condenados llevas tú querido carro Barrabés a estas horas vamos a la verdad es que

Voz 0322 03:59 hay muchísima actividad en el Himalaya está pensando

Voz 6 04:03 con poco en todo lo que está ocurriendo este año pero como luego sonora Rice habla de Carlos

Voz 0322 04:07 lo que realmente es uno de las grandes actividades que hay este año pues quería

Voz 6 04:13 tras explicar un poco qué está pasando allí con Ulises no que Saura

Voz 0322 04:16 Vimos pues como el gran es uno de los grandes alpinistas moderno no de la de de la nueva manera de hacer monta por decirlo así no

Voz 1025 04:24 bueno la verdad

Voz 0322 04:26 es que es bastante bastante espectacular lo que van a intentar hacer este año es la de la travesía de lo oigo ayudaba a intentar hacer Fendi sepa que es la que hizo Wells y en su día esta es una de las como de las cosas imposibles que en la en el alpinismo no ahí como cuatro cinco cosas impostor

Voz 1025 04:48 les estamos dando tú decías hace no mucho que decía bueno llamábamos Qaeda a buscar retos más grandes ya siendo ocurren barbaridades más grandes que sería ir de revés pero esto sí

Voz 0322 05:04 bueno eh

Voz 1025 05:04 pero como incómodo con una tirolina no estoy bajando y subiendo entiendo no

Voz 0322 05:10 era un sueño no era como el el el gran sueño estrés con un gran sueño del del alpinismo moderno esto es lo que todo el mundo intenta ahora es hacer este tipo de travesías no es hacer travesías a a mucha altura por encima de siete mil y pico metros no incluso muchas partes a ocho mil ya ser que hace travesías entre montañas que es como una de los nuevos retos retos que hay

Voz 1025 05:34 se nos va a Carlos ajeno siempre así a Carlos si te aguantas aguanta siete mil un montón de música sin oxígeno

Voz 0322 05:41 sí sí terrible este es sin oxígeno el intento lo tremendo de todo esto es que os podéis imaginar son aristas no

Voz 1025 05:51 claro son súper aérea

Voz 0322 05:54 ya habían estado en una lista alguna vez que imagina eso por muchísimos cientos de metros más no sabes es realmente lo que tienes es un patio enorme a los dos lados en unas aristas con mucha complejidad pues como os podéis imaginar pues con unas condiciones tremendas de hielo de aquí el gran problema de esa altura que es el viento no son vientos tremendos

Voz 1803 06:13 qué distancia Carlos tienes allí

Voz 0322 06:15 esa es una buena pregunta no no es es algo

Voz 1025 06:18 no sé nada menos que ya ya lo sé que es difícil precisar pero más o menos

Voz 0322 06:21 en metros no te lo digo pero día yendo muy rápido ser un par de días es bastante complicado eso no es nada fácil así que estamos en estos momentos de básicamente en el inicio pues como de un de un nuevo modelo de alquiler

Voz 1025 06:37 claro un mal les alguien ha estado tanto tiempo

Voz 7 06:39 a a siete mil siete mil y pico metros de forma

Voz 0412 06:42 nada durante dos días y pico eh

Voz 0322 06:44 sí yo recuerdo en su día recuerda Carles Vallès que el tipo durmió en la parte de arriba leve porque el estío movido ni durmieron uno contra otra ahí en un agujero nadie estuvieron practicamente allí montón de horas no sea cada vez hay más gente que pasa tiempo en altura

Voz 1803 06:59 pero quietos

Voz 0322 07:01 sí sin oxígeno estuviera como eh creo que en esta ocasión sí me parece recordar que no o no exigen saber aquí el problema de la altura sabes que es que te toca cerebros no estar mucho rato sino oxigeno pues evidentemente el cerebro pues pues sede y este es el tema no la qué pasa que ahora la gente tiene unos entrenamientos alucinantes porque lo que está pasando con Carlos Soria como el tío climática como sube desde abajo andando como por decirlo de alguna manera entre comillas pierde el tiempo no y esto es porque andan buscando pues tener pues la sangría de encargada el todo bien estos nuevos modelos de acuden aclimatación son fundamentales para hacer estas cosas a esto no se hace porque llegas ahí subes sino porque realmente tienes un proceso pues muy controlado con entrenadores con médicos pero en realidad esto no te quita quita sólo una parte del riesgo pues a estas rozando los límites de del cuerpo

Voz 1025 07:57 también pues nada ahora que te tengo si te quieres aguantar porque en nada estar Eco con Carlos Soria por cierto te con una cuenta durante toda la semana ha sido la la del el turista estonio que Pavel que se fue del hotel en fiestas de pueblos terminó durmiendo en un refugio de montaña dos mil cuatrocientos pero se equivocó hice fue para ver

Voz 1803 08:22 yo voy a ser un poco crítico con esta noticia porque aquí yo creo que él que no salió desde cero y subió hasta dos mil cuatrocientos yo creo que él tiene ya estaría hasta mil quinientos pero y además el viento

Voz 1025 08:31 no no perciba que me da miedo beber

Voz 1803 08:36 bueno aquí remató a quién mató de bar en bar

Voz 5 08:40 no claro al mar de filmes

Voz 1803 08:45 José Ramón cubata Palomeque Carlos te veo ahí vendiendo algún tipo de licor en tu tienda

