Lalalá 1x08: Rosa Vañó (Castillo de Canena)

Voz 0335 00:18 bueno los que escucháis Play Gastro la la sabes que esto es una serie de entrevistas que empezamos el pasado ocho de marzo con la que queremos llegar al menos hasta el ocho de marzo de dos mil diecinueve siempre hablamos con mujeres que no inspiran mujeres que tienen cosas interesantes que contar yo tenemos a una de ellas Rosa Vañó cabeza visible de Castillo de camina galardón hay mucha gente como el mejor aceite de oliva del mundo con la rosa cómo estás

Voz 3 00:41 hola Carlos muchísimas gracias por invitarme un placer estar contigo como siempre

Voz 0335 00:45 antes de dedicarte al mundo de la actitud de forma profesional bajas como ejecutiva en Coca Cola estuviste en compañías discográficas Warner Universal basalto no bueno Ansaldo

Voz 3 00:56 era además porque hombre al final tienes que era una formaban parte con un proyecto empresarial un poco a la aventura yo creo que estas compañías me dieron cierta seguridad profesional cierto empuje para poder saber que bueno que de alguna forma tenía el conocimiento te sí a la experiencia tenía la edad de quince años tantea la edad eh bueno pues con ese para me lancé una gozada porque el mundo agroalimentario gastronómico pues es un mundo que no tiene ninguna comparación es maravilloso

Voz 0335 01:28 Castillo de Cadena fue un poco fruto de la crisis de las cuál

Voz 3 01:31 cuento totalmente qué horror totalmente de la crisis de los cuarenta que bueno gracias a Dios a la de los cincuenta no me ha dado no sé lo que va a a los sesenta pero llegó un momento en que quería replantear mi vida quería saber si era capaz de utilizar todos esos conocimientos vs esa experiencia Por otro lado enfocarlo un mundo totalmente distinto mundo propio un mundo mucho más simple y más complejo al mismo tiempo la agricultura la naturaleza no poder de alguna forma influir o crear sino que de alguna forma otro materia prima te echa la naturaleza con el campo y rezar o mirar el cielo cielo Por otro lado bueno pues crear una categoría que en este momento no existe ya que los aceites de alta gama tesoros hablando hace quince años que ahora así que tenemos una revolución absoluta de los aceites de oliva virgen extra el mundo y sobre todo en España pero en aquel momento era una gran incógnita no había prácticamente nada hecho

Voz 0335 02:28 de todas maneras tú no habías montado nunca una empresa de aceite pero sí que está muy familiarizada con el producto no había hay una trayectoria familiar previa en la que te pudiste apoyar

Voz 4 02:38 hombre teníamos un historial de generaciones son aceite de oliva virgen extra ha dado hoy chicos de pan que donde se ponía con azúcar con miel con sal con todo cría o entre olivares jugando entre olivares y había una vinculación familiar muy importante

Voz 5 02:55 pero claro de ser heredera

Voz 3 02:59 la de una tradición Olivar era una ejecutiva en compañía a yo misma soy la que tiró p'alante con un proyecto pues hay un salto menos mal que estaba Paco hermano pues llevamos juntos al igual igual eh nos da menos miedo

Voz 0335 03:13 por qué pensaste que podría ser un buen negocio sacar una marcada aceite de alta calidad si habían bueno un vacío había es verdad que no había oferta pero quizá porque tampoco había demanda no

Voz 3 03:28 yo creo que hay dos cosas fundamentales que uno es la inconsciencia y la ignorancia que hacen que seas muy atrevido y esas dos cosas a veces son positivas no en la ignorancia de conocer la dificultad de la categoría de de bueno de de él el reto que suponía empezar a comunicarte con el consumidor con los hosteleros con los clientes con con incluso con el como nosotros con los periodistas de Bono hay otra forma de aproximarse al aceite oliva virgen extra hay otro tipo de experiencias de todo tipo de calidades pues como yo era una ignorante y una inconsciente pues pensé que se fuera posible porque no hay en aquel momento Bono pues ya empezamos a un poco de cero contra la ilusión con la certeza de que al final lo íbamos a conseguir como hecho fue así pero no ha habido mucho camino eh ha habido mucha renuncia había sido duro ya sido precioso como todo en la vida como el amor y cómo las vivencias como la familia y como no sé cómo todo de como la vida misma hay momentos de luces y otras de sombra