Voz 8 08:51 no no no

Voz 0322 08:54 hasta que vamos a hacer es poner una pulsera muchos de los que vienen verla

Voz 8 08:58 ahora es bueno

Voz 1025 08:59 para que sepan donde han estado caro ya pobre hombre le quieren cobrar el rescate ahora pero a mí no me rescató da de dicho que llega de todos nosotros caminando pero caminando

Voz 0322 09:11 maneras lo que es terrible e irte al monte no imagínate estará en mil metros en los Alpes en un sitio increíble es una como goza así yo quise Petit dos años si ésta es el cerebro todos hemos sido joven

Voz 8 09:26 no oye quién sabe igual en mi vida pero pero de verdad

Voz 0322 09:30 es que al día siguiente joe ya que no es el día

Voz 1025 09:35 yo también le acusan de haber robado dos botellas de agua viento con la con el otros eso sí

Voz 0412 09:42 esto en el bando había nadie estaba bien

Voz 1025 09:44 áridos

Voz 8 09:47 del viejo truco de guiar por la luz no hay un horizonte ten cuidado incluso vale

Voz 1025 09:56 el acuerdo que me voy a campo has dado la de Juan Pablo sí me voy a hablar con Carlos óleos si te quieres quedarte estás invita

Voz 8 10:04 el plato eh un abrazo de contarlo

Voz 0322 10:08 Nos ya sabes que que Carlos es

Voz 9 10:11 el amor que se pero bueno pero no es bueno cables solos bueno

Voz 5 10:15 no hay problema

Voz 1025 10:18 eso vea que nos vamos al campo base Laura Bini seguimos como en ser aventurero yo no sé si la pasado nunca lo mismo Carlos Soria yo nunca lo he visto pero la verdad bebiendo pero no lo sé al campo de va a ser la Holguín y hay que estamos hola Carlos Soria que te estás buenos días

Voz 10 10:54 un día trece pues estupendamente ya lleva mucho aquí como tú sabes un par de días llegamos ayer

Voz 1025 11:02 qué tal está al lado y como os ha recibido la montaña

Voz 10 11:06 el aula sirio estaba precioso como siempre absolutamente también tiene va bastante nieve pero bueno todavía es pronto pero la primera parte hasta el campo tres muy buenas condiciones un poco Iker ser huella que ya se ha hecho ya que por ahí arriba estos días hasta el Campo uno tenemos huella ahora mismo

Voz 1025 11:27 bueno te dejamos hace un par de semanas en pleno trabajo aclimatación con los nietos con la hija con amigos qué tal ha ido la segunda parte es aclimatación todo bien

Voz 10 11:39 muy bien muy bien la de aclimatación al siglo fantástica hemos vivido por ahí hay días estupendamente hemos dormido muchos días a cuatro mil quinientos metros de cuatro mil seiscientos hemos llegado al juez él y luego hemos estado también creer días caía en en Katmandú y eso nos ha bajado a uno crea eso hemos llegado aquí con menos saturación de oxígeno a mí me ha extrañado y con más pulsaciones pero enseguida se recupera como es lógico y dentro de dos o tres días pues vamos a subir al campo uno y al campo

Voz 1025 12:13 os da el tiempo no lo permite

Voz 10 12:16 o sea que ya empezamos a montar campos como eh

Voz 1025 12:18 has hecho ya una proyección viendo cómo está la montaña para mentalmente aunque sea a ver cuánto tiempo te va a costar montar los campos

Voz 10 12:26 los de altura ahí como iría un poco

Voz 1025 12:30 los intentos o el intento no sé si

Voz 10 12:32 bueno hay bastante hecho alpinistas aquí hay muchos españoles este año hay muchos sherpas y está todo el mundo ayudando yo creo que es bueno depende todo esto depende de las condiciones meteorológicas sabes pero si todo va bien podría estar equipados hasta el campo tres pues dentro de una semana o si todo va bien pero no esto nunca es tan perfecto pero bueno ya veremos ya veremos

Voz 1025 12:59 oye qué momento estamos aquí encantado

Voz 10 13:01 a vida o en muy buenas condiciones que puestos a subirnos ahí arriba como siempre venimos claro

Voz 1025 13:07 claro que sí que quién ahí por ahí de españoles algún amiguete aún conocido no

Voz 10 13:13 hombre tengo aquí a mi lado a un conoce dicho más dos granadinos Pepe y alternando Fernando desde una tienda de deportes fantástica en Granada está Alina que echaba también andaluza estaba Rosa hay hay algunos vascos hay de todos los gays de todo un poco

Voz 1025 13:34 muy bien venga veo que vas a estar animado pero italianos con

Voz 10 13:38 Polonia chutó Nambroca colonia española es extensa este año

Voz 1025 13:42 te te decía italianos compró Schutz no no han aparecido no

Voz 10 13:48 perdona los italianos con chut

Voz 1025 13:50 no no han aparecido este año de momento

Voz 10 13:53 también hay italianos ahí un italiano por lo menos

Voz 1025 13:56 Javi hay de todo dime Ángel

Voz 10 13:58 no hay de todo hay algún indio también unir es llega mañana un japonés coreano que voy a llegar de un momento a otro con más gente no se del país son nosotros pero si hay más gente de lo que pensábamos que iba a ver no es tanto como la primavera pasada pero hay mucha gente se

Voz 1803 14:16 Carlos te quería preguntar cuál es la mayor dificultad que tiene el Dhaulagiri en relación con con nosotros ochomiles que tú conoces bien

Voz 10 14:25 bueno la mayor dificultad y es que el último día el día de la cumbre normalmente es muy largo muy largo muy largo muchas horas en ir y volver a hablar el campo últimos montado como siempre intentaremos montarla un poquito más tal cual alguna vez lo hemos conseguido para que este día no sea tan largo y luego pues la cantidad de nieve porque es una montaña que tiene pues algunos peligros Gavaldà como la mayoría pero este pues tiene un par de puntos poco complicados y cuando le va mucho pues hay que esperar

Voz 1025 15:00 oye carros para que la gente que quizá estos días no nos haya escuchado mismo equipo que siempre no vas con Sito con Luis montas una expedición rápida no

Voz 10 15:14 sí se monto una una mire compras no te he entendido bien

Voz 1025 15:20 sé que sois que que vais a un pequeño grupo como siempre que sois dos o tres más los sherpas

Voz 10 15:27 si nosotros somos ahora mismo actores El día ver el día veintisiete veintiocho llegará el médico Carlos Martínez llevada con daría el director de desnivel que se queda aquí en el campo va a hacer pues aquí estará sacando fotos como siempre acuario Nos daba porque Marcos pues pues pero muy agradable

Voz 11 15:49 pues muy bien bueno es espectacular dime dime Carlos

Voz 10 15:55 nada que muy bien nosotros tenemos una tienda para comer para nuestro grupo ya hay bastante gente con otras compañías sobre todo aquí es un campo bosques bastante incómodo porque estoy encima del glaciar pero bastante frío y además como es lógico coches muebles que hubiesen cuando hay que cambiarla tampoco

Voz 1025 16:15 oye oye esta semana me reía mucho porque entre ellos Carlos Suárez también alpinista buen amigo tuyo chaval gas te te contestó porque el otro día Darío puso carros Oria ha llegado ya al campo va a ser del David el tío puso con yo ponía preparado para intentar la cima contesta Carlos oro Carlos Suárez con casi ochenta años ido huevos

Voz 10 16:43 las Edward muy buen amigo nos conocemos de cuando él era niño y es un crack es un crack alpinismo como persona íbamos a todo es un fuera de serie

Voz 1025 16:53 a todos volcarnos muy bien en pues oye vamos vamos da tal muy pendientes de ti como siempre muy pendientes del tiempo a ver cómo va evolucionando en esa zona en el Himalaya toda la suerte del mundo ojalá que pueda ese equipar las vías rápido y cuanto antes huir hacia la cumbre

Voz 10 17:11 en eso estábamos pues se tiene eso estábamos ya sabéis que no estaréis aquí cuando vosotros ya la pega un abrazo dado para todo el equipo y para todos los oyentes

Voz 1025 17:20 un abrazo enorme gracias Carlos suerte amigo gracias a vosotros Carlos Soria camino de otro de los ocho mil en quedan dos sabes que le queda el Dhaulagiri en si la la característica de Carlos Soria que el tipo tiene setenta y nueve años que se dice rápido que va camino de los ochenta iba a intentar completar esos dos últimos ochomiles para hacer los catorce ochomiles y luego quería para celebrar haciéndolo cuando a nosotros para celebrar su ochenta aniversario cruzar con esquís la Antártida que no está mal es

Voz 12 17:50 de cuando la cosa cien de nieve porque ya sabe que se está rompiendo un poco pero bueno qué plato sería Carlos Soria

Voz 1025 17:59 Gemma listo esto esto está haciendo un menú degustación estrella Michelín no oyes menú degustación de te estoy sacando sólo calidad pero que sería que sería por cierto un brazo de gitano quitando a lo mejor podría venir por tu lado el póster cito porque ponme poquito sólo la música

Voz 4 18:17 de de Chemita antes de la pausa así que traes que no lo han dicho hoy traigo un viajero asesino es decir que por fin por fin por fin

Voz 1025 18:28 ha pasado pero no aplaude es porque quiero

Voz 4 18:30 quiero verlo el lote ahí hay un poco de París la semana pasada hubo así ahí asesino y había viajeros se vale pero no en Londres pero éste hoy traigo un asesino viajero que te pero que un señor que mi agente

Voz 13 18:48 más gente un tipo que por primera vez me ha permitido hacer mi sección

Voz 1025 18:54 vale como opciones viajeros viajaron no entonces diez no se tiene vamos a ver si esos eran ahora próximamente en este pero no sé por dónde viajar donde viaja vamos a viajar

Voz 13 19:09 por Europa por Europa desde España hasta Liman desde España a Alemania veinte asesino

Voz 1025 19:16 me datos desde España

Voz 1803 19:20 puede sí pero no vamos a luego luego eh

Voz 1025 19:24 vale muy bien próximamente en Ser aventureros dormido dos viajeros hace cincos con Chema Rodríguez y el equipo ahora mínima pausa para pagarle el sueldo a estos dos que la verdad es que cobran poco vamos bien vamos a Madrid pero que luego luego luego leyó