Voz 0335 04:27 ahora que ya han pasado muchos años Quintas el quién es quién fuente

Voz 3 04:30 cinco voy a cumplir

Voz 0335 04:33 a algún error garrafal de los de los comienzos la primera en la frente que se suele decir

Voz 3 04:39 mira hay varias cosas que siempre lo digo porque ya para haberlo pasado paseo Mali ya que lo normal criaturas que viene no pero hay dos o tres cosas que yo diría a los empresarios no es la primera es que es el principal enemigo eres tú entonces el que te metes la presión el que te fuerzas y el que te reprocha más y el que te exige es cuando en rally te da muchas de las cosas no las pues manejar si estudiadas más relajado y con más perspectiva y con más sosiego que diría mi padre pues no tomaría las decisiones erróneas como por ejemplo dar precios por debajo de lo que tienes que dar con tal de vender ese Pahlevi el cepa Let que y tiene un momento de gloria esa noche tres o cuatro años de teatro de los pelos el entender perfectamente la estructura de precios eh no puedes meterte en negocios donde cuanto más vendes más pierdes eso significa muchas desde que no eh el que tienes que tener una estructura también pensando en que hay distintos estamentos asfaltado Vidor quienes lo pues dar un precio al consumidor igual que el que le das a un atienda a un restaurante que el que igual creadas a un distribuidor un importador o a una gente que tienes esos números son fundamentales porque al ser empresarios el final al cabo tenemos que ser capaces de tener un negocio no somos agricultores somos empresarios cuya fuente es la agricultura y tienes que hacer que negocio vuelta

Voz 5 06:10 por otro lado eh

Voz 3 06:12 la gente que trabaja para mí el talento el tener la mejor gente el mejor equipo que sea capaz de sacarle jugo esos tangible línea llena o la maquina se que el actor estupendo unos depósitos reluciente la mejor tecnología al final el equipo el talento gente que trabaja vendiendo ir creando valor para ese proyecto son los que van a hacer que merezcan la pena todos los depósitos todas las líneas los tractores del mundo sin ellos lo demás que extra para atrás no sirve para nada y eso es un error muy común

Voz 0335 06:47 hay una parte también importante que está en el campo bueno quizá la más importante no que es el el origen de del producto también muy importante cuando se recoge cómo se procesa no y en eso creo que castillo de cadena lo tuvo claro desde el principio

Voz 3 07:03 sí porque el momento como bien dices tú es el preciso que últimamente ha puesto muy de moda de jazz oye el primero ayer a ver en primera uno que decir nada tienes como decíamos antes el minuto de soy el primero en fin si eso se puede llamar te luego al final tienes que vender el producto y recoger demasiado pronto pues hace desde compensados con sabor absolutamente a sabia con unos amargor es absolutamente disparados es no es tan redondos los resultados los pierdes porque sale exclusivamente las notas de Xàbia esa cuidado cuidado cuidado y luego también depende de donde estés evidentemente en Sevilla van a hacer antes la recogida que pobre de Navarra son peores las criaturas porque resulta que es que no le ha llegado su momento como todo en la vida tiene que es el momento justo momento para ti que es personal e intransferible pero eso tienes que hacer mucha investigación de suela de zapato Sade recorrerte tú tu campo y ver pues cómo están evolucionando los bomberos como ahora están evolucionando las zonas luego hacer tus investigaciones eh que nosotros empezamos prácticamente con una batidora minipisos iban a Artur mix ahora ya tenemos una pequeña almazara que en Cort para poder hacer muestras para poder catar porque yo vendo aceite no vendo soy el primero que recogido vendo tengo el aceite de excelencia excelencia puede ser distinto en recogida que el que salda

Voz 0335 08:27 de todas maneras sí que en el en el sector del aceite ha habido un cambio en los últimos años la aceituna de calidad el aceite de calidad se hace con aceituna que se recoge pues fácilmente un mes antes de lo que se solía hacer hasta no hace demasiado no