Voz 14 19:38 Blair pues ya

Voz 1025 23:56 seguimos en cero aventureros a estas horas de la mañana nos vamos para Australia esperemos que hayamos recuperado algo de sensatez en las Expo de vid lo habremos logrado o no pero ya anunciamos

Voz 12 24:10 que en no sé qué día es es

Voz 1025 24:13 estamos grabando en Jerez como Baby Begoña cuatro de junio creo que si no de mayo y de mayo jueves seis de mayo jueves trece de mayo a me en que daremos pero se emite el sábado el sábado pero el tres de mayo estaremos físicamente en Jerez grabando el a veinte premios y estará John víspera John qué tal estás buenos días

Voz 8 24:33 qué tal se si bien donde tengo

Voz 1025 24:36 tramo donde estás he vuelto

Voz 11 24:38 oiga a ir

Voz 1025 24:41 como en la normalidad Bolton poco a tu vida

Voz 11 24:45 sí sí sí la verdad es que sí ya

Voz 23 24:48 estoy vuelvo a ser persona que hace que nos gustó mucho la anécdota que me ha sucedido en Miami pero bueno tenía que contar sí

Voz 1025 24:56 no he conocido nunca ha sido de las mejores anécdotas de tu vida pero bueno da igual

Voz 24 25:02 ya no se hable entrañable

Voz 5 25:06 no me quedó clara la puedes con todo lo mejor

Voz 23 25:11 no me lo mejor de todo que no me diste te imponía porque ya me está bien

Voz 5 25:16 claro beige pero te echaba en mitad broma

Voz 23 25:21 al día siguiente yo veía los tipo si que había rescatado veían lamentable si no no no no yo estaban bien y me saludaban como si no hubiera pasado me dice hola a Busi yo hola o Money money money como hola y adiós hola adiós yo no estoy pasando por qué organizado explicó

Voz 1025 25:57 porque a más tardar a todo esto en el hotel nos dijeron nada porque no no hay que limpian los ascensores caro de día señora no sabe o no

Voz 23 26:07 se yo al día siguiente nadie estaba todo limpio

Voz 8 26:12 a mí me di cuenta además se felicita de más

Voz 0412 26:16 claro tengo la posibilidad de que es etapa ante la posibilidad de que eso no ocurriese porque

Voz 1025 26:21 a nadie le dijo nada

Voz 0412 26:24 al día siguiente no daban señalas nada nada

Voz 24 26:26 nada nada nada

Voz 23 26:29 y lo mejor de todo es que cuando tirábamos a uno en la cama si nos tirábamos encima de él como para plantarle

Voz 1025 26:37 eso sí no sentía no sentía

Voz 5 26:43 tras que contesta

Voz 1803 26:47 si te llama Humvee sigue además sí

Voz 5 26:56 estaba donde nadie ya que este mito por lo demás esto sigue

Voz 8 27:01 la gente no sólo sonreía cuando miraba a todos y ya está nunca me había

Voz 5 27:17 vamos a dejarlo ahí está complicada ha estado ya

Voz 23 27:21 ya en seis semanas que está en semanas que he estado fuera si hay que ir de me he ido de menos a más

Voz 8 27:28 hombre de menos a más y se crea un vínculo bien la ir de menos a más porque se empieza fuerte no acaba ya no a punto de no acabar esto es como una maratón verdad

Voz 23 27:40 efectivamente efectivamente también es que ir de menos a más pues la última la Gold Coast fuimos nos fuimos ya que terminó el trabajo nos invitaron a una fiesta verás tuvimos ahí a la planta Tallin sábana a las jugadoras de Arrupe de rugby a siete que perdieron la final contra sí sí y me enseñó la medalla hay tal le pregunté donde era que era de rugby a siete y una brutal sí luego vi a un jugador de rugby a siete australiano Amirato si bien la edil a mano ayer sí quién le sorprendió que yo le conociera al día siguiente diría este tío que me hablaba con acento raro que no sabía hombre porque no no no no me conoce nadie yo le conocía yo le conocí ayer sepa Hare el de rupias siete Pajares

Voz 1803 28:39 sí

Voz 23 28:41 pues no no recuerdo muy bien has leído te pasa algo así porque es que te aborígenes algo así nos vamos pero bueno público ya lo veo

Voz 1025 28:54 muy bien ya te vuelves ir de viaje hoy una semana sabía antes de venir

Voz 23 28:59 soy el estoy aquí trabajando a veces era a veces no es si me voy del domingo a Canberra que ahí hay un partido y luego ya vuelvo a Sidney voy a estar vida tranquila relajada

Voz 1025 29:14 y luego a Jerez no porque te vienes con nosotros ya tenemos desde luego

Voz 23 29:18 luego luego luego yo voy a sí mismo y a acatar si de Qatar cojo un vuelvo a Madrid Gemma esto editó tres días me voy con vosotros a Jerez vulgo ya empiezo a funcionar trabajar yo soy un trabajador nato corearon por tengo empresas tengo empresas Portu por todo el mundo soy multimillonario claro entonces

Voz 1025 29:46 yo tengo tengo que trabajar qué pena que teme que alguno de tus clientes se haga sus necesidades en los acentuar en pero resto entendemos que te Kojo Annan

Voz 23 29:54 yo yo ya sé que no lo justo

Voz 25 29:57 como todos los gobiernos ha

Voz 23 29:59 pero bueno me da igual yo ahí actuar

Voz 1025 30:02 no es que yo esté bien contentos los clientes han quedado sin ellos no sabe nadie sabe

Voz 23 30:09 yo tengo una cosa buena aunque sólo sea una es que yo tengo hay dos mundos para mí pues el el mundo vuestro mundo de España que me conocéis digital

Voz 1025 30:20 si el mundo que vosotros no con

Voz 23 30:22 seis l en donde ni un mundo conoce uno yo otro conoce el otro me entiende

Voz 1025 30:28 es es como se el lado es uno de los jugadores tiene hijos sí sí

Voz 23 30:33 a vosotros vosotros no sabéis quién soy yo en el en el mundo no tenéis ni puñetera idea siquiera lo sospeché claro y además yo no quiero que lo sepa

Voz 1025 30:45 a un día de estos bastante tú secciones

Voz 5 30:47 no lo voy a Dios

Voz 23 30:52 así de claro padre bien hilos que ICO los que yo trabajo

Voz 1025 30:56 si no tampoco saben quién

Voz 8 30:58 agencias en España que no soy nadie siempre que me conocéis tres sabe ya no saben qué

Voz 23 31:05 no tienen ni idea de lo que sí yo ni de lo que hago

Voz 1025 31:09 vale déjame que te lo ve le quiero preguntar una cosa que quería es decir no quisiera

Voz 0412 31:14 parece de sección no podremos decir aquello era un tío tan normal

Voz 5 31:17 tanto no me da miedo

Voz 1025 31:23 que de estoy pensando en lo que ha dicho que conocemos a si no no hamaca un intento quiero que me conozcan en el viaja Jérez intentaremos profundizar un poco

Voz 8 31:32 no no me he ahí la prenda

Voz 26 31:35 hay una parte de la que puedo dar fe es que profesional

Voz 0412 31:38 mente P es un auténtico crack

Voz 1025 31:42 eso sí pero pero no pero

Voz 0412 31:44 te imaginas estás hablando de siempre yo quiero pero yo quiero hablar de eso

Voz 8 31:50 eh que es mentira es falso porque

Voz 23 31:53 a mí me han me han degradado inmediata no humillado me han desprestigiado en todas las televisiones en las que he trabajado

Voz 1025 32:00 ah bueno eso es verdad pero eso eso viene bien en el pack

Voz 0412 32:06 no nos pasa a todos no puedo decir que no le lleva un tiempo trabajando en una película Tina oportunidad de verla de esa película creo que es una auténtica maravilla que esa película cuando usted perdone usted acabada que la tela tiene que tener su base pasadas

Voz 1803 32:23 estoy totalmente de acuerdo cuando hablando de trabajo viste me vas a llamar

Voz 5 32:31 con esto ahora hobbies digo cuida te mucho

Voz 23 32:38 no sé cómo me estoy llamando pero todas

Voz 8 32:41 madre

Voz 1025 32:42 al final te vas quedar alucinado marcamos un número te te llamamos

Voz 5 32:46 hala a un beso adiós adiós chavalín cuidaros ha llegado

Voz 1025 32:50 yo me Javier Gregori que va a calentara a aquel momento la tenemos aquí ya seguimos con más cosas en Ser aventureros prepárate porque vas tu Chema así

Voz 4 33:22 como veinte asesinatos un tío que viaja España Alemania esto es lo que había avanzado

Voz 0412 33:29 camionero alemán un tipo que viajaba hacia la ruta entre Alemania y España Cataluña de Girona

Voz 27 33:37 y a trabajaba en una empresa de

Voz 0412 33:40 de transportes alemana una empresa muy grande con más de

Voz 27 33:42 quinientos camiones este tipo de de de cuarenta y siete años conoce llamado Volker Eckert este tipo se dedicaba a a a ir recogiendo prostitutas por el camino

Voz 28 33:58 eh y su afición a las a las obligaba a las las les pedía antes de contratarla que si ellas accedían a a dejarse atar entonces ellas en las ataba las violaba

Voz 27 34:13 las asesinaba estrangulando las luego las hacía fotos ponía comentarios detrás de esas fotos cortaba millones del pelo se quedaba con mechones de pelo Icon con ropa

Voz 0412 34:27 utilizaba esto es muy habitual en los asesinos en serie los era como fetiches él era como coleccionable coleccionaba su uso sus pertenencias para luego recordar

Voz 1025 34:38 todo eso trabajaba osea el llevaba mercancías de un lado a otro

Voz 1803 34:42 quién lo iba a decir porque pueden los crímenes pues en España en Francia claro de hecho de hecho del día

Voz 0412 34:47 pese a él se le se Le Caffa en el año dos mil seis en campo

Voz 1025 34:52 no hace tanto si en Girona

Voz 0412 34:55 no porque lo cazó a la policía de los Mossos d'Esquadra son los que son los que sí porque aparece apareció el cadáver de una prostituta están investigar y viene un camión camión lo ven una cámara de seguridad un camión que está parado durante algunas horas en un sitio cercano al lugar donde apareció el cadáver resulta que este tipo después de había había estado intentando cerca de la frontera con Francia un lugar donde en la carretera donde hay muchas prostitutas diferentes países búlgara esta chica que había muerto era búlgara y él lo había intentado con otras dos mujeres anteriormente había intentado los había propuesto lo de