Voz 3 08:43 bueno pues hay dos factores el primero en que antes siempre primaba la cantidad se decía que hay una buena cosecha en función de la cantidad aceite como nosotros vamos engordando la cantidad aceite a medida que pasa el tiempo pues cuanto más tarde recogiera las más cantidad efectivas a tener y más volumen de venta de producción tenías con lo cual existió momento de optimización cuando de aceituna pues podría tener entre dieciocho depende de dónde de entre dieciocho un veintitrés por ciento donde estaba la aceituna vienen gorda Ica vivas ir donde tú empezabas a recoge y haces Aceite normal a medida que los productores que los consumidores he que los medios que los eh tren C3 que todo el mundo está reconociendo una experiencia reconoce eléctrica sensorial en el mundo del aceite las famosas catas que nosotros lo tenemos y somos la única grasa que tenemos catas no te van a invitar nunca una cata de aceite de aguacate a aceite de Afghan mi aceite de girasol y aceite de de de colza de nada porque lleva unos procesos que matan los imputados esa cata SM recuerda a tomate tomatera manzana yo Femme hierba recién cortada alcachofa todo este mundo órgano eléctrico que va en función también de la varietal en función de donde se crió en la varietal etc todo eso lo tienes maximizar cuando recoges al principio y al principio es cuando realmente tienes las explosiones de los clorofila si los resultados qué pasa que ahora mismo recoges con once por ciento rendimiento Leko un mes antes no ese XXIII maravilloso pero la gente es capaz de valorarlo pagarlo y comprarlo o disfrutarlo con lo cual esas dos cosas han hecho que los que hacemos aceites de alta gama nos podemos permitir el lujo de ofrecer al mundo la experiencia de la cata de los aceites de oliva

Voz 0335 10:37 la verdad es que hace es aceites muy buenos no sois los únicos en Jaén que estando por la primera pensada al frío pero nosotros saca es una edición especial en la que además los buscáis padrinos de excepción como Sara Baras como Rafael recuerdo así en los últimos años y ahí entra sol Fernando Alonso

Voz 3 10:53 eso fue el marketing Isaac caradura porque no pagado nunca nada

Voz 5 10:58 a ninguno nunca en la vida a ver

Voz 3 11:01 esto lleva ya casi trece años osea que te quiere decir que es una cosa que hicimos hace muchísimo tiempo de la celebración de la cosecha sea en realidad tú en septiembre ya sabes que emplea la cosecha del del vino existe en tu mentalidad los ese momento la cosecha o no el Valle del Jerte los cerezos en flor el japonés el Xabi Blas son saque te quiero decir que hay cuando hay cierta correlación con relación con con las cosechas no que que a mí me parece mágico cuando eres agricultor pero con esto de que empieza unos en octubre y otros empiezan en diciembre y enero Rabin genital cuando no existía esa conciencia de la cosecha de el aceite ya está la cosecha fresca de la aceite entonces nos dimos cuenta de que el primer día de cosecha todo hacemos en frío y lo hacemos de principio cosecha hacemos todo fenomenal estupendo pero el primer día tiene los atributos de la cata pero maximizar los mucho más bravos mucho más como has personalidad el verdes más verdes los diputados el olor es más sólo es más impactante es realmente como como un un shock o no y hay gente que adora yo pronombre adoro ese tipo de de relación entonces dijimos bueno pues no nos hacer un homenaje a un homenaje a que la cosecha está aquí vamos a hacer un homenaje a aquellos que disfrutan con aceite sublime os conté una experiencia que te deja sin aliento pero sí a uno o te negra Carlos mudanza decir rosas no la distingo sea al final necesitaba hacer algo que fuera en ese momento todo era transparente y negro todo en fiel a mi reputación de inconsciente ignorante me arriesgar dije bueno quería además que tener una herramienta inspirado un poco en las en las grandes casas de vino de Burdeos que tenían padrinos de cosechas como como Picasso cómoda las etiquetas no un poco de forma más pedestre pero pero con la y con igualdad ilusión e Igualdade Kultury zar emocionar e inventar innovar pues decimos imitar todos los años alguien del panorama cultural a celebrar la cosecha conmigo sienten lo que yo siento Pau cuando fuistes olímpico cuando éste es el anillo después de un esfuerzo titánico ya llegase momento de tengo el anillo como nosotros haya gases momento de tengo la cosecha o Fernando ser el primer español que está en un pódium el campeón de Fórmula uno o Alejandro después de estar componiendo tal llegase momento de presentación de un álbum entonces intentamos hacer un paralelismo entre el esfuerzo la pasión la esperanza el anhelo los nervios y el disfrute y el orgullo de la cosecha está aquí se extrapola no eso con la buena mano porque no teníamos ni un duro pues un acompañan familiar muy pequeña oye hemos conseguido llegar lo que ellos dicen los castizos por la patilla dando desde aquí las gracias a todos los que han colaborado durante esos doce años gente tan importante como los hemos hablado todos queridísimos para nosotros todos celebrando casi de la cosa