Voz 1025 35:31 a todos atarse o bien querido no lo no sabía

Voz 0412 35:34 permitido pero esta chica si si lo si lo permitió Mick Lena Se llamaba ahí cavó pues a aceptar eso en lo que hacía su modus operandi era metía a la mujer en la cabina del en la cabina del camión y ahí dentro el ejecutaba porque los asesinos en serie otra de las cosas que tiene suelen tener un espacio muy íntimo donde yo a veces realiza los asesinatos o lo convierte en una especie de museo de sus fechorías para él era la cabina del camión la cabina del camión en la que iba viajando Il había eh el momento que lo detuvieron reconoció tres muertes en España dos muertes en Francia pero luego poco a poco fueron hilando descubrieron que a lo largo del Camino de esa ruta que hacía entre Alemania y España permanentemente la había cerca veinte veinte asesinatos exactamente que les fueron

Voz 1025 36:24 mira si este tío está ahora en la cárcel

Voz 27 36:27 qué tipo

Voz 0412 36:29 sí lo detuvieron se suicidó en la cárcel en el año dos mil en España en Alemania pero sí sí entonces porque de hecho él lo cazaron en Alemania la policía español fue la que investigó pero donde realmente

Voz 1025 36:47 sabía que tenía que ir

Voz 1803 36:50 quimio de Alemania porque de hecho sí

Voz 0412 36:52 prime su primera muerte fue supere su primera víctima fue el en la Alemania del Este en la República Democrática Alemana él asesinó a una compañera de trabajo

Voz 1025 37:02 pasó que paso de cuando se reunificar o las dos

Voz 0412 37:04 manía los archivos de la Alemania del Este desaparecieron entonces él pasó

Voz 1803 37:11 que pasó tras muchos criminales dossier dossier él estaba limpio que lleva un montón de años muchos años asesinando viajando en un camión no es fácil porque no es fácil ir con moverte con un camión

Voz 1025 37:22 pero la verdad es que nunca me en pero me refiero que que has sido eso sí

Voz 1803 37:30 has nada a la gente y moverte tengo un camión no es sencillo siete si estás utilizando el camión para cometer los el tipo el tipo era consciente de que el tipo era consciente

Voz 27 37:39 CIA lo detuvo Él les dijo os estaba este

Voz 0412 37:43 Fernando y menos mal que me habéis detenido

Voz 1025 37:46 porque porque la uno

Voz 0412 37:49 de manera que yo tengo de disfrutar el sexo está haciendo es asesinando a mujeres y luego recordando lo hizo manteniendo volvía a repetir esas relaciones sexuales con la mujer era asesinaba a través de de la del del recuerdo por eso tenía las fotografías como pelo

Voz 1025 38:05 no está hoy bien más o menos es un viajero no es el concepto quizá porque siempre pero además colaboradores

Voz 5 38:15 Deron quieres bueno me da igual me han matado colaborador

Voz 1025 38:19 soy bueno los colaboradores

Voz 1803 38:21 pero pero están están en la sombra

Voz 1025 38:24 vale voy bien pues desde la sombra damos por cerrada la sección de Chema mínima pausa seguimos con más historias esto será aventureros

Voz 4 41:22 ya tenemos por aquí a Javier Gregori salimos

Voz 1025 41:24 sale espacio exterior te voy a decir una cosa buenos días Javier que toda esta semana viendo Mela ahí devorando partidos en el espacio de la nuevo anhela disputar pues está bien pero estoy trabajando bien pues te aconsejo que te has te gustara tiene su rollo han agotado hablando

Voz 12 41:42 en de de una serie de hace tres

Voz 1025 41:45 hasta cuarenta años pero que está muy bien cuénteme para donde me inspira la semana pasada nos hablaba de

Voz 36 41:51 los asteroides asesinos ésos que amenazan con destruir harán parte del planeta como ya ocurrió hace sesenta y cinco millones de años con los dinosaurios pero ahora os voy a tener otro tipo de asteroides digamos los buenos no los bonos de la galaxia y mira hay uno muy bueno

Voz 0882 42:04 que explotó en el cielo en el año dos mil ocho es ir los restos de este asteroide no provocó daños cayeron en el desierto de Nubia en Sudán pues la gente alucina en colores porque en los restos de esa ser OID había incrustados diamantes diamantes

Voz 1025 42:23 iré donde venía esas de allá que vale todo obviamente ahí claros los científicos enseguida

Voz 0882 42:28 bueno pues ahí estoy que descubrir el origen porque descubrieron que para formar bueno han analizado primero esos diamantes con una precisión nunca vista con un microscopio electrónico vieron que ha de hacerse formarse a unas presiones muy altas y que esas expresiones no están en la tierra no entonces buscando buscando pues han encontrado que vienen de un planeta Klein llamado Planeta perdido porque estaba en el Sistema Solar cuando era muy joven cuando en nuestro sistema solar tenía apenas diez millones de años pero que desapareció

Voz 1025 42:58 adiós porque en aquellos momentos el sistema solar

Voz 0882 43:00 alguien sólo arroba y eran planetas del tamaño de entre Marte y Mercurio el planeta pero en aquellos años que nosotros todavía no existían los presupuesto pues había muchos decenas de de ese llama proto planetas que chocaron entre ellos informaron los planetas actuales no pues uno de estos planetas es el origen de este asteroide es uno de los trozos de de este planeta es ese eras ese Asteroide con incrustaciones de diamante que hoy tiene pues es superior el precio al precio de pasará

Voz 1025 43:33 cosa que siguiese plantea existía pues que qué otros planetas que que se han hecho

Voz 0882 43:38 este caso estamos haciendo un viaje al pasado existieron decenas de planetas como ese pero desaparecieron porque al chocar entre ellos formaron las maletas actual formaron la Tierra Marte Mercurio

Voz 1025 43:48 sea que nos hemos quedado sin hombre sentado llama son como nuestros miedos Nos vemos aquello que el pasado fue mejor

Voz 0882 43:57 la soprano que que bueno mejor pero nos quejamos porque aquí la tierra también hay muchos diamantes lo que habría que hacer es repartirlos no repartirlos entre sí

Voz 1025 44:05 pues sí

Voz 37 44:08 a sí

Voz 1803 44:11 los social

Voz 1025 44:14 les sólo será siempre

Voz 0882 44:18 pero hay un dato en lugar de la tierra donde donde hay más diamantes Sudáfrica bien lo estás trae los están extra extrayendo una compañía alemana ir a Sudáfrica es el país con menor esperanza de vida del planeta

Voz 1803 44:35 es decir que el problema es no es que no no es digamos lo que me iba

Voz 1025 44:40 tener diamantes en un país eso todos sabemos

Voz 0882 44:43 si no tienen los diamantes diamantes el problema no es que no haya diamantes sino es que quede como la riqueza entre todos los habitantes de la Tierra y no sólo para tres o cuatro

Voz 1025 44:51 yo estoy profundamente estoy totalmente que no sirva de precedente totalmente de acuerdo con Javier Gómez bueno digo Javier Gómez

Voz 1803 45:00 hemos te voy a decir cosas ese comentario que acabas de hacer te pueden llevar a juicio a otra cosa ha rozado mucha cantidad que sí sí lo son viajero no es así no se son viajero no porque se viajeros de la claro claro claro claro claro buenos que dígame nada nada nuestras cosas nosotros nuestros Rodin El Rey de viajeros asesinos dice Exteriores es

Voz 1025 45:28 si no ya pero es otro rollo es otra micrófono hoy por favor que este metal

Voz 0882 45:35 se trata en especial tiene un nombre muy bonito Se llama al Mata Sita

Voz 1025 45:39 Matas y tanto muy bien no te vayas porque voy a hablar ahora mismo con Daniel Gómez porque hace unos días leíamos un artículo de cómo está cambiando no en todas las montañas en las partes altas cómo está cambiando la aflora la vegetación cómo está el no cambio climático cambiando no sé el el saque lo que estamos acostumbrado en las montañas y le dije Gregorio echamos una mano dice Daniel Gómez investigador decente pirenaico de Ecología deshaga que es el mejor para ti y le tengo al otro lado de la línea hola Daniel qué tal estás hola buenos días muy bien gracias por acompañarnos en Ser aventureros oye que está pasando porque leíamos en el artículo que realmente se está produciendo un cambio en las montañas no

Voz 9 46:25 sí se está produciendo un cambio pero tenemos que saber que el cambio se viene produciendo continuamente aunque tenemos la idea cuando vamos a las montañas de que todo lo que hay es muy antiguo pues en realidad es revés las montañas que tenemos por aquí los Pirineos los Alpes los sin malayos también son es una parte de la tierra referente su levantamiento y en comparación con con lo que está en el Llano dijo hemos así que la península Ibérica ofrece tembló cuando venimos de Madrid a la montaña vamos del antiguo algo joven y la célula de las montañas las plantillas de las montañas pues como podemos interpretar muy fácilmente han llegado después de las glaciaciones las glaciaciones que acabaron hace apenas diez mil años barrieron casi todo lo que había acabaron con con la vida que había allí así a partir de ahí fueron viniendo nuevas plantillas pero a ver te voy a hacer una pregunta muy concreta

Voz 1025 47:25 mi abuelo en el pueblo donde voy en velando veían las mismas plantas que estoy viviendo ahora o no

Voz 9 47:33 tu abuelo sí pero si vamos un poco más atrás de los romanos claro es que estamos hablando

Voz 1025 47:42 ya que éstas no que Rice no cambia tan rápido

Voz 9 47:45 no cambia tan rápido efectivamente y lo que es lo que precisamente lo que hemos visto lo que es relevante es que ese cambio se está acelerando que eso sería digamos lo la observación novedoso que el cambio es está produciendo de manera cada vez más rápido en los últimos años

Voz 1025 48:08 sea que al final sí que puede ser que mis nietos vean una montaña que yo que no es la misma que yo estoy viendo

Voz 9 48:15 pues y sobre todo en las cumbres los montañeros que subimos a las montañas y en el si aguantamos unos años en la el fondo físico volvemos a subir en en un par de décadas podremos ver que sorprendentemente quizás hay más plantas de las que había hace cuando éramos más jóvenes y subimos por primera vez esas montañas yeso ese proceso sexta producirse está celebrando eso es lo