Voz 0335 14:14 el donde se vende más Castillo en España o fuera de España

Voz 3 14:18 se vende en España España depende la cosecha pero depende del año pero todavía significa mente y tantos por ciento de de de lo que se vende casi de cadena ya veces casi un treinta podemos tenerle orgullo el placer de decir que somos profetas en nuestra tierra y que la gente es capaz de valorar comprar disfrutar conocer y eso es un orgullo pero luego quedan cincuenta y dos países con los que estamos luchando y ahí yo creo que está un poco el futuro España da mismo tiene una oferta de aceites impresionantes es muy difícil competir con la localización e España tiene aceite en todas las provincias de España salvo en tres partes de la cornisa cantábrica Galicia tiene aceite no estamos en Asturias Albacete nos hacen Asturias Santander el País Vasco

Voz 5 15:05 para abajo Aragón Galli

Voz 3 15:07 había Navarra tira p'alante todo el mundo produce aceite y hay mucha geolocalización mucho Kilómetro cero mucho mi primo tiene una almazara que lo voy a tener este me viene mucho Alvar no voy a tener otro sea existe una proliferación de ofertas cada una forma nosotros estamos bien posicionados pero entendemos que la palabra dormir en los laureles no entra dentro de nuestro vocabulario hay que hay que hay que seguir esforzándose fuera

Voz 0335 15:36 de todas maneras supongo que el hecho de estar en grandes tiendas gourmet de de capitales mundiales es algo que llenan mucho de orgullo no

Voz 3 15:46 sí lo que pasa que que llena de orgullo a mí y al equipo de señoras que yo no por diseño ya que estamos en un programa especial de de mujeres el equipo de exportación son todas mujeres esto no se consigue sólo bajo ninguno los conceptos hice yo estoy trabajando en Harrods es porque María ha hecho Se estoy trabajando la serio en en en en sitios muy emblemáticos europeos es porque Isabel ha estado ahí es estoy trabajando hasta su si es porque Elena sin amonestado sigue trabajando no es Rosa Vañó Zarra España es un poco la persona que queda la imagen de un equipazo de un equipazo esto si no existiera este equipazo no estaríamos posiblemente hablando de de de ser profeta nuestra tierra o del o de estar en los mejores sitios en el mundo también a nivel de de restauraciones también a nivel de los mejor hechos

Voz 0335 16:46 en los últimos veinte años ha habido muchos cambios en el sector del aceite no sé si ya estamos en una fase de continuar un poco con lo que sea empezado o tú crees que todavía hay mucho por hacer

Voz 3 16:59 estamos en el principio el aceite oliva eh es la revolución del siglo XXI no no me cabe la menor duda la revolución gastronómica el siglo XXI no hay ningún producto ahora mismo que tú estés pensando que digas cómo ha cambiado la percepción por parte del consumidor hemos pasado una commodities de algo que realmente no aportaba nada más que un vehículo eh para poder hacer una inmersión de ciertos alimentos e la fritura en todo ese tipo de cosas así igual no el vinagre las sale ya está está todavía hay gente en la en la restauración que piensa que hay que regalar al aceite porque porque realmente no no hay perfección no hay valoración porque el consumidor cosa que es falsa imagínate la la gente entiende varietal pues entiende de regiones entiende de sabores empieza a tener varios aceites dentro como como vinagres no lo que pasa que la gente deja hay muchos

Voz 0335 18:00 de que todavía no sabe que hay distintas variedades de aceite oliva

Voz 3 18:03 si por desgracia es cierto pero pero poco a poco poco a poco yo no sé si las ganas que tengo de creérmelo pero es verdad ahora ya vas a los lineales ir a pone Hojiblanca picó vecina o con Nick abra osó hallaran son son palabras que no no suenan a chino no hay que que están ahí eh y que luego por otro lado pues hay una parte saludable que va a dar muchísimo que hablar Carlos Escarrá es que cada día cada día hay cosas nuevas de la salud de lo de lo que aporta los aceites de oliva eh cardiovasculares de cáncer de lo guapos que estamos las eres de de de esa parte de de silo mezclado con las hojas y la savia hay un mundo saludable que es para hay dos tendencias dentro de las tendencias que hay de de desde el día de mañana eh que nos afectan muchísimo a nosotros directamente y una tercera que menos directa pero también una la salud queremos vivir mucho y queremos estar súper saludables y queremos ingerir y sabemos que somos lo que comemos y luego la gastronomía queremos experiencias gastronómicas para sólo mía San está moviendo muchísimas cosas y ahí ahí lo lo sabemos todos no fenómenos de todo el mundo lleva un chef Un monstruo y F en la en la esa que Chef lo a lo al descubierto lo ha sacado que hayamos conseguido que maridos que nunca habían entrado en las cocinas ya se compró una envasadora al vacío y una no sé qué de de de cocción a baja temperatura me explico la gente empieza Un poquito hay mucho que hacer si el aceite está dentro de dos tendencias no que son la parte saludable y la parte gastronómica y otras de tercera que es el óleo turismo igual que hay enoturismo la gente que quiere comprender quiere saber quiere quiere ir viajar regiones en función de una experiencia donde se unen muchas más cosas tradición astronomía producto cultura arte historia y aceite oliva virgen extra porque no

Voz 0335 20:07 sí aumenta mucho la demanda voy aceite en el resto del mundo no sé si los españoles nos vamos a poder seguir permitiendo cocinar todo con aceite aliñar todas nuestras ensaladas con aceite y que sea un aceite de buena calidad

Voz 3 20:20 no lo es esto es un poco el gran reto yo creo que todavía la demanda está muy lejos de de ser capaz de absorber toda la oferta que hay no pero pero puede darse es a la famosa frase de Easy todos los chinos porque es la típica que cae de toda la vida si todo lo chinos les dieran por todo el jamón rico ya entoces no podríamos tomar un buen juego un buen tal y todo el mundo tuviera bueno también decirte que no sea es lo que se está plantando fuera los miles y miles de Olivares en súper intensivo que se están dando en Chile y en Argentina en pero mucha tela en Suráfrica en Osaka ahí al mismo tiempo por el por esta oportunidad que se está detectando este cambio hacia mayor conocimiento de grasas saludables y órgano eléctricamente positivas o de gran valor añadido tomando una oportunidad esa igual que te digo que está explotando la categoría de aceites de oliva envasados y que la sofisticación la innovación chulería que deberían de envases de cosas que dices guagua o no eh también hay un boom mil agrícola hay un momento de plantaciones de nuevas tecnologías e de seto recogidas cabalgatas está muy cuidado ya que hay alguno que yo también estaba diciendo que no se en los españoles que ya estoy yo para recoger los frutos no sea que ahí hay un cambio también desde punto de plantación y de agrícola dentro de del mundo de nuestro planeta

Voz 0335 22:00 sí crece mucho de la producción de aceite en el resto del mundo qué papel crees que debería jugar España tendríamos que poner las fichas

Voz 5 22:08 pues es ser el el el gran

Voz 3 22:12 el gran a la gran apuesta es decir cede el el el Burdeos de los aceites dos a nosotros llevamos mucho más tiempo sabemos hacer las cosas tenemos que ser la la crema sea tenemos que hacer valer nuestra experiencia nuestra diferenciación es tan importante de experiencias a que cuando tú plantas en grandes extensiones de la forma que se está dando en estas grandes países donde las dimensiones en hectáreas no tiene o con nosotros en nosotros hacer valor hacer valer la experiencia la y la tradición no y la experiencia me refiero a que España es un país realmente único no solamente por aquí unos está encantado la vida eso pasa estupendamente y seamos muy solados y muy muy simpáticos sino porque tiene una una diferenciación con respecto a otros países desde el punto de vista climatológico y ortográfico tenemos todos los climas que se puedan tener casi todos en en una misma en una mismo país y hay un ejercicio que es muy divertido que un día si quieres lo hacemos que es coger una vecina que es la de las aceitunas más plásticas a hacer una pequeña cata viajar

Voz 5 23:25 en las Islas Baleares Navarra Cataluña Extremadura Andalucía Castilla La Mancha