Voz 0882 48:44 qué plantas son las que tienen las de perder en este caso cuáles van a las que árboles van a desaparecer

Voz 9 48:50 las plantas que tienen las que las de perder es una pena porque son las contras muy bonitas que están en las cumbres los que subimos a las montañas bonos de estos sobres montañeros sabéis que hay unas plantas preciosas con unas flores esto es común Ales en relación con el tamaño la planta precisamente porque hay hay muy pocos insectos el alta montaña para atraer a los insectos hay que hacer un gran despliegue de la flor seca hay que gastar mucho y hacer unas flores muy bonitas muy atractivas para que el insecto venga polemizar eh a estas plantas tan bellas que están en las cumbres llegaron heridas después de las glaciaciones de lugares muy fríos viven en la parte alta de las cuanto años que son los entornos más fríos que tenemos cerca

Voz 1025 49:35 me me estás hablando lo que nosotros no pero igual el cardo no entiendo si son

Voz 9 49:43 sí bueno la del veis es una planta que vive en ambiente saltos eh hay otras ciento la el culo glaciar estas plantas tienen muchas nombre es el nombre de las preciosa Pino y maldad Kiko glacial y si hacía alusión son las plantas y subimos son tres mil

Voz 23 49:58 por encima de tres mil metros ya solamente hay

Voz 9 50:01 ciento setenta especies pues esas son las que peor lo tienen porque lo que ambos lo subo lo a lo que sean adaptados a vivir en ambientes muy fríos muy estrictos con un corto periodo vegetativo donde la primavera empieza muy tarde y el verano se acabó muy pronto su posibilidad diez más para arriba pero en los Pirineos por ejemplo no hay más para arribó ya quizás en el Himalaya conforme funden los cielos pueden tirar para arriba y buscar un hábitat adecuado a sus capacidad es pero en los Pirineos no tienen un más alto donde subir así que esas son las que las que en principio peor lo tiene muy bien pues oye Daniel si alguien que

Voz 1025 50:41 de saber algo más de lo que nos estás contando hay alguna página web a un lugar donde podamos ver

Voz 9 50:48 sí bueno ahora todo está Google así pero en la página nosotros en el la página del Instituto pirenaico de Ecología tenemos hay mucha información sobre clima sobre flora fauna y hay precisamente tenemos toda la flora de los Pirineos y también la de las cumbres cada una con su pinchitos fotografías y donde vive donde desencuentros es muy raro no se puede documentar bien

Voz 1025 51:14 fenomenal Daniel Gómez investigador del Centro pirenaico de cogió de Jaca un abrazo enorme gracias por acompañarnos un placer tal vez al final sí es nieto no va en la misma montaña que bueno

Voz 1803 51:28 es el animal que más alto vive en las montañas es una araña que consigue vivir a seis mil setecientos metros que es el animal que más alto

Voz 1025 51:36 qué vivir el otro día leí que algo que sí que está pasando no se solos visto Javier y el Chacal que está está viniendo que se está introduciendo no a Europa

Voz 12 51:48 y en Europa ahí no sé si es el Chacal

Voz 1025 51:51 no sé yo si luego hoy lo no dar Alexa de dedicándose achacaron has visto el chandal desde luego no echado

Voz 16 52:01 a mediano Stricker introduciendo en Europa Apache

Voz 1025 52:05 no no Apache Patti pero yo no me meto pero

Voz 1803 52:10 aquí la pelea en España es con el lobo macho que esté están metiendo

Voz 0882 52:15 R introducida y ahora acaban de reformar la Ley el Gobierno del PP para Amnistía a a especies exóticas pero de interés cinegético que según la directiva europea habría que quitarlas de aquí porque no hacen nada porque además hacen que se extingan autóctonas como el cangrejo americano pero como hay un interés pesquero un interés cinegético pues la sacaban de Mister una reforma legal que hay seiscientos científicos en contra de esta reforma que

Voz 36 52:44 a la espera aprobar en el Congreso y falta sólo la aprobación por el Senado para que antes

Voz 1025 52:47 en vigor lo confirmo es El Chacal dorado que avanza por Europa atraviesa los Alpes verlo dicho coche caldo la dosis sabíamos que que es esta

Voz 1803 52:55 era otro viajeros de vecinos desde Belén calles entonces no

Voz 1025 53:03 no mira este esta especie que normalmente dice que ha estado siempre viviendo la zona de los Balcanes así observada por primera vez en Francia o sea que viene que cualquier día de estos ojito que nos encontramos con un Chacal por ahí en la portada pues vamos a ir terminando este toreros porque poca cosa nos queda por decir la semana que viene os hablaremos de ese cuaderno de montaña de John Muir insisto el prólogo de Miguel Delibes de la editorial volcando vamos a hablar de él porque es espectacular toda las notas que se recogen en este en este libro yo vamos a atraer otras historias también como siempre vamos a intentar estar en Chile que se nos ha escapado hoy vivo José Luis hayedos

Voz 1803 53:49 mito de Bayreuth

Voz 1025 53:49 el pobre pero ella ya lleva mucho tiempo ha llevado semanas de vacaciones de Semana ya que eso ya es peor que tú pero bueno no volvamos señoras señora adiós hasta aquí Ser aventureros gracias Chema Javier Felices