Voz 3 23:37 coge esa misma RV equina y te das un paseo por estos sitios donde la afluencia la lluvia la orografía las horas de sol las al lado del mar no es lo mismo Galicia que lo otro que tal

Voz 5 23:52 te da una te da es que

Voz 3 23:55 no hace falta explicar más que esto para darse cuenta que no existe Argentina o Chile o nadie que sea capaz de tener esa experiencia esa fortaleza experiencia pero al mismo tiempo la tradición saber hacer entonces tenemos todas nuestras manos para convertirnos en la crema y luego ya estarán los recién llegados

Voz 0335 24:15 me hablabas antes un poco de tendencias vosotros tenéis una gama de aceite ecológico que es una cosa que se está demandando mucho pero me llama la atención que también tenéis uno que vendéis en envases con cuenta gotas pensado en coctelería hallen aperitivos de alta cocina un poco no

Voz 3 24:31 si hay que hay que renovarse tenemos vio dinámicos que responden bueno de una forma también a una filosofía mucha gente que ya él la sostenibilidad el respeto el dejar una tierra mejor que el que nos hemos encontrado ya es casi una filosofía de vida hay hijo es algo realmente que tenemos que tener en cuenta ahí tenemos que reflexionar los que hacemos producción con con Agricultura no que tenemos la obligación de dejar mejor de lo que hemos tenido de lo que nos hemos encontrado preparado está el divertimento es que al final yo no podemos empezar a seguir sacando aceites que compitan con mis cuál es mi esa requiere sin irreales que son extraordinarios que han anotó los premios del mundo y que se complementan entre sí evacuadas sacar cosas que realmente inviten a la experiencia cosas que no ha hecho nunca entonces es verdad que hemos empezado a sacar dos cosas totalmente distintas una de ellas todo cien por cien natural porque no podía ser de otra forma esta es que cuenta gotas que dices tú eh bueno son cuatro eh que se llaman Arbe equina y compañía requieran eh que bueno lo que hacen es crear mundos que no existen hasta ahora con un aceite equino que es muy muy plástico es capaz de absorber respetar otros sabores tres aceites esenciales entonces se llaman cero uno cero dos cero tres cero cuatro porque por mucho que intenté llamar de otra forma como no ocurría nada ya les expuse cero uno cero dos cuatro que me da la posibilidad de sacar un cero seis centros cierto hacer lo que me da la gana el día de mañana trabajos con maestros coctelera con maestros que ceros porque veía que había en una tendencia clara de coctelería a las hice tender haya es ya tienen nombres específicos de quesos ese sofisticado a más gente como canta la antigua gente como el Rey Silo en Estados Unidos Boonmee caer de llamas que existían pues complementos casi tan importantes como el propio queso había galletas solamente Paullier había compota leas mermeladas galletas crack que es frutos secos frutos eh NATS lo que te pudieras imaginar vinos tal todo para complementar el mundo del queso para hacer de protagonista al que eso ya al rededor unas cosas pues yo también quiero estar yo también

Voz 0335 26:54 esta gama de productos que se llaman cero uno cero dos cero tres a mí me recuerdan un poco a los envases de de los cosméticos de los pintalabios sobre no se productos de maquillaje me ha pasado también durante mucho tiempo me fijaba en botellas de aceite que me recordaban a botellas de perfume yo no sé si esta forma tan bonita vender esos productos se deben poco a qué hay muchas mujeres participando ahora en el sector que ha dejado atrás la sencillez la simpleza la rudeza de de hombres que simplemente sacaban botellas de aceite de oliva metidas en un envase de plástico estamos ahora con con una sensibilidad y un cariño por el producto diferente y si tiene algo que ver con con que haya más mujeres yo creo que sí

Voz 3 27:40 yo creo que la incorporación de la mujer en el mundo del aceite oliva virgen extra es incontestable nada más que pasarse por los stands y cada vez hay más si la mujer siempre busca cierta estética hay cierto valor desde el punto de vista de lo que tengo mi cocina de que es más atractivo pero el hombre también esas viste mucho antes era el hombre y el oso cuanto más feo más hermoso y ahora es el hombre y el oso cuanto más frío pero para ellos osea que te quiero decir que la la la la metrosexual famoso él o el tal pues también existen hoy el hombre de alguna forma también se ha metido cada vez más en el mundo de la gastronomía ir de lo que existe en la alacena de casa antes de la cesta de la compra eran un noventa y nueve coma nueve por ciento una labor de la mujer lo menos había perdón que había para comer mi que es lo que se había comprado ni cuánto costaba ni nada de nada ahora el hombre va el hombre penosamente en el aceite el hombre eso de que comprar los vinos también es el que a ver si les gusta jamón Le gusta no sé qué es interesa tiene más Tura por otro lado la mujer también ha accedido al mundo de la cetrería virgen extra de una forma mucho más proactiva entonces esta revolución que ha habido en el mundo en estos últimos veinticinco años se nota también en la oferta pero no solamente hemos revolucionó el mundo de aceite virgen extra es que ahora ya una mermelada que toda la vida se tenía una mermelada normal y corriente ahora ya es una nave espacial ya la fruta no sé que no hay azúcares no hay no se sabores y no el mango hoy el haber en general todo se ha sofisticado nosotros en en el caso concreto de cuentagotas no es tanto estético como práctico como estamos trabajando con coctelería que es sabes que las es un envase muy típico de Angostura de tal el gotero para poder trabajar con gotas os estás trabajando con con quesos pues el hecho Hortalà que si ya me pongo Jaén en cambio puedes tener la finura sutileza o unas ostras si quieres darle un toque sabor pues tienes ese cuenta gotas echa el chorreo no entonces hay una parte de innovación una parte también de ex de esencia del exilio pero otra parte también de conveniencia utilidad a la hora de presentar ciertos en vaso

Voz 0335 30:02 pues tú te has convertido en un referente para muchas mujeres que quieran ser Empresarias del mundo de la alimentación se han visto que que se puede hacer y qué se puede triunfar haciéndolo no sé si el camino tuviste también algún referente si echen poco camino al andar si te has encontrado con dificultades con las que no contabas pero que bueno fruto de una sociedad machista estaban ahí

Voz 3 30:24 mira eh labrada que tengo que decir desde aquí que no me he sentido nunca mal por ser mujer antes al contrario eh yo creo que que hemos ayudado para todos somos mujeres en el en el en el tema comercial y yo creo que hemos hecho un buen equipo y no creo que que que no sabe nos ha venido bien porque no había pocas mujeres en ese momento tenemos una capacidad de seducción en el buen sentido de la palabra de ser capaz de de explicar y de de sensibilizar a estás contando un proyecto que es que no es otra Cabo y Rey sino que tiene una parte de magia de imagen nación e ir de experiencia que no es tangible que no te lo puedo te lo puedo demostrar te puedo decir que desde el punto de vista de producto tac Tasso incontestable por estoy estoy esto pero la magia de lo que es que ha sido de castillo la tradición el saber hacer eh es algo que tienes que saber transmitir nosotros yo creo que nos ha venido bien

Voz 5 31:23 preferentes mira eh

Voz 3 31:26 Her están espectacular desde el punto de vista de conocimiento de producto como pueden ser anunció dirigida que nos han ayudado mucho a entender lo que es son catador as son son promotoras son gente que hemos aprendido es una señora maravillosa que ha trabajado con el Icex que es un referente Doña Alan vi que una inspiración de mujer un un ejemplo a seguir

Voz 5 31:46 Sir adoro eh

Voz 3 31:49 que bueno yo quiero ir trabajo mucho con ella aunque es más joven que yo las figuras Sandra Falcó me encanta su padre lo adoro creo que ha sido vital que estuviera esa familia e involucrada en el mundo el aceite de oliva eh porque realmente les ha dado esa credibilidad y esa exposición que les hubiera costado más tiempo ella es una gran profesional del vino el aceite ella estaba antes que los otros sí para mí era a una inspiración y la quiero muchísimo desde aquí vamos todo mi mi admiración y cariño mujeres también como como Carme Ruscalleda ya que ha sido capaz de abrir sus cocinas e o María José San Román a los aceites de oliva que han apostado y que llegarán referencia pero también a unas visan Beiras eh porque de Asturias Saras que quiero mucho ir conozco iraquí las mismas ni siquiera se llaman Chelse llaman distender las ideas tienen los aceites porque quieren producto el porque creen productos no sé hay tantas y tantas personas que que llevas en el corazón y que te han ayudado a canción referentes Si

Voz 5 32:55 yo creo que que no

Voz 3 32:58 a parte de la historia de historia de la Historia de aceite oliva virgen extra en general

